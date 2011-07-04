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Тадей Погачар о старте на Льеж-Бастонь-Льеж-2023

Тадей Погачар:  “Хотел бы я быть таким же аэродинамичным, как Ремко Эвенепул”

 

 

  Тадей Погачар в четвёртый раз в карьере стартует на Льеж-Бастонь-Льеж и поборется за второй титул победителя этого Монумента. В 2020 году словенский гонщик команды UAE Team Emirates финишировал на Льеж-Бастонь-Льеж 3-м, на следующий год одержал победу, а в прошлом году пропустил выпуск классики по семейным обстоятельствам.

 

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

 

  23 апреля на Льеж-Бастонь-Льеж-2023 у Тадея Погачара есть шанс повторить рекорд, которого добивались только трое в истории велоспорта - Давиде Ребеллин в 2004, Филипп Жильбер в 2011 и Анна ван дер Брегген в 2017 - выиграть все три Арденнских классики - Амстел Голд Рэйс, Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж в один сезон.

 

  В интервью Het Nieuwsblad Тадей Погачар отметил, что вне зависимости от результата на Льеж-Бастонь-Льеж считает свою весеннюю кампанию великолепной и сравнивает свои успехи с победой на Тур де Франс.

 

  Тадей Погачар: «Эти победы были неожиданными, даже не осмеливался мечтать, что смогу выиграть все эти гонки. Приравниваю эти победы к победе на Тур де Франс.

 

  Некоторое время график был плотным, но я всё ещё хорошо себя чувствую. После Париж-Ницца-2023 сфокусировался на классиках, которые пошли всё лучше и лучше.

 

  Посмотрим, смогу ли ещё выступать на пике возможностей в воскресенье, но морально я в порядке, очень мотивирован.

 

  Льеж — одна из самых красивых гонок календаря, мой первый выигранный Монумент, а годом ранее я поднимался на подиум, тогда понял, что способен выступать на классиках.

 

  Мы нечасто становились соперниками в гонках (с Ремко Эвенепулом). Я отношусь к нему с огромным уважением, уверен, наша борьба будет интересной. Надеюсь, у нас обоих день сложится отлично. Он - один из топовых фаворитов, но будут и другие сильные гонщики. А на такой тяжёлой гонке со столькими подъёмами всякое может произойти. Не собираюсь следить только за ним. Но я рад, что он стартует, это сделает гонку более интересной для болельщиков.  Он - сильный гонщик, у которого много талантов. Хотел бы такую же, как у него аэродинамику, потому что он умеет невероятно быстро ехать по равнине.

 

  Изменение в маршруте ещё больше повышает важность Редута, потому что следующий подъём (Корнемон), который начнётся сразу после Редута, делает эту часть гонки самой тяжёлой. В предыдущие годы можно было немного отдохнуть после вершины Редута, а сейчас такой возможности не будет. Так что, это немного меняет игру».

 

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Льеж-Бастонь-Льеж-2023 Liege-Bastogne-Liege-2023 классика Мирового тура Монумент велоспорта однодневная велогонка

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 01:05 | Регистрация: 30.06.2017

    Погачару надо кроме Ремко и за Димой Груздевым присматривать. Ах, да Дима же пропускает ЛБЛ, чтобы конкретно подготовиться к ТДФ.. Ну..тогда Погачару легче будет победить Ремко не отвлекаясь на других.)))) Чего и желаю ему.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Рустам

      RustamA86

      Вчера, 07:15 | Регистрация: 24.05.2019

      Знатно :)

  2. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Вчера, 11:01 | Регистрация: 8.07.2017

    "Тадей Погачар отметил, что вне зависимости от результата на Льеж-Бастонь-Льеж считает свою весеннюю кампанию великолепной и сравнивает свои успехи с победой на Тур де Франс".

    Т. Погачар уже нашёл оправдание возможной непобеды на ТдФ.

    Видно, что по характеру личности он не такой максималист как Л. Армстронг, К. Фрум, А. Кантодор, Р. Эвенпул

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Республики Гаити и Французской Республики

    1. RVL

      Вчера, 13:28 | Регистрация: 30.08.2012

      Это Юрий 17 придумал то чего погги не говорил и ещё немного от себя)) Сложно сказать о характере Юрия, но кое что можно))

      ЗЫ. Немаксималист гребёт все по максимуму 

    2. M-07

      Вчера, 14:53 | Регистрация: 27.05.2017

      Конечно, Погачар не такой максималист, как вами перечисленные. Про Эвенпула говорить рано, но остальные только на ГТ нацеливались, цепляя недельки кто-то больше, кто-то меньше, на классиках их не было видно. Погачар же в свои 24 года кроме ГТ выиграл уже три монумента и не только. Действительно, мало характера, ведь мог только к Туру готовиться, а он, ишь чего, на какие-то классики, в т. ч. монументы распыляется.

  3. Имя: Крутим педали)

    Kay82

    Вчера, 11:09 | Регистрация: 24.05.2021

    на туре Погачар 3ю неделю не потянет

  4. RVL

    Вчера, 13:31 | Регистрация: 30.08.2012

    Имхо погги эти недели прогнал на максимуме , имитируя сложную борьбу на туре. С несколькими пиками в гонке на самых злых этапах. Выжимая максимум из них не глядя ни на кого.

    Это был его тест самого себя 

  5. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 14:09 | Регистрация: 4.07.2011

    Всё, кина не будет-:(

    То, о чём было сказано, падение ... Жуть, каковы последствия?

