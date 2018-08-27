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Велокоманда B&B Hotels – KTM не нашла спонсоров и закрывается

Велогонщики и персонал команды B&B Hotels – KTM остались без работы

 

 

  Жером Пино (Jérôme Pineau) не сумел найти спонсоров для своей команды BB Hotels – KTM, основанной им в 2018 году. Большие надежды на создание более крупного проекта с увеличением бюджета, подписанием британского спринтера Марка Кэвендиша и созданием женской команды не оправдались. По сообщению французского издания Le Telegramme, в среду, 7 декабря, генеральный менеджер команды Жером Пино провёл двухчасовую видеоконференцию с командой, где объявил о закрытии BB Hotels – KTM.

 

Велокоманда B&B Hotels – KTM не нашла спонсоров и закрывается

 

  Жером Пино: «Мы приложили все силы, чтобы спасти наш клуб, но, к сожалению. не добились успеха. Мы сдаёмся просто так, но чудес не бывает. Сейчас отчаянно стараемся спасти, что ещё можно, найти решения для каждого».

 

  20 гонщиков команды, контракты которых действовали до конца 2023 года, остались без работы, в том числе ветераны команды 36-летний французский велогонщик Пьер Роллан (Pierre Rolland). 37-летний французский гонщик Джонатан Ивер (Jonathan Hivert), 39-летний французский гонщик Сирил Лемуан (Cyril Lemoine), а также пятеро гонщиков, которые собирались выступать в команде с 2023 года – Марк Кэвендиш, Максимилиан Ричезе, Ник Шульц, Кес Бол, Стивен Уильямс.

 

28-летний французский гонщик Виктор Корецки (Victor Koretzky) подписал контракт с командой Bora-hansrohe.

33-летний нидерландский велогонщик Рамон Синкельдам (Ramon Sinkeldam), который собирался выступать в команде Жерома Пино после ухода из Groupama-FDJ, заключил контракт с Alpecin-Deceuninck.

 

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Теги к статье: BB Hotels – KTM

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  1. Имя: Александр

    Freejazz

    Сегодня, 06:37 | Регистрация: 27.08.2018

    Там ещё и у женщин был неплохой состав - Кордон-Раго, Хоскин, Киссенхоффер (ей похоже с вело не везет и опять в науку возвращаться надо).

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Куинн Симмонс: ”Хорошо выступа ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    было-б здоровско собрать всех лесорубов в одной команде!

  • Freejazz
    Велокоманда B&B Hotels – KTM н ... (1)
    Freejazz-Фото

    Там ещё и у женщин был неплохой состав - Кордон-Раго, Хоскин, Киссенхоффер (ей похоже с вело не везет и опять в науку возвращаться надо).

  • motte
    Ремко Эвенепул о диете, тренир ... (11)
    motte-Фото
    Роглич никак не восстановится после операции, Берналь есть огромный вопрос.
    Эта Джиро ремкина.
    Старый лис Лефевр чует это и хорохорится как обычно-:)
  • Sezar
    Ремко Эвенепул о диете, тренир ... (11)
    Sezar-Фото

    Надеюсь, на Джиро будут серьезные ребята типа Роглича или Берналя. А то будет неинтересно.

  • Earl57
    Ремко Эвенепул о диете, тренир ... (11)
    Earl57-Фото
    18 км и Аренсман осилит, а вот как Ремко от него в горах будет отрываться - это уже интересней.
    От Юмбо либо Роглич будет, либо Фосс, от которого Ремко уже "оторвался" на ЧМ. Да и относительно ВВА еще ничего не решено...
  • StVano
    Ремко Эвенепул о диете, тренир ... (11)
    StVano-Фото
    Наверное, кто-то считает его "пенсионером", кого то останавливает запрашиваемая сумма контракта, а кто-то не верит в его очередной взлёт на ТДФ...
  • MVDP
    Ремко Эвенепул о диете, тренир ... (11)
    MVDP-Фото
    Как будто Ганна его преследователь на Джиро. А так не исключено, что и от него оторвется, учитывая финишный холмик.
  • Earl57
    Ремко Эвенепул о диете, тренир ... (11)
    Earl57-Фото
    Это он от Ганны на разделке оторвется?
  • motte
    Ремко Эвенепул о диете, тренир ... (11)
    motte-Фото
    Так тадей готовится взять этот тдф, Джиро не катит, винегар под вопросом на Джиро.
    Ремко есть фаворит номер один, а вот тдф 24го года... Там может быть облом.
  • Earl57
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (3)
    Earl57-Фото
    Я видела хайлайт этой гонки на ютубе. На самом деле Дилан отлично проехал, особенно если учесть его специализацию. Трасса была техническая - с подъемами, многочисленными поворотами и грязью. Дилан бодро преодолевал подъемы и бегал по грязи с велосипедом на плече как заправский кроссмен.

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