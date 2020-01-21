Пьер Роллан упал во время тренировки

- Категория:
- VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 22:58
Пьер Роллан пропустит первый тренировочный сбор команды Vital Concept-B&B Hotels
33-летний французский гонщик Пьер Роллан (Pierre Rolland) не сможет приехать на первый тренировочный сбор французской проконтинентальной команды Vital Concept - B&B Hotels.
Во время тренировки дома он упал, ударившись лицом, и на некоторое время потерял сознание. Серьёзных травм удалось избежать и менять программу гонок на следующий сезон не придётся, но вместе тренировочного лагеря Пьер Роллан продолжит тренироваться дома на тренажёре. Начало этого года для Пьера Роллана также сложилось неудачно. В феврале он получил двойной перелом запястья, из-за которого не выступал в марте и апреле.
@FRJ_photo
Пьер Роллан: «Я находился всего в двух километрах от дома, когда это произошло. Смог предупредить жену до того, как ненадолго потерял сознание. У меня раны, на лечение которых потребуется несколько дней. Так что придётся ограничиться домашними сессиями тренировок на тренажёре и упражнениями.
Досадно пропускать первый сбор команды перед сезоном 2020 года, но это препятствие совершенно не повлияет на мою программу.
Вместе с командой мы планировали, что следующий сезон начну позже, чем в этом году, чтобы выйти на единственный пик формы. В идеале в первый раз в году надену гоночный номер в конце февраля. У меня будет долгая подготовка, чтобы выйти на пик формы к летним гонкам».
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