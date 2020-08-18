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Александр Власов одерживает сольную победу на «Джиро делл’Эмилия»

Александр Власов одерживает сольную победу на «Джиро делл’Эмилия»

  

  Гонщик казахстанской команды «Астана Про Тим» Александр Власов одержал блестящую сольную победу на известной однодневной гонке «Джиро делл’Эмилия», которая прошла сегодня в итальянском городе Болонья. 

Власов контратаковал из группы преследователей за 1.5 км до финиша на крутом участке финального подъема Сан-Лука. Догнав ехавшего впереди португальского гонщика Жоао Алмейду, Александр Власов предпринял новый рывок, который оказался победным.

«Джиро делл’Эмилия» стартовала в Казалеккьо ди Рено и после дистанции в 199.7 км финишировала на вершине холма Сан-Лука в Болонье, где в прошлом году прошло открытие «Джиро д’Италия». 

На финальных кругах в Болонье ритм гонки серьезно вырос. Благодаря действиям гонщиков «Астана Про Тим», сначала Мануэле Боаро, а затем, Харольда Техады, отрыв дня был нейтрализован, а от пелотон осталась лишь небольшая группа лидеров.

За полтора круга до финиша из группы фаворитов атаковал Жоао Алмейда, которому удалось набрать около 35 секунд преимущества. Однако, у подножия финального подъема Сан-Лука группа, в которой находились Александр Власов и недавний победитель «Тура Ломбардии» Якоб Фульсанг, сумела отыграть немного времени. А за 1.5 км до финиша мощной атакой Власов сначала догнал, а затем и опередил Алмейду, одержав свою третью победу в нынешнем сезоне. Напомним, ранее он выиграл один из этапов «Тура Прованса» и однодневную гонку «Мон-Ванту Челлендж». Кроме того, в прошлую субботу Александр занял третье место на победном для команды «Астана Про Тим» «Туре Ломбардии». 

 

 

Александр Власов одерживает сольную победу на «Джиро делл’Эмилия»

 Photo credit: © Getty Images/ Astana Pro Team

 

  Я очень рад своей победе! И в первую очередь, я хотел бы поблагодарить мою команду и нашего главного партнера «Самрук-Казына» за помощь и поддержку. Я неплохо себя чувствовал сегодня, и маршрут этой гонки мне подходил, так что на финальной части подъема Сан-Лука я решил попробовать, а когда увидел, что удалось создать просвет, я выложился по-максимуму. В прошлую субботу я добился весомого результата, а теперь удалось победить. Я рад, что сумел добиться таких высоких результатов на итальянских гонках. Я просто счастлив! - сказал Александр Власов.

  В этой гонке у нас было два лидера, Александр и Якоб. Оба были впереди, а в финале в группе лидеров оказался ещё и Харольд Техада, который продемонстрировал великолепную форму! Александру подходил маршрут и финальный крутой подъем, что он уже продемонстрировал на Мон-Ванту. Мы одержали прекрасную победу, и вся команда проделала просто отличную работу. Мы все очень рады и довольны выступлением на этой гонке и, в целом, за последние несколько дней. Также, выражаю благодарность нашему главному партнеру «Самрук-Казына» за неоценимую поддержку команды, - сказал Александр Шефер, спортивный директор «Астана Про Тим»

 

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Александр Власов Astana Pro Team Джиро дель Эмилия Giro dell'Emilia Александр Шефер

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Earl57
    Giro dell'Emilia-2020 (15)
    Earl57-Фото

    Нибали как бы рано на максимум формы выходить. До октября еще 1.5 месяца. В Треке особо не скрывают что он ездит эти гонки для раскатки и контроля - что и как ему надо дорабатывать. Чай не мальчик чтобы быть на пике почти 3 месяца.

    К тому же летом он всегда себя хуже чувствует чем весной и осенью. Аллергия однако. Не астма))

    В Треке откровенно признают что им чего-то не хватает и надо определить что конкретно не хватает и как это исправлять.

  • tds
    Боб Юнгельс подписал двухлетни ... (3)
    tds-Фото
    Терсптра тоже хотел лавров получит в одиночку. Авермат хотел с Трентином классики косить теперь с Расчетом. Это все пародии. Квики с Патриком начиная с Мапей были специалистами классиков,!
  • Freejazz
    Giro dell'Emilia-2020 (15)
    Freejazz-Фото
    Власов атаковал за 1.5 км и сбросил Баньоли и догнал и обогнал Альмейду. Кто его привез на финиш? За сколько по вашему начинается финиш - километров за 20-50?
  • Александра
    Предварительные составы команд ... (24)
    Александра-Фото

    Смотрю я возобновившийся сезон и думаю, что Фрум, Томас, Ланда, Кинтана, братья Саймон и Адам, Кройшвайк, даже Дюмулан, Барде, Пино, Риго - все прямо на наших глазах неумолимо становятся вчерашним днем.

