Элиа Вивиани — победитель 1 этапа Тура Гуанси-2023

Элиа Вивиани обошёл Джонатана Милана и Сэма Беннетта в спринте на 1-м этапе Тура Гуанси-2023

Элиа Вивиани одержал победу на 1-м этапе гонки Мирового тура Тур Гуанси-2023. В общем спринте, которым завершился равнинный 136-километровый этап, 34-летний итальянский гонщик команды INEOS Grenadiers обошёл 23-летнего соотечественника из команды Bahrain Victorious Джонатана Милана и 32-летнего ирландского гонщика команды Bora-hansgrohe Сэма Беннетта. Джонатан Милан начал спринт издалека, за 300 м до финиша, но Вивиани, которого развозил Джонатан Нарваэс, опередил молодого соотечественника на последних 150 метрах.

Это вторая победа Элиа Вивиани в 2023 году после этапа Тура Хорватии и первая с 2019 года (после классики “EuroEyes Cyclassics Hamburg”) победа в гонке Мирового тура. Итальянский спринтер не жалеет, что в его программе не так много стартов в гонках Мирового тура, так как цель его перехода в 2022 году из команды Cofidis в британскую команду INEOS Grenadiers - получение всей необходимой помощи для подготовки на треке к Олимпийским играм-2024.

Photo (c) SprintCyclingAgency/@Bahrain Victorious Team

Photo (c) Gree-Tour of Guangxi @TourofGuangxi

Элиа Вивиани: «Я просто хочу думать о том, как буду счастлив в Париже следующим летом, если завоюю ещё одну медаль. Перешёл в INEOS, чтобы получить наилучшую из возможных поддержку в подготовке к следующей Олимпиаде. Мне нужно работать в окружении, которое я знаю, там, где я уверен, что мне будут помогать. У меня было два варианта - снова выступать в Quick Step или в INEOS. С Quick Step не получилось, поэтому я вернулся в INEOS, чему очень рад.

Конечно, мне приходится ждать возможностей в гонках или дождаться, когда вся команда сможет на меня работать, как здесь или на Туре Хорватии. Но так же надо давать команде знак, чтобы они могли верить в тебя. Думаю, эти победы - очень важные сигналы. Надеюсь, следующий сезон смогу начать так, как мы заканчиваем этот. И команда в меня верит. Я всегда был убеждён, что если буду в форме и получу поддержку, то смогу одержать несколько побед.

Главное, понимать своё тело. В конце сезона бесполезно выезжать на шестичасовые тренировки, лучше отработать четыре часа, но качественно. Я смог использовать как «упражнения» тестирование материалов на треке, это помогло также с качеством работы.

Это правда, доминировали другие спринтеры, но я всё ещё здесь, сегодня это продемонстрировал.

Через четыре года я снова одержал победу на этапе гонки Мирового тура, и это чудесно. Мы использовали одну из классических тактик, когда, в случае, если она не сработает, будешь выглядеть глупо. Но в итоге у нас всё идеально получилось.

За 3 км до финиша мы всё ещё находились позади, но ехали все вместе, потом сделали рывок направо и вышли вперёд. Конечно, когда тебе помогают такие гонщики как Итан Хейтер и Люк Плапп, можно долго держаться впереди. Выходя из последнего поворота, я понял, что, наверное, сегодня будет правильно сесть на колесо Милана, потому что мы видели, что спринт получится затяжным».

Джонатан Милан: «Думаю, этап прошёл очень хорошо. Мы ехали не на самой высокой скорости, финал тоже был очень удобным, по широкой дороге. Ребята потрясающе отработали, вывезли меня на ключевую позицию, в топ-10 на выходе из последнего поворота. Мы ехали идеально.

Я начал спринт рано, потому что гонщик передо мной затормозил. Начал почти за 280 м до финиша, что было слишком далеко. В итоге выиграл Элиа Вивиани. Я мог бы начать спринт позже, но это всё, что смог сегодня сделать. Конечно, мы хотим большего, но сейчас у нас белая майка лучшего молодого гонщика. Я хочу поблагодарить товарищей по команде. Они прекрасно поддерживали меня весь день. Завтра посмотрим. Завтра снова приложим все силы».

Сэм Беннетт: «Пару недель я болел, поэтому сильно не хватает тренировок. Я доволен, что финишировал на подиуме. Ребята прекрасно вывезли меня на последних 2,5 км. За 300 м до финиша меня немного затёрли, но мы смогли выйти, я набрал хорошую скорость. Всегда приятно начинать гонку с подиума».