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Giro dell’Emilia-2023. Маршрут и участники

«Джиро делл’Эмилия»-2023. Превью

 

 

 

106-й выпуск итальянской однодневной велогонки категории 1.Pro, проходящей в регионе Эмилия-Романья -  Джиро делл’Эмилия (Giro dell’Emilia) пройдёт 30 сентября. Гонка, как и в прошлом году, стартует в Карпи (Carpi) и финиширует в исторической столице региона - Болонье.

 

Итальянская гонка, одна из нескольких предваряющих Монумент велоспорта - классику “Ломбардия”,  собирает звёздный стартовый состав и обещает захватывающую борьбу на 204-километровой дистанции с набором высоты 2800 метров и зрелищным финалом с четырьмя 9-километровыми кругами у святилища Мадонна-ди-Сан-Лука, возвышающемуся на Караульном холме (Colle della Guardia) на юго-западе исторического центра Болоньи.

 

Giro dell’Emilia-2023. Маршрут и участники

 

Маршрут велогонки “Джиро д’Эмилия”-2023

 

«Джиро делл’Эмилия»-2023. Превью

 

«Джиро делл’Эмилия»-2023. Превью

 

«Джиро делл’Эмилия»-2023. Превью

 

«Джиро делл’Эмилия»-2023. Превью

 

 

После старта в Карпи (Carpi)  участники проедут по равнине региона Эмилия-Романья первые 30 км, после чего дорога постепенно пойдёт вверх.  Через 72 км начнётся первый из семи подъёмов дня, который завершится на 78,6-м километре дистанции. Это категорийный подъём - 6 км со средним градиентом 6,7%. После прохождения его вершины дорога продолжит идти вверх.

 

Быстрый 8-километровый спуск по широкой дороге с качественным покрытием через 112 км после старта завершится на 120-м километре дистанции приведёт к новому для гонки подъёму  - Гавиньяно/Монте Нонаскозо (Gavignano/Monte Nonascoso) - 60,1 км со средним градиентом 7,1%, где на первом километре по ногам ударит двузначный градиент, а на финальных 2 километрах средний градиент достигнет 9%, максимальный 15%.

 

Этот подъём, без сомнения, просеет пелотон перед решающей частью гонки - пятью подъёмами в Болонье, у Сантуарио Мадонна-ди-Сан-Лука, которые определят победителя.

Первый подъём начнётся за 40 км до финиша. Подъём Colle della Guardia / Basilica di San Luca - 1,9 км с перепадом высот 199 м, средним градиентом 10,5%. Двузначные градиент - 15 -18 % на 400-метровом отрезке через 900 м после начала подъёма.

 

«Джиро делл’Эмилия»-2023. Превью

 

 

Photo (c) Di Carlo Pelagalli, CC BY-SA 3.0,

 

Участники и претенденты “Джиро делл’Эмилия”-2023

 

На старт 106-го выпуска Джиро делл’Эмилия выйдут несколько победителей гонки прошлых лет. Энрик Мас (Movistar) будет защищать свой титул победителя прошлого года.  Примож Роглич (Jumbo-Visma), выигрывавший классику дважды - в 2019 и 2021, попробует стать трёхкратным победителем Джиро делл’Эмилии.

 

Александр Власов (Bora-hansgrohe) побеждал в гонке в 2020 году. Диего Улисси (UAE Team Emirates), выигрывал гонку в 2013, но в этот раз он с большой долей вероятности будет помогать своему товарищу по команде Тадею Погачару, призёру Джиро делл’Эмилия прошлого года, побороться  за высшую ступень подиума. Ещё один призёр прошлого года - Доменико Поццовиво возвращается в гонки впервые с конца июля, восстановившись после падения на Вуэльте Кастилии-и-Леона.

 

Среди соперников вышеназванных гонщиков и двукратный призёр Джиро делл’Эмилия, товарищ Поццовиво по команде Israel Premier Tech Майкл Вудс, а также призёр 2019 года Серхио Игита (Bora-hansgrohe).

 

 Среди участников также Адам Йейтс  (UAE Team Emirates), Тиш Беноот и Аттила Вальтер (Jumbo-Visma), Таймен Аренсман, Карлос Родригес и Павел Сиваков (INEOS Grenadiers), Леннард Кемна  (Bora-hansgrohe), Жулиан Алафилипп (Soudal Quick Step), Маттео Йоргенсон (Movistar), Саймон Йейтс (Jayco-AlUla),  Ричард Карапас (EF Education EasyPost), Гийом Мартан (Cofidis), Ленни Мартинес (Groupama-FDJ), призёр 2016  года Роман Барде (dsm-firmenich) и другие.

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Теги к статье: Джиро делл'Эмилия Giro dell’Emilia-2023 однодневная велогонка велогонка категории 1. Pro

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:30 | Регистрация: 30.06.2017

    Нибали должен выиграть..)))

    Вся жизнь это гонка.
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2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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