Тадей Погачар о старте на Льеж-Бастонь-Льеж-2023

Тадей Погачар: “Хотел бы я быть таким же аэродинамичным, как Ремко Эвенепул”

Тадей Погачар в четвёртый раз в карьере стартует на Льеж-Бастонь-Льеж и поборется за второй титул победителя этого Монумента. В 2020 году словенский гонщик команды UAE Team Emirates финишировал на Льеж-Бастонь-Льеж 3-м, на следующий год одержал победу, а в прошлом году пропустил выпуск классики по семейным обстоятельствам.

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

23 апреля на Льеж-Бастонь-Льеж-2023 у Тадея Погачара есть шанс повторить рекорд, которого добивались только трое в истории велоспорта - Давиде Ребеллин в 2004, Филипп Жильбер в 2011 и Анна ван дер Брегген в 2017 - выиграть все три Арденнских классики - Амстел Голд Рэйс, Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж в один сезон.

В интервью Het Nieuwsblad Тадей Погачар отметил, что вне зависимости от результата на Льеж-Бастонь-Льеж считает свою весеннюю кампанию великолепной и сравнивает свои успехи с победой на Тур де Франс.

Тадей Погачар: «Эти победы были неожиданными, даже не осмеливался мечтать, что смогу выиграть все эти гонки. Приравниваю эти победы к победе на Тур де Франс.

Некоторое время график был плотным, но я всё ещё хорошо себя чувствую. После Париж-Ницца-2023 сфокусировался на классиках, которые пошли всё лучше и лучше.

Посмотрим, смогу ли ещё выступать на пике возможностей в воскресенье, но морально я в порядке, очень мотивирован.

Льеж — одна из самых красивых гонок календаря, мой первый выигранный Монумент, а годом ранее я поднимался на подиум, тогда понял, что способен выступать на классиках.

Мы нечасто становились соперниками в гонках (с Ремко Эвенепулом). Я отношусь к нему с огромным уважением, уверен, наша борьба будет интересной. Надеюсь, у нас обоих день сложится отлично. Он - один из топовых фаворитов, но будут и другие сильные гонщики. А на такой тяжёлой гонке со столькими подъёмами всякое может произойти. Не собираюсь следить только за ним. Но я рад, что он стартует, это сделает гонку более интересной для болельщиков. Он - сильный гонщик, у которого много талантов. Хотел бы такую же, как у него аэродинамику, потому что он умеет невероятно быстро ехать по равнине.

Изменение в маршруте ещё больше повышает важность Редута, потому что следующий подъём (Корнемон), который начнётся сразу после Редута, делает эту часть гонки самой тяжёлой. В предыдущие годы можно было немного отдохнуть после вершины Редута, а сейчас такой возможности не будет. Так что, это немного меняет игру».