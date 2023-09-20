VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Давиде Баллерини переходит в Astana Qazaqstan Team

Давиде Баллерини переходит в Astana Qazaqstan Team

 

 

 

Итальянский гонщик Давиде Баллерини (28 лет) подписал однолетнее соглашение с командой Astana Qazaqstan Team. Баллерини уже выступал в составе казахстанского коллектива в 2019 и сейчас возвращается в команду на сезон 2024 года.

 

 

Давиде Баллерини переходит в Astana Qazaqstan Team

 

 

Photo credit: @SprintCycling/Astana Qazaqstan Team

 

 

«Могу сказать, что я очень рад вернуться в Astana Qazaqstan Team, и я уверен, что вместе мы сможем добиться чего-то значимого. Я хорошо знаю команду, это мощный коллектив, где люди умеют работать, знают, как создать хорошую атмосферу и сложить все необходимые компоненты вместе. И я знаю, что команда знает, как побеждать. Я ожидаю, что в следующем сезоне все сложится хорошо, и уверен, что все пойдет в правильном направлении и для меня, и для команды. Этот переход создает для меня новые цели, новую мотивацию. В целом, я хотел бы сфокусироваться на северных классиках и, в особенности, на «Париж-Рубэ», - сказал Давиде Баллерини.

 

Давиде Баллерини – известный специалист северных классических гонок. В предыдущие сезоны Давиде выиграл этап на «Туре Польши» и финишировал вторым на «Классике Брюсселя» в 2020, победил на «Омлууп Хет Ньюзблад» и на двух этапах «Тура Прованса» в 2021, стал победителем «Коппа Бернокки» и этапа «Тура Валлонии» в 2022.

 

В текущем сезоне Баллерини был шестым на «Омлууп Хет Ньюзблад», седьмым на «Дварс доор Влаандерен» и вторым на этапе «Тура Валлонии».

 

«Мы хорошо знаем Давиде как настоящего профессионала, сильного классического гонщика и самоотверженного командного игрока. Мы провели вместе хороший сезон в 2019, и сейчас я рад, что он возвращается в нашу команду более сильным, еще более опытным и мотивированным. Мы бы хотели видеть Давиде как одного из лидеров команды на северных «классиках», а также как командного гонщика и охотника за этапами на Гранд-турах. Жду возможности увидеть Баллерини в составе «Астаны» и уверен, что вместе мы добьемся высоких результатов», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

 

 

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Давиде Баллерини Astana Qazaqstan Team

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

26 августа - 17 сентября 2023

La Vuelta ciclista a Espana

20 - 24 сентября 2023

European Continental Championships

ОПРОС

Кто выиграет Вуэльту Испании-2023?

Комментарии

  • Невозмутимый
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    Невозмутимый-Фото
    ЖаЖа не просто горох брал, он общий зачёт на Вуэльте брал. А на Туре в 1995 закончил 4 в общем зачёте будучи облачённым в зелёную майку, рубясь в общих спринтах. Ну это так, к слову
  • BlAr
    Вуэльта Испании-2023, превью э ... (6)
    BlAr-Фото

    Отар никогда не говорил, куда пропадает во время трансляций?biggrin

  • kabachok
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (131)
    kabachok-Фото
    но не хотел чтобы майка досталась Винегору.
    ==

    реально с Рогличем лично общаешься?!
  • AlexaaSha
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    AlexaaSha-Фото

    Борис, мой рабочий день заканчивается, так что, извиняюсь, но продолжить участие в этой интересной беседе с Вами, пока не смогу - дома не поймут. Вынужден признать, так как хочу хоть немного походить на Томаса, что Ваши аргументы и сильнейшая логика не разставили меня в тупик, спасибо в любом случае)

  • AlexaaSha
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    AlexaaSha-Фото
    P.S. Роглич и Томас ехали за разные команды.
    Это Вы констатируете факт или это аргумент такой с вашей стороны, что я не прав?


    И кто кому запрещал бороться с первого этапа? Запрещаюсь сейчас, до 18 этапа как раз боролись.
  • JetRevel
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    JetRevel-Фото
    Цитата: error
    Вспомните Виранка.. Понтани.. Москеру...Хименеса.. Они были горняками от бога... но даже если и выигрывали ГТ.. то крайне редко и при стечении
    определенных обстоятельств.
    Быть хорошим горняком недостаточно. Надо еще уметь этим пользоваться все 21 этап гранд тура.
    Тогда были другие "гонки" не стоит сравнивать,ЖаЖа вообще был спринтеров,а после "горох" выигрывал
  • BlAr
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    BlAr-Фото
    Разрешать бороться и отвечать на атаки друг друга нужно было с первого этапа. А не открывать подобное "соревнование" в конце гонки с заведомо неравными стартовыми условиями.
    P.S. Роглич и Томас ехали за разные команды.
  • AlexaaSha
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    AlexaaSha-Фото
    Ну, например, по поводу 1 и16 этапов я Вам уже вчера отвечал, что там все можно интерпретировать совсем не так, как Вы себе это представляете. И я уже не вижу смысла расписывать Вам последовательность событий на иных этапах - там в итоге всё то же самое получится. Я просто потрачу кучу времени впустую.
    А вот по поводу обид между гонщиками я Вам все же выскажу свое мнение. Возможно Вы вспомните комментарии и поступки Томаса, после решающей разделки на Джиро-23? Кратко: победил сильнейший и это не так обидно, как это было бы если бы их с Рогличем разделили доли секунды или случился другой какой-нибудь форс-мажор. Было горько и другого шанса у Томаса, наверное, уже не будет, но он повел себя, как настоящий профессионал и победитель.
    Так и тут, если бы им разрешили бороться и победил, например, Вингегор, то Роглич, как большой чемпион, это бы принял. Скрипя зубами, но принял бы. А вот эта ситуация, что сложилась сейчас - когда не дают бороться, вот это Рогличу принять очень сложно. Да прочтите Вы, наконец, последний абзац данного поста.
  • BlAr
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    BlAr-Фото

    Цитата: AlexaaSha

    Команде, конечно, виднее, но вполне можно было руководству гласно сказать, что их гонщикам можно бороться хотя бы на последних этапах, последней горе, когда уже совсем ясно, что первые три места их. Что-нибудь подобное сделать.

    Вингегор за счёт других гонщиков команды получил преимущество на 1, 13 и 16 этапах, приобретя 2 минуты относительно сокомандников. Кусс обманул пелотон, уехав в отрыв. До 17 этапа Роглич не получил от команды НИ-ЧЕ-ГО! Поправьте, если я ошибся. Ах да, 4 секунды Куссу привез, на бонусах...

    И как можно давать гоняться между собой гонщикам, которые уже находятся не в равных условиях? В этой ситуации можно обойтись без обид только в случае, если один привезет другим минут 10. Тем более, что больше всего шансов на победу у Вингегора, который УЖЕ получил преимущество ДО старта потенциального междусобойчика! Роглич такую "победу" никогда не принял бы; конфликт в команде был бы гарантирован и, добавлю, конфликт очень серьезный. 

    Поэтому единственный разумный выход у команды - везти нынешнего лидера ГК, которому оба записных фаворита гонки обязаны большинством своих титулов.

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (131)
    VeloVelo-Фото
    А ему надо было ее выигрывать?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

15 сентября

Martin Laas (Astana Qazaqstan Team)

Wout van Aert (Jumbo - Visma)

Marcel Camprubi Pijuan (Q36.5 Pro Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2023 (92)
Август 2023 (189)
Июль 2023 (190)
Июнь 2023 (157)
Май 2023 (207)
Апрель 2023 (142)