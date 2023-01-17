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Пьер Роллан объявил о завершении карьеры велогонщика

36-летний Пьер Роллан завершил карьеру профессионального велогонщика после закрытия команды B&B Hotels – KTM

 

Пьер Роллан объявил о завершении карьеры велогонщика

 

  36-летний французский велогонщик Пьер Роллан (Pierre Rolland) после закрытия велокоманды B&B Hotels – KTM объявил, что завершает карьеру. Пьер Роллан пришёл в профессиональный велоспорт в 2006 году стажёром в команду Credit Agricole, с которой заключил первый контракт в 2007 году.  Всю карьеру за исключением трёх лет (с 2016 по 2018) в команде Мирового тура Cannondale (EF Education) Пьер Роллан выступал в проконтинентальных командах.

 

  В 2019 году он перешёл в команду Жерома Пино Vital Concept - B&B Hotels, где выступал закрытия проекта. Пьер Роллан одержал 12 побед, в том числе два этапа Тур де Франс и этап Джиро д’Италия, принял участие в 19 Гранд-турах.

 

  В генеральной классификации Гранд-туров наивысшим результатом Пьера Роллана стало 4-е место на Джиро д’Италия в 2014 году, на Тур де Франс он трижды финишировал в топ-10 (в 2011, 2012 и 2015).

 

  Пьер Роллан не жалеет, что пришлось поставить точку в 16-летней карьере в этом году, он отказался от предложений других команд и собирается заняться своими проектами, о чём рассказал в интервью Eurosport.fr.

 

  Пьер Роллан: «Да, решил закончить карьеру. Вижу, что люди, которые меня едва знают, переживают за меня. Хочу сказать им: «Не грустите, потому что я сам не расстроен». Я доволен 16 годами карьеры. Судьба решила, что пора завершать, и не буду ей сопротивляться. У меня есть интересные проекты, которыми хочу заняться. Если бы не знал, что мне делать с собой через три месяца, тогда мне было бы грустно, но я не в такой ситуации.

 

  Рад завершить карьеру, выступая на хорошем уровне, когда не тянул лямку, не плёлся в хвосте пелотона. Чувствовал, что были силы отработать ещё года два или даже три. Но для меня эти годы были бонусом, как и прошедший сезон».

 

  На вопрос журналиста о варианте вернуться в команде TotalEnergie (бывшей Europcar, за которую Роллан выступал в с 2011 по 2015), или найти другую команду,  Пьер Роллан ответил:

 

  «С TotalEnergie не разговаривал. У Жана-Рене Бернадо есть мой номер, он бы позвонил, если бы хотел. Понимаю, что сложно взять в команду гонщика, когда бюджеты у многих ограничены.

 

  Я связывался с другими командами, но по разными причинам ничего не вышло. Не хочу называть эти команды. Я предпочёл посоветовать им нанять  некоторых  более молодых гонщиков B&B Hotels – KTM, а не пытаться во что бы то ни стало подписать меня. У меня уже были шансы себя проявить, не мог представить, как буду вписываться в совершенно новую команду.

 

  Я продолжаю тренироваться ради удовольствия, и бросать тренировки не собираюсь. У меня есть проекты, связанные с велоспортом, но пока не могу о них сказать больше».

 

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Теги к статье: Пьер Роллан Pierre Rolland

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Комментарии

  • Гонщик
    Примож Роглич: “Не знаю, поеду ... (3)
    Гонщик-Фото

    Жаль Роглича, из-за какого-то недофинишëра, очень серьёзно пострадал, на Джиро ехать никакого смысла, если вообще сможет набрать былые кондиции. 

  • Гонщик
    Велокоманда Astana Qazaqstan р ... (22)
    Гонщик-Фото

    Цитата: sixpack
    в общем, дело обрастает конкретикой, и в нем появляется перcонал Астаны. Мягко съехать с темы, видимо, было уже нельзя. Возможно, что команде уже не отвертеться.

    The judge has summoned Vicente Belda, his son Vicente Belda Garc?a and Marcos Maynar to testify on January 16.
    Забанить при желании могут любого, стоит не заплатить налоги и попасть в немилость. 

  • Sezar
    Примож Роглич: “Не знаю, поеду ... (3)
    Sezar-Фото

    Как говорится не кажи гоп.., итальянские гонки для Ремко непростые, всякое может случиться и хотелось бы серьезных соперников. Того же Власова, Мартинеса, Берналя, Роглича, Томаса.

    Но, уверен, в следующем году Ремко станет еще сильнее, причем заметно.

  • Александра
    Велокоманда Astana Qazaqstan р ... (22)
    Александра-Фото

    Да вот что-то подобного с Лопесом и ожидалось. Тут он едет, тут не едет, тут селедку заворачивает... Обвинять голословно не хочется, просто вспоминаются в связи с Лопесом не столько спортивные эпизоды, сколько взбрыки и недовольства.

  • sixpack
    Велокоманда Lotto Dstny перехо ... (2)
    sixpack-Фото
    Астана в рейте-2022 еще ниже
  • sergejdriver
    Велокросс. UCI World Cup Dubli ... (11)
    sergejdriver-Фото
    А разделка и спринтерский этап в той же гонке что и Ванту укладывается? Феномен он и есть феномен))
  • bambuk1970
    Велокоманда Lotto Dstny перехо ... (2)
    bambuk1970-Фото

    Закономерный результат "великолепного менеджмента" госпожи Зель и её молодой, но слишком энергичной команды! Велогруппу с мировым именем превратили в попрошаек wild csrd и завсегдатаев либительских гонок первой категории. Вино молодец, вовремя отпинался от неё. Иначе в таком состоянии сейчас была бы "Астана"...

  • Astanaforever
    Велокоманда Astana Qazaqstan р ... (22)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Krakk
    Неприятный момент, но кричать "все пропало" и цепляться за Лопеса точно не стоит. У "Астаны" со следующего года начнет бороться за генерал Пронский. По таланту точно выше Лопеса, да и любого, кто был в Астане последние 10 лет, кроме, может быть, Нибали. Смущает только, почему не заключил многолетний контракт, возможно, рассматривает "Астану" только как трамплин и видит себя капитаном одной из сильнейших команд пелотона.
    Толсто троллишь, сударь...да и до reforg34 тебе далековато.
  • Адриен
    Велокоманда Astana Qazaqstan р ... (22)
    Адриен-Фото

    Ну, тогда вопросы к команде, к руководству. Если травма бедра фиктивна, а были побочные действия от употребления менотропина, то медперсонал команды об этом знал. А значит - и руководители тоже. Плюс - этот массажист Бельда ... Такое впечатление, что дело только начинается. Но к началу сезона всё будет известно. Интересно, если виновность Лопеса не будет доказана, решение об его увольнении будет пересмотрено ?

  • sixpack
    Велокоманда Astana Qazaqstan р ... (22)
    sixpack-Фото

    в общем, дело обрастает конкретикой, и в нем появляется перcонал Астаны. Мягко съехать с темы, видимо, было уже нельзя. Возможно, что команде уже не отвертеться.

    The judge has summoned Vicente Belda, his son Vicente Belda Garc?a and Marcos Maynar to testify on January 16.

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