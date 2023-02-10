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Руй Кошта выиграл финальный этап и общий зачёт Вуэльты Валенсии-2023

Руй Кошта – победитель Вуэльты Валенсии-2023

 

 

  36-летний португальский велогонщик команды Intermarché - Circus – Wanty Руй Кошта одержал победу на финальном 5-м этапе Вуэльты Валенсии-2023 и выиграл генеральную классификацию. Благодаря победе на этапе и бонусным секундам Руй Кошта взлетел с 6-го на 1-е место в общем зачёте, опередив в итоге на 16 секунд потерявшего майку лидера Джулио Чикконе (Trek-Segafredo).

 

  Ключевым на 92-км этапе стал подъём Ла-Фронтера – 5 км с 9%, у подножия которого за 50 км до финиша развернулась борьба генеральщиков. 8 гонщиков уехали на вершине, а Руй Кошта через 20 секунд поехал в погоню вместе с другими преследователями, но переложился в группу лидеров собственными силами на спуске. У лидирующей группы за 2 км до финиша в запасе было около 20 секунд. В этот момент Руй Кошта и 23-летний нидерландский велогонщик команды INEOS Grenadiers Таймен Аренсман атаковали и оторвались от соперников. Они разыграли спринт на финише. Руй Кошта спринтовал за 200 м до финиша и выиграл этап, а также генеральную классификацию.

 

 

 

Руй Кошта выиграл финальный этап и общий зачёт Вуэльты Валенсии-2023

 

Руй Кошта выиграл финальный этап и общий зачёт Вуэльты Валенсии-2023

 

Руй Кошта выиграл финальный этап и общий зачёт Вуэльты Валенсии-2023

 

Photo © PhotoNews/Intermarché-Circus-Wanty Team

 

  Руй Кошта: «С приходом в Intermarché-Circus-Wanty получил свежий импульс. Команда поверила в меня, что сильно меня мотивировало. Сегодня хотел побороться за высокое место в генеральной классификации. Очень короткий этап обещал быть напряжённым, так и получилось.

 

   На последнем подъёме я выпал, но не паниковал, держал группу в поле зрения, а потом в одиночку переложился на спуске. В первой группе не было слаженной работы, так как у нескольких команд стояли разные цели. На финальных 10 километрах я подбадривал всех продавливать сильнее, и в итоге мы не поддались натиску большого пелотона.

 

  Я хотел атаковать в финале, получить преимущество на повороте, а потом посмотреть, смогу ли выиграть этап. Я не знал, что выиграл ещё и генеральную классификацию. Эта Вуэльта Валенсии – очень интересная гонка. Я счастлив, что одержал в ней победу при таком сильном пелотоне.

 

  Этот сезон начался у меня фантастически. После блестящего выступления команды на Майорке праздник продолжился. С огромной мотивацией теперь поеду две португальских гонки - Figueira Classic и Волту Алгарве».

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Теги к статье: Руй Кошта Rui Costa Intermarche - Circus – Wanty Вуэльта Валенсии-2023 Volta a la Comunitat Valenciana многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro

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Комментарии

  • MVDP
    Ваут ван Арт: “Матье ван дер П ... (7)
    MVDP-Фото

    Цитата: motte
    Это был один из тяжелейших ударов в его карьере, полное опустошение, такое отрицательное эмоциональное выгорание очень сказывается на дальнейшую подготовку к шоссе. 

    Обидно проигрывать, когда в кои-то веки подошел к ЧМ в статусе главного фаворита. Ну что поделать, у МВДП такое трижды случалось.

  • motte
    Матье ван дер Пул — пятикрат ... (1)
    motte-Фото

    Тадей написал и свое фото с ним приложил: Поздравляю короля!

  • Earl57
    Чемпионат Колумбии-2023, групп ... (6)
    Earl57-Фото

    Супермену все равно заняться нечем. У Медельина в программе на обозримое будущее только гонки 2-й категории. Это не то что первенство водокачки, а первенство деревенской водокачки.
    Заработал он на этой разделке всего 50 рейтинговых очков. Чавес на групповой в два раза больше.
    Чавес свою майку национального чемпиона будет на все гонки надевать в течение года, а Лопес от силы два-три раза, ибо континентальные команды разделки ездят очень и очень редко. О том, что у него есть этот титул, забудут очень скоро.
    Это из разряда "почувствуйте разницу".

     

    П.С. Ближайшая гонка у Медельина будет 2-5 марта в Аргентине. 4 этапа. На данный момент туда заявились всего две команды - Медельин и континентальная команда из Чили.

  • nightbuster33
    Чемпионат Колумбии-2023, групп ... (6)
    nightbuster33-Фото
    Вот и я думаю:"Зачем легкому Супермену надо было ехать разделку при трассе "вверх-вниз".
  • velodoctor
    Велокросс. UCI World Champions ... (18)
    velodoctor-Фото

    48-11 мало, у меня такое соотношение и на затяжных спусках с гор я неоднократно замечал что передачи закончились, при том, что не особо и гоняю. Я с Виктором согласен, для профиков 48 звезда это несерьезно, даже в кроссе. Вы можете посмотреть канал на ютюбе ARDOR BY MASKAKULT,  у автора канала 48х11 как раз, и на гонках он много раз говорил, что не хватает передачи.

  • Earl57
    Чемпионат Колумбии-2023, групп ... (6)
    Earl57-Фото
    Мартинес вообще-то ехал разделку. Занял 5-е место.
    А легкому горняку Чавесу разделку зачем ехать?
  • RVL
    Велокросс. UCI World Champions ... (18)
    RVL-Фото
    сэнкс
  • nightbuster33
    Чемпионат Колумбии-2023, групп ... (6)
    nightbuster33-Фото
    Все призеры гонки-сам себе команда,кроме Супермена,который вел активную гонку с остальными членами команды.Почти на каждом круге они были более заметны.А уже к концу гонки стала выделятся "тяжелая артелерия" в лице тех самых-сам себе команда.Опыт сказался в протоколе.Было бы более интересно если бы они тоже участвовали бы в разделке.А так получается одно"БЫ".
  • RVL
    Ваут ван Арт: “Матье ван дер П ... (7)
    RVL-Фото

    он проспал финиш. 2 велосипеда при выходе из виража  со второй позиции. 48 это не важно.
    и да.
    1.вышел он на старт немотивированным и переоценивающим себя, в отличие от МВДП..
    мы все читали его недавние вью, что майку возьму, хотя она и не нужна-шапкозакидательство чистой воды.
    2. тактика матье.
    шок вва , описанный в этой статье..не вылазил из красной зоны-матье его загнал туда с первого круга, и четкий финт с барьерами на последнем круге. + дикий спринт из-за спины...
    выставил вперед Арта с темнотой глазах и мозгах и разорвал на спринте.
    3. матье на подиуме-ну, мол простите меня..ну так вышло (с трудно скрываемой улыбкой наслаждения и понимания момента)
    зы. все по делу.

  • MVDP
    Велокросс. UCI World Champions ... (18)
    MVDP-Фото
    Мерлир уже у Квиков.

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