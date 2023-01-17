Пельо Бильбао — победитель 3 этапа Тура Даун Андер-2023

Пельо Бильбао выиграл 3-й этап, Джей Вайн надел майку лидера Тура Даун Андер-2023

32-летний испанский велогонщик команды Bahrain Victorious Пельо Бильбао (Pello Bilbao) одержал победу на 3-м этапе Тура Даун Андер-2023. Решающим на 116-км дистанции стал финальный подъём Кокскрю (Corkscrew) – 2,4 км с 9% средними 24.4% максимальным градиентом за 6 км до финиша.

27-летний австралийский велогонщик команды UAE Team Emirates Джей Вайн (Jay Vine), который до старта 3 этапа в общем зачёте уступал лидеру Роану Деннису (Jumbo-Visma) всего 3 секунды, атаковал на самом крутом отрезке подъёма Кокскрю. На его ускорение сразу ответил Саймон Йейтс (Jayco-AlUla), а затем перед вершиной к Вайну и Йейтсу переложился Пельо Бильбао. Набрав 28 секунд преимущество, тройка лидеров разыграла этап. Пельо Бильбао опередил в спринте Саймона Йейтса и поднялся на вторую строчку генеральной классификации, а Джей Вайн, финишировав 3-м, надел майку лидера гонки. Саймон Йейтс поднялся на третью строчку общего зачёта.

Роан Деннис (Jumbo-Visma) не сумел удержать первую позицию в общем зачёте – в самый неподходящий момент, когда пелотон ускорился перед началом подъёма Кокскрю, Деннису пришлось менять велосипед. 32-летний австралийский гонщик не смог вернуться на первые позиции на подъёме и финишировал только через полторы минуты после победителя.

Photo Bahrain – Victorious – photo Kei Tsuji/SprintCyclingAgency©2023

Пельо Бильбао: «Вчера мы остались немного разочарованы, потому что гонка прошла не так, как ожидали, - потерял несколько секунд на финише. Короткие, взрывные подъёмы с быстрым спуском до финиша на сегодняшнем этапе мне идеально подходили. Догнать Йейтса и Вайна мне было сложновато, но я приложил все силы, догнал их на последних 300 метрах подъёма. Понимал, что у меня хороший шанс, потому что они думали и об общем зачёте, а я больше сфокусировался на том, как лучше всего спринтовать и постараться выиграть.

Я наслаждаюсь работой с Нилом Стивенсом (спортивным директором Bahrain Victrious). Он вникает в каждую деталь. Рад принести ему эту победу на его домашней гонке. Он будет гордиться ребятами, которые сегодня идеально работали на меня».

Нил Стивенс (Neli Stephens), спортивный директор команды Bahrain Victorious: «Сегодня была фантастическая командная победа. Мы очень чётко понимали, что Пельо – сильнай кандидат на победу на этапе. Конечно, вчера у нас не получилось быть с лидерами. Но мы были уверены, что если слаженно сработаем с самого старта, то у нас будут все шансы побороться на Кокскрю и удержаться с лидерами до финиша.

Ребята фантастически отработали. Было очень тяжело опередить Йейтса и Вайна. Несколько лет назад Саймон Йейтс опередил Пельо на этапе Тур де Франс. Но сегодня Пельо обошёл Саймона в спринте. Снова мы получили доказательство, что Bahrain Victorious много и плодотворно работала зимой. Мы постарались сделать так, чтобы сезон начался с победы. И мы ещё не закончили. Впереди пара ещё более трудных этапов. Мы будем бороться и за генеральную классификацию».

Саймон Йейтс (Jayco-AlUla): «Я старался сегодня разыграть свою карту. Джей Вайн был силён на подъёме, поэтому не было особых шансов атаковать и уехать от него. С другой стороны, мы хорошо сработались. Я знал, что Бильбао быстрый гонщик, хотел обойти его, и, в итоге, был очень близко к победе. Поэтому немного расстроен. Конечно, я хотел выиграть этап.

Мы понимали, что UAE и Вайн захотят взять инициативу, что они и сделали. Мы заняли хорошие позиции у подножия подъёма, поэтому, хотя там было опасно, никакой драмы не случилось. А потом главным было, чтобы шла нога. Вайн выглядел сегодня очень мощно, как и его команда. Но никогда не узнаешь, пока не попробуешь. Поэтому мы оценили ситуацию в общем зачёте, на этом и строили план. Ещё ничего не окончено».

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

Джей Вайн (UAE Team Emirates): «Мне нравится, когда план выполнен. Но я не смог бы этого добиться без товарищей по команде, которые всё для меня подготовили. Мне оставалось только воспользоваться их работой на последнем подъёме. Позади была большая группа, мы в отрыве понимали, что они могут догнать, поэтому просто наклонили головые и продавливали изо всех сил. Носить майку лидера – что-то совершенное особенное, надеюсь, увезу её домой после финального этапа. Но цыплят по осени считают – впереди ещё несколько трудных дней».

Роан Деннис (Jumbo-Visma): «Просто не мог переключать передачи. Застрял на одной, подумал, что это не слишком хорошо на последних 40 км. Возвращаясь после замены велосипеда, потратил запас сил, холмы меня просто убили. Я старался не волноваться, хотел просто чуть отдышаться в пелотоне. Но в итоге сказал Милану Вадеру, чтобы он ехал для себя: «Что бы со мной сегодня не произошло, если нога у меня пойдёт, я сам буду впереди». Но в конце ноги сказали мне «нет». Это велоспорт. Голова хотела ехать, но ноги просто остановились. Я потерял майку, досадно, потому что ребята сегодня сделали всё возможное. Понятно, что с генеральной классификацией для нас покончено. Но впереди ещё два этапа, поборемся за них».

Адди Энгельс, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Жаль, что не смогли повторить вчерашний фантастический день. Роану пришлось менять велосипед в неудачный момент. Он быстро вернулся, но этого оказалось недостаточно. К тому же, его ещё задержал завал, из-за чего к Кокскрю он подошёл на плохой позиции. И ему сегодня не хватило формы. Роан сказал через наушники, что Милан (Вадер) может поехать ради своих шансов. Он быстро сориентировался. Для него 8-е место – великолепный результат, которые демонстрирует качества Милана».