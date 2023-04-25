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Тур Романдии-2023. Маршрут и участники

Тур Романдии-2023. Превью

 

 

  Тур Романдии (Tour de Romandie)-2023, велогонка Мирового тура, пройдёт с 25 по 30 апреля. Общая протяжённость маршрута (пролога и пяти этапов) составит 690 км, набор высоты - 12, 9 км.

 

Тур Романдии-2023. Маршрут и участники

 

 

 

 

 

 Романдия  -  не административная единица. Так называют франкоговорящую часть Швейцарии, расположенную на западе страны.  Романдия охватывает кантоны Женева, Во, Нёвшатель, Юра, а также франкоговорящие части кантонов Берн, Вале и Фрибур.  В этом году состоится 76-й выпуск Тура Романдии.

 

 

Маршрут Тура Романдии-2023

 

Тур Романдии-2023. Маршрут и участникиТур Романдии-2023. Маршрут и участники

 

  Две индивидуальных гонки на время  (равнинный пролог и 18,8-км разделка с преодолением подъёма 6 км с 5%), королевский горный этап (4-й) с восхождением к горнолыжному курорту Тион-2000 (Thyon) и финишем в 20,7 километровый подъём со средним градиентом 7,7%, холмистые этапы с равнинным финалом  - на Туре Романдии смогут проявить и проверить себя гонщики всех специализаций.

 

  Пролог - традиционное начало Тура Романдии. 6,8 км по равнине с тремя поворотами. В прошлом году пролог был на 1,7 км короче,  его победителем стал Итан Хейтер (Ineos Grenadiers).

 

1-й этап - среднегорный, финальный подъём за 60 км до финиша, а финальные километры - плоские по рельефу проложены вокруг озера Жу (Lac de Joux), что даёт шанс спринтерам.

 

2-й этап подходит атакующим гонщикам. За 50 км до финиша подъём 5,1 км с 4,8%, за 23 км до финишаподъём Коль-де-Турн 4,2 км с 7,2%. В финале шанс для атакующих - подъём 1,7 км с 7,6% за 12 км до финиша.

 

3-й этап -   индивидуальная гонка на время протяжённостью 18,8 км с равнинными 7 километрами после старта,  подъёмом 6 км с 5% к горнолыжной станции Шатель-Сен-Дени и спуском с другой стороны. Единственная промежуточная отсечка расположена через 9,36 км после старта, через 2 км после начала подъёма. Вершина подъёма за 5,5 км до финиша.

 

4-й этап - королевский горный с подъёмом к горнолыжной станции Тион-2000, общим набором высоты 4157 м. Этап - точная копия королевского этапа Тура Романдии-2021. Тогда этап проходил в холод и дождь, его выиграл Майкл Вудс, который уехал в отрыв с Герантом Томасом. Они разыграли спринт, но Томас упал всего за 50 м до финиша.

 

  Этап начнётся «разогревом» с подъёма 3-й категории через 6,3 км после старта, затем отрезок по пересечённой местности подведёт к первому из подъёмов 1-й категории – Анзере (Anzere) – 14,6 км со средним градиентом 7%, максимальным 11%, вершина которого будет пройдена за 116,4 км до финиша. После спуска с него сразу начнётся подъём 3-й категории – 3,5 км со средним градиентом 6,5%, максимальным 9%.

 

  Чем ближе к финишу, тем труднее будут становиться подъёмы. За 103 км до финиша начнётся предпоследний подъём дня – подъём 1-й категории Сюэн (Suen) – 13,6 км со средним градиентом 6,8%, максимальным 10%. Финал этапа –   подъём 1-й категории к горнолыжной станции Тион-2000 – 20,8 км со средним градиентом 7,6%, максимальным 11%, финальные 3 км – тягун.

 

 5-й этап - шанс для спринтеров, возможность для отрыва - два коротких крутых подъёма  - один за 75км до финиша - 5,8 км с 7,4%, второй начнётся сразу после спуска с первого за 50 км до финиша.

 

 

Участники и претенденты Тура Романдии-2023

 

 

  Александр Власов (Bora-hansgrohe) не будет защищать титул, но на старт выйдет призёр прошлого года Джино Медер (Bahrain Victorious), 26-летний швейцарский гонщик на домашней гонке попробует улучшить результат и подняться на высшую ступень подиума.

