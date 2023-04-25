Тур Романдии-2023. Превью

Тур Романдии (Tour de Romandie)-2023, велогонка Мирового тура, пройдёт с 25 по 30 апреля. Общая протяжённость маршрута (пролога и пяти этапов) составит 690 км, набор высоты - 12, 9 км.

Романдия - не административная единица. Так называют франкоговорящую часть Швейцарии, расположенную на западе страны. Романдия охватывает кантоны Женева, Во, Нёвшатель, Юра, а также франкоговорящие части кантонов Берн, Вале и Фрибур. В этом году состоится 76-й выпуск Тура Романдии.

Маршрут Тура Романдии-2023

Тур Романдии-2023. Маршрут и участники

Две индивидуальных гонки на время (равнинный пролог и 18,8-км разделка с преодолением подъёма 6 км с 5%), королевский горный этап (4-й) с восхождением к горнолыжному курорту Тион-2000 (Thyon) и финишем в 20,7 километровый подъём со средним градиентом 7,7%, холмистые этапы с равнинным финалом - на Туре Романдии смогут проявить и проверить себя гонщики всех специализаций.

Пролог - традиционное начало Тура Романдии. 6,8 км по равнине с тремя поворотами. В прошлом году пролог был на 1,7 км короче, его победителем стал Итан Хейтер (Ineos Grenadiers).

1-й этап - среднегорный, финальный подъём за 60 км до финиша, а финальные километры - плоские по рельефу проложены вокруг озера Жу (Lac de Joux), что даёт шанс спринтерам.

2-й этап подходит атакующим гонщикам. За 50 км до финиша подъём 5,1 км с 4,8%, за 23 км до финишаподъём Коль-де-Турн 4,2 км с 7,2%. В финале шанс для атакующих - подъём 1,7 км с 7,6% за 12 км до финиша.

3-й этап - индивидуальная гонка на время протяжённостью 18,8 км с равнинными 7 километрами после старта, подъёмом 6 км с 5% к горнолыжной станции Шатель-Сен-Дени и спуском с другой стороны. Единственная промежуточная отсечка расположена через 9,36 км после старта, через 2 км после начала подъёма. Вершина подъёма за 5,5 км до финиша.

4-й этап - королевский горный с подъёмом к горнолыжной станции Тион-2000, общим набором высоты 4157 м. Этап - точная копия королевского этапа Тура Романдии-2021. Тогда этап проходил в холод и дождь, его выиграл Майкл Вудс, который уехал в отрыв с Герантом Томасом. Они разыграли спринт, но Томас упал всего за 50 м до финиша.

Этап начнётся «разогревом» с подъёма 3-й категории через 6,3 км после старта, затем отрезок по пересечённой местности подведёт к первому из подъёмов 1-й категории – Анзере (Anzere) – 14,6 км со средним градиентом 7%, максимальным 11%, вершина которого будет пройдена за 116,4 км до финиша. После спуска с него сразу начнётся подъём 3-й категории – 3,5 км со средним градиентом 6,5%, максимальным 9%.

Чем ближе к финишу, тем труднее будут становиться подъёмы. За 103 км до финиша начнётся предпоследний подъём дня – подъём 1-й категории Сюэн (Suen) – 13,6 км со средним градиентом 6,8%, максимальным 10%. Финал этапа – подъём 1-й категории к горнолыжной станции Тион-2000 – 20,8 км со средним градиентом 7,6%, максимальным 11%, финальные 3 км – тягун.

5-й этап - шанс для спринтеров, возможность для отрыва - два коротких крутых подъёма - один за 75км до финиша - 5,8 км с 7,4%, второй начнётся сразу после спуска с первого за 50 км до финиша.

Участники и претенденты Тура Романдии-2023

Александр Власов (Bora-hansgrohe) не будет защищать титул, но на старт выйдет призёр прошлого года Джино Медер (Bahrain Victorious), 26-летний швейцарский гонщик на домашней гонке попробует улучшить результат и подняться на высшую ступень подиума.

Но ему придётся побороться с многочисленными соперниками. Среди претендентов Саймон Йейтс (Jayco-AlUla), Серхио Игита (Bora-hansgrohe), Итан Хейтер (INEOS Grenadiers), Майкл Вудс (Israel-Premier Tech), Йон Исагирре (Cofidis), Маттео Йоргенсон (Movistar), Адам Йейтс (UAE Team Emirates), Тибо Пино (Groupama-FDJ), Алексей Луценко (Astana Qazaqstan), Роман Барде (DSM), Руй Кошта и Луис Мейнтьес (Intermarché - Circus - Wanty) и другие.

Тур Романдии-2023 будет интересен не только борьбой за высокие места, но и тем, как будут проверять свою форму гонщики, возвращающиеся после травм - Эган Берналь (INEOS Grenadiers), Хуан Аюсо (UAE Team Emirates). Тур Романдии - первая гонка в Европе в этом сезоне для Криса Фрума (Israel-Premier Tech).

Этапы Тура Романдии-2023

Пролог. Port-Valais - Port-Valais, 6,82 км, ITT

Тур Романдии-2023. Маршрут и участники

1 этап. Crissier - Vallée de Joux, 170,9 км

2 этап. Morteau - La Chaux-de-Fonds, 162,7 км

Тур Романдии-2023. Маршрут и участники

3 этап. Châtel-Saint-Denis - Châtel-Saint-Denis, 18,75 км, ITT

Тур Романдии-2023. Маршрут и участники

4 этап. Sion - Thyon 2000, 161,6 км

Тур Романдии-2023. Маршрут и участники

5 этап. Vufflens-la-Ville - Genève, 170,8 км

Тур Романдии-2023. Маршрут и участники