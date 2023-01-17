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Карлос Родригес: “Если в 2023 году буду хорошо выступать, то и возможности появятся”

Карлос Родригес о прошедшем сезоне и перспективах в INEOS Grenadiers

 

 

  Третий сезон Карлоса Родригеса (Carlos Rodríguez) в команде INEOS Grenadiers можно назвать самым успешным – он выиграл этап Тура Страны Басков, стал чемпионом Испании в групповой гонке, поднялся на подиум Вуэльты Валенсии, проехал первый Гранд-тур – Вуэльту Испании, где на  трёх этапах вошёл в топ-5, а в генеральной классификации занял 7-е место, а завершил сезон, заняв 5-е место на классике Монументе Ломбардия. Испанский велогонщик считает, что ему повезло прийти в команду в 18 лет, минуя выступление в категории андеров.

 

  21-летний Карлос Родригес начинает четвёртый и, на данный момент, последний по контракту сезон в британской команде. Генеральный менеджер команды Movistar Эусебио Унсуэ не скрывает, что заинтересован в подписании Родригеса, о чём говорил в интервью испанскому Radio COPE, но сам гонщик пока предпочитает говорить только о перспективах предстоящего сезона 2023 года в команде INEOS Grenadiers.

 

Карлос Родригес: “Если в 2023 году буду хорошо выступать, то и возможности появятся”

 

  В интервью изданию AS в ответ на вопрос о том, повысится ли его статус в команде INEOS Grenadiers после ухода из команды двух лидеров - Адама Йейтса и Ричарда Карапаса, Карлос Родригес ответил:

 

  «Возможно. У нас  будет меньше лидеров на Гранд-туры. Но важнее то, как выступаешь. Если   получится выступать хорошо, то у меня появятся шансы, смогу побороться в гонках. И наоборот, если у меня не будет получаться, стану работать на товарищей по команде. Что бы ни случилось, важно, чтобы я выступал на высоком уровне.

 

  Когда я попал в команду Мирового тура в 18 лет, на меня не давили, главной задачей было адаптироваться к тому, что от меня ждут. Но если бы я пришёл из андеровской команды, возможно, от меня требовали бы большего. Я знал, что в INEOS попаду в хорошие руки, буду делать то, что соответствует моему возрасту.

 

  В этом году всё шло хорошо с самого начала сезона, когда занял 3-е место на Вуэльте Валенсии. Чувствовал себя как ребёнок, который получил рождественский подарок. Остальная часть сезона тоже прошла хорошо. После трёх лет упорной работы с командой это было великолепно.

 

  В 2023 году я должен сделать ещё один шаг вперёд в смысле ощущений и результатов, чтобы смог бороться с сильнейшими гонщиками мира.

 

  Буду рад, какой бы Гранд-тур ни поехал. Хотя каждый мечтает когда-нибудь проехать Тур де Франс. И Джиро тоже. Я хочу двигаться шаг за шагом, не торопясь.

 

  Мне очень хорошо в команде, по мере того, как будет проходить следующий сезон, посмотрим, что получится. Надеюсь, команда продолжит верить в мои возможности на крупных гонках. Пока мой календарь ещё не определён, надеюсь, мои цели и задачи команды совпадут».

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Теги к статье: Карлос Родригес Carlos Rodriguez INEOS Grenadiers

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Комментарии

  • MVDP
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (2)
    MVDP-Фото

    А тем временем Груневеген проиграл в велокроссовой гонке 15-летнему "новому МВДП". 

    https://velodaily.ru/dylan-groenewegen-lost-in-amsterdamse-cross-competitie-202
    2/

  • Earl57
    У Жерома Пино остаются считанн ... (1)
    Earl57-Фото

    Жером Пино так и не нашел новых спонсоров. Гонщикам и персоналу объявили, что они могут искать новую команду. Найти команду в декабре, когда везде составы уже сформированы, та еще проблема. Однако Виктора Корецки Бора ухватила практически мгновенно, так что ему даже лучше стало - из проконти в команду Мирового тура.

