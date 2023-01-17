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Пельо Бильбао — победитель 3 этапа Тура Даун Андер-2023

Пельо Бильбао выиграл 3-й этап, Джей Вайн надел майку лидера Тура Даун Андер-2023

 

 

  32-летний испанский велогонщик команды Bahrain Victorious Пельо Бильбао (Pello Bilbao) одержал победу на 3-м этапе Тура Даун Андер-2023. Решающим на 116-км дистанции стал финальный подъём Кокскрю (Corkscrew) – 2,4 км с 9% средними 24.4% максимальным градиентом за 6 км до финиша.

 

  27-летний австралийский велогонщик команды UAE Team Emirates Джей Вайн (Jay Vine), который до старта 3 этапа в общем зачёте уступал лидеру Роану Деннису (Jumbo-Visma) всего 3 секунды, атаковал на самом крутом отрезке подъёма Кокскрю. На его ускорение сразу ответил Саймон Йейтс (Jayco-AlUla), а затем перед вершиной к Вайну и Йейтсу переложился Пельо Бильбао. Набрав 28 секунд преимущество, тройка лидеров разыграла этап. Пельо Бильбао опередил в спринте Саймона Йейтса и поднялся на вторую строчку генеральной классификации, а Джей Вайн, финишировав 3-м, надел майку лидера гонки. Саймон Йейтс поднялся на третью строчку общего зачёта.

 

Роан Деннис (Jumbo-Visma) не сумел удержать первую позицию в общем зачёте – в самый неподходящий момент, когда пелотон ускорился перед началом подъёма Кокскрю, Деннису пришлось менять велосипед. 32-летний австралийский гонщик не смог вернуться на первые позиции на подъёме и финишировал только через полторы минуты после победителя.

 

Пельо Бильбао — победитель 3 этапа Тура Даун Андер-2023

 

Photo Bahrain – Victorious – photo Kei Tsuji/SprintCyclingAgency©2023

 

  Пельо Бильбао: «Вчера мы остались немного разочарованы, потому что гонка прошла не так, как ожидали, - потерял несколько секунд на финише. Короткие, взрывные подъёмы с быстрым спуском до финиша на сегодняшнем этапе мне идеально подходили. Догнать Йейтса и Вайна мне было сложновато, но я приложил все силы, догнал их на последних 300 метрах подъёма. Понимал, что у меня хороший шанс, потому что они думали и об общем зачёте, а я больше сфокусировался на том, как лучше всего спринтовать и постараться выиграть.

 

  Я наслаждаюсь работой с Нилом Стивенсом (спортивным директором Bahrain Victrious). Он вникает в каждую деталь. Рад принести ему эту победу на его домашней гонке. Он будет гордиться ребятами, которые сегодня идеально работали на меня».

 

  Нил Стивенс (Neli Stephens), спортивный директор команды Bahrain Victorious: «Сегодня была фантастическая командная победа. Мы очень чётко понимали, что Пельо – сильнай кандидат на победу на этапе. Конечно, вчера у нас не получилось быть с лидерами. Но мы были уверены, что если слаженно сработаем с самого старта, то у нас будут все шансы побороться на Кокскрю и удержаться с лидерами до финиша.

 

  Ребята фантастически отработали. Было очень тяжело опередить Йейтса и Вайна. Несколько лет назад Саймон Йейтс опередил Пельо на этапе Тур де Франс. Но сегодня Пельо обошёл Саймона в спринте. Снова мы получили доказательство, что Bahrain Victorious много и плодотворно работала зимой. Мы постарались сделать так, чтобы сезон начался с победы. И мы ещё не закончили. Впереди пара ещё более трудных этапов. Мы будем бороться и за генеральную классификацию».

 

  Саймон Йейтс (Jayco-AlUla): «Я старался сегодня разыграть свою карту. Джей Вайн был силён на подъёме, поэтому не было особых шансов атаковать и уехать от него. С другой стороны, мы хорошо сработались. Я знал, что Бильбао быстрый гонщик, хотел обойти его, и, в итоге, был очень близко к победе. Поэтому немного расстроен. Конечно, я хотел выиграть этап.

 

  Мы понимали, что UAE и Вайн захотят взять инициативу, что они и сделали. Мы заняли хорошие позиции у подножия подъёма, поэтому, хотя там было опасно, никакой драмы не случилось. А потом главным было, чтобы шла нога. Вайн выглядел сегодня очень мощно, как и его команда. Но никогда не узнаешь, пока не попробуешь. Поэтому мы оценили ситуацию в общем зачёте, на этом и строили план. Ещё ничего не окончено».

 

Пельо Бильбао — победитель 3 этапа Тура Даун Андер-2023

 

Пельо Бильбао — победитель 3 этапа Тура Даун Андер-2023

 

Пельо Бильбао — победитель 3 этапа Тура Даун Андер-2023

 

Пельо Бильбао — победитель 3 этапа Тура Даун Андер-2023

 

Пельо Бильбао — победитель 3 этапа Тура Даун Андер-2023

 Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

 

  Джей Вайн (UAE Team Emirates): «Мне нравится, когда план выполнен. Но я не смог бы этого добиться без товарищей по команде, которые всё для меня подготовили. Мне оставалось только воспользоваться их работой на последнем подъёме. Позади была большая группа, мы в отрыве понимали, что они могут догнать, поэтому просто наклонили головые и продавливали изо всех сил. Носить майку лидера – что-то совершенное особенное, надеюсь, увезу её домой после финального этапа. Но цыплят по осени считают – впереди ещё несколько трудных дней».