 

Но ему придётся побороться с многочисленными соперниками. Среди претендентов Саймон Йейтс (Jayco-AlUla), Серхио Игита (Bora-hansgrohe), Итан Хейтер (INEOS Grenadiers), Майкл Вудс (Israel-Premier Tech), Йон Исагирре (Cofidis), Маттео Йоргенсон (Movistar), Адам Йейтс (UAE Team Emirates), Тибо Пино (Groupama-FDJ), Алексей Луценко (Astana Qazaqstan), Роман Барде (DSM), Руй Кошта и Луис Мейнтьес (Intermarché - Circus - Wanty) и другие.

 

Тур Романдии-2023 будет интересен не только борьбой за высокие места, но и тем, как будут проверять свою форму гонщики, возвращающиеся после травм - Эган Берналь (INEOS Grenadiers), Хуан Аюсо (UAE Team Emirates). Тур Романдии - первая гонка в Европе в этом сезоне для Криса Фрума (Israel-Premier Tech).

 

 

Этапы Тура Романдии-2023

 

Пролог. Port-Valais - Port-Valais, 6,82 км, ITT

Тур Романдии-2023. Маршрут и участникиТур Романдии-2023. Маршрут и участники

 

1 этап. Crissier - Vallée de Joux, 170,9 км

 

Тур Романдии-2023. Маршрут и участники

 

2 этап. Morteau - La Chaux-de-Fonds, 162,7 км

Тур Романдии-2023. Маршрут и участникиТур Романдии-2023. Маршрут и участники

 

3 этап. Châtel-Saint-Denis - Châtel-Saint-Denis, 18,75 км, ITT

 

Тур Романдии-2023. Маршрут и участникиТур Романдии-2023. Маршрут и участники

 

4 этап. Sion - Thyon 2000, 161,6 км

 

Тур Романдии-2023. Маршрут и участникиТур Романдии-2023. Маршрут и участники

 

5 этап. Vufflens-la-Ville - Genève, 170,8 км

 

Тур Романдии-2023. Маршрут и участникиТур Романдии-2023. Маршрут и участники

 

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Теги к статье: Тур Романдии-2023 Tour de Romandie-2023 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Кто выиграет Тур Романдии-2023?


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Ближайшие старты

25-30 апреля 2023

Tour de Romandie

1 мая 2023

Eschborn-Frankfurt

6 - 28 мая 2023

Giro d'Italia

6 мая 2023

Grand Prix du Morbihan

7 мая 2023

Tro-Bro Leon

10 - 14 мая 2023

Tour de Hongrie

16 - 21 мая 2023

4 Jours de Dunkerque

25 - 28 мая 2023

Boucles de la Mayenne

26 - 29 мая 2023

Tour of Norway

4 - 11 июня 2023

Criterium du Dauphine

4 июня 2023

Brussels Cycling Classic

7 - 11 июня 2023

ZLM Tour

11- 18 июня 2023

Tour de Suisse

13 июня 2023

Mont Ventoux Denivele Challenge

14 - 18 июня 2023

Tour of Slovenia

14 - 18 июня 2023

Baloise Belgium Tour

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Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2023. Цифры и ... (9)
    старт-шоссе 82-Фото

    Представляю что будет твориться на первой разделке, плоскач вдоль моря, две отсечки, техничных поворотов не будет, перед финишем незначительный тягунок.

    Думаю что кроме Ганны, Кюнга, Томаса, Роглича и Ремко желающих будет предостаточно, как говорит С.К. - на свежачок.

  • M-07
    Тадей Погачар успешно проопери ... (16)
    M-07-Фото
    Единственный гонщик в 21 веке, который выигрывал Тур и Фландрию, 3-й за всю историю, как минимум этим Погачар уже вошёл в историю, конечно, это зря, надо же только ГТ ездить.
    К слову, Вальверде не менее великий гонщик, чем Фрум или Контадор.
    Мне нравится такая амбициозность Погачара, давно таких гонщиков не было, чем это плохо? Все остальные и так на узкий круг гонок ставят, пусть хоть кто-то более разносторонним будет.
  • Андрей А
    Джиро д'Италия-2023. Цифры и ... (9)
    Андрей А-Фото

