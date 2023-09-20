Давиде Баллерини переходит в Astana Qazaqstan Team

Итальянский гонщик Давиде Баллерини (28 лет) подписал однолетнее соглашение с командой Astana Qazaqstan Team. Баллерини уже выступал в составе казахстанского коллектива в 2019 и сейчас возвращается в команду на сезон 2024 года.

Photo credit: @SprintCycling/Astana Qazaqstan Team

«Могу сказать, что я очень рад вернуться в Astana Qazaqstan Team, и я уверен, что вместе мы сможем добиться чего-то значимого. Я хорошо знаю команду, это мощный коллектив, где люди умеют работать, знают, как создать хорошую атмосферу и сложить все необходимые компоненты вместе. И я знаю, что команда знает, как побеждать. Я ожидаю, что в следующем сезоне все сложится хорошо, и уверен, что все пойдет в правильном направлении и для меня, и для команды. Этот переход создает для меня новые цели, новую мотивацию. В целом, я хотел бы сфокусироваться на северных классиках и, в особенности, на «Париж-Рубэ», - сказал Давиде Баллерини.

Давиде Баллерини – известный специалист северных классических гонок. В предыдущие сезоны Давиде выиграл этап на «Туре Польши» и финишировал вторым на «Классике Брюсселя» в 2020, победил на «Омлууп Хет Ньюзблад» и на двух этапах «Тура Прованса» в 2021, стал победителем «Коппа Бернокки» и этапа «Тура Валлонии» в 2022.

В текущем сезоне Баллерини был шестым на «Омлууп Хет Ньюзблад», седьмым на «Дварс доор Влаандерен» и вторым на этапе «Тура Валлонии».

«Мы хорошо знаем Давиде как настоящего профессионала, сильного классического гонщика и самоотверженного командного игрока. Мы провели вместе хороший сезон в 2019, и сейчас я рад, что он возвращается в нашу команду более сильным, еще более опытным и мотивированным. Мы бы хотели видеть Давиде как одного из лидеров команды на северных «классиках», а также как командного гонщика и охотника за этапами на Гранд-турах. Жду возможности увидеть Баллерини в составе «Астаны» и уверен, что вместе мы добьемся высоких результатов», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team