 

  Роан Деннис (Jumbo-Visma): «Просто не мог переключать передачи. Застрял на одной, подумал, что это не слишком хорошо на последних 40 км. Возвращаясь после замены велосипеда, потратил запас сил, холмы меня просто убили. Я старался не волноваться, хотел просто чуть отдышаться в пелотоне. Но в итоге сказал Милану Вадеру, чтобы он ехал для себя: «Что бы со мной сегодня не произошло, если нога у меня пойдёт, я сам буду впереди». Но в конце ноги сказали мне «нет». Это велоспорт. Голова хотела ехать, но ноги просто остановились. Я потерял майку, досадно, потому что ребята сегодня сделали всё возможное. Понятно, что с генеральной классификацией для нас покончено. Но впереди ещё два этапа, поборемся за них».

 

  Адди Энгельс, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Жаль, что не смогли повторить вчерашний фантастический день. Роану пришлось менять велосипед в неудачный момент. Он быстро вернулся, но этого оказалось недостаточно. К тому же, его ещё задержал завал, из-за чего к Кокскрю он подошёл на плохой позиции. И ему сегодня не хватило формы. Роан сказал через наушники, что Милан (Вадер) может поехать ради своих шансов. Он быстро сориентировался. Для него 8-е место – великолепный результат, которые демонстрирует качества Милана».

 

Результаты 3 этапа Тура Даун Андер-2023

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Теги к статье: Пельо Бильбао Pello Bilbao Bahrain Victorious Тур Даун Андер-2023 Santos Tour Down Under велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • RVL
    Тур Даун Андер-2023. Этап 3 (5)
    RVL-Фото
    Как я понял, он грегари сейчас. Ес?
  • Velolife
    Тур Даун Андер-2023. Этап 3 (5)
    Velolife-Фото

    Chris Froome is a Mega-Champ, who played a role of the Mega-Domestique for Corbin Strong. After crash with 19 km to go Chris had waited for Corbin to swap bikes and then paced him back to peloton. Froomy is indeed the Great Champ!

  • Giant72
    Велокоманда Corratec отрицает ... (6)
    Giant72-Фото
    Цитата: Astanaforever
    И самое главное, что Кинтано отказал родному Medelin, которые просили его заключить контракт с ними. Аппетиты у Наиро видимо огромные. Вот Лопес не стал гоняться за длинным рублем.т.е долларом и с радостью , без амбиций присоединился к родной,. колумбийской командой, что вызывает большое уважение. А не секрет, что Лопес получал в Астане 1.5 млн долларов .
    Опять же говорю, какие то несостыковки. Я так думаю что Лопес запрашивал не многим меньше чем КИНТАНА, потому что Лопес будет все же перспективнее немного. Я думаю что меделлин подсписала Лопеса, потому что тот согласился чуть опустить цену, либо посчитала Лопеса лучшим вариантом)
  • Sezar
    Тур Даун Андер-2023. Этап 3 (5)
    Sezar-Фото

    Вот уже и первый. Молодец, парень!

  • Astanaforever
    Джанни Москон сошёл с Тура Дау ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Ну...началось. И все это связано с Москоном. Видимо Астана не его команда.
  • RVL
    Марк Кэвендиш начнёт сезон в к ... (6)
    RVL-Фото
    Тут уже где то собрали топ паровоз для него...))
  • Cyrill
    Марк Кэвендиш начнёт сезон в к ... (6)
    Cyrill-Фото
    Упрощу утверждение для понимание. У "Астаны" никогда не было и нет полноценного поезда, чтобы развозить людей уровня Якобсена, Кэвендиша, Демара и им подобных на спринтерских этапах уровня ТДФ и однодневных спринтерских классиках типа Курнэ-Брюссель-Курнэ и т.п. Если только собрать по нитке с нескольких поколений, то что-то можно выстроить...гипотетически :)
  • RVL
    Велокоманда Corratec отрицает ... (6)
    RVL-Фото

    Не нужен кинтана им? Да они спят и видят такого гонца в составе.
    А вот эти аргументы...ну.. .
    ЗЫ. Потому что Герметик))

  • Earl57
    Велокоманда Corratec отрицает ... (6)
    Earl57-Фото
    Зачем молодой итальянской команде нужен Кинтана и какое им дело до его проблем?
    В проконти они вышли без него, приглашение на Джиро получили без него, на Тур не попадают в любом случае, какой бы знаменитый гонщик не был в их составе. Потому что орги Джиро не дают приглашения французским проконти, АСО в отместку не приглашает итальянские. У них свои многолетние терки.
    Если Кинтана нравится части болельщиков, то это не означает что все остальные должны быть того же мнения. Ни болельщики, ни команды, ни организаторы гонок.
  • nightbuster33
    Марк Кэвендиш начнёт сезон в к ... (6)
    nightbuster33-Фото
    Это что,второй ReforD-Гривко?,Воом?,а может ещё и Армстронг.Да-а,все мы стареем,живем со старыми воспоминаниями.

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