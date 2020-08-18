Александр Власов одерживает сольную победу на «Джиро делл’Эмилия»

Earl57

Giro dell'Emilia-2020 (15) Нибали как бы рано на максимум формы выходить. До октября еще 1.5 месяца. В Треке особо не скрывают что он ездит эти гонки для раскатки и контроля - что и как ему надо дорабатывать. Чай не мальчик чтобы быть на пике почти 3 месяца. К тому же летом он всегда себя хуже чувствует чем весной и осенью. Аллергия однако. Не астма)) В Треке откровенно признают что им чего-то не хватает и надо определить что конкретно не хватает и как это исправлять.

tds

Боб Юнгельс подписал двухлетни ... (3) Терсптра тоже хотел лавров получит в одиночку. Авермат хотел с Трентином классики косить теперь с Расчетом. Это все пародии. Квики с Патриком начиная с Мапей были специалистами классиков,!

Freejazz

Giro dell'Emilia-2020 (15) Власов атаковал за 1.5 км и сбросил Баньоли и догнал и обогнал Альмейду. Кто его привез на финиш? За сколько по вашему начинается финиш - километров за 20-50?

Александра

Предварительные составы команд ... (24) Смотрю я возобновившийся сезон и думаю, что Фрум, Томас, Ланда, Кинтана, братья Саймон и Адам, Кройшвайк, даже Дюмулан, Барде, Пино, Риго - все прямо на наших глазах неумолимо становятся вчерашним днем. Традиционно буду рада ошибиться.)

Ice

Боб Юнгельс подписал двухлетни ... (3) Ван Авермат, Насен, Юнгельс, они, видать, решили гоняться по сценарию квиков)

patar

Giro dell'Emilia-2020 (15) Из того, что я увидел, то скажу так - Астана уже дважды переиграла Трек, а сегодня ещё и Квик Степ. Отрыв дня догоняли Трек и ДКС в основном. Когда догнали отрыв и атаковал Алмейда, неплохо укомплектованая группа (где, кстати, было двое из трека и двое из астаны) так и не смогла договориться, кто будет закрывать просвет. Долго переглядывались и схватили почти 40 секунд отрыва. Потом километров 5 тянул Чиконе, но смог отыграть лишь 10 секунд. Нибали атаковал чуть раньше, но отъехать не смог, нога явно не шла. И тут вопросы к Треку: зачем Чиконе тащил, если Нибали явно не вытягивал финишь?? Мое мнение - Трек привез Астану на финишь. Атака Власова на последнем километре - и все. Алмейда стал. Нибали в кризисе выпал. Данбар еще в погоне за отрывом дня напахался. Улиси эту атакку явно проспал (единственый из той группы, кто реально мог догнать Власова). Вывод - хорошая работа технички. А власов за Чиконе вторым колесом шел, ждал пока тот смену здаст, чтоб атаковать. Не ногами, а головой выиграл. Не люблю я такие победы, точнее - не уважаю. Извините.

aksbor

Giro dell'Emilia-2020 (15) https://www.youtube.com/watch?v=Lp2aZIPx0wU Здесь можно посмотреть обзор. Интересно, что французский комментатор назвал Власова terrible - грозный.

Freejazz

Giro dell'Emilia-2020 (15) Ну на youtube трансляции (кстати, её на tiz-cycling показывали на русском :-))говорили, что победитель автоматически получает место в команде на чемпионат мира. На ЧЕ да, не попадает.

Сейтмеметов сейтхалил

Giro dell'Emilia-2020 (15) Цитата: Astanaforever Цитата: M-07 Александра с победой! Прекрасная атака на финишной горке, догнал всё-таки Алмейду на ней и оторвался от того. Кстати, это тот самый Алмейда, который был на молодёжной Джиро 2 года назад вторым вслед за Власовым как раз, на 2 года младше португалец.

Странно только, что на Власове майка была обычная командная, а не майка чемпиона России, поэтому некоторое время не мог понять, в группе он или нет.

Так прошел вчера чемпионат России. Там он не учавствовал. Вот майку и пришлось снять. Кстати СМИ проигноррировали это событие..чемпионат. И велолайв тоже.



Цитата: старт-шоссе 82 Вот только и остается что =вау= где это можно посмотреть, поделитесь ссылкой>

http://cycling.today/2020-giro-dellemilia-live-stream/ Вот здесь было. Так прошел вчера чемпионат России. Там он не учавствовал. Вот майку и пришлось снять. Кстати СМИ проигноррировали это событие..чемпионат. И велолайв тоже.http://cycling.today/2020-giro-dellemilia-live-stream/ Вот здесь было. На велолайв были протоколы

Giant72

Giro dell'Emilia-2020 (15) Цитата: Astanaforever Цитата: M-07 Александра с победой! Прекрасная атака на финишной горке, догнал всё-таки Алмейду на ней и оторвался от того. Кстати, это тот самый Алмейда, который был на молодёжной Джиро 2 года назад вторым вслед за Власовым как раз, на 2 года младше португалец.

Странно только, что на Власове майка была обычная командная, а не майка чемпиона России, поэтому некоторое время не мог понять, в группе он или нет.

Так прошел вчера чемпионат России. Там он не учавствовал. Вот майку и пришлось снять. Кстати СМИ проигноррировали это событие..чемпионат. И велолайв тоже.



Цитата: старт-шоссе 82 Вот только и остается что =вау= где это можно посмотреть, поделитесь ссылкой>

http://cycling.today/2020-giro-dellemilia-live-stream/ Вот здесь было. Так прошел вчера чемпионат России. Там он не учавствовал. Вот майку и пришлось снять. Кстати СМИ проигноррировали это событие..чемпионат. И велолайв тоже.http://cycling.today/2020-giro-dellemilia-live-stream/ Вот здесь было. Ха, всем плевать на ЧР - от СМИ до ФВСР. Если ни один из призеров и победителей не поедет на ЧЕ и ЧМ. И лита нашего велоспорта в Италии, а вы , "плебеи" сами ездите и болейте на своих чемпионатах, вы никому не нужны)))