Карлос Родригес: “Если в 2023 году буду хорошо выступать, то и возможности появятся”

Карлос Родригес о прошедшем сезоне и перспективах в INEOS Grenadiers

Третий сезон Карлоса Родригеса (Carlos Rodríguez) в команде INEOS Grenadiers можно назвать самым успешным – он выиграл этап Тура Страны Басков, стал чемпионом Испании в групповой гонке, поднялся на подиум Вуэльты Валенсии, проехал первый Гранд-тур – Вуэльту Испании, где на трёх этапах вошёл в топ-5, а в генеральной классификации занял 7-е место, а завершил сезон, заняв 5-е место на классике Монументе Ломбардия. Испанский велогонщик считает, что ему повезло прийти в команду в 18 лет, минуя выступление в категории андеров.

21-летний Карлос Родригес начинает четвёртый и, на данный момент, последний по контракту сезон в британской команде. Генеральный менеджер команды Movistar Эусебио Унсуэ не скрывает, что заинтересован в подписании Родригеса, о чём говорил в интервью испанскому Radio COPE, но сам гонщик пока предпочитает говорить только о перспективах предстоящего сезона 2023 года в команде INEOS Grenadiers.

В интервью изданию AS в ответ на вопрос о том, повысится ли его статус в команде INEOS Grenadiers после ухода из команды двух лидеров - Адама Йейтса и Ричарда Карапаса, Карлос Родригес ответил:

«Возможно. У нас будет меньше лидеров на Гранд-туры. Но важнее то, как выступаешь. Если получится выступать хорошо, то у меня появятся шансы, смогу побороться в гонках. И наоборот, если у меня не будет получаться, стану работать на товарищей по команде. Что бы ни случилось, важно, чтобы я выступал на высоком уровне.

Когда я попал в команду Мирового тура в 18 лет, на меня не давили, главной задачей было адаптироваться к тому, что от меня ждут. Но если бы я пришёл из андеровской команды, возможно, от меня требовали бы большего. Я знал, что в INEOS попаду в хорошие руки, буду делать то, что соответствует моему возрасту.

В этом году всё шло хорошо с самого начала сезона, когда занял 3-е место на Вуэльте Валенсии. Чувствовал себя как ребёнок, который получил рождественский подарок. Остальная часть сезона тоже прошла хорошо. После трёх лет упорной работы с командой это было великолепно.

В 2023 году я должен сделать ещё один шаг вперёд в смысле ощущений и результатов, чтобы смог бороться с сильнейшими гонщиками мира.

Буду рад, какой бы Гранд-тур ни поехал. Хотя каждый мечтает когда-нибудь проехать Тур де Франс. И Джиро тоже. Я хочу двигаться шаг за шагом, не торопясь.

Мне очень хорошо в команде, по мере того, как будет проходить следующий сезон, посмотрим, что получится. Надеюсь, команда продолжит верить в мои возможности на крупных гонках. Пока мой календарь ещё не определён, надеюсь, мои цели и задачи команды совпадут».