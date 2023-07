Тур де Франс-2023. Результаты 6 этапа Категория:

Вчера, 18:20 Тарб - Котре-Камбаск, 144,9 км 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 3:54:27 2 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo - Visma 00:24 3 Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Team 1:22 4 Ruben Guerreiro (Por) Movistar Team 2:06 5 James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost 2:15 6 Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe 2:39 7 Carlos Rodriguez Cano (Esp) INEOS Grenadiers 8 Simon Yates (Gbr) Jayco AlUla 9 Adam Yates (Gbr) UAE Team Emirates 3:11 10 Romain Bardet (Fra) Team dsm-firmenich 3:12 11 Neilson Powless (USA) EF Education-EasyPost 12 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 13 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 14 Sepp Kuss (USA) Jumbo - Visma 3:18 15 Felix Gall (Aut) Ag2r - Citroën 3:22 16 Louis Meintjes (RSA) Intermarche - Circus - Wanty 3:25 17 Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers 3:34 18 Ben O'Connor (Aus) Ag2r - Citroën 3:41 19 Steff Cras (Bel) TotalEnergies 20 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 21 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 22 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious 23 Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious 24 Clement Champoussin (Fra) Team Arkea - Samsic 4:26 25 Wout Van Aert (Bel) Jumbo - Visma 5:39 26 Wilco Kelderman (Ned) Jumbo - Visma 5:50 27 Jonathan Castroviejo (Esp) INEOS Grenadiers 28 Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates 29 David De La Cruz (Esp) Astana Qazaqstan Team 30 Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates 31 Chris Harper (Aus) Jayco AlUla 32 Warren Barguil (Fra) Team Arkea - Samsic 6:08 33 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Uno-X Team 6:26 34 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe 35 Mattias Skjelmose Jensen (Den) Lidl-Trek 7:56 36 Gorka Izagirre (Esp) Movistar Team 37 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 8:07 38 Julian Alaphilippe (Fra) Soudal - Quick Step 8:46 39 Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 9:48 40 Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek 10:46 41 Aurélien Paret-Peintre (Fra) Ag2r - Citroën 42 Matis Louvel (Fra) Team Arkea - Samsic 43 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ 11:39 44 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 12:27 45 Bob Jungels (Lux) Bora-hansgrohe 13:01 46 Oliver Naesen (Bel) Ag2r - Citroën 13:39 47 Ion Izagirre (Esp) Cofidis 14:06 48 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 14:14 49 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 50 Harold Tejada (Col) Astana Qazaqstan Team 51 Clément Berthet (Fra) Ag2r - Citroën 20:28 52 Valentin Ferron (Fra) TotalEnergies 53 Lilian Calmejane (Fra) Intermarche - Circus - Wanty 21:34 54 Quentin Pacher (Fra) Groupama - FDJ 23:22 55 Anthony Perez (Fra) Cofidis 56 Matthew Dinham (Aus) Team dsm-firmenich 57 Esteban Chavez (Col) EF Education-EasyPost 58 Tiesj Benoot (Bel) Jumbo - Visma 59 Juan Pedro Lopez (Esp) Lidl-Trek 60 Dylan Van Baarle (Ned) Jumbo - Visma 61 Mathieu Burgaudeau (Fra) TotalEnergies 62 Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek 63 Pascal Eenkhoorn (Ned) Lotto - Dstny 64 Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck 65 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea - Samsic 66 Lars van den Berg (Ned) Groupama - FDJ 67 Omar Fraile (Esp) INEOS Grenadiers 68 Georg Zimmermann (Ger) Intermarche - Circus - Wanty 69 Dylan Teuns (Bel) Israel - Premier Tech 70 Michael Woods (Can) Israel - Premier Tech 71 Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech 72 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe 73 Tony Gallopin (Fra) Lidl-Trek 74 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 75 Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ 76 Daniel Martinez (Col) INEOS Grenadiers 77 Chris Hamilton (Aus) Team dsm-firmenich 78 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech 79 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 80 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 81 Nicholas Schultz (Aus) Israel - Premier Tech 82 Alex Aranburu (Esp) Movistar Team 83 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team 84 Lawson Craddock (USA) Jayco AlUla 85 Pierre Latour (Fra) TotalEnergies 86 Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates 87 Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla 88 Simon Geschke (Ger) Cofidis 89 Nathan van Hooydonck (Bel) Jumbo - Visma 25:00 90 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education-EasyPost 27:52 91 Rui Costa (Por) Intermarche - Circus - Wanty 92 Victor Lafay (Fra) Cofidis 30:50 93 Bryan Coquard (Fra) Cofidis 94 Anthony Turgis (Fra) TotalEnergies 95 Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek 30:52 96 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 97 Guillaume Boivin (Can) Israel - Premier Tech 98 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 99 Daniel Oss (Ita) TotalEnergies 100 Edvald Boasson Hagen (Nor) TotalEnergies 101 Alex Kirsch (Lux) Lidl-Trek 102 Corbin Strong (Nzl) Israel - Premier Tech 103 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 104 Remi Cavagna (Fra) Soudal - Quick Step 105 Nils Politt (Ger) Bora-hansgrohe 106 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 107 Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Deceuninck 108 Laurent Pichon (Fra) Team Arkea - Samsic 109 Andrey Amador (Crc) EF Education-EasyPost 110 Christophe Laporte (Fra) Jumbo - Visma 111 Nans Peters (Fra) Ag2r - Citroën 112 Axel Zingle (Fra) Cofidis 113 Kevin Vermaerke (Usa ) Team dsm-firmenich 114 Anthon Charmig (Den) Uno-X Team 115 Kasper Asgreen (Den) Soudal - Quick Step 116 Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers 117 Quinten Hermans (Bel) Alpecin-Deceuninck 118 Nikias Arndt (Ger) Bahrain Victorious 119 Mike Teunissen (Ned) Intermarche - Circus - Wanty 120 Dion Smith (NZL) Intermarche - Circus - Wanty 121 Marco Haller (Aut) Bora-hansgrohe 122 Stan Dewulf (Bel) Ag2r - Citroën 123 Rigoberto Uran (Col) EF Education - EasyPost 124 Alberto Bettiol (Ita) EF Education-EasyPost 125 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - FDJ 126 Simon Guglielmi (Fra) Team Arkea - Samsic 127 Simon Clarke (Aus) Israel - Premier Tech 128 Søren Waerenskjold (Nor) Uno-X Team 32:03 129 Florian Vermeersch (Bel) Lotto - Dstny 130 Jasper De Buyst (Bel) Lotto - Dstny 131 Danny Van Poppel (Ned) Bora-hansgrohe 132 Caleb Ewan (Aus) Lotto - Dstny 133 Maxim Van Gils (Bel) Lotto - Dstny 134 Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Team 135 Ramon Sinkeldam (Ned) Alpecin-Deceuninck 136 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Team 137 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck 138 Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck 139 Frederik Frison (Bel) Lotto - Dstny 140 Alexis Renard (Fra) Cofidis 141 Søren Kragh Andersen (Den) Alpecin-Deceuninck 142 Michael Gogl (Aut) Alpecin-Deceuninck 143 Torstein Traeen (Nor) Uno-X Team 144 Victor Campenaerts (Bel) Lotto - Dstny 145 Jenthe Biermans (Bel) Team Arkea - Samsic 146 Elmar Reinders (Ned) Jayco AlUla 147 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 32:17 148 John Degenkolb (Ger) Team dsm-firmenich 149 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 