Состав велокоманды INEOS Grenadiers на Джиро д’Италия-2023

Герант Томас и Тео Геоган Харт возглавят команду INEOS Grenadiers на Джиро д’Италия-2023

Велокоманда INEOS Grenadiers объявила состав на Джиро д’Италия-2023. 36-летний британский гонщик Герант Томас и 28-летний британский гонщик, победитель Джиро д’Италия-2020 Тео Геоган Харт возглавят команду в борьбе за генеральную классификацию, а 26-летний итальянский гонщик, двукратный чемпион мира в разделке, Филиппо Ганна ставит целью борьбу за победу на индивидуальных гонках на время, начиная с открывающей Джиро д’Италия-2023 разделки.

Герант Томас, победитель Тур де Франс, стартует на Джиро д’Италия в пятый раз в карьере. Впервые он проехал Джиро в 2008 году, затем в2012. В 2017 и 2020 он не доехал до конца итальянского Гранд-тура.

Тео Геоган Харт стартует на Джиро д’Италия в третий раз в карьере и впервые после победы в 2020 году. В этом сезоне 28-летний британский гонщик стал призёром Вуэльты Валенсии и Тиррено-Адриатико, и выиграл два этапа и общий зачёт Тура Альп-2023.

Филиппо Ганна также поедет Джиро в третий раз в карьере. Он выиграл 6 этапов итальянского Гранд-тура и планирует повторить успех 2020 и 2021 годов, где он начинал гонку с победы в разделке и надевал первую розовую майку лидера.

Помогать лидерам команды будут 27-летний бельгийский гонщик Лауренс Де Плюс, 25-летний французский гонщик Павел Сиваков, 23-летний нидерландский гонщик Таймен Аренсман, 35-летний британский гонщик Бен Свифт и 33-летний итальянский гонщик Сальваторе Пуччио.

Сальваторе Пуччио стартует на Джиро д’Италия в десятый раз в карьере, он ни разу не сошёл с итальянского Гранд-тура за девять прошлых стартов. Таймен Аренсман, новобранец INEOS Grenadiers, впервые поедет Джиро в составе британской команды, но второй раз в карьере. В прошлом году на дебютной Джиро Аренсман вошёл в топ-20 генеральной классификации и дважды финишировал вторым на этапах.

Павел Сиваков поедет Джиро д’Италия в четвёртый раз в карьере. В 2019 году он занял в общем зачёте 9-е место, в прошлом году финишировал на Джиро 16-м.

Герант Томас: «С большим нетерпением жду старта Джиро. Последние два раза я даже не смог финишировать на этом Гранд-туре, но надеюсь, что, по меньшей мере, на этот раз смогу доехать до Рима!

В этом году после старта сезона пришлось немного притормозить, но я на правильном пути, вовремя набираю форму. Все ребята тоже в отличной форме. Мы хорошо потренировались в Сьерра-Неваде, затем отлично проехали Тур Альп, так что настрой на высоте. Все уверены в себе, теперь просто с нетерпением ждём гонки».

Тео Геоган Харт: «Я люблю выступать в Италии. Тифози, пейзажи, история Джиро создают невероятную атмосферу. Каждый Гранд-тур - отдельное путешествие, на Джиро д’Италия-2023 мы собрали отличный состав, надеюсь, с ним впишем ещё одну особенную главу в этой гонке.

Я в хорошей форме, наслаждался гонками, выступая с ребятами. Мы успешно выступили на Тиррено-Адриатико и Туре Альп, приятно, что получили вознаграждение за упорную работу и преданность делу наших товарищей по команде и замечательного персонала.

Наша группа много времени работала вместе, мы подходим к гонке с отличным настроем и уверенностью, что возьмём максимум из трёх недель, которые нас ждут».

Род Эллингворт, исполняющий обязанности генерального менеджера команды INEOS Grenadiers: «Сильным составом на первый Гранд-тур сезона мы демонстрируем наши цели на Джиро д’Италия-2023. Мы любим выступать в Италии. Маршрут этого года предлагает несколько экстремально тяжёлых этапов, которые, возможно, пройдут в не менее сложных погодных условиях.

Итальянских болельщиков ждёт яркий праздник, и мы с нетерпением хотим внести свой вклад в гонку, которая обещает быть интересной, но сложной.

В борьбе за генеральную классификацию наша команда будет опираться на опыт Геранта Томаса и Тео.

Талант и популярность Филиппо (Ганны) среди местных жителей говорят сами за себя, поэтому мы ждём, что на открывающей гонку разделке, где также будет разыграна первая розовая майка, к нему будет приковано всё внимание».

Состав команды INEOS Grenadiers на Джиро д’Италия-2023:

Tao Geoghegan Hart, (Великобритания)

Thymen Arensman, (Нидерланды)

Laurens De Plus, (Бельгия)

Filippo Ganna, (Италия)

Salvatore Puccio, (Италия)

Pavel Sivakov, (Франция)

Ben Swift, (Великобритания)

Geraint Thomas, (Великобритания)