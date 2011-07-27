Тадей Погачар: “9-й этап Тур де Франс-2023 - моя маленькая победа”

Тадей Погачар быстрее всех преодолел подъём Пюи-де-Дом на 9-м этапе Тур де Франс-2023

9-й этап Тур де Франс-2023 завершился в подъём высшей категории, который вернулся на французский Гранд-тур впервые за 35 лет - потухший вулкан Пюи-де-Дом проверил претендентов на победу градиентами в 12% на финальных четырёх километрах.

Жара добавляла сложности. Никто из претендентов на генеральную классификацию не мог с уверенностью предсказать, насколько хорошо удастся преодолеть этот подъём. Не был уверен в своих силах и двукратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар, и после финиша признался, что считает своё выступление на Пюи-де-Дом маленькой победой, хотя не боролся за этап, который выиграл из отрыва Майкл Вудс (Israel-Premier Tech).

Как показали данные NTT Data, Тадей Погачар лучше всех проехал 13,3 километра подъёма до вершины финального подъёма 9 этапа Тур де Франс-2023 Пюи-де-Дом. Погачар преодолел подъём со средней скоростью 23,7 км/ч, намного быстрее победителя 9 этапа Майкла Вудса, который проехал Пюи-де-Дом со средней скоростью 19,8 км/ч. Самые крутые сектора подъёма со средним градиентом 11% на финальных 5 километрах Тадей Погачар проехал со средней скоростью 18,2 км/ч. Его ближайший соперник Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) на тех же градиентах того же отрезка показал среднюю скоростью 17,8 км/ч.

24-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates атаковал за 1,5 км до вершины из небольшой группы генеральщиков, в которой после ускорения Саймона Йейтса (Jayco-AlUla) остались лишь обладатель жёлтой майки лидера Йонас Вингегор (Jumbo-Visma), Тадей Погачар и Том Пидкок (INEOS Grenadiers).

Его главный соперник, 26-летний датский гонщик команды Jumbo-Visma Йонас Вингегор постарался закрыть просвет, но затем поехал своим темпом и проиграл Тадею Погачару на финише 8 секунд.

Таким образом, ко второй неделе Тур де Франс-2023 Тадей Погачар подошёл с белой майкой лучшего молодого гонщика и вторым в генеральной классификации с отставанием в 17 секунд от Йонаса Вингегора.

Тадей Погачар: «Я не выиграл, но одержал маленькую победу. Очень счастлив, отличный получился день. До финального подъёма ехал без каких-то волнений, а на подъёме сразу почувствовал, что нога идёт. Правда, на всякий случай дождался, пока осталось полтора километра.

Когда атаковал, увидел его тень на дороге, он погнался за мной, старался соответствовать моему ускорению. У меня хорошо шла нога, поэтому я продолжил продавливать, пока не открыл просвет, а потом просто ехал в том же темпе. Велогонщики, как и другие спортсмены, любят побеждать в каждой гонке, где принимают участие. Досадно, что отрыв уехал, но в то же время в нём были великолепные гонщики, которые тоже заслуживали победы.

Как мы уже выучили по прошлому году, нельзя бороться за победу на каждом этапе. Этот подъём великолепный, и был бы её красивее, если бы на нём было больше болельщиков. Я немного опасался его, потому что все мне твердили, что он суперкрутой, супертяжёлый. Но вообще-то, я чувствовал так, будто лечу по дороге. Здесь была моя семья, очень рад их увидеть. А так как на вершине было мало людей, даже смог с ними немного поговорить».

Адам Йейтс: «Каждая секунда важна. Тадей сегодня был сильным, смог выиграть несколько секунд. Подъём был очень крутым, хотя ветра не было, но было очень жарко».