    С таким количеством разделок Ремко фаворит 

  • uran
    Тадей Погачар успешно проопери ... (16)
    uran-Фото
    Цитата: BlAr
    Плавцы - это те, кто плавает, а пловцы - кто готовит плов?biggrin
    Простите мне мой русский? Он не родной мой.
  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2023. Цифры и ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Ну так я и об этом говорю. Зачем ваще Кэв Астане? Чтобы всю команду ушатать ради одного этапа, который по логике никак не выиграть по любому. Первое, возраст и форма Марка. Второе, конкуренция бешенная среди топов спринтеров других команд. Третье, поддержки и поезда с развозом нет. Изначально эта афера с избавлением Лопеса без причины ради Кэва с его привлечением спонсором очков Oakley была обречена. Вот и итог. Астана осталась без генеральщика и Кэв не оправдал надежд. Вылет из команд мирового тура в конце сезона вероятен на 100 % можно сказать с уверенностью. Здесь на днях Вино удостоился аудиенции у премьер министра Казахстана,. Что они порешали никто не знает. Но денег точно никто не даст в том объеме, да и не за что. Команда в ауте.
  • patar
    Джиро д'Италия-2023. Цифры и ... (9)
    patar-Фото
    какой, к черту, тур? у Астаны Луценко на генерал претензии. Зачем им Кэвендиш, чтобы пол команды его ещё и по горам тягали??? Люди и генеральщику пригодятся... Я бы Бола взял, вместо Кэвендиша...
    Ну, или как вариант, проедет 3 этапа и сойдет. Так Мерлир постоянно делает.
  • Earl57
    Тадей Погачар успешно проопери ... (16)
    Earl57-Фото

    Цитата: svan
    Интересно услышать мнение врача о данном переломе, скорости восстановления. А улыбка - это скорее всего маска, покер фейс.

    Доктор команды ОАЭ сообщил в официальном твиттере, что из-за характера травм на реабилитацию потребуется примерно 6 недель.

  • Grif
    Льеж-Бастонь-Льеж-2023. Резуль ... (54)
    Grif-Фото

    Цитата: Earl57
    Занятно. На Евроспорте есть рубрика "Ранее на Евроспорте". Там крутят короткие сюжеты из прежних трансляций в разных видах спорта. То, что они посчитали примечательным и запоминающимся.
    Там много велогонщиков - топовых и не очень. Роглич, Погачар, Ван Арт, Алафилипп, Саган, Фрум. Два сюжета с Пидкоком тоже есть. А вот яркого Ремко там нет вообще. Даже Коснефруа с Квятковским есть, а Ремко нет...
    Наиболее красивый рывок на ЛБЛ 2022 можно было бы вставить.

  • _DeKKeR_
    Льеж-Бастонь-Льеж-2023. Резуль ... (54)
    _DeKKeR_-Фото

    Цитата: Гонщик
    Рогла выиграл три Вуэльты , не считая Олимпиады и остального , однако монстром его не обзывают , а рост один из важных показателей , поэтому когда пишут что якобы пиковый Ремко сильнее пикового Роглича , это всего лишь домыслы , всё покажет Джиро .

     

    Боже, драма на пустом месте. Субъективное мнение про потенциал гонщика, какие проблемы?) Никакой навязчивости, просто мнение, основанное на том, что Ремко моложе на 10 лет и еще не совсем понятно, на что он способен) Через 10 лет сравним их достижения)

    А про Монстра, ну да. Один выигрывает из соло отрывов за 30+ км, второй, классическим развозом за 500 м до финиша) Кто как умеет, главное ведь, результат) Никто не преуменьшает силу Роглича, но он совершенно другой. Кому-то это может нравиться, кому-то нет)

  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2023. Цифры и ... (9)
    Astanaforever-Фото
    В предварительном составе заявлен Кэвендиш. А, что он тур не едет разве?

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Albert Torres (Movistar Team)

Alessio Martinelli (Green Project - Bardiani - CSF - Faizane)

Kevin Vauquelin (Team Arkea - Samsic)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5865
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5262
3 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4865
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3092
5 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2687
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2425
7 Педерсен М. (Den) (TFS) 2414
8 Паулесс Н. (USA) (EFE) 2404
9 Роглич П. (Slo) (TJV) 2003
10 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2258

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