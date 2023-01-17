Пьер Роллан объявил о завершении карьеры велогонщика

36-летний Пьер Роллан завершил карьеру профессионального велогонщика после закрытия команды B&B Hotels – KTM

36-летний французский велогонщик Пьер Роллан (Pierre Rolland) после закрытия велокоманды B&B Hotels – KTM объявил, что завершает карьеру. Пьер Роллан пришёл в профессиональный велоспорт в 2006 году стажёром в команду Credit Agricole, с которой заключил первый контракт в 2007 году. Всю карьеру за исключением трёх лет (с 2016 по 2018) в команде Мирового тура Cannondale (EF Education) Пьер Роллан выступал в проконтинентальных командах.

В 2019 году он перешёл в команду Жерома Пино Vital Concept - B&B Hotels, где выступал закрытия проекта. Пьер Роллан одержал 12 побед, в том числе два этапа Тур де Франс и этап Джиро д’Италия, принял участие в 19 Гранд-турах.

В генеральной классификации Гранд-туров наивысшим результатом Пьера Роллана стало 4-е место на Джиро д’Италия в 2014 году, на Тур де Франс он трижды финишировал в топ-10 (в 2011, 2012 и 2015).

Пьер Роллан не жалеет, что пришлось поставить точку в 16-летней карьере в этом году, он отказался от предложений других команд и собирается заняться своими проектами, о чём рассказал в интервью Eurosport.fr.

Пьер Роллан: «Да, решил закончить карьеру. Вижу, что люди, которые меня едва знают, переживают за меня. Хочу сказать им: «Не грустите, потому что я сам не расстроен». Я доволен 16 годами карьеры. Судьба решила, что пора завершать, и не буду ей сопротивляться. У меня есть интересные проекты, которыми хочу заняться. Если бы не знал, что мне делать с собой через три месяца, тогда мне было бы грустно, но я не в такой ситуации.

Рад завершить карьеру, выступая на хорошем уровне, когда не тянул лямку, не плёлся в хвосте пелотона. Чувствовал, что были силы отработать ещё года два или даже три. Но для меня эти годы были бонусом, как и прошедший сезон».

На вопрос журналиста о варианте вернуться в команде TotalEnergie (бывшей Europcar, за которую Роллан выступал в с 2011 по 2015), или найти другую команду, Пьер Роллан ответил:

«С TotalEnergie не разговаривал. У Жана-Рене Бернадо есть мой номер, он бы позвонил, если бы хотел. Понимаю, что сложно взять в команду гонщика, когда бюджеты у многих ограничены.

Я связывался с другими командами, но по разными причинам ничего не вышло. Не хочу называть эти команды. Я предпочёл посоветовать им нанять некоторых более молодых гонщиков B&B Hotels – KTM, а не пытаться во что бы то ни стало подписать меня. У меня уже были шансы себя проявить, не мог представить, как буду вписываться в совершенно новую команду.

Я продолжаю тренироваться ради удовольствия, и бросать тренировки не собираюсь. У меня есть проекты, связанные с велоспортом, но пока не могу о них сказать больше».