150 Benoit Cosnefroy (Fra) Ag2r - Citroën 151 Adrien Petit (Fra) Intermarche - Circus - Wanty 152 Biniam Girmay (Eri) Intermarche - Circus - Wanty 153 Alexander Edmondson (Aus) Team dsm-firmenich 32:24 154 Luka Mezgec (Slo) Jayco AlUla 155 Peter Sagan (Svk) TotalEnergies 156 Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Team 157 Samuel Welsford (Aus) Team dsm-firmenich 32:37 158 Nils Eekhoff (Ned) Team dsm-firmenich 159 Luca Mozzato (Ita) Team Arkea - Samsic 160 Luke Durbridge (Aus) Jayco AlUla 32:50 161 Dylan Groenewegen (Ned) Jayco AlUla 162 Jordi Meeus (Bel) Bora-hansgrohe 33:01 163 Quinn Simmons (Usa) Lidl-Trek 33:44 164 Yves Lampaert (Bel) Soudal - Quick Step 35:10 165 Mark Cavendish (Gbr) Astana Qazaqstan Team 36:13 166 Gianni Moscon (Ita) Astana Qazaqstan Team 167 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 168 Cees Bol (Ned) Astana Qazaqstan Team 169 Tim Declercq (Bel) Soudal - Quick Step 37:27 170 Michael Morkov (Den) Soudal - Quick Step 171 Fabio Jakobsen (Ned) Soudal - Quick Step 172 Dries Devenyns (Bel) Soudal - Quick Step Промежуточный спринт. SARRANCOLIN 49.2 км 1 Bryan Coquard (Fra) Cofidis 20 2 Wout Van Aert (Bel) Jumbo - Visma 17 3 Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck 15 4 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Uno-X Team 13 5 Anthony Perez (Fra) Cofidis 11 6 Oliver Naesen (Bel) Ag2r - Citroën 10 7 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 9 8 Neilson Powless (USA) EF Education-EasyPost 8 9 Nikias Arndt (Ger) Bahrain Victorious 7 10 Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers 6 11 Matis Louvel (Fra) Team Arkea - Samsic 5 12 James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost 4 13 Gorka Izagirre (Esp) Movistar Team 3 14 Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla 2 15 Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech 1 Финиш 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 20 2 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo - Visma 17 3 Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Team 15 4 Ruben Guerreiro (Por) Movistar Team 13 5 James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost 11 6 Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe 10 7 Carlos Rodriguez Cano (Esp) INEOS Grenadiers 9 8 Simon Yates (Gbr) Jayco AlUla 8 9 Adam Yates (Gbr) UAE Team Emirates 7 10 Romain Bardet (Fra) Team dsm-firmenich 6 11 Neilson Powless (USA) EF Education-EasyPost 5 12 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 4 13 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 3 14 Sepp Kuss (USA) Jumbo - Visma 2 15 Felix Gall (Aut) Ag2r - Citroën 1 Горная премия 3 кат. Côte de Capvern-les-Bains 29.9 км 1 Neilson Powless (USA) EF Education-EasyPost 2 2 Kasper Asgreen (Den) Soudal - Quick Step 1 Горная премия 1 кат. Col d’Aspin (1 490 м) 68.1 км 1 Neilson Powless (USA) EF Education-EasyPost 10 2 Ruben Guerreiro (Por) Movistar Team 8 3 Wout Van Aert (Bel) Jumbo - Visma 6 4 Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck 4 5 Julian Alaphilippe (Fra) Soudal - Quick Step 2 6 Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech 1 Горная премия высшей кат. Col du Tourmalet (2 115 м) Souvenir Jacques Goddet 97.9 км 1 Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Team 20 2 Ruben Guerreiro (Por) Movistar Team 15 3 James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost 12 4 Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers 10 5 Wout Van Aert (Bel) Jumbo - Visma 8 6 Neilson Powless (USA) EF Education-EasyPost 6 7 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo - Visma 4 8 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 2 Горная премия 1 кат. CAUTERETS-CAMBASQUE (1 355 м) 144.9 км 