Первая победа Александра Кристоффа в 2017 году

Александр Кристофф одерживает первую в сезоне победу, выиграв 2-й этап гонки Etoile de Besseges-2017

29-летний норвежский гонщик швейцарской команды Katusha Alpecin Александр Кристофф (Alexander Kristoff) одержал первую в сезоне победу, выиграв спринт на 2-м этапе французской многодневной гонки Etoile de Besseges-2017. Уступив вчера Арно Демару (FDJ), Александр Кристофф взял реванш, опередив Руби Барьбе (AG2R La Mondiale) и вчерашнего победителя Арно Демара.

Победа на этапе принесла Кристоффу и майку лидера общего зачёта, где он теперь опережает Арно Демара на 4 секунды.

Photo credit: © Katusha Alpecin

Александр Кристофф о победе на 2-м этапе Etoile de Besseges-2017

«Вчера я финишировал 2-м, и спринт провёл хорошо, так что сегодня был настроен постараться опередить Арно. Этап был сложнее, пелотон разбился на группы. Большинство гонщиков нашей команды находились впереди и отлично отработали. В конце я хотел выиграть, чтобы усилия команды не пропали зря. Я очень счастлив, что взял победу на второй гонке в году.

Сегодня на гонке был сильный ветер, но наша команда почти в полном составе находилась в голове пелотона. Мы можем гордиться молодыми ребятами, которые впервые ехали с нами гонку в качестве профессионалов. То, что они держались впереди, впечатлило. Я знаю по себе, что когда я начал карьеру в профессионалах, у меня не получалось так ехать. Поэтому горжусь ими и всей командой.

Завтра этап ещё труднее, с подъёмами. На этой гонке много сильных ребят. Наверное, уедет отрыв, мы будем следить и постараемся отправить туда наших ребят. В субботу снова спринт, так что у меня ещё будет шанс. Это моя первая гонка сезона, я рад, что взял победу на этапе. Если нам удастся выиграть ещё что-то, это будет бонус».