Итан Хейтер — победитель 2 этапа Тура Романдии-2023

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- Дата:
- Сегодня, 00:06
Итан Хейтер и Хуан Аюсо о 2-м этапе Тура Романдии-2023
Итан Хейтер (Ethan Hayter) одержал победу на 2-м этапе Тура Романдии-2023 и надел майку лидера генеральной классификации. Этап, подходящий для атак на финальных километрах, завершился спринтом из просеявшегося пелотона. Атака Майкла Вудса (Israel Premier Tech), Джино Медера (Bahrain Victorious), Тибо Пино (Gropama-FDJ) не увенчались успехом.
В спринте, к которому 24-летнего британского гонщика развозили товарищи по команде INEOS Grenadiers Эган Берналь и Джонатан Нарваэс, Итан Хейтер обошёл 20-летнего испанского гонщика команды UAE Team Emirates Хуана Аюсо и 32-летнего французского гонщика команды DSM Романа Барде.
Хуан Аюсо едет первую гонку в сезоне, вернувшись после травмы. Благодаря второму месту на этапе Аюсо надел белую майку лучшего молодого гонщика.
Photo © Getty Images Sport/INEOS Grenadiers Team
Итан Хейтер: «Вчера я довольно хорошо прошёл подъёмы. Наверное, если бы вчера перед финишем был бы ещё один подъём, я бы выступил лучше. Сегодня был вполне уверен в своих силах. Этап получился довольно трудным. Команда Jumbo на всех финальных подъёмах задавала очень высокую скорость, в финале было несколько атак. Я выдержал и вовремя вышел в голову группы.
Нам пришлось выдвинуться на первые позиции чуть раньше, но со всеми этими круговыми развязками всё сделали правильно, надо поберечься от неприятностей. Я просто ждал, когда ребята подойдут, потому что Джонатану Нарваэсу пришлось долго выбираться вперёд. Мне не хотелось слишком рано открывать спринт. Я спуртовал, когда увидел, что кто-то приближается».
Хуан Аюсо: «Я сделал всё, что мог, старался выиграть, но не смог обойти Хейтера в спринте. Наша команда проехала сильно, мы приложили все силы и можем быть довольны результатом. Я чувствую себя хорошо, однако пока не вошёл в форму. На подъёмах мне было очень тяжело, но я не волнуюсь, потому что знаю, что со временем форма придёт. Думаю, сегодня выиграл сильнейший гонщик, поздравляю Итана».
Результаты 2 этапа Тура Романдии-2023
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