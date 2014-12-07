Велокоманды Israel-Premier Tech и Uno-X Pro Cycling получили приглашение на Тур де Франс-2023

- Категория:
- VeloNEWS / Tour de France |
- Дата:
- Вчера, 19:38
Организаторы Тур де Франс-2023 объявили список 22 команд-участниц
Photo © A.S.O. / Charly Lopez
Организаторы Тур де Франс опубликовали список команд, которые примут участие в 110-м выпуске французского Гранд-тура. Среди участников – 18 команд Мирового тура, 2 проконтинентальных команды, приглашённых автоматически благодаря наибольшему количеству очков в рейтинге команд по итогам сезона – это бельгийская Lotto Dstny и французская TotalEnergie.
Два оставшихся места организаторы отдали израильской команде Israel-Premier Tech, которая с 2023 года выступает на уровне профессиональной континентальной команды, и норвежской проконтинентальной команде Uno-X Pro Cycling Team.
Таким образом, на старт Тур де Франс-2023 1 июля выйдут 22 команды:
18 команд Мирового тура (UCI World Teams)
- AG2R Citroën Team (Fra)
- Alpecin Deceuninck (Bel)
- Astana QazaQstan Team (Kaz)
- Bora-Hansgrohe (Deu)
- EF Education-Easypost (Usa)
- Groupama-FDJ (Fra)
- Ineos Grenadiers (Gbr)
- Intermarché-Circus-Wanty (Bel)
- Jumbo-Visma (Ned)
- Movistar Team (Esp)
- Soudal Quick-Step (Bel)
- Team Arkea-Samsic (Fra)
- Team Bahrain Victorious (Brn)
- Team Cofidis (Fra)
- Team DSM (Ned)
- Team Jayco AlUla (Aus)
- Trek-Segafredo (Usa)
- UAE Team Emirates (Uae)
4 профессиональных континентальных команды:
2 команды, автоматически получивших приглашение:
- Lotto dstny (Bel)
- TotalEnergies (Fra)
2 команды, получивших приглашение от организаторов Тур де Франс-2023:
- Israel-Premier Tech (Isr)
- Uno-X Pro Cycling Team (Nor)
В прошлом году гонщики команды Israel-Premier Tech выиграли два этапа Тур де Франс – Саймон Кларк (Simon Clarke) одержал победу на 5-м этапе, Уго Уль (Hugo Houle) выиграл 16-й этап.
Кьелль Карлстрём, генеральный менеджер команды Israel-Premier Tech: «После того, как в прошлом году мы проехали лучший в истории команды Тур де Франс, мы с радостью и волнением в четвёртый раз вернёмся на гонку.
С каждым участием в Тур де Франс мы растём как команда. Победы Саймона Кларка и Уго Уля на этапах в прошлом году вызвали бурю эмоций и стали кульминацией в восьмилетней истории нашей команды.
Мы жаждем добиться большего успеха, будем бороться за победы на Тур де Франс в 2023 году, чтобы наши болельщики и партнёры гордились командой. Хочу поблагодарить ASO за приглашение на гонку, которая, без сомнений, будет одной из самых важных для нас целей сезона».
Норвежская велокоманда Uno-X впервые получила приглашение на Тур де Франс и станет первой скандинавской командой на французском Гранд-туре. Женская велокоманда Uno-X уже дебютировала на Тур де Франс в 2022 году.
Генеральный менеджер команды Uno-X Йенс Хёугланд (Jens Haugland): «Мы невероятно гордимся и благодарны за приглашение. Тур де Франс – предел мечтаний, просто принять участие в ней – для нашей команды уже победа. Мы хорошо подготовимся к старту. Одна из наших долгосрочных целей – бороться за высшие места на Тур де Франс. Нет причин считать эту задачу невозможной».
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