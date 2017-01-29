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Элиа Вивиани — победитель 1 этапа Тура Гуанси-2023

Элиа Вивиани обошёл Джонатана Милана  и Сэма Беннетта в спринте на 1-м этапе Тура Гуанси-2023

 

 

Элиа Вивиани одержал победу на 1-м этапе гонки Мирового тура Тур Гуанси-2023. В общем спринте, которым завершился равнинный 136-километровый этап, 34-летний итальянский гонщик команды INEOS Grenadiers обошёл 23-летнего соотечественника из команды Bahrain Victorious Джонатана Милана и 32-летнего ирландского гонщика команды Bora-hansgrohe Сэма Беннетта. Джонатан Милан начал спринт издалека, за 300 м до финиша, но Вивиани, которого развозил Джонатан Нарваэс, опередил молодого соотечественника на последних 150 метрах.  

 

Это вторая победа Элиа Вивиани в 2023 году после этапа Тура Хорватии и первая с 2019 года (после классики “EuroEyes Cyclassics Hamburg”) победа в гонке Мирового тура. Итальянский спринтер не жалеет, что в его программе не так много стартов в гонках Мирового тура, так как цель  его перехода в 2022 году из команды Cofidis  в британскую команду INEOS Grenadiers   - получение всей необходимой помощи для подготовки на треке к Олимпийским играм-2024.

Элиа Вивиани — победитель 1 этапа Тура Гуанси-2023

Photo (c) SprintCyclingAgency/@Bahrain Victorious Team

Элиа Вивиани — победитель 1 этапа Тура Гуанси-2023

Элиа Вивиани — победитель 1 этапа Тура Гуанси-2023

Photo (c) Gree-Tour of Guangxi @TourofGuangxi

 

 

 

Элиа Вивиани: «Я просто хочу думать о том, как буду счастлив в Париже следующим летом, если завоюю ещё одну медаль. Перешёл в INEOS, чтобы получить наилучшую из возможных поддержку в подготовке к следующей Олимпиаде. Мне нужно работать в окружении, которое я знаю, там, где я уверен, что мне будут помогать. У меня было два варианта -  снова выступать в Quick Step или в INEOS. С Quick Step не получилось, поэтому я вернулся в INEOS, чему очень рад.

 

Конечно, мне приходится ждать возможностей в гонках или дождаться, когда вся команда сможет на меня работать, как здесь или на Туре Хорватии. Но так же надо давать команде знак, чтобы они могли верить в тебя. Думаю, эти победы - очень важные сигналы. Надеюсь, следующий сезон смогу начать так, как мы заканчиваем этот. И команда в меня верит. Я всегда был убеждён, что если буду в форме и получу поддержку, то смогу одержать несколько побед.

 

Главное, понимать своё тело. В конце сезона бесполезно выезжать на шестичасовые тренировки, лучше отработать четыре часа, но качественно. Я смог использовать как «упражнения» тестирование материалов на треке, это помогло также с качеством работы.

 

Это правда, доминировали другие спринтеры, но я всё ещё здесь, сегодня это продемонстрировал.

 

Через четыре года я снова одержал победу на этапе гонки Мирового тура, и это чудесно. Мы использовали одну из классических тактик, когда, в случае, если она не сработает, будешь выглядеть глупо. Но в итоге у нас всё идеально получилось.

 

За 3 км до финиша мы всё ещё находились позади, но ехали все вместе, потом сделали рывок направо и вышли вперёд. Конечно, когда тебе помогают такие гонщики как Итан Хейтер и Люк Плапп, можно долго держаться впереди. Выходя из последнего поворота, я понял, что, наверное, сегодня будет правильно сесть на колесо Милана, потому что мы видели, что спринт получится затяжным».

 

Джонатан Милан: «Думаю, этап прошёл  очень хорошо. Мы ехали не на самой высокой скорости, финал тоже был очень удобным, по широкой дороге. Ребята потрясающе отработали, вывезли меня на ключевую позицию, в топ-10 на выходе из последнего поворота. Мы ехали идеально.

