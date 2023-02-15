Мори Вансевенан принёс Soudal Quick-Step 900-ю победу в истории команды

Мори Вансевенан выиграл 5 этап Тура Омана-2023 с финишем в подъём Зелёная гора

Благодаря Мори Вансевенану (Mauri Vansevenant) велокоманда Soudal Quick-Step смогла отпраздновать 900-ю победу с момента основания команды. В последний день Тура Омана-2023, на 5-м этапе с финишем в подъём Джабаль-Аль-Акдар (Зелёная гора) – 5,7 км с 10,5%, 23-летний бельгийский гонщик остался в числе сильнейших – одним из четырёх гонщиков, атаковавших за 2 км до финиша из проредившегося пелотона.

Мори Вансевенан отвечал на ускорение соперников, несмотря на 10% градиент, а на последних 150 метрах, атаковал сам и первым пересёк линию финиша. Вторую победу в карьере Мори Вансевенан отпраздновал вместе со своей семьёй, которая ждала его за линией финиша на вершине подъёма.

Photo © A.S.O. / Oman Cycling Association / Thomas Maheux /Pauline Ballet

©Soudal Quick-Step - ©Alex Broadway / Getty Images - Photo credit: ©Alex Broadway / Getty Images

Мори Вансевенан: «Сегодня было невероятно тяжело! Жара тоже не облегчала гонку, но я хорошо себя чувствовал, продавливал и продавливал на этих крутых дорогах. Ян Хирт, который выигрывал здесь в 2022 году, сказал мне, чтобы я ждал как можно дольше, а на финишной прямой приложил все силы. Я последовал его совету, атаковал в правильный момент. Приятно победить на глазах семьи. Присутствие родных дало мне дополнительную мотивацию.

Фактически, я вписал себя в историю команды Soudal-Quick-Step, потому что это 900-я победа в истории. У меня нет слов. Никогда, даже в самых безумных мечтах, не думал, что окажусь в центре внимания благодаря такому важному для команды моменту. Горжусь и очень счастлив, что смог внести этот вклад в команду. Теперь мы начали путь к тысячной победе».

174 гонщика с момента основания команды в 2003 году вписали свои имена в список победителей. Из тех, кто носил майку команды в последние 20 лет, 103 гонщика одержали, по меньшей мере, одну победу в 34 разных странах на пяти континентах.