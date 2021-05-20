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Сеп Кусс: «Думаю, что заслужил победу на Вуэльте Испании-2023»

Сепп Кусс о победе на Вуэльте Испании-2023

 

 

Сепп Кусс, который выступает в команде Jumbo-Visma (LottoNL-Jumbo) всю профессиональную карьеру с 2018 года и посвятил себя роли главного помощника капитанов, неожиданно для себя стал капитаном на 12-м в карьере Гранд-туре и выиграл его.

 

29-летний американский велогонщик давно переехал в Андорру, женат на уроженке Каталонии и отметил, что «с каждым годом всё сильнее чувствует себя испанцем». Поэтому победа на Вуэльте Испании-2023, гонке, которая является для Сеппа Кусса почти домашним Гранд-туром, для него особенная не только потому, что это самое крупное достижение в его карьере.

 

В интервью Marca Сепп Кусс рассказал, что происходило внутри команды во время гонки.

 

Сеп Кусс: «Думаю, что заслужил победу на Вуэльте Испании-2023»

Сеп Кусс: «Думаю, что заслужил победу на Вуэльте Испании-2023»

Сеп Кусс: «Думаю, что заслужил победу на Вуэльте Испании-2023»

 

 

Сепп Кусс: «С каждым годом  благодаря моей жене, которая из Каталонии, всё больше чувствую себя испанцем. Она помогла мне узнать жителей Испании, они многое знают о велоспорте. Здесь великолепные болельщики.

 

Думаю, я заслужил победу на Вуэльте. Знаю, что оказался лидером благодаря ситуации в гонке, но с того момента показал, что могу и хорошо проехать разделку, удержаться с сильнейшими горняками мира, и всё это на третьем в сезоне Грандз-туре. Считаю, что полностью заслужил эту Вуэльту, но также я благодарю товарищей по команде за то, что они поставили себя на моё место.

 

Мы не знали, как долго я смогу удержаться физически и психологически, потому что быть лидером в гонке - новый для меня опыт. Но как только я возглавил гонку, почувствовал себя так хорошо, что подумал, что майку я не потеряю.

 

Да, картинка по телевизору после этапов с Англиру и Турмале  выглядела некрасиво. Мы не предполагали, что все трое окажемся сильнейшими в этой гонке. Это немного всё запутало, потому что обычно ты не являешься соперником своих товарищей по команде.

 

Мы хотели бороться с другими гонщиками, но когда соперников у нас не оказалось, всё стало сложнее.

 

Я не мог так просто сказать в команде: «Хочу, чтобы всё так и оставалось». На первом собрании нам надо было посмотреть, что скажут Примож и Йонас, как они хотят вести гонку. Я понимаю позицию Приможа. Он полгода готовился к Вуэльте, приехал в очень хорошей форме, идеально провёл гонку и заслужил, по крайней мере, попытку побороться за победу. Йонас уже выиграл два Тур де Франс, Вуэльта давала ему шанс на ещё один успех. Он уже был победителем. Я же находился посередине, не соперником, а конкурентом.

 

С этапа до Бехеса (16-го этапа) я не знал, что эта ситуация значит для людей, которые раньше были моими капитанами, какую роль я должен играть, и какое значение это имеет для команды.

 

Я не знал, будут ли они меня атаковать. Мыслей было много, не все из них были приятными, но первое, что подумал, что лучше  проиграю майку товарищу по команде, чем соперникам.

 

Я понял, что способен лидировать на Гранд-туре, что могу ехать очень стабильно почти на каждом этапе, но теперь больше, чем когда-либо, я понимаю, что значит быть капитаном команды.

 

Мне всё ещё нравится моя работа доместика, потому что тогда я могу расслабиться, на какое-то время отключаться во время гонки. После этой Вуэльты я устал больше морально, чем физически. И мне всё ещё надо подумать о будущем».

 

Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma, в подкасте Het Wiel, рассказал, что не давал распоряжений гонщикам, кого защищать: «Мы были нацелены выиграть три Гранд-тура, но говорить об этом заранее было бы хвастовством, и не скромно. Когда Джиро заканчивается, ты уже готов к Туру. Всё происходит так быстро. Осознать всё можно только после завершения сезона. И то, что получилось в этом году, не укладывается в голове.

 

Вуэльта была нашей целью, мы направили на неё самую лучшую из возможных команду. Другие команды более широко распределяли силы, что и сделало разницу.

 

Самое большое удовольствие - мотивация сделать что-то лучше вместе с другими. Возможно, в следующем году мы уже не добьёмся таких успехов, но это не меняет факта, что нам по-прежнему интересно работать.

 

Хорошая практика, когда оставляешь все обсуждения там, где они проходили - в раздевалке. Прежде всего я рад, что все работали на одной волне, помогали друг другу. Это соответствует принципу, что нет никого важнее всей команды».

 

 

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Теги к статье: Сеп Кусс Sepp Kuss Jumbo-Visma Вуэльта Испании-2023 La Vuelta 23 Гранд-тур

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 02:50 | Регистрация: 20.05.2021

    +++...+++

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Комментарии

  • nightbuster33
    Сеп Кусс: «Думаю, что заслужил ... (1)
    nightbuster33-Фото

    +++...+++

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (49)
    VeloVelo-Фото

    Спасибо. В Шанхае Ронни обожают.

