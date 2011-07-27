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Тадей Погачар: “9-й этап Тур де Франс-2023 - моя маленькая победа”

Тадей Погачар быстрее всех преодолел подъём Пюи-де-Дом на 9-м этапе Тур де Франс-2023

 

 

9-й этап Тур де Франс-2023 завершился в подъём высшей категории, который вернулся на французский Гранд-тур впервые за 35 лет - потухший вулкан Пюи-де-Дом проверил претендентов на победу  градиентами  в 12% на финальных четырёх километрах.

 

Жара добавляла сложности. Никто из претендентов на генеральную классификацию не мог с  уверенностью предсказать, насколько хорошо удастся преодолеть этот подъём. Не был уверен в своих силах и двукратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар, и после финиша признался, что считает своё выступление на Пюи-де-Дом маленькой победой, хотя не боролся за этап, который выиграл из отрыва Майкл Вудс (Israel-Premier Tech). 

 

Как показали данные NTT Data, Тадей Погачар лучше всех проехал 13,3 километра подъёма до вершины финального подъёма 9 этапа Тур де Франс-2023 Пюи-де-Дом. Погачар преодолел подъём со средней скоростью 23,7 км/ч, намного быстрее победителя 9 этапа Майкла Вудса, который проехал Пюи-де-Дом со средней скоростью 19,8 км/ч. Самые крутые сектора подъёма со средним градиентом 11% на финальных 5 километрах Тадей Погачар проехал со средней скоростью 18,2 км/ч. Его ближайший соперник Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) на тех же градиентах того же отрезка показал среднюю скоростью 17,8 км/ч.

Тадей Погачар: “9-й этап Тур де Франс-2023 - моя маленькая победа”

Тадей Погачар: “9-й этап Тур де Франс-2023 - моя маленькая победа”

Тадей Погачар: “9-й этап Тур де Франс-2023 - моя маленькая победа”

Тадей Погачар: “9-й этап Тур де Франс-2023 - моя маленькая победа”

Тадей Погачар: “9-й этап Тур де Франс-2023 - моя маленькая победа”

 

24-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates атаковал за 1,5 км до вершины из небольшой группы генеральщиков, в которой после ускорения Саймона Йейтса (Jayco-AlUla) остались лишь обладатель жёлтой майки лидера Йонас Вингегор (Jumbo-Visma), Тадей Погачар и Том Пидкок (INEOS Grenadiers).

 

Его главный соперник, 26-летний датский гонщик команды Jumbo-Visma Йонас Вингегор постарался закрыть просвет, но затем поехал своим темпом и проиграл Тадею Погачару на финише 8 секунд.

 

Таким образом, ко второй неделе Тур де Франс-2023 Тадей Погачар подошёл с белой майкой лучшего молодого гонщика и вторым в генеральной классификации с отставанием в 17 секунд от Йонаса Вингегора.  

 

Тадей Погачар: «Я не выиграл, но одержал маленькую победу. Очень счастлив, отличный получился день. До финального подъёма ехал без каких-то волнений, а на подъёме сразу почувствовал, что нога идёт. Правда, на всякий случай дождался, пока осталось полтора километра.

 

Когда атаковал, увидел его тень на дороге, он погнался за мной, старался соответствовать моему ускорению. У меня хорошо шла нога, поэтому я продолжил продавливать, пока не открыл просвет, а потом просто ехал в том же темпе. Велогонщики, как и другие спортсмены, любят побеждать в каждой гонке, где принимают участие. Досадно, что отрыв уехал, но в то же время в нём были великолепные гонщики, которые тоже заслуживали победы.

 

Как мы уже выучили по прошлому году, нельзя бороться за победу на каждом этапе. Этот подъём великолепный, и был бы её красивее, если бы на нём было больше болельщиков. Я немного опасался его, потому что все мне твердили, что он суперкрутой, супертяжёлый. Но вообще-то, я чувствовал так, будто лечу по дороге. Здесь была моя семья, очень рад их увидеть. А так как на вершине было мало людей, даже смог с ними немного поговорить».

 

Адам Йейтс: «Каждая секунда важна. Тадей сегодня был сильным, смог выиграть несколько секунд. Подъём был очень крутым, хотя ветра не было, но было очень жарко».

 

Результаты 9 этапа Тур де Франс-2023

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс-2023 Tour de France-2023 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 05:05 | Регистрация: 27.07.2011

    это хорошо

    главное чтоб не аукнулись минутами эти секунды

  2. Имя: Cmapuk

    cmap_nep

    Сегодня, 06:10 | Регистрация: 22.05.2015

    А я думал, что никогда уже Лэнса не увижу...

    1. Имя: Васисуалий

      kabachok

      Сегодня, 07:07 | Регистрация: 30.09.2019

      Ггг))

    2. RVL

      Сегодня, 07:20 | Регистрация: 30.08.2012

      Только вспомнить

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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