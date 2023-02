Мори Вансевенан принёс Soudal Quick-Step 900-ю победу в истории команды

Кто-нибудь знает, куда исчез русский язык из евроспорт плейера? Ну, он теперь не плёер, а просто евроспорт, но аккаунт тот же, но что-то при попытке выбрать русский для интерфейса - ошибка.

И видео на русском не могу найти. Смотрю на итальянском пока...

Вот такая ошибка:

Access Denied

You don't have permission to access "/" on this server.Reference #18.ac18dd58.1676474517.3038b9a9