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (49)
    VeloVelo-Фото

    Да мало ли что он сказал. Какой может быть расслабон на Джиро и на Туре? )

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (49)
    VeloVelo-Фото
    Это типа "Вокзал для двоих"?
  • EL-Fenomeno
    Триумф команды Jumbo-Visma на ... (28)
    EL-Fenomeno-Фото

    Есть что то даже больше чем просто СИМВОЛИЧНО, что ГТ Вуэльту выиграл Сепп Кусс, а не Вингегор или Рогличъ. Да, найдутся такие котоыре скажут, что американцу эта победа в генерале была каг бэ подаренная (на внутри_командных сборах во время самой Вуэльты) и тут конечно есть доля (может даже половина) правды.
    Но: лучший (или один из лучших) грэгари всего полетона, матёрый горняк, который колесил свой 3-й подряд гранд тур точно уж заслужил быть и остаться в красном.
    Вингегор мог стать первым за многие годы велогонщиком, котоырй бы взял Тур+Вуэльту в один год, Рогла мог стать 4-кратным победителем Вуэльты, так вот сошлись на (ни нам, ни вам) "золотой серединке" - американец и верный помощник + трудяга Сепп кус берёт сначала этап на Вуэльте, потом майку, и в итоге титул победителя испанского ГТ. Карты разложены и раскрыты, пасьянс вышел на славу). ЮМБОвцы должны быть довольынми, ну а Сепп Кусс аки Крис Хорнер (только намного моложе) вписАл свое имя в историю Вуэльты.

    Цитата: Гонщик
    Цитата: error
    Цитата: Гонщик
    разве что перейти в Эмираты на следующий год и в паре с Погой , разобрать Винигора на Туре и не только...

    скорее в Инеос... там внятных генералов не хватает... и пол-команды ушло
    У Инеос тупо нет бабок на приобретение такого топа , а у Эмирайтс есть , так что перестановки вполне возможны, тесновато стало в Юмбе !

    Я б хотел чтобы Рогла ушёл из Юмбы..,а как насчёт Бахрейн-Викторуса ? Тем более Ланда уже с 2024 года в Квиках и большие деньги там 100% есть!

  • ittrainbow
    Триумф команды Jumbo-Visma на ... (28)
    ittrainbow-Фото
    Аюсо который до подиума гранд-тура добрался будучи на год моложе Тадея

    Алмейда у которого к 25 пять финишей на ГТ и все в топ-10

    Йейтс который на Туре был лучшим из тех кого зовут не Тадей и не Йонас

    Фишер-Блэк обещает стать очень неплохим горным грегари, ему пока всего 21

    Хирши и Макналти тоже вчерашние кандидаты в беломаечники, им все еще по 25

    там хороший ростер, напрасный скепсис, будет кем заменить Майку, Трентина и Солера когда те наездятся
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (49)
    EL-Fenomeno-Фото

    Надо отдать должное Рэмко, который после своего сверх_неудачного этапа на Турмале будоражил потом пелотон на каждом горном этапе и даже на последнем, 21-м этапе "дружбы" решил импровизировать несмотря на некие неоф.традиции (что ли) таких этапов.
    Т.е. смело пошёл в отрыв и даже захотел выиграть самый престижный спринтерский этап...может даже зелёную майку). Вот и Гроувз+Ганна успешно к нему тогда хош-не-хош присоеденились и дали "жару" для всего пелотона чтобы все остальные не расслаблялись))
    Рэмко заслуженно взял супер-комбатив, хотя я бы в этой же номинации выделил также и А.Крона, который и этап взял, и гонялся по отрывам очень часто тоже.
    Филиппо же в очередной раз очень близко на финише Вуэльты, но снова 2-й. Даже смотря на его лицо (во время финиша 21 этапа) понимаешь как итальянец хотел выиграть этап именно в спринтесрком стиле, но снова на его пути стал Гроувз, на которого я бы с удовольствем посмотрел вот в таких же финишных разборках, но уже не с Эвенпулом и Ганной, а с матёрыми спринтерами типа Якобсена, Филипсена, Мерльира, Груневегена.

    Цитата: Ser Gio
    этапищеееее!!!
    когда мы такое видели, что горный король спринтует вместе с лидером спринтерской классификации на последнем этапе гранд тура???
    мне кажется со времен Тура 2005, самый интересный "этап дружбы"

    Полностью согласен с вами. Нужно менять, я бы даже сказал ломать эти все стереотипы насчёт "этапа дружбы" на грнад турах. Для кого то важны секунды, для кого то очки, ну а для кого то и победа. А последний 21-й этап такой же как 1-й. Да и вообще "этап дружбы" на ГТ - это всё до километра 0. Ну и там 10км. потом ещё, если надо позирование и шампусик, но не больше.

    Что интересно, в итоговом спринтерском зачёте в ТОП 10 попали все 4 призовые майки (1-2 и 9-10).

  • RVL
    Триумф команды Jumbo-Visma на ... (28)
    RVL-Фото
    Одна из команд это юсада!?))
  • JetRevel
    Триумф команды Jumbo-Visma на ... (28)
    JetRevel-Фото
    У нас в прессе много информации про нереальные показатели гонщиков Юмбы как при езде так и восстановлении,много сравнивают с прошлыми годами.Так вот, учитывая не совсем "кристальную" чистоту состава на запрещенные препараты, пишут,что одна из Топ команд даже будет требовать официального расследования. Как по мне,на шоу у Опры Рогло бы сказал,Какого чёрта я отдал ГТ,но не более,а вот Кусс и Вини не уверен.Кусс три тура прошел очень сильно,а разделка на туре и "чудо"восстановление от победы перед Англиру,у меня вызывают сомнения конечно
  • RVL
    Триумф команды Jumbo-Visma на ... (28)
    RVL-Фото

    Не до жиру, быть бы живу..

    Убрать поги и что там останется!?

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