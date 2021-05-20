Сеп Кусс: «Думаю, что заслужил победу на Вуэльте Испании-2023»

Сепп Кусс о победе на Вуэльте Испании-2023

Сепп Кусс, который выступает в команде Jumbo-Visma (LottoNL-Jumbo) всю профессиональную карьеру с 2018 года и посвятил себя роли главного помощника капитанов, неожиданно для себя стал капитаном на 12-м в карьере Гранд-туре и выиграл его.

29-летний американский велогонщик давно переехал в Андорру, женат на уроженке Каталонии и отметил, что «с каждым годом всё сильнее чувствует себя испанцем». Поэтому победа на Вуэльте Испании-2023, гонке, которая является для Сеппа Кусса почти домашним Гранд-туром, для него особенная не только потому, что это самое крупное достижение в его карьере.

В интервью Marca Сепп Кусс рассказал, что происходило внутри команды во время гонки.

Сепп Кусс: «С каждым годом благодаря моей жене, которая из Каталонии, всё больше чувствую себя испанцем. Она помогла мне узнать жителей Испании, они многое знают о велоспорте. Здесь великолепные болельщики.

Думаю, я заслужил победу на Вуэльте. Знаю, что оказался лидером благодаря ситуации в гонке, но с того момента показал, что могу и хорошо проехать разделку, удержаться с сильнейшими горняками мира, и всё это на третьем в сезоне Грандз-туре. Считаю, что полностью заслужил эту Вуэльту, но также я благодарю товарищей по команде за то, что они поставили себя на моё место.

Мы не знали, как долго я смогу удержаться физически и психологически, потому что быть лидером в гонке - новый для меня опыт. Но как только я возглавил гонку, почувствовал себя так хорошо, что подумал, что майку я не потеряю.

Да, картинка по телевизору после этапов с Англиру и Турмале выглядела некрасиво. Мы не предполагали, что все трое окажемся сильнейшими в этой гонке. Это немного всё запутало, потому что обычно ты не являешься соперником своих товарищей по команде.

Мы хотели бороться с другими гонщиками, но когда соперников у нас не оказалось, всё стало сложнее.

Я не мог так просто сказать в команде: «Хочу, чтобы всё так и оставалось». На первом собрании нам надо было посмотреть, что скажут Примож и Йонас, как они хотят вести гонку. Я понимаю позицию Приможа. Он полгода готовился к Вуэльте, приехал в очень хорошей форме, идеально провёл гонку и заслужил, по крайней мере, попытку побороться за победу. Йонас уже выиграл два Тур де Франс, Вуэльта давала ему шанс на ещё один успех. Он уже был победителем. Я же находился посередине, не соперником, а конкурентом.

С этапа до Бехеса (16-го этапа) я не знал, что эта ситуация значит для людей, которые раньше были моими капитанами, какую роль я должен играть, и какое значение это имеет для команды.

Я не знал, будут ли они меня атаковать. Мыслей было много, не все из них были приятными, но первое, что подумал, что лучше проиграю майку товарищу по команде, чем соперникам.

Я понял, что способен лидировать на Гранд-туре, что могу ехать очень стабильно почти на каждом этапе, но теперь больше, чем когда-либо, я понимаю, что значит быть капитаном команды.

Мне всё ещё нравится моя работа доместика, потому что тогда я могу расслабиться, на какое-то время отключаться во время гонки. После этой Вуэльты я устал больше морально, чем физически. И мне всё ещё надо подумать о будущем».

Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma, в подкасте Het Wiel, рассказал, что не давал распоряжений гонщикам, кого защищать: «Мы были нацелены выиграть три Гранд-тура, но говорить об этом заранее было бы хвастовством, и не скромно. Когда Джиро заканчивается, ты уже готов к Туру. Всё происходит так быстро. Осознать всё можно только после завершения сезона. И то, что получилось в этом году, не укладывается в голове.

Вуэльта была нашей целью, мы направили на неё самую лучшую из возможных команду. Другие команды более широко распределяли силы, что и сделало разницу.

Самое большое удовольствие - мотивация сделать что-то лучше вместе с другими. Возможно, в следующем году мы уже не добьёмся таких успехов, но это не меняет факта, что нам по-прежнему интересно работать.

Хорошая практика, когда оставляешь все обсуждения там, где они проходили - в раздевалке. Прежде всего я рад, что все работали на одной волне, помогали друг другу. Это соответствует принципу, что нет никого важнее всей команды».