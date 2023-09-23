18-летний Маркель Белоки начнёт карьеру профессионального велогонщика в EF Education EasyPost

Маркель, сын Хосебы Белоки, начинает профессиональную карьеру в Мировом туре

18-летний уроженец Страны Басков Маркель Белоки (Markel Beloki) в 2024 году начнёт карьеру профессионального велогонщика в команде EF Education EasyPost, с которой подписал двухлетний контракт.

Photo (c) EF Education-EasyPost Team

Маркель - сын известного велогонщика Хосебы Белоки (Joseba Beloki), который трижды поднимался на подиум Тур де Франс - дважды финишировал 3-м в 2000 и 2001 году, стал 2-м в 2002. Маркелю было всего полтора года, когда его отец завершил карьеру в 2006 году.

Как только Маркель подрос, Хосеба Белоки стал ездить с ним по холмам Страны Басков, но никакого давления на сына не оказывал. Маркелю просто очень нравилось кататься на велосипеде. Сначала ему понравилось опережать друзей на подъёмах. Велогонки в Стране Басков очень популярны, многие с детства ими увлекаются. В 12 лет Маркель присоединился к местному клубу и начал гоняться по-настоящему. Хосеба Белоки выезжал с сыном и учил его, как быть велогонщиком. Три года назад Маркель сумел сбросить с колеса своего отца и доказал, что способен выступать по насыщенной программе велогонок.

В этом году Маркель Белоки одержал пять побед на испанских велогонках среди юниоров, включая победу в разделке на чемпионате Испании.

В долгосрочной перспективе Маркель видит себя гонщиком на Гранд-туры. В недалёком будущем Маркель сможет принять участие в гонках, о которых мечтал - проехать Классику Сан-Себастьяна, Тур Страны Басков, Джиро, Вуэльту и Тур де Франс.

Photo (c) EF Education-EasyPost Team

Маркель Белоки: «Сейчас моя цель - совершенствоваться. Я знаю, что ещё молод, слишком молод, чтобы выступать в Мировом туре. Но с этой командой у меня будет время постепенно прогрессировать. Каждый день я буду улучшать свой уровень и работать на команду. Моё главное преимущество, что я начал учиться велоспорту дома. Не то, чтобы я мечтал уехать он отца на подъёме. Салдиаран (Zaldiaran) - не самая тяжёлая гора, но самая знаменитая в Витории и одна из моих самых любмимых. Тогда я увидел, как он едет всё тяжелее и тяжелее. Но это нормально. Я молодой и тренируюсь больше него».

Маркель собирается продолжать учёбу в школе, он будет заниматься онлайн, а в спортивном плане готов совершенствоваться каждый день:

«Мои друзья знали, что я хорошо выступаю в юниорах, но не ожидали, что именно в этом году я сделаю такой большой шаг. Поэтому, когда рассказал им, они удивились. Переход из юниоров в Мировой тур нельзя назвать обычным, но мне представилась такая возможность. Я с нетерпением жду старта следующего сезона.

Понимаю, что будут тяжёлые моменты, но они нужны, чтобы стать сильнее. Они сделают хорошие моменты ещё лучше».

Генеральный менеджер команды EF Education EasyPost Джонатан Воутерс (Jonathan Vaughters): «Он поставил рекорды на всех подъёмах Страны Басков, опередил многих гонщиков, которые творили что-то невероятное на Гранд-турах. И это при том, что он - крупный и сильный парень, а не маленький лёгкий горняк. Он чемпион Испании в разделке. Он явно унаследовал все качества, которые его отец проявлял в бытность велогонщиком. Возможно, он даже способен на большее. Он великолепно управляет велосипедом, умеет читать гонки. Наша задача - обеспечить ему правильный рост. Мы впервые берём в ряды команды Мирового тура юниора. Но мы считаем, что у Маркеля невероятное будущее».