Велокоманды Israel-Premier Tech и Uno-X Pro Cycling получили приглашение на Тур де Франс-2023

Организаторы Тур де Франс-2023 объявили список 22 команд-участниц

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Организаторы Тур де Франс опубликовали список команд, которые примут участие в 110-м выпуске французского Гранд-тура. Среди участников – 18 команд Мирового тура, 2 проконтинентальных команды, приглашённых автоматически благодаря наибольшему количеству очков в рейтинге команд по итогам сезона – это бельгийская Lotto Dstny и французская TotalEnergie.

Два оставшихся места организаторы отдали израильской команде Israel-Premier Tech, которая с 2023 года выступает на уровне профессиональной континентальной команды, и норвежской проконтинентальной команде Uno-X Pro Cycling Team.

Таким образом, на старт Тур де Франс-2023 1 июля выйдут 22 команды:

18 команд Мирового тура (UCI World Teams)

- AG2R Citroën Team (Fra)

- Alpecin Deceuninck (Bel)

- Astana QazaQstan Team (Kaz)

- Bora-Hansgrohe (Deu)

- EF Education-Easypost (Usa)

- Groupama-FDJ (Fra)

- Ineos Grenadiers (Gbr)

- Intermarché-Circus-Wanty (Bel)

- Jumbo-Visma (Ned)

- Movistar Team (Esp)

- Soudal Quick-Step (Bel)

- Team Arkea-Samsic (Fra)

- Team Bahrain Victorious (Brn)

- Team Cofidis (Fra)

- Team DSM (Ned)

- Team Jayco AlUla (Aus)

- Trek-Segafredo (Usa)

- UAE Team Emirates (Uae)

4 профессиональных континентальных команды:

2 команды, автоматически получивших приглашение:

- Lotto dstny (Bel)

- TotalEnergies (Fra)

2 команды, получивших приглашение от организаторов Тур де Франс-2023:

- Israel-Premier Tech (Isr)

- Uno-X Pro Cycling Team (Nor)

В прошлом году гонщики команды Israel-Premier Tech выиграли два этапа Тур де Франс – Саймон Кларк (Simon Clarke) одержал победу на 5-м этапе, Уго Уль (Hugo Houle) выиграл 16-й этап.

Кьелль Карлстрём, генеральный менеджер команды Israel-Premier Tech: «После того, как в прошлом году мы проехали лучший в истории команды Тур де Франс, мы с радостью и волнением в четвёртый раз вернёмся на гонку.

С каждым участием в Тур де Франс мы растём как команда. Победы Саймона Кларка и Уго Уля на этапах в прошлом году вызвали бурю эмоций и стали кульминацией в восьмилетней истории нашей команды.

Мы жаждем добиться большего успеха, будем бороться за победы на Тур де Франс в 2023 году, чтобы наши болельщики и партнёры гордились командой. Хочу поблагодарить ASO за приглашение на гонку, которая, без сомнений, будет одной из самых важных для нас целей сезона».

Норвежская велокоманда Uno-X впервые получила приглашение на Тур де Франс и станет первой скандинавской командой на французском Гранд-туре. Женская велокоманда Uno-X уже дебютировала на Тур де Франс в 2022 году.

Генеральный менеджер команды Uno-X Йенс Хёугланд (Jens Haugland): «Мы невероятно гордимся и благодарны за приглашение. Тур де Франс – предел мечтаний, просто принять участие в ней – для нашей команды уже победа. Мы хорошо подготовимся к старту. Одна из наших долгосрочных целей – бороться за высшие места на Тур де Франс. Нет причин считать эту задачу невозможной».