Тур Романдии-2023. Этап 1

Сегодня, 18:29 Crissier - Vallée de Joux, 170,9 км 1 Ethan Vernon (Gbr) Soudal Quick-Step 4:05:34 2 Thibau Nys (Bel) Trek - Segafredo 0:00:00 3 Milan Menten (Bel) Lotto Dstny 4 Romain Bardet (Fra) Team Dsm 5 Jacopo Mosca (Ita) Trek - Segafredo 6 Nicholas Schultz (Aus) Israel - Premier Tech 7 Lilian Calmejane (Fra) Intermarché - Circus - Wanty 8 Clement Venturini (Fra) Ag2R Citroen Team 9 Ivo Manuel Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates 10 Quinten Hermans (Bel) Alpecin-Deceuninck 11 Nikias Arndt (Ger) Bahrain Victorious 12 Gianmarco Garofoli (Ita) Astana Qazaqstan Team 13 Kobe Goossens (Bel) Intermarché - Circus - Wanty 14 Nico Denz (Ger) Bora - Hansgrohe 15 Kevin Ledanois (Fra) Team Arkea - Samsic 16 Matteo Sobrero (Ita) Team Jayco Alula 17 Oscar Onley (Gbr) Team Dsm 18 Enzo Paleni (Fra) Groupama - Fdj 19 Eddy Fine (Fra) Cofidis 20 Finn Fisher-Black (Nzl) Uae Team Emirates 21 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Ineos Grenadiers 22 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck 23 Clément Berthet (Fra) Ag2R Citroen Team 24 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 25 Magnus Cort Nielsen (Den) Ef Education - Easypost 26 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Dstny 27 Nans Peters (Fra) Ag2R Citroen Team 28 Jan Sommer (Sui) 29 Jan Christen (Sui) Hagens Berman Axeon 30 Ewen Costiou (Fra) Team Arkea - Samsic 31 Luis-Joe Lührs (Ger) Bora - Hansgrohe 32 Yannis Voisard (Sui) Tudor Pro Cycling Team 33 Reto Hollenstein (Sui) Israel - Premier Tech 34 Rainer Kepplinger (Aut) Bahrain Victorious 35 Ben Zwiehoff (Ger) Bora - Hansgrohe 36 Max Poole (Gbr) Team Dsm 37 Kenny Elissonde (Fra) Trek - Segafredo 38 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 39 Rémi Cavagna (Fra) Soudal Quick-Step 40 Ethan Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers 41 Dorian Godon (Fra) Ag2R Citroen Team 42 Mikkel Bjerg (Den) Uae Team Emirates 43 Reuben Thompson (Nzl) Groupama - Fdj 44 Michael Woods (Can) Israel - Premier Tech 45 Tobias Svendsen Foss (Nor) Jumbo-Visma 46 Juan Ayuso Pesquera (Esp) Uae Team Emirates 47 Adam Richard Yates (Gbr) Uae Team Emirates 48 Clément Champoussin (Fra) Team Arkea - Samsic 49 Sébastien Reichenbach (Sui) Tudor Pro Cycling Team 50 Edward Dunbar (Irl) Team Jayco Alula 51 Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Astana Qazaqstan Team 52 Casper Pedersen (Den) Soudal Quick-Step 53 Lorenzo Germani (Ita) Groupama - Fdj 54 Jonathan Bögli (Sui) 55 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 56 Asbjørn Hellemose (Den) Trek - Segafredo 57 William Barta (Usa) Movistar Team 58 Filippo Zana (Ita) Team Jayco Alula 59 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 60 Gino Mäder (Sui) Bahrain Victorious 61 Anthony Perez (Fra) Cofidis 62 Kévin Vauquelin (Fra) Team Arkea - Samsic 63 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 64 Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto Dstny 65 Andrey Amador (Crc) Ef Education - Easypost 66 Cesare Benedetti (Pol) Bora - Hansgrohe 67 Jonathan Caicedo (Ecu) Ef Education - Easypost 68 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Bora - Hansgrohe 69 Ion Izaguirre Insausti (Esp) Cofidis 70 Bob Jungels (Lux) Bora - Hansgrohe 71 Cian Uijtdebroeks (Bel) Bora - Hansgrohe 72 Thomas Champion (Fra) Cofidis 73 Mathijs Paasschens (Ned) Lotto Dstny 74 Fausto Masnada (Ita) Soudal Quick-Step 75 Lenny Martinez (Fra) Groupama - Fdj 76 Antoine Debons (Sui) 77 Joel Suter (Sui) Tudor Pro Cycling Team 78 Černý Josef Černý Josef (Cze) Soudal Quick-Step 79 Rafal Majka (Pol) Uae Team Emirates 80 Rein Taaramäe (Est) Intermarché - Circus - Wanty 81 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - Fdj 82 Louis Du Bouisson Meintjes (Rsa) Intermarché - Circus - Wanty 83 Thomas Gloag (Gbr) Jumbo-Visma 84 James Knox (Gbr) Soudal Quick-Step 85 Jason Osborne (Ger) Alpecin-Deceuninck 86 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma 87 Odd Christian Eiking (Nor) Ef Education - Easypost 88 Geoffrey Bouchard (Fra) Ag2R Citroen Team 89 Cristian Rodriguez Martin (Esp) Team Arkea - Samsic 90 Alexander Kamp (Den) Tudor Pro Cycling Team 91 Jos Van Emden (Ned) Jumbo-Visma 92 Simon Geschke (Ger) Cofidis 93 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 94 Harrison Sweeny (Aus) Lotto Dstny 95 Mark Padun (Ukr) Ef Education - Easypost 96 Michael Schär (Sui) Ag2R Citroen Team 97 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama - Fdj 98 Tony Gallopin (Fra) Trek - Segafredo 99 Simon Carr (Gbr) Ef Education - Easypost 100 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma 101 Brandon Smith Rivera Vargas (Col) Ineos Grenadiers 102 Chris Harper (Aus) Team Jayco Alula 103 Antonio Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 104 Johannes Adamietz (Ger) Lotto Dstny 105 Sergio Samitier Samitier (Esp) Movistar Team 106 Jonathan Castroviejo Nicolas (Esp) Ineos Grenadiers 107 Paul Lapeira (Fra) Ag2R Citroen Team 108 Lawson Craddock G (Usa) Team Jayco Alula 109 Domen Novak (Slo) Uae Team Emirates 110 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 111 Chris Froome (Gbr) Israel - Premier Tech 112 Lennard Hofstede (Ned) Jumbo-Visma 113 Christopher Hamilton (Aus) Team Dsm 114 Christopher Jensen (Den) Team Jayco Alula 115 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Dstny 116 Pierre Luc Perichon (Fra) Cofidis 117 Johan Price Pejtersen (Den) Bahrain Victorious 0:00:00 118 Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma +1:09 119 Dries Devenyns (Bel) Soudal Quick-Step +2:44 120 Antoine Aebi (Sui) +10:50 121 Filip Maciejuk (Pol) Bahrain Victorious 122 Marc Brustenga Masague (Esp) Trek - Segafredo 123 Ivan Romeo Abad (Esp) Movistar Team 124 Dario Lillo (Sui) Q36.5 Continental Cycling Team 125 Niccolò Bonifazio (Ita) Intermarché - Circus - Wanty 126 Leonardo Basso (Ita) Astana Qazaqstan Team 127 Gleb Brussenskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 128 Jan Stöckli (Sui) Team Corratec 129 Dusan Rajovic (Srb) Bahrain Victorious 130 Elia Viviani (Ita) Ineos Grenadiers 131 Giacomo Nizzolo (Ita) Israel - Premier Tech 132 Niklas Märkl (Ger) Team Dsm 133 Fernando Gaviria Rendon (Col) Movistar Team 134 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Deceuninck 135 Dion Smith (Nzl) Intermarché - Circus - Wanty 136 Cameron Wurf (Aus) Ineos Grenadiers 137 Robert Stannard (Aus) Alpecin-Deceuninck 138 Tom Bohli (Sui) Tudor Pro Cycling Team 139 Marco Brenner (Ger) Team Dsm 140 Mason Hollyman (Gbr) Israel - Premier Tech 141 Lewis Askey (Gbr) Groupama - Fdj 142 Alberto Dainese (Ita) Team Dsm 143 Luca Mozzato (Ita) Team Arkea - Samsic 144 Arthur Kluckers (Lux) Tudor Pro Cycling Team 145 Sean Quinn (Usa) Ef Education - Easypost 146 Fabio Van Den Bossche (Bel) Alpecin-Deceuninck 147 Luc Wirtgen (Lux) Tudor Pro Cycling Team 148 Lionel Taminiaux (Bel) Alpecin-Deceuninck DNF Rick Zabel (Ger) Israel - Premier Tech DNF Simon Philip Yates (Gbr) Team Jayco Alula DNF Rui Costa (Por) Intermarché - Circus - Wanty DNF Andrii Ponomar (Ukr) Team Arkea - Samsic DNF Mark Cavendish (Gbr) Astana Qazaqstan Team DNS Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team Генеральная классификация после 1 этапа 1 Ethan Vernon (Gbr) Soudal Quick-Step 4:12:59 2 Josef Černý (Cze) Soudal Quick-Step ,, 3 Tobias Svendsen Foss (Nor) Jumbo-Visma 4:13:00 4 Rémi Cavagna (Fra) Soudal Quick-Step ,, 5 Nico Denz (Ger) Bora - Hansgrohe 4:13:03 6 Joel Suter (Sui) Tudor Pro Cycling Team 4:13:04 7 Ethan Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers ,, 8 Mikkel Bjerg (Den) Uae Team Emirates 4:13:08 9 Matteo Sobrero (Ita) Team Jayco Alula ,, 10 Ivo Manuel Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates 11 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 4:13:09 12 Juan Ayuso Pesquera (Esp) Uae Team Emirates 4:13:11 13 Jonathan Castroviejo Nicolas (Esp) Ineos Grenadiers ,, 14 Nikias Arndt (Ger) Bahrain Victorious 15 Finn Fisher-Black (Nzl) Uae Team Emirates 16 Casper Pedersen (Den) Soudal Quick-Step 4:13:12 17 Rainer Kepplinger (Aut) Bahrain Victorious ,, 18 Andrey Amador (Crc) Ef Education - Easypost 4:13:13 19 Thibau Nys (Bel) Trek - Segafredo 4:13:14 20 Fausto Masnada (Ita) Soudal Quick-Step ,, 21 Max Poole (Gbr) Team Dsm 4:13:15 22 Romain Bardet (Fra) Team Dsm ,, 23 Bob Jungels (Lux) Bora - Hansgrohe 4:13:16 24 Jos Van Emden (Ned) Jumbo-Visma ,, 25 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 4:13:17 26 Alexander Kamp (Den) Tudor Pro Cycling Team ,, 27 Magnus Cort Nielsen (Den) Ef Education - Easypost 28 Adam Richard Yates (Gbr) Uae Team Emirates 4:13:18 29 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team ,, 30 Yannis Voisard (Sui) Tudor Pro Cycling Team 31 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 32 Mark Padun (Ukr) Ef Education - Easypost 33 Nans Peters (Fra) Ag2R Citroen Team 4:13:20 34 Ben Zwiehoff (Ger) Bora - Hansgrohe 4:13:21 35 Gino Mäder (Sui) Bahrain Victorious ,, 36 Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Astana Qazaqstan Team 37 Sébastien Reichenbach (Sui) Tudor Pro Cycling Team 38 Simon Carr (Gbr) Ef Education - Easypost 4:13:22 39 Anthony Perez (Fra) Cofidis ,, 40 Tony Gallopin (Fra) Trek - Segafredo 41 Oscar Onley (Gbr) Team Dsm 42 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Dstny 43 Dorian Godon (Fra) Ag2R Citroen Team 4:13:23 44 Kobe Goossens (Bel) Intermarché - Circus - Wanty ,, 45 Lawson Craddock G (Usa) Team Jayco Alula 46 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Ineos Grenadiers 47 Geoffrey Bouchard (Fra) Ag2R Citroen Team 48 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 4:13:24 49 Harrison Sweeny (Aus) Lotto Dstny ,, 50 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 51 Kévin Vauquelin (Fra) Team Arkea - Samsic 52 Ewen Costiou (Fra) Team Arkea - Samsic 4:13:25 53 Christopher Hamilton (Aus) Team Dsm ,, 54 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Bora - Hansgrohe 55 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 56 Edward Dunbar (Irl) Team Jayco Alula 57 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma 58 Pierre Luc Perichon (Fra) Cofidis 4:13:26 59 Jacopo Mosca (Ita) Trek - Segafredo ,, 60 Gianmarco Garofoli (Ita) Astana Qazaqstan Team 61 William Barta (Usa) Movistar Team 62 Cian Uijtdebroeks (Bel) Bora - Hansgrohe 63 Rafal Majka (Pol) Uae Team Emirates 64 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - Fdj 65 Lilian Calmejane (Fra) Intermarché - Circus - Wanty 66 Thomas Gloag (Gbr) Jumbo-Visma 67 Filippo Zana (Ita) Team Jayco Alula 4:13:27 68 Simon Geschke (Ger) Cofidis ,, 69 Jason Osborne (Ger) Alpecin-Deceuninck 70 Clément Champoussin (Fra) Team Arkea - Samsic 4:13:28 71 Christopher Jensen (Den) Team Jayco Alula ,, 72 Lorenzo Germani (Ita) Groupama - Fdj 73 James Knox (Gbr) Soudal Quick-Step 4:13:30 74 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Dstny ,, 75 Clément Berthet (Fra) Ag2R Citroen Team 76 Paul Lapeira (Fra) Ag2R Citroen Team 4:13:31 77 Enzo Paleni (Fra) Groupama - Fdj ,, 78 Domen Novak (Slo) Uae Team Emirates 4:13:32 79 Kenny Elissonde (Fra) Trek - Segafredo ,, 80 Louis Du Bouisson Meintjes (Rsa) Intermarché - Circus - Wanty 81 Asbjørn Hellemose (Den) Trek - Segafredo 4:13:33 82 Jan Christen (Sui) Hagens Berman Axeon ,, 83 Chris Harper (Aus) Team Jayco Alula 84 Rein Taaramäe (Est) Intermarché - Circus - Wanty 4:13:34 85 Ion Izaguirre Insausti (Esp) Cofidis ,, 86 Quinten Hermans (Bel) Alpecin-Deceuninck 87 Jonathan Caicedo (Ecu) Ef Education - Easypost 4:13:35 88 Luis-Joe Lührs (Ger) Bora - Hansgrohe ,, 89 Jan Sommer (Sui) 90 Cesare Benedetti (Pol) Bora - Hansgrohe 4:13:36 91 Mathijs Paasschens (Ned) Lotto Dstny ,, 92 Reto Hollenstein (Sui) Israel - Premier Tech 93 Clement Venturini (Fra) Ag2R Citroen Team 4:13:37 94 Odd Christian Eiking (Nor) Ef Education - Easypost 4:13:38 95 Lennard Hofstede (Ned) Jumbo-Visma ,, 96 Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto Dstny 97 Thomas Champion (Fra) Cofidis 98 Michael Schär (Sui) Ag2R Citroen Team 4:13:39 99 Milan Menten (Bel) Lotto Dstny ,, 100 Lenny Martinez (Fra) Groupama - Fdj 4:13:40 101 Reuben Thompson (Nzl) Groupama - Fdj 4:13:41 102 Eddy Fine (Fra) Cofidis 4:13:43 103 Cristian Rodriguez Martin (Esp) Team Arkea - Samsic 4:13:44 104 Johannes Adamietz (Ger) Lotto Dstny ,, 105 Antonio Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 106 Michael Woods (Can) Israel - Premier Tech 4:13:47 107 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck 4:13:48 108 Sergio Samitier Samitier (Esp) Movistar Team 4:13:49 109 Kevin Ledanois (Fra) Team Arkea - Samsic 4:13:50 110 Chris Froome (Gbr) Israel - Premier Tech ,, 111 Antoine Debons (Sui) 4:13:54 112 Nicholas Schultz (Aus) Israel - Premier Tech 4:14:00 113 Brandon Smith Rivera Vargas (Col) Ineos Grenadiers 4:14:01 114 Johan Price Pejtersen (Den) Bahrain Victorious 4:14:07 115 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma 4:14:18 116 Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma 4:14:30 117 Jonathan Bögli (Sui) 4:14:33 118 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama - Fdj 4:14:51 119 Dries Devenyns (Bel) Soudal Quick-Step 4:16:05 120 Arthur Kluckers (Lux) Tudor Pro Cycling Team 4:23:59 121 Ivan Romeo Abad (Esp) Movistar Team 4:24:03 122 Alberto Dainese (Ita) Team Dsm ,, 123 Filip Maciejuk (Pol) Bahrain Victorious 124 Marco Brenner (Ger) Team Dsm 4:24:08 125 Tom Bohli (Sui) Tudor Pro Cycling Team 4:24:12 126 Dion Smith (Nzl) Intermarché - Circus - Wanty 4:24:13 127 Elia Viviani (Ita) Ineos Grenadiers ,, 128 Lewis Askey (Gbr) Groupama - Fdj 4:24:14 129 Niklas Märkl (Ger) Team Dsm ,, 130 Dusan Rajovic (Srb) Bahrain Victorious 4:24:16 131 Robert Stannard (Aus) Alpecin-Deceuninck ,, 132 Dario Lillo (Sui) Q36.5 Continental Cycling Team 4:24:17 133 Gleb Brussenskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 4:24:19 134 Marc Brustenga Masague (Esp) Trek - Segafredo 4:24:22 135 Fernando Gaviria Rendon (Col) Movistar Team 4:24:25 136 Sean Quinn (Usa) Ef Education - Easypost 4:24:26 137 Cameron Wurf (Aus) Ineos Grenadiers 4:24:27 138 Mason Hollyman (Gbr) Israel - Premier Tech 4:24:29 139 Antoine Aebi (Sui) 4:24:30 140 Leonardo Basso (Ita) Astana Qazaqstan Team 4:24:32 141 Giacomo Nizzolo (Ita) Israel - Premier Tech 4:24:33 142 Fabio Van Den Bossche (Bel) Alpecin-Deceuninck ,, 143 Lionel Taminiaux (Bel) Alpecin-Deceuninck 4:24:35 144 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Deceuninck 4:24:36 145 Luc Wirtgen (Lux) Tudor Pro Cycling Team 4:24:37 146 Jan Stöckli (Sui) Team Corratec 4:24:39 147 Luca Mozzato (Ita) Team Arkea - Samsic 4:24:43 148 Niccolò Bonifazio (Ita) Intermarché - Circus - Wanty 4:24:48 