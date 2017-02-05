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Первая победа Александра Кристоффа в 2017 году

Александр Кристофф одерживает первую в сезоне победу, выиграв 2-й этап гонки Etoile de Besseges-2017

 

  29-летний норвежский гонщик швейцарской команды Katusha Alpecin Александр Кристофф (Alexander Kristoff) одержал первую в сезоне победу, выиграв спринт на 2-м этапе французской многодневной гонки Etoile de Besseges-2017. Уступив вчера Арно Демару (FDJ), Александр Кристофф взял реванш, опередив Руби Барьбе (AG2R La Mondiale) и вчерашнего победителя Арно Демара.

 

Победа на этапе принесла Кристоффу и майку лидера общего зачёта, где он теперь опережает Арно Демара на 4 секунды.

 

 Photo credit: © Katusha Alpecin

 

Александр Кристофф о победе на 2-м этапе Etoile de Besseges-2017

 

 

  «Вчера я финишировал 2-м, и спринт провёл хорошо, так что сегодня был настроен постараться опередить Арно. Этап был сложнее, пелотон разбился на группы. Большинство гонщиков нашей команды находились впереди и отлично отработали. В конце я хотел выиграть, чтобы усилия команды не пропали зря. Я очень счастлив, что взял победу на второй гонке в году.

 

   Сегодня на гонке был сильный ветер, но наша команда почти в полном составе находилась в голове пелотона. Мы можем гордиться молодыми ребятами, которые впервые ехали с нами гонку в качестве профессионалов. То, что они держались впереди, впечатлило. Я знаю по себе, что когда я начал карьеру в профессионалах, у меня не получалось так ехать. Поэтому горжусь ими и всей командой.

 

  Завтра этап ещё труднее, с подъёмами. На этой гонке много сильных ребят. Наверное, уедет отрыв, мы будем следить и постараемся отправить туда наших ребят. В субботу снова спринт, так что у меня ещё будет шанс. Это моя первая гонка сезона, я рад, что взял победу на этапе. Если нам удастся выиграть ещё что-то, это будет бонус».

 


Etoile de Besseges-2017. Этап 2

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Теги к статье: Александр Кристофф Alexander Kristoff Katusha-Alpecin Etoile de Besseges многодневная гонка Europe Tour UCI Europe Tour

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Комментарии

  • Адриен
    Андрей Гривко об инциденте с М ... (7)
    Адриен-Фото

    Думаю, что если бы не было КРОВОПРОЛИТИЯ , то вряд ли дело дошло до снятия с гонки - один толкнул, другой ответил . Ну, а когда  весь фейс в крови , да еще у САМОГО Кителя - жесткое наказание неизбежно, неважно, что сам провоцировал ...

  • VeloVelo
    Сольная атака Тони Мартина при ... (1)
    VeloVelo-Фото

    За Тони радостно. За Кристофа тоже. За Катюшу-Альпецин - неа.

  • Адриен
    Тур Дубая-2017. Этап 3 (6)
    Адриен-Фото
    Парень учится. Давайте не будем слишком требовательны к начинающим. Ведь не Тур же Франс. Время покажет...
  • HastaManana
    Андрей Гривко об инциденте с М ... (7)
    HastaManana-Фото

    Ну, причины и мотивы мне понятны. В любом случае, когда страсти поутихнут, зарвавшаяся звезда станет менее спесивой и более уважительной к соперникам. А Грифа многие в пелотоне похлопают по плечу в знак поддержки и понимания. Уверен в этом.

  • Адриен
    Андрей Гривко снят с Тура Дуба ... (24)
    Адриен-Фото

    Кто-то - условно - "за" Гривко, кто-то "против"... Конечно, с одной стороны, если гонщики вот так начнут раздавать оплеухи направо и налево - получится полный бардак, и с этим надо бороться. А вот с другой... Теперь и Китель, и другие в следующий раз наверняка поостерегутся запросто локтем-плечом отодвинуть Гривко, выбирая нужное место в пелетоне. Иногда УВАЖЕНИЯ надо добиваться и ценой снятия с соревнований...

  • viperws
    Андрей Гривко снят с Тура Дуба ... (24)
    viperws-Фото
    ну в следующий раз кто-нибудь подвинет Кителя плечом ненароком и съедет он в обрыв
  • Velolive-Team
    Андрей Гривко об инциденте с М ... (7)
    Velolive-Team-Фото
    мы ссылаемся на ссылку, которая вела на английскую версию.
  • Roman Avdeev
    Андрей Гривко об инциденте с М ... (7)
    Roman Avdeev-Фото
    Но вы то ссылаетесь на его страницу в фейсбуке, а там есть русский вариант, не в переводе. Сейчас то уж можно заменить перевод с английского на русский текст?
  • Roman Avdeev
    Андрей Гривко снят с Тура Дуба ... (24)
    Roman Avdeev-Фото
    Зачем переводили, он и на русском написал, так, к слову.
  • DIM
    Первая победа Джона Дегенкольб ... (1)
    DIM-Фото

    С почином!

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