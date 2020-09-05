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Велогонщики и спортивные директора о возможном слиянии команд Jumbo-Visma и Soudal Quick Step

Патрик Лефевр направил велогонщикам Soudal Quick Step письмо с объяснениями

Велогонщики и спортивные директора о возможном слиянии команд Jumbo-Visma и Soudal Quick Step

Photo Credits: LaPresse

 

 

Новость о возможном слиянии велокоманд Мирового тура Jumbo-Visma и Soudal Quick Step стала для профессионального пелотона неожиданностью, что показывают комментарии велогонщиков и спортивных директоров. Кто-то, как бывший спортивный директор команды Quick Step Брайан Хольм (Brian Holm) совсем не удивлён, кто-то, как один из лидеров INEOS Grenadiers Герант Томас, считает, что главный гонщик бельгийской команды Ремко Эвенепул не сможет работать с капитанами Jumbo-Visma, кто-то, как бывший президент Международного союза велосипедистов Брайан Куксон (Brian Cookson) считает, что подобная сделка между командами навредит велоспорту.

 

Брайан Хольм в интервью датской газете Ekstra Bladet сказал:

 

«Думаю, что Патрик (Лефевр) желал бы такого исхода, потому что он хочет на пенсию. Он несколько раз говорил мне, что хочет меньше заниматься делами. Не знаю, чем всё закончится, но можно не сомневаться, что в данный момент несколько команд ведут переговоры. Я знаю, что это не только Jumbo и Quick Step, но также INEOS Grenadiers и Movistar. 

 

Когда в 2012 я присоединился к Quick Step, команда осталась в миллиметре от слияния с HTC-Highroad, откуда я пришёл к ним, и могла бы называться тогда HTC QuickStep. Помню, тогда Патрик был доволен деталями соглашения, потому что хотел уже тогда уйти на пенсию. С тех пор прошло больше 10 лет, его не волнует, что он перестанет быть владельцем команды. Его вполне устраивает должность члена совета директоров, он на самом деле этого хочет ещё с тех пор.

 

Но я не считаю слияние хорошей идеей, потому что многие гонщики, которые останутся без контракта на следующий сезон, должны ждать, что случится. Каждый раз, когда появляются слухи, многие гонщики перестают спокойно спать по ночам».

 

Брайан Куксон в интервью GCN отметил, что если соглашение будет достигнуто, то это будет не слияние, а поглощение одной команды другой:

 

«Это будет не слияние, а в той или иной степени поглощение одной команды другой. Будет один платёжный агент, один владелец команды получит права и обязанности другого. Такой вариант был бы самым простым. В противном случае команда будет считаться новой, и ей придётся пройти полный процесс перерегистрации. На данный момент самый вероятный сценарий - поглощение, а не слияние. Хотя, возможно, командам удобнее называть это слиянием, а не поглощением. Но мне понятно, что одна структура поглотит другую. Может быть, компания, которая будет владеть командой, её переименует.  

 

Я не вижу для них выгод в спортивном плане, только в финансовом. Это расстраивает, потому что в трудном положении окажутся гонщики, соньёры, механики и так далее. Более привычная ситуация, когда одна команда спасает другую, или спонсору для продолжения поддержки требуется более надёжный партнёр. Но, кажется, сейчас не тот случай. Больше похоже на амбиции сформировать ещё более сильную команду, суперкоманду, которой мы никогда прежде не видели.

 

Мне не кажется удачной идеей соединить вместе две крупных команды. Это снизит конкуренцию. В общих интересах, когда в Мировом туре UCI выступает несколько сильных команд, а не одна мега команда. Мне кажется, сейчас уже  существует дисбаланс».

 

Герант Томас в подкасте Watts Occurring, где он участвовал вместе с Люком Роу, сказал: «Единственное, что скажу - Jumbo ненавидит Ремко, Ремко ненавидит Jumbo. Ничего не получится, если только у них не будут разные программы. Слышали бы вы, что Роглич говорил о Ремко. Не хочу раздувать слухи, просто отметил.

 

А зачем Jumbo это, когда они только что выиграли три Гранд-тура? Неужели не найдут спонсора? Они дважды выиграли Тур, доминировали  в этом сезоне, у них лучшие гонщики. Это печально. Если две команды объединятся, половина рабочих мест будет потеряна. В команде может быть лишь определённое количество гонщиков, для которых нет необходимости нанимать24 соньёра. Это тоже было бы печально».

 

Сирилл Гимар (Cyrille Guimard), бывший профессиональный велогонщик, бывший спортивный директор и  тренер сборной Франции,  в своей колонке в издании Cyclism'Actu сказал:

 

«Одно точно, что-то будет происходить. Было бы намного легче, если бы это была команда INEOS Grenadiers ,потому что у них только около 15 гонщиков с контрактами. Считаю, что больше оснований и логики было бы у слияние INEOS Grenadiers и Soudal Quick Step, двух команд, которые находятся на спаде».

 

GCN сообщают, что Патрик Лефевр после появления новости о возможном слиянии написал гонщикам команды: «Обращаюсь к вам в связи с сообщениями, которые вы увидели недавно в средствах массовой информации. Убеждён, что это стало причиной неуверенности, за что приношу извинения.

