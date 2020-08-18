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Александр Власов одерживает сольную победу на «Джиро делл’Эмилия»
Гонщик казахстанской команды «Астана Про Тим» Александр Власов одержал блестящую сольную победу на известной однодневной гонке «Джиро делл’Эмилия», которая прошла сегодня в итальянском городе Болонья.
Власов контратаковал из группы преследователей за 1.5 км до финиша на крутом участке финального подъема Сан-Лука. Догнав ехавшего впереди португальского гонщика Жоао Алмейду, Александр Власов предпринял новый рывок, который оказался победным.
«Джиро делл’Эмилия» стартовала в Казалеккьо ди Рено и после дистанции в 199.7 км финишировала на вершине холма Сан-Лука в Болонье, где в прошлом году прошло открытие «Джиро д’Италия».
На финальных кругах в Болонье ритм гонки серьезно вырос. Благодаря действиям гонщиков «Астана Про Тим», сначала Мануэле Боаро, а затем, Харольда Техады, отрыв дня был нейтрализован, а от пелотон осталась лишь небольшая группа лидеров.
За полтора круга до финиша из группы фаворитов атаковал Жоао Алмейда, которому удалось набрать около 35 секунд преимущества. Однако, у подножия финального подъема Сан-Лука группа, в которой находились Александр Власов и недавний победитель «Тура Ломбардии» Якоб Фульсанг, сумела отыграть немного времени. А за 1.5 км до финиша мощной атакой Власов сначала догнал, а затем и опередил Алмейду, одержав свою третью победу в нынешнем сезоне. Напомним, ранее он выиграл один из этапов «Тура Прованса» и однодневную гонку «Мон-Ванту Челлендж». Кроме того, в прошлую субботу Александр занял третье место на победном для команды «Астана Про Тим» «Туре Ломбардии».
Photo credit: © Getty Images/ Astana Pro Team
⁃ Я очень рад своей победе! И в первую очередь, я хотел бы поблагодарить мою команду и нашего главного партнера «Самрук-Казына» за помощь и поддержку. Я неплохо себя чувствовал сегодня, и маршрут этой гонки мне подходил, так что на финальной части подъема Сан-Лука я решил попробовать, а когда увидел, что удалось создать просвет, я выложился по-максимуму. В прошлую субботу я добился весомого результата, а теперь удалось победить. Я рад, что сумел добиться таких высоких результатов на итальянских гонках. Я просто счастлив! - сказал Александр Власов.
⁃ В этой гонке у нас было два лидера, Александр и Якоб. Оба были впереди, а в финале в группе лидеров оказался ещё и Харольд Техада, который продемонстрировал великолепную форму! Александру подходил маршрут и финальный крутой подъем, что он уже продемонстрировал на Мон-Ванту. Мы одержали прекрасную победу, и вся команда проделала просто отличную работу. Мы все очень рады и довольны выступлением на этой гонке и, в целом, за последние несколько дней. Также, выражаю благодарность нашему главному партнеру «Самрук-Казына» за неоценимую поддержку команды, - сказал Александр Шефер, спортивный директор «Астана Про Тим»
Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM
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Earl57
Giro dell'Emilia-2020 (15)
Нибали как бы рано на максимум формы выходить. До октября еще 1.5 месяца. В Треке особо не скрывают что он ездит эти гонки для раскатки и контроля - что и как ему надо дорабатывать. Чай не мальчик чтобы быть на пике почти 3 месяца.
К тому же летом он всегда себя хуже чувствует чем весной и осенью. Аллергия однако. Не астма))
В Треке откровенно признают что им чего-то не хватает и надо определить что конкретно не хватает и как это исправлять.
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tds
Боб Юнгельс подписал двухлетни ... (3)
Терсптра тоже хотел лавров получит в одиночку. Авермат хотел с Трентином классики косить теперь с Расчетом. Это все пародии. Квики с Патриком начиная с Мапей были специалистами классиков,!
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Freejazz
Giro dell'Emilia-2020 (15)
Власов атаковал за 1.5 км и сбросил Баньоли и догнал и обогнал Альмейду. Кто его привез на финиш? За сколько по вашему начинается финиш - километров за 20-50?