    Традиционно буду рада ошибиться.)

  • Ice
    Боб Юнгельс подписал двухлетни ... (3)
    Ice-Фото

    Ван Авермат, Насен, Юнгельс, они, видать, решили гоняться по сценарию квиков)

  • patar
    Giro dell'Emilia-2020 (15)
    patar-Фото

    Из того, что я увидел, то скажу так - Астана уже дважды переиграла Трек, а сегодня ещё и Квик Степ. 

    Отрыв дня догоняли Трек и ДКС в основном. Когда догнали отрыв и атаковал Алмейда, неплохо укомплектованая группа (где, кстати, было двое из трека и двое из астаны) так и не смогла договориться, кто будет закрывать просвет. Долго переглядывались и схватили почти 40 секунд отрыва. Потом километров 5 тянул Чиконе, но смог отыграть лишь 10 секунд. 

    Нибали атаковал чуть раньше, но отъехать не смог, нога явно не шла. И тут вопросы к Треку: зачем Чиконе тащил, если Нибали явно не вытягивал финишь??

    Мое мнение -  Трек привез Астану на финишь. Атака Власова на последнем километре - и все. Алмейда стал. Нибали в кризисе выпал. Данбар еще в погоне за отрывом дня напахался. Улиси эту атакку явно проспал (единственый из той группы, кто реально мог догнать Власова). Вывод - хорошая работа технички. А власов за Чиконе вторым колесом шел, ждал пока тот смену здаст, чтоб атаковать. Не ногами, а головой выиграл. Не люблю я такие победы, точнее - не уважаю. Извините.

  • aksbor
    Giro dell'Emilia-2020 (15)
    aksbor-Фото

    https://www.youtube.com/watch?v=Lp2aZIPx0wU Здесь можно посмотреть обзор. Интересно, что французский комментатор назвал Власова terrible - грозный.

  • Freejazz
    Giro dell'Emilia-2020 (15)
    Freejazz-Фото
    Ну на youtube трансляции (кстати, её на tiz-cycling показывали на русском :-))говорили, что победитель автоматически получает место в команде на чемпионат мира. На ЧЕ да, не попадает.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Giro dell'Emilia-2020 (15)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: M-07
    Александра с победой! Прекрасная атака на финишной горке, догнал всё-таки Алмейду на ней и оторвался от того. Кстати, это тот самый Алмейда, который был на молодёжной Джиро 2 года назад вторым вслед за Власовым как раз, на 2 года младше португалец.
    Странно только, что на Власове майка была обычная  командная, а не майка чемпиона России, поэтому некоторое время не мог понять, в группе он или нет.
    Так прошел вчера чемпионат России. Там он не учавствовал. Вот майку и пришлось снять. Кстати СМИ проигноррировали это событие..чемпионат. И велолайв тоже.

    Цитата: старт-шоссе 82
    Вот только и остается что =вау= где это можно посмотреть, поделитесь ссылкой>
    http://cycling.today/2020-giro-dellemilia-live-stream/ Вот здесь было.
    На велолайв были протоколы
  • Giant72
    Giro dell'Emilia-2020 (15)
    Giant72-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: M-07
    Александра с победой! Прекрасная атака на финишной горке, догнал всё-таки Алмейду на ней и оторвался от того. Кстати, это тот самый Алмейда, который был на молодёжной Джиро 2 года назад вторым вслед за Власовым как раз, на 2 года младше португалец.
    Странно только, что на Власове майка была обычная  командная, а не майка чемпиона России, поэтому некоторое время не мог понять, в группе он или нет.
    Так прошел вчера чемпионат России. Там он не учавствовал. Вот майку и пришлось снять. Кстати СМИ проигноррировали это событие..чемпионат. И велолайв тоже.

    Цитата: старт-шоссе 82
    Вот только и остается что =вау= где это можно посмотреть, поделитесь ссылкой>
    http://cycling.today/2020-giro-dellemilia-live-stream/ Вот здесь было.
    Ха, всем плевать на ЧР - от СМИ до ФВСР. Если ни один из призеров и победителей не поедет на ЧЕ и ЧМ. И лита нашего велоспорта в Италии, а вы , "плебеи" сами ездите и болейте на своих чемпионатах, вы никому не нужны)))

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
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