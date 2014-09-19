Велокоманда Trek-Segafredo расторгла контракт с Антонио Тибери

Команда Trek-Segafredo и Антонио Тибери расторгли контракт по взаимному согласию

Велокоманда Trek-Segafredo объявила, что расторгает контракт с 21-летним итальянским велогонщиком Антонио Тибери (Antonio Tiberi) с немедленным эффектом и по взаимному согласию. Антонио Тибери был отстранён от участия в велогонках без сохранения заработной платы после того, как команде стало известно о правонарушении, совершённом гонщиком в Монако - Тибери убил кота из пневматической винтовки.

В Trek-Segafredo решили расстаться с Антонио Тибери, так как во время отстранения от соревнований его поведение не соответствовало критериям команды.

После отстранения Тибери в конце февраля команда Trek-Segafredo отмечала: «Trek-Segafredo ещё раз выражает большое разочарование поведением Антонио. Команда стремится помогать гонщикам совершенствоваться не только в спортивном плане, но и в плане развития личности. Команда будет работать в тесном контакте с Антонио, чтобы помочь ему развиваться, и надеется, что он предпримет необходимые для этого шаги, чтобы стать лучше».

В заявлении команды, выпущенном 28 апреля, говорится:

«Trek-Segafredo и Антонио Тибери пришли к обоюдному согласию о расторжении контракта, котрое вступает в силу немедленно. Решение принято, так как действия гонщика во время его отстранения не соответствовали нашим критериям для возвращения к соревнованиям. Никаких дальнейших комментариев на данный момент не будет».