 

Я начал спринт рано, потому что гонщик передо мной затормозил. Начал почти за 280 м до финиша, что было слишком далеко. В итоге выиграл Элиа Вивиани. Я мог бы начать спринт позже, но это всё, что смог сегодня сделать. Конечно, мы хотим большего, но сейчас у нас белая майка лучшего молодого гонщика. Я хочу поблагодарить товарищей по команде. Они прекрасно поддерживали меня весь день. Завтра посмотрим. Завтра снова приложим все силы».

 

Сэм Беннетт: «Пару недель я болел, поэтому сильно не хватает тренировок. Я доволен, что финишировал на подиуме. Ребята прекрасно вывезли меня на последних 2,5 км. За 300 м до финиша меня немного затёрли, но мы смогли выйти, я набрал хорошую скорость. Всегда приятно начинать гонку с подиума».

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Теги к статье: Элиа Вивиани Elia Viviani Ineos Grenadiers

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  1. Camel

    Сегодня, 17:03 | Регистрация: 29.01.2017

    Уважаемый мною Вивиани слишком высоко поднял глаза и не видит под собой земли из-за одной, долгожданной победы. 

    буду счастлив в Париже следующим летом
    когда вся команда сможет на меня работать

    Во-первых, счастливыми в Париже хотят быть как миниму с десяток спринтеров, но никто из них не бухтит об этом; во-вторых, работают НА ТЕБЯ только те, кому ты платишь лично, так что берегись подвоха.

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Комментарии

  • Karmatron
    Дилан Груневеген продлил контр ... (3)
    Karmatron-Фото

    Где-то в Казахстане от этой и одной из предыдущих новостей загрустил один британский спринтер.

  • RVL
    Дилан Груневеген продлил контр ... (3)
    RVL-Фото

    Спринтерский кулак готовят

  • Camel
    Элиа Вивиани — победитель 1 эт ... (1)
    Camel-Фото

    Уважаемый мною Вивиани слишком высоко поднял глаза и не видит под собой земли из-за одной, долгожданной победы. 

    буду счастлив в Париже следующим летом
    когда вся команда сможет на меня работать

    Во-первых, счастливыми в Париже хотят быть как миниму с десяток спринтеров, но никто из них не бухтит об этом; во-вторых, работают НА ТЕБЯ только те, кому ты платишь лично, так что берегись подвоха.

  • nightbuster33
    Тур Гуанси-2023. Этап 1 (6)
    nightbuster33-Фото

    Правильно, а все остальные участвуют там, где большая конкуренция.Очки, получаемые участниками в азиатских гонках приблизительно одинаковы.Так ,зачем ехать за тридевять земель, при ограниченном финансировании,когда эти очки можно завоевать на границе Европы и Азии.

  • nightbuster33
    Тур Гуанси-2023. Этап 1 (6)
    nightbuster33-Фото
    Этот "списанный летчик" работает на 2 фронта:шоссе и трек и весьма успешно. Всем бы такого пилота.
  • nightbuster33
    Тур Гуанси-2023. Этап 1 (6)
    nightbuster33-Фото
    Эта гонка "единственная" в Азии,поэтому и не участвуют.
  • василий
    Тур Гуанси-2023. Этап 1 (6)
    василий-Фото

    Чемпионы Азии едут Турцию там меньше конкуренция

  • василий
    Дилан Груневеген продлил контр ... (3)
    василий-Фото

    Теперь пришел Юэн и не факт что Гуневеген поедет тур

  • василий
    Тур Турции-2023. Этап 3 (12)
    василий-Фото

    Квики хорошо хоть остались как команда

  • Olstep
    Тур Гуанси-2023. Этап 1 (6)
    Olstep-Фото
    Как этот списанный летчик Вивиани смог обогнать таких монстров?

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