Руй Кошта выиграл финальный этап и общий зачёт Вуэльты Валенсии-2023

Руй Кошта – победитель Вуэльты Валенсии-2023

36-летний португальский велогонщик команды Intermarché - Circus – Wanty Руй Кошта одержал победу на финальном 5-м этапе Вуэльты Валенсии-2023 и выиграл генеральную классификацию. Благодаря победе на этапе и бонусным секундам Руй Кошта взлетел с 6-го на 1-е место в общем зачёте, опередив в итоге на 16 секунд потерявшего майку лидера Джулио Чикконе (Trek-Segafredo).

Ключевым на 92-км этапе стал подъём Ла-Фронтера – 5 км с 9%, у подножия которого за 50 км до финиша развернулась борьба генеральщиков. 8 гонщиков уехали на вершине, а Руй Кошта через 20 секунд поехал в погоню вместе с другими преследователями, но переложился в группу лидеров собственными силами на спуске. У лидирующей группы за 2 км до финиша в запасе было около 20 секунд. В этот момент Руй Кошта и 23-летний нидерландский велогонщик команды INEOS Grenadiers Таймен Аренсман атаковали и оторвались от соперников. Они разыграли спринт на финише. Руй Кошта спринтовал за 200 м до финиша и выиграл этап, а также генеральную классификацию.

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Руй Кошта: «С приходом в Intermarché-Circus-Wanty получил свежий импульс. Команда поверила в меня, что сильно меня мотивировало. Сегодня хотел побороться за высокое место в генеральной классификации. Очень короткий этап обещал быть напряжённым, так и получилось.

На последнем подъёме я выпал, но не паниковал, держал группу в поле зрения, а потом в одиночку переложился на спуске. В первой группе не было слаженной работы, так как у нескольких команд стояли разные цели. На финальных 10 километрах я подбадривал всех продавливать сильнее, и в итоге мы не поддались натиску большого пелотона.

Я хотел атаковать в финале, получить преимущество на повороте, а потом посмотреть, смогу ли выиграть этап. Я не знал, что выиграл ещё и генеральную классификацию. Эта Вуэльта Валенсии – очень интересная гонка. Я счастлив, что одержал в ней победу при таком сильном пелотоне.

Этот сезон начался у меня фантастически. После блестящего выступления команды на Майорке праздник продолжился. С огромной мотивацией теперь поеду две португальских гонки - Figueira Classic и Волту Алгарве».