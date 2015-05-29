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Состав велокоманды INEOS Grenadiers на Джиро д’Италия-2023

Герант Томас и Тео Геоган Харт возглавят команду INEOS Grenadiers на Джиро д’Италия-2023

 

 

  Велокоманда INEOS Grenadiers объявила состав на Джиро д’Италия-2023.  36-летний британский гонщик Герант Томас и 28-летний британский гонщик, победитель Джиро д’Италия-2020 Тео Геоган Харт возглавят команду в борьбе за генеральную классификацию, а 26-летний итальянский гонщик, двукратный чемпион мира в разделке, Филиппо Ганна ставит целью борьбу за победу на индивидуальных гонках на время, начиная с открывающей Джиро д’Италия-2023 разделки.

 

 

Состав велокоманды INEOS Grenadiers на Джиро д’Италия-2023

 

  Герант Томас, победитель Тур де Франс, стартует на Джиро д’Италия в пятый раз в карьере. Впервые он проехал Джиро в 2008 году, затем в2012. В 2017 и 2020 он не доехал до конца итальянского Гранд-тура.

 

  Тео Геоган Харт стартует на Джиро д’Италия в третий раз в карьере и впервые после победы в 2020 году. В этом сезоне 28-летний британский гонщик стал призёром Вуэльты Валенсии и Тиррено-Адриатико, и выиграл два этапа и общий зачёт Тура Альп-2023.

 

  Филиппо Ганна также поедет Джиро в третий раз в карьере. Он выиграл 6 этапов итальянского Гранд-тура и планирует повторить успех 2020 и 2021 годов, где он начинал гонку с победы в разделке и надевал первую розовую майку лидера.

 

  Помогать лидерам команды будут 27-летний бельгийский гонщик Лауренс Де Плюс, 25-летний французский гонщик Павел Сиваков, 23-летний нидерландский гонщик Таймен Аренсман, 35-летний британский гонщик Бен Свифт и 33-летний итальянский гонщик Сальваторе Пуччио.

 

  Сальваторе Пуччио стартует на Джиро д’Италия в десятый раз в карьере, он ни разу не сошёл с итальянского Гранд-тура за девять прошлых стартов. Таймен Аренсман, новобранец INEOS Grenadiers, впервые поедет Джиро в составе британской команды, но второй раз в карьере. В прошлом году на дебютной Джиро Аренсман вошёл в топ-20 генеральной классификации и дважды финишировал вторым на этапах.

 

  Павел Сиваков поедет Джиро д’Италия в четвёртый раз в карьере. В 2019 году он занял в общем зачёте 9-е место, в прошлом году финишировал на Джиро 16-м.

 

  Герант Томас: «С большим нетерпением жду старта Джиро. Последние два раза я даже не смог финишировать на этом Гранд-туре, но надеюсь, что, по меньшей мере, на этот раз смогу доехать до Рима!

  В этом году после старта сезона пришлось немного притормозить, но я на правильном пути, вовремя набираю форму. Все ребята тоже в отличной форме. Мы хорошо потренировались в Сьерра-Неваде, затем отлично проехали Тур Альп, так что настрой на высоте. Все уверены в себе, теперь просто с нетерпением ждём гонки».

 

  Тео Геоган Харт: «Я люблю выступать в Италии. Тифози, пейзажи, история Джиро создают невероятную атмосферу. Каждый Гранд-тур - отдельное путешествие, на Джиро д’Италия-2023 мы собрали отличный состав, надеюсь, с ним впишем ещё одну особенную главу в этой гонке.

 

  Я в хорошей форме, наслаждался гонками, выступая с ребятами. Мы успешно выступили на Тиррено-Адриатико и Туре Альп, приятно, что получили вознаграждение за упорную работу и преданность делу наших товарищей по команде и замечательного персонала.

 

  Наша группа много времени работала вместе, мы подходим к гонке с отличным настроем и уверенностью, что возьмём максимум из трёх недель, которые нас ждут».

 

  Род Эллингворт, исполняющий обязанности генерального менеджера команды INEOS Grenadiers: «Сильным составом на первый Гранд-тур сезона мы демонстрируем наши цели на Джиро д’Италия-2023. Мы любим выступать в Италии. Маршрут этого года предлагает несколько экстремально тяжёлых этапов, которые, возможно, пройдут в не менее сложных погодных условиях.

 

  Итальянских болельщиков ждёт яркий праздник, и мы с нетерпением хотим внести свой вклад в гонку, которая обещает быть интересной, но сложной.

В борьбе за генеральную классификацию наша команда будет опираться на опыт Геранта Томаса и Тео.

 

  Талант и популярность Филиппо (Ганны) среди местных жителей говорят сами за себя, поэтому мы ждём, что на открывающей гонку разделке, где также будет разыграна первая розовая майка, к нему будет приковано всё внимание».

