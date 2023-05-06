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Филиппо Ганна, Герант Томас и Тео Геоган Харт о 1-м этапе Джиро д'Италия-2023

Три гонщика INEOS Grenadiers - в топ-10 после 1-го этапа Джиро д’Италия-2023

 

 

Чемпион Италии в разделке Филиппо Ганна не смог принести команде INEOS Grenadiers розовую майку лидера после индивидуальной гонки 1-го этапа, как было в 2020 и 2021 годах, но три гонщика команды финишировали в топ-10. Филиппо Ганна на 19,6-километрвой дистанции с прохождением финишного подъёма 4-й категории проиграл победителю этапа Ремко Эвенепулу (Soudal Quick-Step) 22 секунды.

 

 

Филиппо Ганна, Герант Томас и Тео Геоган Харт о 1-м этапе Джиро д'Италия-2023

Филиппо Ганна, Герант Томас и Тео Геоган Харт о 1-м этапе Джиро д'Италия-2023

Photo Credits: LaPresse

 

На первой отсечке через 9,8 км после старта Ганна проигрывал 23-летнему бельгийскому гонщику 11 секунд и 98 сотых, на второй отсечке 16,8 км уступил 15 секунд, а на 2,8-километровом подъёме со средним градиентом 3%, максимальным 8%, где лучшим был Брэндон Макналти (UAE Team Emirates), 26-летний итальянский гонщик команды INEOS Grenadiers преодолел с 16-м результатом.

 

На подъёме второй результат показал один из капитанов команды INEOS Grenadiers Тео Геоган Харт, уступивший Макналти 12 и 11 сотых секунды. На финише 1-го этапа победитель Джиро д’Италия-2020 был 4-м, уступив победителю, Ремко Эвенепулу, 40 секунд. Герант Томас финишировал 9-м с отставанием в 55 секунд от бельгийского гонщика команды Soudal Quick-Step.

 

Филиппо Ганна: «Я проехал с теми показателями, на которые рассчитывал. Очень доволен скоростью, которую набрал. Только против Ремко ничего не мог поделать. Могу только сказать, что снимаю перед ним шляпу. Настрой в команде на высоте. Джиро только началась, впереди ещё 20 дней и попыток выиграть».

 

Филиппо Ганна, Герант Томас и Тео Геоган Харт о 1-м этапе Джиро д'Италия-2023

 

 

Тео Геоган Харт: «Неплохо проехал. Чувствую себя отлично, никаких проблем. Примерно такого результата я и ожидал, что хороший знак. В конце концов, разделка длилась всего 20 минут на высокой скорости, поэтому не думаю, что по ней можно многое прочитать.  Я спокоен, это только первый этап, а впереди три недели. Это зрителям интересно, но мы, гонщики, должны сейчас восстанавливаться, потому что первый отдых только через восемь дней. Теперь концентрация на завтрашнем этапе, а сегодняшний уже прошёл».

 

Герант Томас: «Думаю, я слишком сильно начал, а потом попытался чуть сбавить, поберечь силы для подъёма, но там шёл на пределе и чувствовал себя некомфортно. Проехал нормально, лимитировал потери. Потом всегда вспоминаются несколько поворотов, где мог бы проехать быстрее. Но что есть, то есть.

 

Хорошо, что Тео высоко, мы знаем, как хорошо он может выступать. Я чувствую себя нормально, даже лучше, чем ожидал. Хотя не особенно доволен своим выступлением, но впереди долгая дорога».     

 

Результаты 1 этапа Джиро д’Италия-2023

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Теги к статье: Тео Геоган Харт Tao Geoghegan Hart Филиппо Ганна Filippo Ganna INEOS Grenadiers Джиро д'Италия-2023 Giro d'Italia-2023 Гранд-тур

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Комментарии

  • M-07
    Джиро д'Италия-2023. Результа ... (42)
    M-07-Фото
    На взрослом уровне, на котором он с 2019 года, и стабильности в горах у него не было ещё весной прошлого года, даже на Валенсии он не сдюжил, а там не супергоры были, на Тиррено был провал и вдруг на Вуэльте полетел, на ГТ, хотя даже на недельках в горах не блистал, на ГТ только печальный опыт Джиро-2021 был, где он ещё не оправился от травмы, всё честно, конечно, верьте в сказочки.
    Это не значит, что другие чистые, просто это очень странный внезапный прогресс в горах.
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2023. Результа ... (42)
    Sezar-Фото

    Если верить отсечкам, то Макналти проехал 1 участок 103-м, проиграв на 10 км 1.17, зато 2 и 3 - первым, обгоняя Ремко на 13 и 16 секунд на каждом. Оцените статистическую вероятность этого.