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Александра
Предварительные составы команд ... (24)
Смотрю я возобновившийся сезон и думаю, что Фрум, Томас, Ланда, Кинтана, братья Саймон и Адам, Кройшвайк, даже Дюмулан, Барде, Пино, Риго - все прямо на наших глазах неумолимо становятся вчерашним днем.
Традиционно буду рада ошибиться.)
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patar
Giro dell'Emilia-2020 (15)
Из того, что я увидел, то скажу так - Астана уже дважды переиграла Трек, а сегодня ещё и Квик Степ.
Отрыв дня догоняли Трек и ДКС в основном. Когда догнали отрыв и атаковал Алмейда, неплохо укомплектованая группа (где, кстати, было двое из трека и двое из астаны) так и не смогла договориться, кто будет закрывать просвет. Долго переглядывались и схватили почти 40 секунд отрыва. Потом километров 5 тянул Чиконе, но смог отыграть лишь 10 секунд.
Нибали атаковал чуть раньше, но отъехать не смог, нога явно не шла. И тут вопросы к Треку: зачем Чиконе тащил, если Нибали явно не вытягивал финишь??
Мое мнение - Трек привез Астану на финишь. Атака Власова на последнем километре - и все. Алмейда стал. Нибали в кризисе выпал. Данбар еще в погоне за отрывом дня напахался. Улиси эту атакку явно проспал (единственый из той группы, кто реально мог догнать Власова). Вывод - хорошая работа технички. А власов за Чиконе вторым колесом шел, ждал пока тот смену здаст, чтоб атаковать. Не ногами, а головой выиграл. Не люблю я такие победы, точнее - не уважаю. Извините.
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aksbor
Giro dell'Emilia-2020 (15)
https://www.youtube.com/watch?v=Lp2aZIPx0wU Здесь можно посмотреть обзор. Интересно, что французский комментатор назвал Власова terrible - грозный.
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Freejazz
Giro dell'Emilia-2020 (15)
Ну на youtube трансляции (кстати, её на tiz-cycling показывали на русском :-))говорили, что победитель автоматически получает место в команде на чемпионат мира. На ЧЕ да, не попадает.
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Сейтмеметов сейтхалил
Giro dell'Emilia-2020 (15)
Цитата: Astanaforever
Цитата: M-07
Александра с победой! Прекрасная атака на финишной горке, догнал всё-таки Алмейду на ней и оторвался от того. Кстати, это тот самый Алмейда, который был на молодёжной Джиро 2 года назад вторым вслед за Власовым как раз, на 2 года младше португалец.
Странно только, что на Власове майка была обычная командная, а не майка чемпиона России, поэтому некоторое время не мог понять, в группе он или нет.
Так прошел вчера чемпионат России. Там он не учавствовал. Вот майку и пришлось снять. Кстати СМИ проигноррировали это событие..чемпионат. И велолайв тоже.
Цитата: старт-шоссе 82
Вот только и остается что =вау= где это можно посмотреть, поделитесь ссылкой>
http://cycling.today/2020-giro-dellemilia-live-stream/ Вот здесь было.
На велолайв были протоколы
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Giant72
Giro dell'Emilia-2020 (15)
Цитата: Astanaforever
Цитата: M-07
Александра с победой! Прекрасная атака на финишной горке, догнал всё-таки Алмейду на ней и оторвался от того. Кстати, это тот самый Алмейда, который был на молодёжной Джиро 2 года назад вторым вслед за Власовым как раз, на 2 года младше португалец.
Странно только, что на Власове майка была обычная командная, а не майка чемпиона России, поэтому некоторое время не мог понять, в группе он или нет.
Так прошел вчера чемпионат России. Там он не учавствовал. Вот майку и пришлось снять. Кстати СМИ проигноррировали это событие..чемпионат. И велолайв тоже.
Цитата: старт-шоссе 82
Вот только и остается что =вау= где это можно посмотреть, поделитесь ссылкой>
http://cycling.today/2020-giro-dellemilia-live-stream/ Вот здесь было.
Ха, всем плевать на ЧР - от СМИ до ФВСР.
Если ни один из призеров и победителей не поедет на ЧЕ и ЧМ.
И лита нашего велоспорта в Италии, а вы , "плебеи" сами ездите и болейте на своих чемпионатах, вы никому не нужны)))
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