 

Состав команды INEOS Grenadiers на Джиро д’Италия-2023:

 

Tao Geoghegan Hart, (Великобритания)

Thymen Arensman, (Нидерланды)

Laurens De Plus, (Бельгия)

Filippo Ganna, (Италия)

Salvatore Puccio, (Италия)

Pavel Sivakov, (Франция)

Ben Swift, (Великобритания)

Geraint Thomas, (Великобритания)

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Теги к статье: INEOS Grenadiers Джиро д'Италия-2023 Giro d'Italia-2023 Гранд-тур

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  1. Имя: Александр

    Саныч

    Вчера, 22:12 | Регистрация: 29.05.2015

    Состав зачётный. 

  2. Имя: Андрей

    Krakk

    Вчера, 22:43 | Регистрация: 22.06.2018

    Вся надежда на Томаса. На подимум шансы есть, на победу - увы, сильнее с прошлого года он точно не стал. Гейгану Харту приблизиться к достижению 20-го года точно не светит, Второй раз так не сойдется, и маршрут в разы сложнее. Все таки, стоило взять еще одного крепкого генеральщика, что мешало прихватить Родригеса?

    1. M-07

      Сегодня, 00:45 | Регистрация: 27.05.2017

      Сиваков может, но вот дадут ли, вопрос.

  3. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 07:38 | Регистрация: 27.05.2017

    3 генеральщика, а кто будет лидером прояснится по ходу гонки. Вытянет ли Паша все 3 недели вопрос.

    No war!
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Baloise Belgium Tour

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Комментарии

  • Esperus2006
    Джиро д'Италия-2023. Розовая ... (1)
    Esperus2006-Фото
    1-2 место понятно, если без форс мажоров. На 3 горстка претендентов есть, может кто из колумбийцев удивит, но скорее в Скай поверю, у них поезд мощный
  • motte
    Джиро д'Италия-2023. Альтимет ... (11)
    motte-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Михаил, приветствую!
    Думаю, не видать ему Джиро как своих ушей.
    Тяжкая и Непредсказуемая гонка. Не сдюжит.
    Лучше бы на ТДФ заявили парня. Там шансов было бы, возможно, больше.

    Но, посмотрим. Во всяком случае, это будет точно Интересно! good

    Неистово приветствую!!!

    Ремкина бесшабашность и недюжая сила могут и возвысить его, а могут и погубить, не рассчитав здоровье, но посмотрим - :)

    Если его на тдф, то там всё вверх дном бы перевернулось, я тоже об этом думал, но для оргов джиро он очень нужен. Там свои баталии у них. 

  • uran
    Матье ван дер Пул и Ремко Эвен ... (5)
    uran-Фото
    Прикольный бар, могут себе в копилку добавить ещё две радужные майки. А ведь черноморское побережье могло бы стать отличной базой велосипедного отдыха и спорта.
  • uran
    Состав велокоманды INEOS Grena ... (4)
    uran-Фото
    3 генеральщика, а кто будет лидером прояснится по ходу гонки. Вытянет ли Паша все 3 недели вопрос.
  • rude_rider
    Состав велокоманды Astana Qaza ... (11)
    rude_rider-Фото

    Желаю астане поменьше псевдоболельщиков типа велофанатиков и все будет пучком..

     а по факту..выжидание после думаю закат..

  • Astanaforever
    Состав велокоманды Astana Qaza ... (11)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: старт-шоссе 82
    По Астане все вопросы давно уже отпали, больше удивляют люди которые продолжают чему-то удивляться.
    Конечно с составами прошлых лет не сравнить, ну что делать? Остаеться только ждать и надееться. Я верю что команда сможет выйти из кризиса (в будущем) и повторить победы своих лучших сезонов.
    Только через континентальную лигу. Может там их тряханет конкретно. Да и только без Вино и Джузеппе с сыночком и их подобных пртжэ .
  • M-07
    Состав велокоманды INEOS Grena ... (4)
    M-07-Фото
    Сиваков может, но вот дадут ли, вопрос.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2023. Альтимет ... (11)
    VeloVelo-Фото

    Михаил, приветствую!
    Думаю, не видать ему Джиро как своих ушей.
    Тяжкая и Непредсказуемая гонка. Не сдюжит.

    Лучше бы на ТДФ заявили парня. Там шансов было бы, возможно, больше.

    Но, посмотрим. Во всяком случае, это будет точно Интересно! good

  • Krakk
    Состав велокоманды INEOS Grena ... (4)
    Krakk-Фото

    Вся надежда на Томаса. На подимум шансы есть, на победу - увы, сильнее с прошлого года он точно не стал. Гейгану Харту приблизиться к достижению 20-го года точно не светит, Второй раз так не сойдется, и маршрут в разы сложнее. Все таки, стоило взять еще одного крепкого генеральщика, что мешало прихватить Родригеса?

  • Krakk
    Состав велокоманды Astana Qaza ... (11)
    Krakk-Фото
    Не шутка. Пронский точно входит в шестерку самых одаренных многодневщиков современности. И наконец едет для самого себя, ни Власов, ни Лопес, никто больше ему сверху не навязаны.

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