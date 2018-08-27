Велокоманда B&B Hotels – KTM не нашла спонсоров и закрывается

Велогонщики и персонал команды B&B Hotels – KTM остались без работы

Жером Пино (Jérôme Pineau) не сумел найти спонсоров для своей команды BB Hotels – KTM, основанной им в 2018 году. Большие надежды на создание более крупного проекта с увеличением бюджета, подписанием британского спринтера Марка Кэвендиша и созданием женской команды не оправдались. По сообщению французского издания Le Telegramme, в среду, 7 декабря, генеральный менеджер команды Жером Пино провёл двухчасовую видеоконференцию с командой, где объявил о закрытии BB Hotels – KTM.

Жером Пино: «Мы приложили все силы, чтобы спасти наш клуб, но, к сожалению. не добились успеха. Мы сдаёмся просто так, но чудес не бывает. Сейчас отчаянно стараемся спасти, что ещё можно, найти решения для каждого».

20 гонщиков команды, контракты которых действовали до конца 2023 года, остались без работы, в том числе ветераны команды 36-летний французский велогонщик Пьер Роллан (Pierre Rolland). 37-летний французский гонщик Джонатан Ивер (Jonathan Hivert), 39-летний французский гонщик Сирил Лемуан (Cyril Lemoine), а также пятеро гонщиков, которые собирались выступать в команде с 2023 года – Марк Кэвендиш, Максимилиан Ричезе, Ник Шульц, Кес Бол, Стивен Уильямс.

28-летний французский гонщик Виктор Корецки (Victor Koretzky) подписал контракт с командой Bora-hansrohe.

33-летний нидерландский велогонщик Рамон Синкельдам (Ramon Sinkeldam), который собирался выступать в команде Жерома Пино после ухода из Groupama-FDJ, заключил контракт с Alpecin-Deceuninck.