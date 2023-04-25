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Адам Йейтс — победитель королевского горного этапа Тура Романдии-2023

Адам Йейтс надел майку лидера Тура Романдии-2023 после победы на королевском горном 4-м этапе

 

 

  Команда UAE Team Emirates продолжила победную серию на Туре Романдии-2023 - после победы на 3-м этапе и первого места в общем зачёте Хуана Аюсо, на 4-м этапе победу одержал Адам Йейтс и майка лидера перешла к нему. На королевском горном 4-м этапе с общим набором высоты 4157 м победителя определил финальный 20,9-километровый подъём к горнолыжной станции Тион-2000  - средний градиент 7,6%, максимальный 11%. Холодная дождливая погода добавила сложности.

 

Перед началом восхождения из борьбы выбыл один из претендентов -  Майкл  Вудс  (Israel Premier Tech), который сошёл с гонки. Как сообщила команда, канадскому гонщику удалось избежать серьёзных травм, он отделался ушибами.

 

У подножия Тион-2000 пелотон находился в 1 минуте 40 секундах от отрыва, но уже на середине подъёма отрыв был нейтрализован. После того, как за 8 км до финиша команда DSM с Оскаром Онли и Максом Пулом начала задавать скорость, готовя атаку Романа Барде, Хуан Аюсо выпал, а от пелотона осталось не больше 10 гонщиков. Уехать от соперников у Барде, атаковавшего за 7 км до финиша, не получилось.

 

 

Адам Йейтс — победитель королевского горного этапа Тура Романдии-2023

Адам Йейтс — победитель королевского горного этапа Тура Романдии-2023

Photo © SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

 

  А атака Адама Йейтса за 4,6 км до финала оказалась успешной. Барде попробовал ответить на ускорение 30-летнего британского гонщика, но не сумел за ним усидеть. Адам Йейтс в одиночку создал просвет и продолжил уезжать от соперников. За 2 км ещё один французский гонщик -  Тибо Пино (Groupama-FDJ), атаковал и попытался добрать Йейтса, но британский гонщик уже был недосягаем. Адам Йейтс на 7 секунд опередил Тибо Пино и выиграл этап, а также надел майку лидера Тура Романдии-2023.

 

  Ближайшим соперником Адама Йейтса в общем зачёте является 23-летний американский гонщик команды Movistar Маттео Йоргенсон, уступающий 19 секунд.

 

  Дамиано Карузо (Bahrain Victorious), финишировавший на этапе третьим, через 19  секунд после Адама Йейтса, поднялся на третью строчку генеральной классификации, где проигрывает британскому гонщику команды UAE Team Emirates 27 секунд.

 

Адам Йейтс — победитель королевского горного этапа Тура Романдии-2023

 

 

  Адам Йейтс: «Я очень счастлив. И команда выступила отлично. С самого начала мы понимали, что Аюсо будет пробовать удержать майку как можно дольше, мы ему помогали. После серьёзной травмы он заслужил право носить майку лидера. Но, как он сам говорил, он пока набирает форму. Поэтому  за 6 км до финиша Хуан дал мне зелёный свет бороться за победу на этапе,  после чего я приложил все силы и продавливал до самого финиша. Как я уже говорил, он молод, и у него огромный талант. Уверен, в перспективе он будет побеждать на крупных гонках.

 

  Для меня было важно выиграть, особенно после неудач на двух последних гонках. На Вуэльте Каталонии у меня было серьёзное падение, после которого пришлось восстанавливаться. А теперь праздную здесь успех. Остался один этап, надеюсь, мы удержим завтра майку».

 

Адам Йейтс — победитель королевского горного этапа Тура Романдии-2023

 

 

   Хуан Аюсо: «Так как я вчера выиграл, мне никто не поверил, что я ещё не набрал форму. Но я знаю, что пока что не достиг своего уровня после очень тяжёлой травмы. Вчера сам удивился результату. Я не собирался изо всех сил бороться на этой гонке, просто хотел помочь команде, хотел попробовать проехать до конца, посмотреть, как отреагирую после травмы. Победа останется со мной навсегда, но то, что случилось сегодня со мной, нормально, учитывая, как я подошёл к этой гонке. Очень устал, когда гонка закончится, отдохну, потому что потратил много сил. Думаю, вернусь в гонке на Туре Швейцарии. Если буду хорошо чувствовать, может, проеду ещё какие-то, но вероятнее всего следующей будет Швейцария».

