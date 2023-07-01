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Михал Квятковски — победитель 13 этапа Тур де Франс-2023

Михал Квятковски: “Болельщики на Гран-Коломбье помогли мне удержаться до финиша”

 

 

33-летний польский велогонщик команды INEOS Grenadiers Михал Квятковски (Michał Kwiatkowski) выиграл 13-й этап Тур де Франс-2023, второй в карьере на французском Гранд-туре. Интересно, что все пять последних побед британской команды INEOS Grenadiers (Sky) на Тур де Франс были одержаны в высоких горах или на финальных подъёмах этапов - Герант Томас выиграл этапы до Ла-Розьер и на Альп д’Юэз в 2018 году, Михал Квятковски одержал предыдущую победу на Ла-Рош-сюр-Форон в 2020 году, Том Пидкок  - на Альп д’Юэз в 2022.

 

Михал Квятковски — победитель 13 этапа Тур де Франс-2023

 

Михал Квятковски отобрался в многочисленный отрыв дня, который отпустили довольно быстро. Преимущество группы из 18 гонщиков на середине этапа составляло около двух минут, но после прохождения некатегорийного подъёма выросло и за три километра до начала восхождения к финальной вершине Гран-Коломбье  (Grand Colombier - средний градиент 7,1%, максимальный градиент 12%) достигло 4 минут.

 

В самом начале подъёма за 16,5 км до финиша из отрыва атаковал Кентан Паше (Quentin Pacher (Groupama-FDJ), а его ближайшими преследователями были Джеймс Шоу (James Shaw (EF Education-EasyPost), Максим Ван Гильс (Maxim Van Gils (Lotto-Dstny) и Харольд Техада (Harold Tejada (Astana Qazaqstan). Трио нагнало Паше через три километра, а четвёрку лидеров в свою очередь добрал Михал Квятковски. Польский гонщик команды INEOS Grenadiers атаковал за 11 км до вершины и начал увеличивать преимущество, которое за километр до финиша составляло минуту. Подъём Гран-Коломбье Михал Квятковски преодолел со средней скоростью 22,1 км/ч.

 

Пока Михал Квятковски праздновал победу, лидеры генеральной классификации догнали и обошли большинство гонщиков отрыва. Атаковавший за 400 м до финиша Тадей Погачар  (UAE Team Emirates) не смог опередить только финишировавшего вторым через 47 секунд после Квятковски Максима Ван Гильса (Lotto Dstny). Словенский гонщик финишировал третьим через 50 секунд после победителя, а сохранивший жёлтую майку лидера с преимуществом в 9 секунд Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) занял на этапе 4-е место.

 

Михал Квятковски — победитель 13 этапа Тур де Франс-2023

Михал Квятковски — победитель 13 этапа Тур де Франс-2023

Михал Квятковски — победитель 13 этапа Тур де Франс-2023

Михал Квятковски — победитель 13 этапа Тур де Франс-2023

Михал Квятковски — победитель 13 этапа Тур де Франс-2023

Михал Квятковски — победитель 13 этапа Тур де Франс-2023

Михал Квятковски — победитель 13 этапа Тур де Франс-2023

Михал Квятковски — победитель 13 этапа Тур де Франс-2023

Михал Квятковски — победитель 13 этапа Тур де Франс-2023

Михал Квятковски — победитель 13 этапа Тур де Франс-2023

Михал Квятковски — победитель 13 этапа Тур де Франс-2023

Михал Квятковски — победитель 13 этапа Тур де Франс-2023

Михал Квятковски — победитель 13 этапа Тур де Франс-2023

Михал Квятковски — победитель 13 этапа Тур де Франс-2023

 

 

 

 Михал Квятковски: «В отрыве был не один, а с  18 друзьями. Перед финальным подъёмом мы заработали приличное преимущество. Финал получился безумным. Когда отобрался в отрыв, подумал, что он даёт билет только к подножию подъёма, но и мысли не было, что из этой группы можно бороться за победу на этапе,  потому что UAE Team Emirates очень мощно тянули позади.