    Млин, итальянцы, даже здесь не могут не налажать...

     

    Цитата: Earl57
    Цитата: Krakk
    А что за глюк с результатами? В здесь приведенных одно, а оф. сайт дает несколько другой протокол:
    1.Эвенепул
    2.Ганна +15
    3.Алмейда +33
    4.Томас +36
    5.Кюнг +37
    6.Вайн +37
    7.Власов +40
    8.Роглич +42
    9.Армирай +42
    10.Гейган Харт +44
    Если верить этим данным, Эвенепул и Алмейда - немножко сильнее, Томас - на свой уровень, Власов и Роглич - немножко слабее, чем должны были. В целом, предстартовые расклады не изменились. Смешно читать тех, для кого уже все решено.

    А вы сравните на сайте Джиро результаты этапа и генеральную классификацию. Они должны совпадать на 1-м этапе, однако у них отличаются.



    Уникальные раздолбаи..страшно подумать, что было бы. если вдруг взять и провести реальный аудит результатов Джиро поэтапно за несколько лет...

  • uran
    Джиро д'Италия-2023. Результа ... (42)
    uran-Фото
    Цитата: M-07
    Потому что весь корм теперь идёт в Ремко. У всей команды результаты стали хуже, особенно на их любимых классиках, где вообще ничего не показывают, кроме Ремко на ЛБЛ, и в то же время Ремко полетел в горах.
    Ну это всё объясняет: весь корм в своих командах съедают Погачар, Ремко, Ван Дер Пул, только Джамбо отсыпает не одному а трем, видимо денег хватает на троих сообразить. И попробуй докажи обратное.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2023. Результа ... (42)
    VeloVelo-Фото

    после 45-50 немного другие песни (стихи) актуальны ;) 

  • Святославчик
    Джиро д'Италия-2023. Результа ... (42)
    Святославчик-Фото
    Плохо проехали Бахрейн и ЕF, Пино тоже в лучшем случае за этап поборется. Астана стала напоминать позднюю Катюшу.
  • MVDP
    Джиро д'Италия-2023. Результа ... (42)
    MVDP-Фото
    Началось...
  • uran
    Джиро д'Италия-2023. Результа ... (42)
    uran-Фото
    Цитата: M-07
    Меня удивляет, что Ремко вдруг полетел в горах, без даже намёков на кризисы, хотя никогда он горы не ехал на уровне даже топ-10 ГТ.
    Никогда? Это в юниорах?
  • M-07
    Джиро д'Италия-2023. Результа ... (42)
    M-07-Фото

    Меня удивляет, что Ремко вдруг полетел в горах, без даже намёков на кризисы, хотя никогда он горы не ехал на уровне даже топ-10 ГТ.

  • M-07
    Джиро д'Италия-2023. Результа ... (42)
    M-07-Фото

    Потому что весь корм теперь идёт в Ремко. У всей команды результаты стали хуже, особенно на их любимых классиках, где вообще ничего не показывают, кроме Ремко на ЛБЛ, и в то же время Ремко полетел в горах.

  • Velolive-Team
    Джиро д'Италия-2023. Результа ... (42)
    Velolive-Team-Фото
    это у них отсечка на 16,8 км приведена в результатах 1 этапа, а в генеральной - итоговый.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5865
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5262
3 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4865
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3092
5 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2687
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2425
7 Педерсен М. (Den) (TFS) 2414
8 Паулесс Н. (USA) (EFE) 2404
9 Роглич П. (Slo) (TJV) 2003
10 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2258

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