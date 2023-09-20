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Давиде Баллерини переходит в Astana Qazaqstan Team
Итальянский гонщик Давиде Баллерини (28 лет) подписал однолетнее соглашение с командой Astana Qazaqstan Team. Баллерини уже выступал в составе казахстанского коллектива в 2019 и сейчас возвращается в команду на сезон 2024 года.
Photo credit: @SprintCycling/Astana Qazaqstan Team
«Могу сказать, что я очень рад вернуться в Astana Qazaqstan Team, и я уверен, что вместе мы сможем добиться чего-то значимого. Я хорошо знаю команду, это мощный коллектив, где люди умеют работать, знают, как создать хорошую атмосферу и сложить все необходимые компоненты вместе. И я знаю, что команда знает, как побеждать. Я ожидаю, что в следующем сезоне все сложится хорошо, и уверен, что все пойдет в правильном направлении и для меня, и для команды. Этот переход создает для меня новые цели, новую мотивацию. В целом, я хотел бы сфокусироваться на северных классиках и, в особенности, на «Париж-Рубэ», - сказал Давиде Баллерини.
Давиде Баллерини – известный специалист северных классических гонок. В предыдущие сезоны Давиде выиграл этап на «Туре Польши» и финишировал вторым на «Классике Брюсселя» в 2020, победил на «Омлууп Хет Ньюзблад» и на двух этапах «Тура Прованса» в 2021, стал победителем «Коппа Бернокки» и этапа «Тура Валлонии» в 2022.
В текущем сезоне Баллерини был шестым на «Омлууп Хет Ньюзблад», седьмым на «Дварс доор Влаандерен» и вторым на этапе «Тура Валлонии».
«Мы хорошо знаем Давиде как настоящего профессионала, сильного классического гонщика и самоотверженного командного игрока. Мы провели вместе хороший сезон в 2019, и сейчас я рад, что он возвращается в нашу команду более сильным, еще более опытным и мотивированным. Мы бы хотели видеть Давиде как одного из лидеров команды на северных «классиках», а также как командного гонщика и охотника за этапами на Гранд-турах. Жду возможности увидеть Баллерини в составе «Астаны» и уверен, что вместе мы добьемся высоких результатов», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.
Пресс-служба Astana Qazaqstan Team
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Невозмутимый
Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
ЖаЖа не просто горох брал, он общий зачёт на Вуэльте брал. А на Туре в 1995 закончил 4 в общем зачёте будучи облачённым в зелёную майку, рубясь в общих спринтах. Ну это так, к слову
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AlexaaSha
Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
Борис, мой рабочий день заканчивается, так что, извиняюсь, но продолжить участие в этой интересной беседе с Вами, пока не смогу - дома не поймут. Вынужден признать, так как хочу хоть немного походить на Томаса, что Ваши аргументы и сильнейшая логика не разставили меня в тупик, спасибо в любом случае)
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AlexaaSha
Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
P.S. Роглич и Томас ехали за разные команды.
Это Вы констатируете факт или это аргумент такой с вашей стороны, что я не прав?
И кто кому запрещал бороться с первого этапа? Запрещаюсь сейчас, до 18 этапа как раз боролись.
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JetRevel
Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
Цитата: error
Вспомните Виранка.. Понтани.. Москеру...Хименеса.. Они были горняками от бога... но даже если и выигрывали ГТ.. то крайне редко и при стечении
определенных обстоятельств.
Быть хорошим горняком недостаточно. Надо еще уметь этим пользоваться все 21 этап гранд тура.
Тогда были другие "гонки" не стоит сравнивать,ЖаЖа вообще был спринтеров,а после "горох" выигрывал
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BlAr
Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
Разрешать бороться и отвечать на атаки друг друга нужно было с первого этапа. А не открывать подобное "соревнование" в конце гонки с заведомо неравными стартовыми условиями.
P.S. Роглич и Томас ехали за разные команды.
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AlexaaSha
Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
Ну, например, по поводу 1 и16 этапов я Вам уже вчера отвечал, что там все можно интерпретировать совсем не так, как Вы себе это представляете. И я уже не вижу смысла расписывать Вам последовательность событий на иных этапах - там в итоге всё то же самое получится. Я просто потрачу кучу времени впустую.
А вот по поводу обид между гонщиками я Вам все же выскажу свое мнение. Возможно Вы вспомните комментарии и поступки Томаса, после решающей разделки на Джиро-23? Кратко: победил сильнейший и это не так обидно, как это было бы если бы их с Рогличем разделили доли секунды или случился другой какой-нибудь форс-мажор. Было горько и другого шанса у Томаса, наверное, уже не будет, но он повел себя, как настоящий профессионал и победитель.
Так и тут, если бы им разрешили бороться и победил, например, Вингегор, то Роглич, как большой чемпион, это бы принял. Скрипя зубами, но принял бы. А вот эта ситуация, что сложилась сейчас - когда не дают бороться, вот это Рогличу принять очень сложно. Да прочтите Вы, наконец, последний абзац данного поста.
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BlAr
Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
Цитата: AlexaaSha
Команде, конечно, виднее, но вполне можно было руководству гласно сказать, что их гонщикам можно бороться хотя бы на последних этапах, последней горе, когда уже совсем ясно, что первые три места их. Что-нибудь подобное сделать.
Вингегор за счёт других гонщиков команды получил преимущество на 1, 13 и 16 этапах, приобретя 2 минуты относительно сокомандников. Кусс обманул пелотон, уехав в отрыв. До 17 этапа Роглич не получил от команды НИ-ЧЕ-ГО! Поправьте, если я ошибся. Ах да, 4 секунды Куссу привез, на бонусах...
И как можно давать гоняться между собой гонщикам, которые уже находятся не в равных условиях? В этой ситуации можно обойтись без обид только в случае, если один привезет другим минут 10. Тем более, что больше всего шансов на победу у Вингегора, который УЖЕ получил преимущество ДО старта потенциального междусобойчика! Роглич такую "победу" никогда не принял бы; конфликт в команде был бы гарантирован и, добавлю, конфликт очень серьезный.
Поэтому единственный разумный выход у команды - везти нынешнего лидера ГК, которому оба записных фаворита гонки обязаны большинством своих титулов.
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