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Ближайшие старты

25-30 апреля 2023

Tour de Romandie

1 мая 2023

Eschborn-Frankfurt

6 - 28 мая 2023

Giro d'Italia

6 мая 2023

Grand Prix du Morbihan

7 мая 2023

Tro-Bro Leon

10 - 14 мая 2023

Tour de Hongrie

16 - 21 мая 2023

4 Jours de Dunkerque

25 - 28 мая 2023

Boucles de la Mayenne

26 - 29 мая 2023

Tour of Norway

4 - 11 июня 2023

Criterium du Dauphine

4 июня 2023

Brussels Cycling Classic

7 - 11 июня 2023

ZLM Tour

11- 18 июня 2023

Tour de Suisse

13 июня 2023

Mont Ventoux Denivele Challenge

14 - 18 июня 2023

Tour of Slovenia

14 - 18 июня 2023

Baloise Belgium Tour

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Какой из Монументов-2023 понравился больше всего?

Комментарии

  • _DeKKeR_
    Льеж-Бастонь-Льеж-2023. Резуль ... (53)
    _DeKKeR_-Фото

    Цитата: Гонщик
    Рогла выиграл три Вуэльты , не считая Олимпиады и остального , однако монстром его не обзывают , а рост один из важных показателей , поэтому когда пишут что якобы пиковый Ремко сильнее пикового Роглича , это всего лишь домыслы , всё покажет Джиро .

     

    Боже, драма на пустом месте. Субъективное мнение про потенциал гонщика, какие проблемы?) Никакой навязчивости, просто мнение, основанное на том, что Ремко моложе на 10 лет и еще не совсем понятно, на что он способен) Через 10 лет сравним их достижения)

    А про Монстра, ну да. Один выигрывает из соло отрывов за 30+ км, второй, классическим развозом за 500 м до финиша) Кто как умеет, главное ведь, результат) Никто не преуменьшает силу Роглича, но он совершенно другой. Кому-то это может нравиться, кому-то нет)

  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2023. Цифры и ... (5)
    Astanaforever-Фото
    В предварительном составе заявлен Кэвендиш. А, что он тур не едет разве?
  • Grif
    Первый подиум Тома Пидкока на ... (8)
    Grif-Фото
    Пидкок - хоть одна радость за этот день.)
  • motte
    Тадей Погачар успешно проопери ... (13)
    motte-Фото

    Написал он из Монако, уже дома:

    Что ж, всякое дерьмо случается. Мне повезло, что я просто сломал запястье, учитывая произошедшую сумасшедшую аварию. Я действительно желаю наилучшего выздоровления @mikkelhonore, которому пришлось намного тяжелее, чем мне. 

    Трудно описать, как я счастлив, получать такую поддержку и помощь от всех фанатов, семьи, друзей, @uae_team_emirates и особенно от персонала больницы. Я действительно поражен и так благодарен за это♥?. 

    Я надеюсь увидеть вас всех очень скоро ???. Поздравляем @remco.ev с победой, наша битва подождет до следующего раза ?.

  • Геродот
    Тадей Погачар успешно проопери ... (13)
    Геродот-Фото

    Поэтому Армстронг и не катал классики перед Туром и вообще... А это децкий сад како-то.

    Множественный перелом запястья... это точно до Тур де Франс не заживет до нормы. И даже если для участия в рядовых гонках это будет нормально, то трехнедельные нагрузки на Туре это совсем другая вселенная.

    Все, граждане, кина не будет.Винго берет второй Тур и в следующем году они с Поги будут биться на равных 2:2) (если Погачар не наступит опять на те же грабли).

  • BlAr
    Льеж-Бастонь-Льеж-2023. Резуль ... (53)
    BlAr-Фото

    Цитата: Freejazz
    Он ещё молодой - будет после пары выигрышей. Просто его атаки не прямо вот... Так - натянул и уехал. С другой стороны Евроспорт французоцентрированный канал. Тут надо быть или любимым (Алафилипп) или очень ярким. Роглич там обычно в разделочном шлеме на затылке при проигрыше ТДФ, Фрум - пешком бежит.

    Роглич там чаще вздрючивает Мадера на Париж-Ницце!

  • BlAr
    Джиро д'Италия-2023. Цифры и ... (5)
    BlAr-Фото

    Последние годы Джиро стабильно была самым тухлым Грандтуром по зрелищности. Есть надежда, что в этом году что-то поменяется!

  • BlAr
    Тадей Погачар успешно проопери ... (13)
    BlAr-Фото

    Плавцы - это те, кто плавает, а пловцы - кто готовит плов?biggrin

  • svan
    Тадей Погачар успешно проопери ... (13)
    svan-Фото

    Интересно услышать мнение врача о данном переломе, скорости восстановления. А улыбка - это скорее всего маска, покер фейс.

  • SVS
    Льеж-Бастонь-Льеж-2023. Резуль ... (53)
    SVS-Фото
    Кстати, я вот никогда не говорил, что он "серость" в смысле личности. Может быть он прекрасный человек, я с ним не знаком :).

    Просто его манера вести гонку, эмоции на лице и т.п. для меня лично не ассоциируются со спонтанностью, что ли. Скучновато, серо, одним словом.

    Я вижу его силу, его умения, его достижения, его желание пробовать даже если потом не сможет. И уважение есть, конечно.

    Понимаю, что всё написанное - взгляд просто зрителя. Но я он и есть :).

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

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Rein Taaramae (Intermarche - Circus - Wanty)

Pier-Andre Cote (Human Powered Health)

Alessandro Fancellu (Eolo - Kometa Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5865
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5262
3 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4865
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3092
5 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2687
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2425
7 Педерсен М. (Den) (TFS) 2414
8 Паулесс Н. (USA) (EFE) 2404
9 Роглич П. (Slo) (TJV) 2003
10 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2258

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