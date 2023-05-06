Филиппо Ганна, Герант Томас и Тео Геоган Харт о 1-м этапе Джиро д'Италия-2023

Три гонщика INEOS Grenadiers - в топ-10 после 1-го этапа Джиро д’Италия-2023

Чемпион Италии в разделке Филиппо Ганна не смог принести команде INEOS Grenadiers розовую майку лидера после индивидуальной гонки 1-го этапа, как было в 2020 и 2021 годах, но три гонщика команды финишировали в топ-10. Филиппо Ганна на 19,6-километрвой дистанции с прохождением финишного подъёма 4-й категории проиграл победителю этапа Ремко Эвенепулу (Soudal Quick-Step) 22 секунды.

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На первой отсечке через 9,8 км после старта Ганна проигрывал 23-летнему бельгийскому гонщику 11 секунд и 98 сотых, на второй отсечке 16,8 км уступил 15 секунд, а на 2,8-километровом подъёме со средним градиентом 3%, максимальным 8%, где лучшим был Брэндон Макналти (UAE Team Emirates), 26-летний итальянский гонщик команды INEOS Grenadiers преодолел с 16-м результатом.

На подъёме второй результат показал один из капитанов команды INEOS Grenadiers Тео Геоган Харт, уступивший Макналти 12 и 11 сотых секунды. На финише 1-го этапа победитель Джиро д’Италия-2020 был 4-м, уступив победителю, Ремко Эвенепулу, 40 секунд. Герант Томас финишировал 9-м с отставанием в 55 секунд от бельгийского гонщика команды Soudal Quick-Step.

Филиппо Ганна: «Я проехал с теми показателями, на которые рассчитывал. Очень доволен скоростью, которую набрал. Только против Ремко ничего не мог поделать. Могу только сказать, что снимаю перед ним шляпу. Настрой в команде на высоте. Джиро только началась, впереди ещё 20 дней и попыток выиграть».

Тео Геоган Харт: «Неплохо проехал. Чувствую себя отлично, никаких проблем. Примерно такого результата я и ожидал, что хороший знак. В конце концов, разделка длилась всего 20 минут на высокой скорости, поэтому не думаю, что по ней можно многое прочитать. Я спокоен, это только первый этап, а впереди три недели. Это зрителям интересно, но мы, гонщики, должны сейчас восстанавливаться, потому что первый отдых только через восемь дней. Теперь концентрация на завтрашнем этапе, а сегодняшний уже прошёл».

Герант Томас: «Думаю, я слишком сильно начал, а потом попытался чуть сбавить, поберечь силы для подъёма, но там шёл на пределе и чувствовал себя некомфортно. Проехал нормально, лимитировал потери. Потом всегда вспоминаются несколько поворотов, где мог бы проехать быстрее. Но что есть, то есть.

Хорошо, что Тео высоко, мы знаем, как хорошо он может выступать. Я чувствую себя нормально, даже лучше, чем ожидал. Хотя не особенно доволен своим выступлением, но впереди долгая дорога».