 

В течение последнего месяца ведутся переговоры с различными сторонами. Я открыт для общения со всеми, кто считает, что может инвестировать в нашу команду и помочь нам совершенствоваться и прогрессировать. Никогда не делал из этого секрета. Однако вопреки сообщениям в прессе, никаких конкретных проектов и планов на данный момент нет.

 

Если ситуация изменится, вас всех проинформируют. Пока прошу всех сохранять дух товарищества и сплочённость, которые являются неотъемлемой чертой нашей команды. Мы завершаем длинный сезон, но перед нами ещё есть несколько целей, чтобы сделать этот год незабываемым».

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Теги к статье: Патрик Лефевр Soudal Quick Step Jumbo-Visma

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  1. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 04:39 | Регистрация: 5.09.2020

    Джи абсолютно прав. Только дураки станут совмещать несовместимое. Надеюсь, руководоство "ос" к таким не относится.

  2. Имя: Ернат

    Ернат

    Сегодня, 06:09 | Регистрация: 22.09.2020

    надо ремко перекупить в Астану )

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Комментарии

  • Ернат
    Велогонщики и спортивные дирек ... (2)
    Ернат-Фото

    надо ремко перекупить в Астану )

  • BlAr
    Велогонщики и спортивные дирек ... (2)
    BlAr-Фото

    Джи абсолютно прав. Только дураки станут совмещать несовместимое. Надеюсь, руководоство "ос" к таким не относится.

  • s75
    INEOS Grenadiers в поиске вари ... (16)
    s75-Фото

    Цитата: JetRevel
    Нужно понимать,что Инеос -это самая богатая команда пелотона,тут как у Олега с Контой может быть, хочется хуже чем болит,Сэр МЮ не купил,зато Погу купит))))


    Сэр закусился не на шутку с покупкой Манчестера. Всё остается в силе. 

    Цифры бюджета UAE где-то опубликованы?

  • JetRevel
    INEOS Grenadiers в поиске вари ... (16)
    JetRevel-Фото
    Нужно понимать,что Инеос -это самая богатая команда пелотона,тут как у Олега с Контой может быть, хочется хуже чем болит,Сэр МЮ не купил,зато Погу купит))))
  • s75
    INEOS Grenadiers в поиске вари ... (16)
    s75-Фото

    Цитата: Wielerflits
    Israel-Premier Tech подписал с Крисом Фрумом многомиллионный контракт на 2021, 2022 и 2023 годы, однако британец не оправдал ожиданий босса команды Сильвана Адамса. Контракт Фрума истекает в конце этого сезона, но он не планирует пока отказываться от велосипеда. Фрум иногда говорил, что хочет продолжать карьеру до сорока лет.

    «Это будет означать, что он продолжит работать еще два года. У него нет пятилетнего контракта, но он может быть продлен, если Крис захочет», — заявил Адамс в июле. «У него есть мое личное обязательство: он уйдет в отставку как часть Israel-Premier Tech ».

  • Astanaforever
    INEOS Grenadiers в поиске вари ... (16)
    Astanaforever-Фото
    У Фрумма контракт до 25 года включительно. т.е.до 26 года.https://www.procyclingstats.com/rider/christopher-froome
  • s75
    INEOS Grenadiers в поиске вари ... (16)
    s75-Фото
    Начальство требует шампанское на Елисейских полях, поэтому всех топов обзванивали, нормальная реакция. Реально же у Инеоса одна надежда на поглощение голландцами команды Лефевра и на то, что кому-то при поглощении станет тесно.
  • Lucky
    INEOS Grenadiers в поиске вари ... (16)
    Lucky-Фото
    Скорее всего "мужики в инеос знают что Поги подписан до 2027 года" и слова агента просто особенности машинного перевода, думаю так Велолайв так и перевел статью, может немного подправили, но смысл перевода слов агента все равно не точен.
    Вот как например Яндекс переводит статью про Джиро дель Эмилия
    "Большинство глаз приковано к Погаджару в субботу, но у команды есть несколько спортивных утюгов в запасе. Адам Йейтс был очень активен в последние недели, одержав победу на Гран-при Монреаля, и поэтому британский альпинист является одним из фаворитов на победу на Джиро дель Эмилия."
  • s75
    INEOS Grenadiers в поиске вари ... (16)
    s75-Фото

    у Фрума контракт заканчивается в нынешнем сезоне, но при желании он его продлит, и закончит карьеру именно в IPT, уговор (с Адамсом) дороже денег


    А в Инеосе не хотят у Астаны Пронского перекупить? Зря. Он щас на туре Лангкави дезилит..в генерале уже на пятом месте. Пресс релиз Астаны сегодня в восторге от его прогресса. Капитаном поедет на тур в со.году...всех шатать))))


    Сейчас все силы и средства брошены на новое предложение о покупке у Глейзеров ManU, там разберутся, и тогда займутся Пронским.

  • s75
    INEOS Grenadiers в поиске вари ... (16)
    s75-Фото
    еще не вечер, уведут из под венца, как уже не раз бывало ;)

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