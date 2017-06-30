Giro dell’Emilia-2023. Маршрут и участники

«Джиро делл’Эмилия»-2023. Превью

106-й выпуск итальянской однодневной велогонки категории 1.Pro, проходящей в регионе Эмилия-Романья - Джиро делл’Эмилия (Giro dell’Emilia) пройдёт 30 сентября. Гонка, как и в прошлом году, стартует в Карпи (Carpi) и финиширует в исторической столице региона - Болонье.

Итальянская гонка, одна из нескольких предваряющих Монумент велоспорта - классику “Ломбардия”, собирает звёздный стартовый состав и обещает захватывающую борьбу на 204-километровой дистанции с набором высоты 2800 метров и зрелищным финалом с четырьмя 9-километровыми кругами у святилища Мадонна-ди-Сан-Лука, возвышающемуся на Караульном холме (Colle della Guardia) на юго-западе исторического центра Болоньи.

Маршрут велогонки “Джиро д’Эмилия”-2023

После старта в Карпи (Carpi) участники проедут по равнине региона Эмилия-Романья первые 30 км, после чего дорога постепенно пойдёт вверх. Через 72 км начнётся первый из семи подъёмов дня, который завершится на 78,6-м километре дистанции. Это категорийный подъём - 6 км со средним градиентом 6,7%. После прохождения его вершины дорога продолжит идти вверх.

Быстрый 8-километровый спуск по широкой дороге с качественным покрытием через 112 км после старта завершится на 120-м километре дистанции приведёт к новому для гонки подъёму - Гавиньяно/Монте Нонаскозо (Gavignano/Monte Nonascoso) - 60,1 км со средним градиентом 7,1%, где на первом километре по ногам ударит двузначный градиент, а на финальных 2 километрах средний градиент достигнет 9%, максимальный 15%.

Этот подъём, без сомнения, просеет пелотон перед решающей частью гонки - пятью подъёмами в Болонье, у Сантуарио Мадонна-ди-Сан-Лука, которые определят победителя.

Первый подъём начнётся за 40 км до финиша. Подъём Colle della Guardia / Basilica di San Luca - 1,9 км с перепадом высот 199 м, средним градиентом 10,5%. Двузначные градиент - 15 -18 % на 400-метровом отрезке через 900 м после начала подъёма.

Photo (c) Di Carlo Pelagalli, CC BY-SA 3.0,

Участники и претенденты “Джиро делл’Эмилия”-2023

На старт 106-го выпуска Джиро делл’Эмилия выйдут несколько победителей гонки прошлых лет. Энрик Мас (Movistar) будет защищать свой титул победителя прошлого года. Примож Роглич (Jumbo-Visma), выигрывавший классику дважды - в 2019 и 2021, попробует стать трёхкратным победителем Джиро делл’Эмилии.

Александр Власов (Bora-hansgrohe) побеждал в гонке в 2020 году. Диего Улисси (UAE Team Emirates), выигрывал гонку в 2013, но в этот раз он с большой долей вероятности будет помогать своему товарищу по команде Тадею Погачару, призёру Джиро делл’Эмилия прошлого года, побороться за высшую ступень подиума. Ещё один призёр прошлого года - Доменико Поццовиво возвращается в гонки впервые с конца июля, восстановившись после падения на Вуэльте Кастилии-и-Леона.

Среди соперников вышеназванных гонщиков и двукратный призёр Джиро делл’Эмилия, товарищ Поццовиво по команде Israel Premier Tech Майкл Вудс, а также призёр 2019 года Серхио Игита (Bora-hansgrohe).

Среди участников также Адам Йейтс (UAE Team Emirates), Тиш Беноот и Аттила Вальтер (Jumbo-Visma), Таймен Аренсман, Карлос Родригес и Павел Сиваков (INEOS Grenadiers), Леннард Кемна (Bora-hansgrohe), Жулиан Алафилипп (Soudal Quick Step), Маттео Йоргенсон (Movistar), Саймон Йейтс (Jayco-AlUla), Ричард Карапас (EF Education EasyPost), Гийом Мартан (Cofidis), Ленни Мартинес (Groupama-FDJ), призёр 2016 года Роман Барде (dsm-firmenich) и другие.