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 10 2 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo - Visma 8 3 Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Team 6 4 Ruben Guerreiro (Por) Movistar Team 4 5 James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost 2 6 Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe 1 Командный зачет этапа 1 UAE Team Emirates (UAE) 11:52:22 2 Jumbo - Visma (Ned) 00:20 3 INEOS Grenadiers (GBr) 00:24 4 Bahrain Victorious (Brn) 6:28 5 Ag2r - Citroën (Fra) 8:48 6 Groupama - FDJ (Fra) 9:31 7 Arkea - Samsic (Fra) 12:19 8 Bora-hansgrohe (Ger) 13:05 9 Movistar (Spa) 13:28 10 EF Education-EasyPost (USA) 19:48 11 Jayco AlUla (Aus) 22:50 12 Uno-X Team (Nor) 29:39 13 Cofidis (Fra) 32:08 14 Lidl-Trek (USA) 33:03 15 Astana Qazaqstan Team (Kaz) 34:25 16 TotalEnergies (Fra) 38:30 17 Intermarche - Circus - Wanty (Bel) 39:20 18 Team dsm-firmenich (Ger) 40:55 19 Israel - Premier Tech (Isr) 1:01:05 20 Soudal Quick Step (Bel) 1:01:29 21 Alpecin-Deceuninck (Bel) 1:16:05 22 Lotto - Dstny (Bel) 1:18:27 Генеральная классификация после 6 этапа 1 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo - Visma 26:10:44 2 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 00:25 3 Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe 1:34 4 Simon Yates (Gbr) Jayco AlUla 3:14 5 Carlos Rodriguez Cano (Esp) INEOS Grenadiers 3:30 6 Adam Yates (Gbr) UAE Team Emirates 3:40 7 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 4:03 8 Romain Bardet (Fra) Team dsm-firmenich 4:43 9 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 10 Sepp Kuss (USA) Jumbo - Visma 5:28 11 Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious 5:49 12 Ben O'Connor (Aus) Ag2r - Citroën 6:10 13 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious 14 Steff Cras (Bel) TotalEnergies 15 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe 6:32 16 Louis Meintjes (RSA) Intermarche - Circus - Wanty 6:52 17 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 7:08 18 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 7:16 19 Wilco Kelderman (Ned) Jumbo - Visma 7:58 20 Felix Gall (Aut) Ag2r - Citroën 8:19 21 Mattias Skjelmose Jensen (Den) Lidl-Trek 8:47 22 Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek 10:44 23 Jonathan Castroviejo (Esp) INEOS Grenadiers 11:56 24 Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 12:43 25 Wout Van Aert (Bel) Jumbo - Visma 13:00 26 Chris Harper (Aus) Jayco AlUla 14:45 27 Julian Alaphilippe (Fra) Soudal - Quick Step 14:51 28 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ 15:16 29 Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates 19:42 30 Ruben Guerreiro (Por) Movistar Team 20:03 31 Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Team 21:41 32 Harold Tejada (Col) Astana Qazaqstan Team 23:00 33 Michael Woods (Can) Israel - Premier Tech 24:32 34 Clément Berthet (Fra) Ag2r - Citroën 25:05 35 Tiesj Benoot (Bel) Jumbo - Visma 27:33 36 Juan Pedro Lopez (Esp) Lidl-Trek 28:14 37 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 28:18 38 Bob Jungels (Lux) Bora-hansgrohe 28:53 39 Dylan Teuns (Bel) Israel - Premier Tech 29:45 40 Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates 31:14 41 Warren Barguil (Fra) Team Arkea - Samsic 32:25 42 Gorka Izagirre (Esp) Movistar Team 34:37 43 Aurélien Paret-Peintre (Fra) Ag2r - Citroën 36:10 44 Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers 36:14 45 Neilson Powless (USA) EF Education-EasyPost 38:27 46 Daniel Martinez (Col) INEOS Grenadiers 38:35 47 Chris Hamilton (Aus) Team dsm-firmenich 39:23 48 Clement Champoussin (Fra) Team Arkea - Samsic 39:34 49 David De La Cruz (Esp) Astana Qazaqstan Team 40:13 50 Matthew Dinham (Aus) Team dsm-firmenich 40:43 