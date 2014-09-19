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Велокоманда Trek-Segafredo расторгла контракт с Антонио Тибери

Команда Trek-Segafredo и Антонио Тибери расторгли контракт по взаимному согласию

Велокоманда Trek-Segafredo расторгла контракт с Антонио Тибери

 

 

  Велокоманда Trek-Segafredo объявила, что расторгает контракт с 21-летним итальянским велогонщиком Антонио Тибери (Antonio Tiberi) с немедленным эффектом и по взаимному согласию. Антонио Тибери был отстранён от участия в велогонках без сохранения заработной платы после того, как команде стало известно о правонарушении, совершённом гонщиком в Монако - Тибери убил кота из пневматической винтовки.

 

 В Trek-Segafredo решили расстаться с Антонио Тибери, так как во время отстранения от соревнований его поведение не соответствовало критериям команды.

 

  После отстранения Тибери в конце февраля команда Trek-Segafredo отмечала: «Trek-Segafredo ещё раз выражает большое разочарование поведением Антонио. Команда стремится помогать гонщикам совершенствоваться не только в спортивном плане, но и в плане развития личности. Команда будет работать в тесном контакте с Антонио, чтобы помочь ему развиваться, и надеется, что он предпримет необходимые для этого шаги, чтобы стать лучше».

 

  В заявлении команды, выпущенном 28 апреля, говорится:

 

  «Trek-Segafredo и Антонио Тибери пришли к обоюдному согласию о расторжении контракта, котрое вступает в силу немедленно. Решение принято, так как действия гонщика во время его отстранения  не соответствовали нашим критериям для возвращения к соревнованиям.  Никаких дальнейших комментариев на данный момент не будет».

 

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Теги к статье: Trek-Segafredo Антонио Тибери

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 18:08 | Регистрация: 30.06.2017

    Чтобы его редиску( нехорошего человека) , если можно этого назвать человеком, ни одна команда не взяла в свой состав никогда. .

    Вся жизнь это гонка.

  2. s75

    Вчера, 18:14 | Регистрация: 9.06.2015

    Куда теперь? в подотдел очистки?

  3. Имя: Михаил

    Mike790

    Вчера, 20:17 | Регистрация: 23.04.2017

    Вот так, одним необдуманным и идиотским поступком, можно себе загубить, возможно перспективную карьеру.

  4. Имя: Sasha

    sashaney

    Вчера, 22:09 | Регистрация: 19.09.2014

    В прекрасное время живём - законы, договоры, контракты ничего не стоят. Всё можно отдать на растерзание толпы. Порочит облик советского человека (с). У меня самого два кота. Я не призываю к насилию над котами. Я призываю к НЕ насилию над головами и разумом. з.ы. от лицемерного "по взаимному согласию" пахнет ужасно. Есть позиция, яйца или ещё что - не мелочись.

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Tour de Hongrie

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Criterium du Dauphine

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Mont Ventoux Denivele Challenge

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Tour of Slovenia

14 - 18 июня 2023

Baloise Belgium Tour

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Комментарии

  • sergejdriver
    Тур Романдии-2023. Этап 3 (5)
    sergejdriver-Фото
    Ага,и Винокурова в отставку. Слышали.
  • shoooster
    Генеральный менеджер UAE Team ... (15)
    shoooster-Фото
    Когда ещё курить,(да и вообще, черт знает чем заниматься) как не в молодости!
  • Astanaforever
    Тур Романдии-2023. Этап 3 (5)
    Astanaforever-Фото

    Когда этих двух беспонтовых итальяшек бассо и мартинелли уберут из астаны? И нибали мл. пусть прихватят с собой. И еще эстонца лааса в придачу. 

  • sashaney
    Велокоманда Trek-Segafredo рас ... (4)
    sashaney-Фото
    В прекрасное время живём - законы, договоры, контракты ничего не стоят. Всё можно отдать на растерзание толпы. Порочит облик советского человека (с). У меня самого два кота. Я не призываю к насилию над котами. Я призываю к НЕ насилию над головами и разумом. з.ы. от лицемерного "по взаимному согласию" пахнет ужасно. Есть позиция, яйца или ещё что - не мелочись.
  • BlAr
    Тур Романдии-2023. Этап 3 (5)
    BlAr-Фото

    Вот и будущий победитель гонки прорезался.

  • Sezar
    Тур Романдии-2023. Этап 3 (5)
    Sezar-Фото

    Ну вот уже и первый. Несмотря на все нездоровье.

  • RVL
    Генеральный менеджер UAE Team ... (15)
    RVL-Фото

    Не. Он тысячи мальцов на велосипед посадит. А в каждой шутке видеть крамолу это паранойя.

    Некоторые и так думают что он на бензине... так что от этой мысли ему не побеждать ?!) 

  • Сережка СЧ
    Генеральный менеджер UAE Team ... (15)
    Сережка СЧ-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Это не папироса-сигарета, Вы что не видите что он в столовой сидит? Просто дурачится.

     

    Каждый живет своим умом, но для кого-то из начинающих велогонщиков он пример и столь профессионально делать вид курильщика, ну это не дело. Не надо было эту фотографию вообще вывешивать.

  • Mike790
    Велокоманда Trek-Segafredo рас ... (4)
    Mike790-Фото
    Вот так, одним необдуманным и идиотским поступком, можно себе загубить, возможно перспективную карьеру.
  • nightbuster33
    Тур Романдии-2023. Этап 3 (5)
    nightbuster33-Фото

    Очень хорошо выступил Тахеда(Аст),за счет разделки переместился с 23 на 14 место.После Луценко,следующий кандидат на ТдФ.Вероятно,вдохновился после своего дня рождения.Без иронии,он заметно вырос по результатам в этом сезоне. На предыдущем этапе даже попытался быть в лидерах,что ранее такого за ним не наблюдалось.

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4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3092
5 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2687
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7 Педерсен М. (Den) (TFS) 2414
8 Паулесс Н. (USA) (EFE) 2404
9 Роглич П. (Slo) (TJV) 2003
10 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2258

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