    Венсан Лавеню, босс AG2R, сказал что постарается найти дополнительные средства, чтобы подписать кого-то из гонщиков, оставшихся без работы.

    Но темой дня стал побочный эффект ухода B&B с проконтинентального уровня. Все стали дружно обсуждать и осуждать Uno-X, которая с вероятностью 99,9% получат приглашение на Тур де Франс. Там просто не остается других вариантов. Мол они пользуются тем, что у B&B проблемы.

    Руководители Uno-X огрызнулись - мол то что мы имеем, мы заработали упорным трудом и никогда не надеемся на неудачи у других.

    Норвежцы ну никак не могли повлиять на то, что от французской команды отказались французские же спонсоры. Но их все-равно грызут...

     

  • Pi-man
    Тадей Погачар: “Я буду боротьс ... (4)
    Pi-man-Фото
    Я думаю, что Погачар, когда говорил об игре, имел ввиду, что не стоит зацикливаться на победе любой ценой, начинать ненавидеть и как-то мстить сопернику, который оказался сильнее.
  • Velolife
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (2)
    Velolife-Фото

    8-й этап КМ велокросса в Антверпене собрал троицу главных протагонистов мирового СХ: MVDP, WVA и ЧМ Tom Pidcock. Два первых заняли две верхних ступеньки пьедестала. Tom Pidcock замкнул великолепную 7. Но все трое, вряд ли, борются за КМ. У них другие цели. Возможно, ЧМ. Правда, нынешний ЧМ уже намекнул, что, его, скорее всего, не увидят в Hoogerheide. Мол, там не та трасса, поскольку она для таких парней, как MVDP и WVA. И 8-й этап дал основание поверить британцу – по технической сложности трасса в Hoogerheide похожа на Антверпен. Ошибка WVA на 6-м барьере показала, что он ещё не в  форме. И более 20 секунд, которые привёз ему MVDP это подтверждает. Посмотрим, как развернётся соперничество в Дублине. Если, конечно, они туда поедут. Ведь никто шоссейные сборы не отменял. Хотя, почему бы и не покататься off-road перед Рождеством! Но, тем не менее, интересно понаблюдать за борьбой Laurens Sweeck и Eli Iserbyt, которых пока разделяют всего 6 очков. У элитных женщин разрыв намного больше: 290 Fem Van Empel против 195 Puck Pieterse. Девчонки  дают газу! Как всегда, приятно смотреть. Что и говорить, прекрасны женщины, даже тогда, когда они измазаны грязью!

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2023 – главная ... (1)
    Sezar-Фото

    Вполне может затащить.

  • motte
    Тадей Погачар: “Я буду боротьс ... (4)
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    Плюс 1
  • Геродот
    Тадей Погачар: “Я буду боротьс ... (4)
    Геродот-Фото

    Мутное какое-то интервью. Спорт это не игра, не рулетка как-то. Побеждает не только сильнейший, но и умнейший. Надо думать что делаешь и делать по-задуманному. А если полагаться на игру фортуны, можно и второй раз жестоко пролететь.

  • SVS
    Тадей Погачар: “Я буду боротьс ... (4)
    SVS-Фото

    Золотые слова! Всё больше радуюсь тому, что озвученное соответствует впечатлению от человека по телекартинке. Больших успехов ему!

  • enigma
    Давиде Ребеллин погиб под колё ... (35)
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    ПАМЯТИ: ДАВИДЕ РЕБЕЛЛИН (1971-2022)

    https://www.wielerflits.nl/nieuws/in-memoriam-davide-rebellin-1971-2022/

  • motte
    Впервые в истории Тур де Франс ... (4)
    motte-Фото

    Это просто класс! Каждый миллиметр этой трассы знаком любому в пелотоне, ибо , основная масса гонцов живет в Монако. Главное, будет зрелищно, столько туристов, немерено, сам не раз катался, но на авто.

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