 

Адам Йейтс — победитель королевского горного этапа Тура Романдии-2023

Адам Йейтс — победитель королевского горного этапа Тура Романдии-2023

 

  Тибо Пино: «Я понимал, что в начале подъёма начнётся настоящая борьба, и не хотел попусту показывать шоу. Ехал своим темпом, притворялся, что у меня нет сил. Затем Адам Йейтс атаковал. Возможно, мне надо было сразу за ним ехать. Но в плане готовности я там, где должен быть на настоящем горном этапе. Я доволен результатом. Чувствовал себя хорошо. Если бы добрал его, гонка получилась бы другой, но победил сильнейший. Сейчас я в топ-5, на себя не давил, потому что продолжаю спокойно готовиться к Джиро д’Италия-2023. Могу отправляться в Италию с уверенностью, что проделанная работа себя оправдывает».

 

Адам Йейтс — победитель королевского горного этапа Тура Романдии-2023

Photo ©  Ivan Benedetto/SprintCyclingAgency©2023 @TeamBahrainVictorious

 

  Дамиано Карузо: «Я отлично знал финальный подъём, он очень долгий, поэтому на нём было необходимо правильно распределить силы. Прежде всего, хочу поблагодарить товарищей по команде, которые отлично защищали меня весь день. К финальной горе я подъехал идеально. В финале всё сделал правильно. У меня были силы спринтовать за третье место. Это значит, что и в общем зачёте я третий, что меня особенно радует. После Тура Сицилии хотел показать, что у меня хорошая форма. Более того, результат даёт мне уверенность перед Джиро».

 

 

Результаты 4 этапа Тура Романдии-2023

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Теги к статье: Адам Йейтс Adam Yates UAE Team Emirates Тур Романдии-2023 Tour de Romandie-2023 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • s75
    Предварительные составы команд ... (33)
    s75-Фото
    Причем с cоревновательной точки зрения преимущество Лапорта на GW несколько сомнительно.
  • jerzyk
    Предварительные составы команд ... (33)
    jerzyk-Фото
    Цитата: SVS
    Конечно! Очень интересно.
    Ди Лука его забыли.
  • старт-шоссе 82
    Тур Романдии-2023. Этап 4 (2)
    старт-шоссе 82-Фото

    Мда подъёмчик, казалось никогда незакончится ... и опять старички, думал что кто-то из молодежи отметится...

    Но все равно, молодую тройку Пула, Юргенсона и Уйтдебрукса надо отметить.

  • RVL
    Велокоманда Trek-Segafredo рас ... (16)
    RVL-Фото

    Ну да, можно нагадить в лифте и ответить по закону. И соседи по подъезду вас будут считать законопослушным гражданином и улыбаться при встрече))

  • kwwk
    Тур Романдии-2023. Этап 4 (2)
    kwwk-Фото

    Адам подхватил знамя побед Эмиратов.

    Довольно неплохо проехал сегодня Берналь.

  • BlAr
    Велокоманда Trek-Segafredo рас ... (16)
    BlAr-Фото
    А кто поднял шумиху? Или это он сам по соцсетям свои подвиги растиражировал?
  • Sezar
    Хуан Аюсо — победитель 3 этапа ... (4)
    Sezar-Фото

    Очень талантливый парень. Если ничего себе не сломает, должен присоединиться к большой четверке генеральщиков.

  • WARLOK_OKSANA
    Предварительные составы команд ... (33)
    WARLOK_OKSANA-Фото
    А где фрум/кентана/нибали.. за кем смотреть вообще
  • velodoctor
    Хуан Аюсо — победитель 3 этапа ... (4)
    velodoctor-Фото

     Аюсо самый молодой в истории призер Вуэльты если я не ошибаюсь, в этом возрате прибавка в результатах за год может быть очень большой, поэтому даже сложно спрогнозировать какого уровня гонщик в итоге из него получится. Но на Романдии состав слабоват, было бы интересно если бы он в оптимальной форме ехал Джиро. 

  • velodoctor
    Велокоманда Trek-Segafredo рас ... (16)
    velodoctor-Фото

    Он там обещал приют поддержать и извинился, видимо этого мало. У Трэка нет проблем с рейтингом юсиай, команда крепкая, видимо важнее для спонсоров чтобы никакого лишнего шума не было вокруг, была идеальная репутация. Уверен итальянца быстро подберут, его талант на лицо. 

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