 

Если честно, преследовать 19 гонщиков по равнине - та ещё задача. Этим утром мы просто не хотели упускать большой отрыв, впрочем, как и на других этапах. Мы стараемся отобраться в каждую многочисленную группу. Знаете, никому не нравится догонять по равнине вместе с UAE. Но, наверное, в этот раз в отрыв уехало слишком много гонщиков, а у меня просто отлично шла нога, как мало когда бывало. Я не верил, что получится выиграть, но вот я  здесь, выиграл на вершине такой горы как Гран-Коломбье.

 

Конечно, с ней у меня связаны не слишком приятные воспоминания, Эган Берналь здесь думал о сходе, и сошёл потом. С Ричардом связаны другие воспоминания -  мы ехали на полной скорости от старта до финиша, наслаждались последними 15 километрами. Но сегодня мне было очень тяжело преодолевать подъём, хотя я смог правильно распределить силы, работать пришлось долго.

 

Без болельщиков на подъёме я бы не смог выиграть. За мной не было технички, по радио не слышал, что происходит. А вот зрители были потрясающими, они вдохновляли держаться до финиша. Удивительные ощущения».

 

Результаты 13 этапа Тур де Франс-2023

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Теги к статье: Михал Квятковски Michal Kwiatkowski INEOS Grenadiers Тур де Франс-2023 Tour de France-2023 Гранд-тур велогонка Мирового тура победа из сольного отрыва

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Комментарии

  • nightbuster33
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (47)
    nightbuster33-Фото

    И питание тоже? Могли заметить,что с бачком передается и пакетик с нужным питанием на завершающей стадии этапа и не только.А это может сделать только со своей технички.Недостача питания на этапе отражается на востановление организма к следующему этапу. Итог;прыжки результатов от этапа к этапу.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Самый непредсказуемый этап. Тут невозможно проанализировать.

    "Что-то будет... что-то будет... Кто заснёт, того разбудят..." )) 

    Рискну: Большие разборки в отрыв. Большой отрыв.
    Победа из отрыва. Эмирейтс сдуется. И Погачар отхватит. Немного. 

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (47)
    VeloVelo-Фото

    Алишер, да, у меня такие же мысли после этапа.
    За что гонялись "Эмирейтс"?

    Единственное оправдание - перед этапом команда приняла решение окончательно добить Винегора и поэтому пахала во все тяжкие. И вот, в результате, не получилось ничего.

    Возникает вопрос - а был ли сам Погачар готов сегодня всё порвать? Мой ответ - нет.
    Не его день был. Поэтому он сидел до последнего. 

     

    А стартовать при таком блестящем развозе надо было гораздо раньше.

    Как минимум за 4 км, когда начался последний крутяк.
    Команде UAE Браво! А Тадей просто не смог.

    По поводу Квято - рад за него!
    Старый конь вспахал что надо! Эпично! Браво!!!

    Джамба да - сберегла себя сегодня, точно. А вот что будет на безумном завтрашнем этапе с "Эмирейтс" - Большой Вопрос!

  • Геродот
    Владелец Israel-Premier Tech о ... (2)
    Геродот-Фото
    Нда,очень странно слышать такое от профессионалов. Насчет Фрума каждому, мало мальски понимающему в велоспорте,было понятно сразу после того падения. Как дети малые. Не верится что они настолько тупые.
  • василий
    Владелец Israel-Premier Tech о ... (2)
    василий-Фото

    Рискнули но не прокатило облом.

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (47)
    старт-шоссе 82-Фото

    Удивили меня своей тактикой  Джамбо, а ОАЕ наоборот растроили. Укатали всю команду, ради чего? Ради 8-секунд? Тогда когда Джамбо весь этап были в тени и перед началом финальной горы пол-команды ушли в отвал =отдыхать=, мудро, если расматривать сегодняшний этап в связке с двумя следующими.

    На мой взгляд сегодняшний день 1-0 в пользу Джамбо.

    Квято с победой, молодец, но побеждать на таких этапах должна молодеж, новые имена - новые надежды.

  • Coffe
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (5)
    Coffe-Фото
    Думаю Погачару нужно пробовать идти в атаку на Коль де Жуплан.Нужен задел перед длинными горами,которые ждёт Винегор.
  • error
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (5)
    error-Фото

    Про Пантани почитал с интересом)

  • velodoctor
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (47)
    velodoctor-Фото
    И в этом году на 5 этапе он визуально получше смотрелся на поворотах.
  • Hammill
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (47)
    Hammill-Фото

    Квят - май лав

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2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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