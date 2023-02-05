- Категория:
- VeloNEWS / VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 22:14
Вуэльта Валенсии. Симоне Веласко одерживает волевую победу на третьем этапе
Итальянский гонщик Astana Qazaqstan Team Симоне Веласко приносит казахстанской команде первую победу в новом сезоне: сегодня он выиграл третий этап многодневной гонки «Вуэльта Валенсии».
Веласко оказался сильнейшим в спринте из трех человек группы отрыва, которая устояла перед сумасшедшим преследованием пелотона.
Симоне посвятил свой успех массажисту команды Умберто Инсельвини, который ушел из жизни 27 января.
Photo credit: @SprintCycling/Astana Qazaqstan Team
«Перед этапом мы со спортивными директорами понимали, что это будет очень тяжелый этап, так как многие гонщики захотят отобраться в отрыв. С самого старта мы атаковали множество раз, в итоге, после нескольких попыток мне все же удалось уехать.
После преодоления финального подъема, я стал думать о финише, стал верить, что у нас есть шанс, поэтому финальную часть гонки мы ехали на всю мощь. Мы доехали до финиша с преимуществом всего в несколько метров, но этого хватило.
Я безумно счастлив этой победе. Я хотел бы посвятить ее нашему командному массажисту Умберто Инсельвини, который ушел из жизни несколько дней назад. Эта победа в его память от всей нашей команды.
Также я хотел бы поблагодарить свою семью за поддержку, а также свою маленькую дочь Дилетту, эта победа также посвящена ей. Мы постараемся продолжить в том же духе и надеюсь, это только хорошее начало отличного сезона, который ждет нас впереди», - рассказал Симоне Веласко.
«Мы знали, что сегодня у отрыва есть большой шанс доехать до финиша, поэтому с самого старта, в течение часа, была большая борьба за участие в отрыве, многие команды пытались уехать.
Симоне сегодня показал себя с волевой стороны, он парень с характером и быстрым финишем, поэтому, мы знали, что у него есть все шансы. Предполагали, что если они перевалят последнюю гору с преимуществом хотя бы в 1 минуту, то дальше уже со спуска есть большие шансы на победу. Хорошо, что в отрыве с ним оказались такие же работоспособные ребята, все работали до конца, и, в итоге, победил сильнейший. Будем считать, что сегодняшней победой мы отрыли счет в новом сезоне. Начало дано, будем верить и работать дальше», - прокомментировал спортивный директор Дмитрий Фофонов.
Пресс-служба команды Astana Qazaqstan Team
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