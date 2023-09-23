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18-летний Маркель Белоки начнёт карьеру профессионального велогонщика в EF Education EasyPost

Маркель, сын Хосебы Белоки, начинает профессиональную карьеру в Мировом туре

 

 

18-летний уроженец Страны Басков Маркель Белоки (Markel Beloki) в 2024 году начнёт карьеру профессионального велогонщика в команде EF Education EasyPost, с которой подписал двухлетний контракт.

 

18-летний Маркель Белоки начнёт карьеру профессионального велогонщика в EF Education EasyPost

Photo (c) EF Education-EasyPost Team

 

 

Маркель - сын известного велогонщика Хосебы Белоки (Joseba Beloki), который трижды поднимался на подиум Тур де Франс - дважды финишировал 3-м в 2000 и 2001 году, стал 2-м в 2002. Маркелю было всего полтора года, когда его отец завершил карьеру в 2006 году.

 

Как только Маркель подрос, Хосеба Белоки стал ездить с ним по холмам Страны Басков, но никакого давления на сына не оказывал. Маркелю просто очень нравилось кататься на велосипеде. Сначала ему понравилось опережать друзей на подъёмах. Велогонки в Стране Басков очень популярны, многие с детства ими увлекаются. В 12 лет Маркель присоединился к местному клубу и начал гоняться по-настоящему. Хосеба Белоки выезжал с сыном и учил его, как быть велогонщиком. Три года назад Маркель сумел сбросить с колеса своего отца и доказал, что способен выступать по насыщенной программе велогонок.

 

В этом году Маркель Белоки одержал пять побед на испанских велогонках среди юниоров, включая победу в разделке на чемпионате Испании. 

 

В долгосрочной перспективе Маркель видит себя гонщиком на Гранд-туры. В недалёком будущем Маркель сможет принять участие в гонках, о которых мечтал - проехать Классику Сан-Себастьяна, Тур Страны Басков, Джиро, Вуэльту и Тур де Франс.

 

18-летний Маркель Белоки начнёт карьеру профессионального велогонщика в EF Education EasyPost

Photo (c) EF Education-EasyPost Team

 

 

Маркель Белоки: «Сейчас моя цель - совершенствоваться. Я знаю, что ещё молод, слишком молод, чтобы выступать в Мировом туре. Но с этой командой у меня будет время постепенно прогрессировать. Каждый день я буду улучшать свой уровень и работать на команду. Моё главное преимущество, что я начал учиться велоспорту дома. Не то, чтобы я мечтал уехать он отца на подъёме. Салдиаран (Zaldiaran) - не самая тяжёлая гора, но самая знаменитая в Витории и одна из моих самых любмимых. Тогда я увидел, как он едет всё тяжелее  и тяжелее. Но это нормально. Я молодой и тренируюсь больше него».

 

Маркель собирается продолжать учёбу в школе, он будет заниматься онлайн, а в спортивном плане готов совершенствоваться каждый день:

 

«Мои друзья знали, что я хорошо выступаю в юниорах, но не ожидали, что именно в этом году я сделаю такой большой шаг. Поэтому, когда рассказал им, они удивились. Переход из юниоров в Мировой тур нельзя назвать обычным, но мне представилась такая возможность. Я с  нетерпением жду старта следующего сезона.

 

Понимаю, что будут тяжёлые моменты, но они нужны, чтобы стать сильнее. Они сделают хорошие моменты ещё лучше».

 

Генеральный менеджер команды EF Education EasyPost Джонатан Воутерс (Jonathan Vaughters): «Он поставил рекорды на всех подъёмах Страны Басков, опередил многих гонщиков, которые творили что-то невероятное на Гранд-турах. И это при том, что он -  крупный и сильный парень, а не маленький лёгкий горняк. Он чемпион Испании в разделке. Он явно унаследовал все качества, которые  его отец проявлял в бытность велогонщиком. Возможно, он даже способен на большее. Он великолепно управляет велосипедом, умеет читать гонки. Наша задача - обеспечить ему правильный рост. Мы впервые берём в ряды команды Мирового тура юниора. Но мы считаем, что у Маркеля невероятное будущее».

