Михал Квятковски — победитель 13 этапа Тур де Франс-2023

Михал Квятковски: “Болельщики на Гран-Коломбье помогли мне удержаться до финиша”

33-летний польский велогонщик команды INEOS Grenadiers Михал Квятковски (Michał Kwiatkowski) выиграл 13-й этап Тур де Франс-2023, второй в карьере на французском Гранд-туре. Интересно, что все пять последних побед британской команды INEOS Grenadiers (Sky) на Тур де Франс были одержаны в высоких горах или на финальных подъёмах этапов - Герант Томас выиграл этапы до Ла-Розьер и на Альп д’Юэз в 2018 году, Михал Квятковски одержал предыдущую победу на Ла-Рош-сюр-Форон в 2020 году, Том Пидкок - на Альп д’Юэз в 2022.

Михал Квятковски отобрался в многочисленный отрыв дня, который отпустили довольно быстро. Преимущество группы из 18 гонщиков на середине этапа составляло около двух минут, но после прохождения некатегорийного подъёма выросло и за три километра до начала восхождения к финальной вершине Гран-Коломбье (Grand Colombier - средний градиент 7,1%, максимальный градиент 12%) достигло 4 минут.

В самом начале подъёма за 16,5 км до финиша из отрыва атаковал Кентан Паше (Quentin Pacher (Groupama-FDJ), а его ближайшими преследователями были Джеймс Шоу (James Shaw (EF Education-EasyPost), Максим Ван Гильс (Maxim Van Gils (Lotto-Dstny) и Харольд Техада (Harold Tejada (Astana Qazaqstan). Трио нагнало Паше через три километра, а четвёрку лидеров в свою очередь добрал Михал Квятковски. Польский гонщик команды INEOS Grenadiers атаковал за 11 км до вершины и начал увеличивать преимущество, которое за километр до финиша составляло минуту. Подъём Гран-Коломбье Михал Квятковски преодолел со средней скоростью 22,1 км/ч.

Пока Михал Квятковски праздновал победу, лидеры генеральной классификации догнали и обошли большинство гонщиков отрыва. Атаковавший за 400 м до финиша Тадей Погачар (UAE Team Emirates) не смог опередить только финишировавшего вторым через 47 секунд после Квятковски Максима Ван Гильса (Lotto Dstny). Словенский гонщик финишировал третьим через 50 секунд после победителя, а сохранивший жёлтую майку лидера с преимуществом в 9 секунд Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) занял на этапе 4-е место.

Михал Квятковски: «В отрыве был не один, а с 18 друзьями. Перед финальным подъёмом мы заработали приличное преимущество. Финал получился безумным. Когда отобрался в отрыв, подумал, что он даёт билет только к подножию подъёма, но и мысли не было, что из этой группы можно бороться за победу на этапе, потому что UAE Team Emirates очень мощно тянули позади.

Если честно, преследовать 19 гонщиков по равнине - та ещё задача. Этим утром мы просто не хотели упускать большой отрыв, впрочем, как и на других этапах. Мы стараемся отобраться в каждую многочисленную группу. Знаете, никому не нравится догонять по равнине вместе с UAE. Но, наверное, в этот раз в отрыв уехало слишком много гонщиков, а у меня просто отлично шла нога, как мало когда бывало. Я не верил, что получится выиграть, но вот я здесь, выиграл на вершине такой горы как Гран-Коломбье.

Конечно, с ней у меня связаны не слишком приятные воспоминания, Эган Берналь здесь думал о сходе, и сошёл потом. С Ричардом связаны другие воспоминания - мы ехали на полной скорости от старта до финиша, наслаждались последними 15 километрами. Но сегодня мне было очень тяжело преодолевать подъём, хотя я смог правильно распределить силы, работать пришлось долго.

Без болельщиков на подъёме я бы не смог выиграть. За мной не было технички, по радио не слышал, что происходит. А вот зрители были потрясающими, они вдохновляли держаться до финиша. Удивительные ощущения».