51 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 42:06 52 Mathieu Burgaudeau (Fra) TotalEnergies 43:09 53 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 43:25 54 Tony Gallopin (Fra) Lidl-Trek 43:30 55 Ion Izagirre (Esp) Cofidis 44:45 56 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 44:47 57 Matis Louvel (Fra) Team Arkea - Samsic 45:10 58 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 45:29 59 James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost 46:44 60 Nicholas Schultz (Aus) Israel - Premier Tech 47:12 61 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 47:25 62 Omar Fraile (Esp) INEOS Grenadiers 48:35 63 Dylan Van Baarle (Ned) Jumbo - Visma 48:39 64 Lilian Calmejane (Fra) Intermarche - Circus - Wanty 49:12 65 Alex Aranburu (Esp) Movistar Team 50:39 66 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech 52:15 67 Alberto Bettiol (Ita) EF Education-EasyPost 52:58 68 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Uno-X Team 53:16 69 Esteban Chavez (Col) EF Education-EasyPost 53:21 70 Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech 53:26 71 Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ 53:36 72 Georg Zimmermann (Ger) Intermarche - Circus - Wanty 54:26 73 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 56:19 74 Victor Campenaerts (Bel) Lotto - Dstny 56:20 75 Simon Geschke (Ger) Cofidis 56:42 76 Quentin Pacher (Fra) Groupama - FDJ 56:57 77 Victor Lafay (Fra) Cofidis 57:12 78 Anthony Perez (Fra) Cofidis 58:18 79 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team 80 Maxim Van Gils (Bel) Lotto - Dstny 59:25 81 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea - Samsic 59:49 82 Lawson Craddock (USA) Jayco AlUla 1:01:34 83 Nathan van Hooydonck (Bel) Jumbo - Visma 1:01:46 84 Rigoberto Uran (Col) EF Education - EasyPost 1:02:14 85 Rui Costa (Por) Intermarche - Circus - Wanty 1:02:20 86 Corbin Strong (Nzl) Israel - Premier Tech 1:02:45 87 Lars van den Berg (Ned) Groupama - FDJ 1:02:51 88 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe 1:03:13 89 Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck 1:04:25 90 Pascal Eenkhoorn (Ned) Lotto - Dstny 1:07:09 91 Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates 1:07:26 92 Oliver Naesen (Bel) Ag2r - Citroën 1:08:02 93 Quinten Hermans (Bel) Alpecin-Deceuninck 1:08:41 94 Valentin Ferron (Fra) TotalEnergies 1:10:23 95 Edvald Boasson Hagen (Nor) TotalEnergies 1:11:00 96 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 1:12:13 97 Kevin Vermaerke (Usa ) Team dsm-firmenich 1:13:19 98 Anthon Charmig (Den) Uno-X Team 1:13:54 99 Marco Haller (Aut) Bora-hansgrohe 1:14:48 100 Simon Clarke (Aus) Israel - Premier Tech 1:14:54 101 Stan Dewulf (Bel) Ag2r - Citroën 1:15:11 102 Pierre Latour (Fra) TotalEnergies 1:15:57 103 Nans Peters (Fra) Ag2r - Citroën 1:16:13 104 Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek 1:16:28 105 Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek 1:16:46 106 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck 1:16:56 107 Kasper Asgreen (Den) Soudal - Quick Step 1:16:58 108 Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers 1:17:24 109 Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla 1:17:43 110 Nils Politt (Ger) Bora-hansgrohe 1:18:23 111 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education-EasyPost 1:19:35 112 Biniam Girmay (Eri) Intermarche - Circus - Wanty 1:19:50 113 Anthony Turgis (Fra) TotalEnergies 1:20:04 114 Daniel Oss (Ita) TotalEnergies 1:20:09 115 Nikias Arndt (Ger) Bahrain Victorious 1:20:20 116 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Team 1:20:27 117 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 1:20:59 118 Christophe Laporte (Fra) Jumbo - Visma 1:21:22 119 Michael Gogl (Aut) Alpecin-Deceuninck 120 Simon Guglielmi (Fra) Team Arkea - Samsic 1:22:04 121 Mike Teunissen (Ned) Intermarche - Circus - Wanty 1:22:26 122 Bryan Coquard (Fra) Cofidis 1:22:45 123 Alex Kirsch (Lux) Lidl-Trek 1:22:47 124 Jenthe Biermans (Bel) Team Arkea - Samsic 1:23:58 125 Guillaume Boivin (Can) Israel - Premier Tech 1:25:15 126 Torstein Traeen (Nor) Uno-X Team 1:25:21 127 Andrey Amador (Crc) EF Education-EasyPost 1:25:25 128 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 1:25:28 129 Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Deceuninck 1:25:29 130 Dries Devenyns (Bel) Soudal - Quick Step 1:25:56 131 Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck 1:26:26 132 Søren Kragh Andersen (Den) Alpecin-Deceuninck 133 Danny Van Poppel (Ned) Bora-hansgrohe 1:26:39 134 Florian Vermeersch (Bel) Lotto - Dstny 1:26:44 135 Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Team 1:26:48 136 Dion Smith (NZL) Intermarche - Circus - Wanty 1:27:18 137 Peter Sagan (Svk) TotalEnergies 1:28:08 138 Luka Mezgec (Slo) Jayco AlUla 1:28:34 139 Benoit Cosnefroy (Fra) Ag2r - Citroën 1:28:52 140 Remi Cavagna (Fra) Soudal - Quick Step 1:29:16 141 Axel Zingle (Fra) Cofidis 1:29:20 142 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 1:31:11 143 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 1:31:15 144 Adrien Petit (Fra) Intermarche - Circus - Wanty 1:31:33 145 Nils Eekhoff (Ned) Team dsm-firmenich 1:31:42 146 Elmar Reinders (Ned) Jayco AlUla 1:33:39 147 Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Team 1:33:50 148 Quinn Simmons (Usa) Lidl-Trek 1:34:01 149 Samuel Welsford (Aus) Team dsm-firmenich 1:34:03 150 Caleb Ewan (Aus) Lotto - Dstny 1:34:08 151 Søren Waerenskjold (Nor) Uno-X Team 1:34:09 152 Dylan Groenewegen (Ned) Jayco AlUla 1:34:26 153 Luca Mozzato (Ita) Team Arkea - Samsic 1:34:38 154 Jordi Meeus (Bel) Bora-hansgrohe 1:34:53 155 Alexander Edmondson (Aus) Team dsm-firmenich 1:35:41 156 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - FDJ 157 Luke Durbridge (Aus) Jayco AlUla 1:36:17 158 Laurent Pichon (Fra) Team Arkea - Samsic 1:36:39 159 Frederik Frison (Bel) Lotto - Dstny 1:36:56 160 John Degenkolb (Ger) Team dsm-firmenich 1:36:57 161 Ramon Sinkeldam (Ned) Alpecin-Deceuninck 1:37:02 162 Alexis Renard (Fra) Cofidis 1:39:20 163 Yves Lampaert (Bel) Soudal - Quick Step 1:41:35 164 Tim Declercq (Bel) Soudal - Quick Step 1:42:05 165 Michael Morkov (Den) Soudal - Quick Step 1:43:47 166 Fabio Jakobsen (Ned) Soudal - Quick Step 167 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 1:45:05 168 Jasper De Buyst (Bel) Lotto - Dstny 1:47:50 169 Mark Cavendish (Gbr) Astana Qazaqstan Team 1:50:32 170 Cees Bol (Ned) Astana Qazaqstan Team 171 Gianni Moscon (Ita) Astana Qazaqstan Team 1:52:04 172 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 1:53:28 Классификация по очкам после 6 этапа 1 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck 150 2 Bryan Coquard (Fra) Cofidis 104 3 Wout Van Aert (Bel) Jumbo - Visma 92 4 Victor Lafay (Fra) Cofidis 80 5 Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek 76 6 Caleb Ewan (Aus) Lotto - Dstny 73 7 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 70 8 Mark Cavendish (Gbr) Astana Qazaqstan Team 62 9 Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe 51 10 Neilson Powless (USA) EF Education-EasyPost 45 11 Jordi Meeus (Bel) Bora-hansgrohe 44 12 Adam Yates (Gbr) UAE Team Emirates 38 13 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo - Visma 37 14 Simon Yates (Gbr) Jayco AlUla 36 15 Biniam Girmay (Eri) Intermarche - Circus - Wanty 34 16 Michael Woods (Can) Israel - Premier Tech 31 17 Remi Cavagna (Fra) Soudal - Quick Step 28 18 Dylan Groenewegen (Ned) Jayco