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Теги к статье: Маркель Белоки Markel Beloki EF Education EasyPost

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Комментарии

  • VeloVelo
    Примож Роглич ищет новую велок ... (28)
    VeloVelo-Фото

    Да-да, тоже примерно так это чувствую.
    Я не поклонник Роглича. Но, для меня очевидно,
    что его принесли в жертву каким-то (чьим-то) интересам.

    Есть несколько предположений, почему так было сделано, но, озвучивать не буду.
    Это Джамба пусть расскажет, что они там натворили и зачем )

  • Александра
    Примож Роглич ищет новую велок ... (28)
    Александра-Фото
    Был красивый подиум, вся эта радость, шампанское, триумф команды. Я вообще болела за Кусса, он достойный гонщик и заслуженный победитель. Но, елки… как только появляется «но», сразу чувствуется фальшивая нота.
  • VeloVelo
    Giro dell’Emilia-2023. Маршрут ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Состав отличный! Битва гарантирована! Великолепные виды, как всегда, тоже!

  • VeloVelo
    Тадей Погачар готов к блоку и ... (11)
    VeloVelo-Фото

    Спасибо за рельеф good

  • VeloVelo
    Тадей Погачар готов к блоку и ... (11)
    VeloVelo-Фото

    Для тех, кто недавно смотрит велошоссе и еще не все гонки для себя открыл,

    очень рекомендую Джиро д’Эмилия. Красивая гонка во всех отношениях.

  • VeloVelo
    Примож Роглич ищет новую велок ... (28)
    VeloVelo-Фото

    Вуэльта получилась красивой, но все имеет свою цену, а Роглич, как я понимаю, не готов платить дважды.

    Напрашивается вопрос -  в чем тогда красота этой Вуэльты?
    Предположу, что ее красоту увидели те, кто хотел победы Кусса любой ценой.

    ЗЫ: Кусса ценю и уважаю.

  • EL-Fenomeno
    Giro dell’Emilia-2023. Маршрут ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото
    Я тут с Лэнсом по вайберу пообщался, сказал, что если орги допустят к гонке, то постарается уделать всех !)
    Цитата: M-07
    Цитата: EL-Fenomeno
    Да и вообще у Ваута в этом сезоне многовато 2-х да 3-х мест, для одних такой урожай - просто счастье, для Ван Арта скорей осадок...ну хоть с 2-я медальками ЧЕ))
    Помнится, был один словак, у которого прям также было, а потом он выиграл 3 ЧМ подряд.

    Да, был/есть такой славный парень. 1 октября будет у Пэто "ласт дэнс" на шоссе. Кстати, та французская гонка 01.10 в прямом эфире на Е1. Смотреть надо всем...думаю будет какой то сюрприз от Сагана (или для него).
  • Александра
    Примож Роглич ищет новую велок ... (28)
    Александра-Фото

    Новость скорее ожидаемая, чем удивительная. Вуэльта получилась красивой, но все имеет свою цену, а Роглич, как я понимаю, не готов платить дважды.

  • DenisRodikov
    Примож Роглич ищет новую велок ... (28)
    DenisRodikov-Фото

    Вообще, судя по всему, что было видно и писалось, сильна именно связка Джумба + Роглич. Поэтому, будет грустно, если Примож уйдёт в другую команду, вряд ли получится так хорошо с результатами. Тут даже дело не в поддержке во время гонок, а весь процесс подготовки, соревнований, как он поставлен. Это даже без учёта гипотетического свекольного сока, если вдруг.

    Но с другой стороны... Приможу на этой Вуэльте бороться не дали - когда атаковал Винегор, то по тактике за ним ехать было нельзя. Это не давало и атаковать на тех этапах против Кусса. Поэтому, форма Роглича не была раскрыта полностью.

    Итого - выбор - либо ехать в лучшей форме, но одним из капитанов без возможности бороться на полную, либо ехать лидером другой команды в худшей форме и пытаться доказать себе и другим, что можешь побеждать и Погачара, и Винегора.

  • error
    Giro dell’Emilia-2023. Маршрут ... (4)
    error-Фото
    Под Пурито финиш

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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