AlUla 28 19 Fabio Jakobsen (Ned) Soudal - Quick Step 28 20 Peter Sagan (Svk) TotalEnergies 27 21 Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Team 27 22 Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek 25 23 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Uno-X Team 24 24 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 22 25 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe 22 26 Felix Gall (Aut) Ag2r - Citroën 22 27 Pascal Eenkhoorn (Ned) Lotto - Dstny 20 28 Edvald Boasson Hagen (Nor) TotalEnergies 20 29 Laurent Pichon (Fra) Team Arkea - Samsic 20 30 Carlos Rodriguez Cano (Esp) INEOS Grenadiers 19 31 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 19 32 Romain Bardet (Fra) Team dsm-firmenich 18 33 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 17 34 Simon Guglielmi (Fra) Team Arkea - Samsic 17 35 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious 16 36 Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Team 15 37 James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost 15 38 Valentin Ferron (Fra) TotalEnergies 15 39 Samuel Welsford (Aus) Team dsm-firmenich 15 40 Danny Van Poppel (Ned) Bora-hansgrohe 14 41 Ruben Guerreiro (Por) Movistar Team 13 42 Lilian Calmejane (Fra) Intermarche - Circus - Wanty 13 43 Victor Campenaerts (Bel) Lotto - Dstny 13 44 Corbin Strong (Nzl) Israel - Premier Tech 13 45 Tiesj Benoot (Bel) Jumbo - Visma 12 46 Anthony Perez (Fra) Cofidis 11 47 Dylan Teuns (Bel) Israel - Premier Tech 10 48 Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers 10 49 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe 10 50 Oliver Naesen (Bel) Ag2r - Citroën 10 51 Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla 10 52 Luka Mezgec (Slo) Jayco AlUla 10 53 Luca Mozzato (Ita) Team Arkea - Samsic 10 54 Daniel Martinez (Col) INEOS Grenadiers 9 55 Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck 9 56 Kasper Asgreen (Den) Soudal - Quick Step 9 57 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 9 58 Mattias Skjelmose Jensen (Den) Lidl-Trek 8 59 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 8 60 Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious 7 61 Steff Cras (Bel) TotalEnergies 7 62 Nikias Arndt (Ger) Bahrain Victorious 7 63 Sepp Kuss (USA) Jumbo - Visma 6 64 Matis Louvel (Fra) Team Arkea - Samsic 5 65 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 4 66 Wilco Kelderman (Ned) Jumbo - Visma 3 67 Juan Pedro Lopez (Esp) Lidl-Trek 3 68 Gorka Izagirre (Esp) Movistar Team 3 69 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Team 3 70 Cees Bol (Ned) Astana Qazaqstan Team 3 71 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ 2 72 Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek 2 73 Alex Kirsch (Lux) Lidl-Trek 2 74 Søren Waerenskjold (Nor) Uno-X Team 2 75 Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech 1 76 Torstein Traeen (Nor) Uno-X Team 1 77 Alexis Renard (Fra) Cofidis 1 78 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 0 79 Alberto Bettiol (Ita) EF Education-EasyPost -13 Горная классификация после 6 этапа 1 Neilson Powless (USA) EF Education-EasyPost 36 2 Felix Gall (Aut) Ag2r - Citroën 28 3 Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Team 26 4 Ruben Guerreiro (Por) Movistar Team 22 5 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 19 6 Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe 19 7 Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek 19 8 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo - Visma 18 9 Wout Van Aert (Bel) Jumbo - Visma 15 10 Daniel Martinez (Col) INEOS Grenadiers 15 11 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe 14 12 James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost 14 13 Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers 10 14 Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech 9 15 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 5 16 Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck 4 17 Pascal Eenkhoorn (Ned) Lotto - Dstny 3 18 Georg Zimmermann (Ger) Intermarche - Circus - Wanty 3 19 Laurent Pichon (Fra) Team Arkea - Samsic 3 20 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Uno-X Team 2 21 Simon Yates (Gbr) Jayco AlUla 2 22 Julian Alaphilippe (Fra) Soudal - Quick Step 2 23 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 2 24 Esteban Chavez (Col) EF Education-EasyPost 2 25 Edvald Boasson Hagen (Nor) TotalEnergies 2 26 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea - Samsic 1 27 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Team 1 28 Dylan Van Baarle (Ned) Jumbo - Visma 1 29 Kasper Asgreen (Den) Soudal - Quick Step 1 30 Simon Guglielmi (Fra) Team Arkea - Samsic 1 Молодежная классификация после 6 этапа 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 26:11:09 2 Carlos Rodriguez Cano (Esp) INEOS Grenadiers 3:05 3 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 4:18 4 Felix Gall (Aut) Ag2r - Citroën 7:54 5 Mattias Skjelmose Jensen (Den) Lidl-Trek 8:22 6 Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Team 21:16 7 Clement Champoussin (Fra) Team Arkea - Samsic 39:09 8 Matthew Dinham (Aus) Team dsm-firmenich 40:18 9 Mathieu Burgaudeau (Fra) TotalEnergies 42:44 10 Matis Louvel (Fra) Team Arkea - Samsic 44:45 11 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 45:04 12 Maxim Van Gils (Bel) Lotto - Dstny 59:00 13 Corbin Strong (Nzl) Israel - Premier Tech 1:02:20 14 Lars van den Berg (Ned) Groupama - FDJ 1:02:26 15 Valentin Ferron (Fra) TotalEnergies 1:09:58 16 Kevin Vermaerke (Usa ) Team dsm-firmenich 1:12:54 17 Anthon Charmig (Den) Uno-X Team 1:13:29 18 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck 1:16:31 19 Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers 1:16:59 20 Biniam Girmay (Eri) Intermarche - Circus - Wanty 1:19:25 21 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 1:20:34 22 Florian Vermeersch (Bel) Lotto - Dstny 1:26:19 23 Axel Zingle (Fra) Cofidis 1:28:55 24 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 1:30:50 25 Nils Eekhoff (Ned) Team dsm-firmenich 1:31:17 26 Quinn Simmons (Usa) Lidl-Trek 1:33:36 27 Søren Waerenskjold (Nor) Uno-X Team 1:33:44 28 Luca Mozzato (Ita) Team Arkea - Samsic 1:34:13 29 Jordi Meeus (Bel) Bora-hansgrohe 1:34:28 30 Alexis Renard (Fra) Cofidis 1:38:55 31 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 1:53:03 Командная классификация после 6 этапа 1 Jumbo - Visma (Ned) 78:43:21" 2 INEOS Grenadiers (GBr) 1:50 3 Bahrain Victorious (Brn) 10:09 4 UAE Team Emirates (UAE) 11:02 5 Groupama - FDJ (Fra) 15:26 6 Ag2r - Citroën (Fra) 18:52 7 Bora-hansgrohe (Ger) 26:08 8 Lidl-Trek (USA) 36:07 9 Movistar (Spa) 45:16 10 Jayco AlUla (Aus) 1:04:59 11 Team dsm-firmenich (Ger) 1:05:57 12 Cofidis (Fra) 1:12:56 13 Israel - Premier Tech (Isr) 1:17:53 14 Intermarche - Circus - Wanty (Bel) 1:22:13 15 Astana Qazaqstan Team (Kaz) 1:26:49 16 TotalEnergies (Fra) 1:27:48 17 EF Education-EasyPost (USA) 1:30:28 18 Arkea - Samsic (Fra) 1:36:26 19 Uno-X Team (Nor) 1:45:19 20 Soudal Quick Step (Bel) 2:27:45 21 Lotto - Dstny (Bel) 2:41:04 22 Alpecin-Deceuninck (Bel) 2:59:58 Тур де Франс-2023: Превью Результаты 1 этапа Тур де Франс-2023 Результаты 2 этапа Тур де Франс-2023 Результаты 3 этапа Тур де Франс-2023 Результаты 4 этапа Тур де Франс-2023 Результаты 5 этапа Тур де Франс-2023 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Тур де Франс-2023 Tour de France-2023 Гранд-тур велогонка Мирового тура Тадей Погачар



