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Пьер Роллан упал во время тренировки

Пьер Роллан пропустит первый тренировочный сбор команды Vital Concept-B&B Hotels

 

 

  33-летний французский гонщик Пьер Роллан (Pierre Rolland) не сможет приехать на первый тренировочный сбор французской проконтинентальной команды Vital Concept - B&B Hotels.

 

  Во время тренировки дома он упал, ударившись лицом, и на некоторое время потерял сознание. Серьёзных травм удалось избежать и менять программу гонок на следующий сезон не придётся, но вместе тренировочного лагеря Пьер Роллан продолжит тренироваться дома на тренажёре. Начало этого года для Пьера Роллана также сложилось неудачно. В феврале он получил двойной перелом запястья, из-за которого не выступал в марте и апреле.

 

Пьер Роллан упал во время тренировки

 

@FRJ_photo

 

  Пьер Роллан: «Я находился всего в двух километрах от дома, когда это произошло. Смог предупредить жену до того, как ненадолго потерял сознание. У меня раны, на лечение которых потребуется несколько дней. Так что придётся ограничиться домашними сессиями тренировок на тренажёре и упражнениями.

 

 Досадно пропускать первый сбор команды перед сезоном 2020 года, но это препятствие совершенно не повлияет на мою программу.  

 

  Вместе с командой мы планировали, что следующий сезон начну позже, чем в этом году, чтобы выйти на единственный пик формы. В идеале в первый раз в году надену гоночный номер в конце февраля. У меня будет долгая подготовка, чтобы выйти на пик формы к летним гонкам».

 

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Теги к статье: Пьер Роллан Pierre Rolland

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Комментарии

  • Ice
    Насэр Буанни: «Моя главная цел ... (1)
    Ice-Фото

    В чем в чем, а в бойцовских качествах ему не откажешь. Еще поборется на финишах.

  • Roscomsport
    Петер Саган: «Впереди у меня н ... (4)
    Roscomsport-Фото

    Инсайд.

    "...пока не выиграет четвертый ЧМ не уйдет"

  • motte
    Маттео Трентин о Милан-Сан-Рем ... (5)
    motte-Фото

    Ох, Маттео Маттео!

    Самая яркая и заветная мечта карьеры ушла от тебя в Англии...как то дико все стало...

     

  • Karmatron
    Эган Берналь хочет проехать Дж ... (11)
    Karmatron-Фото

    Попробую спргонозировать расклад по капитанам:

    Джиро: Берналь и Карапас (в процессе будут решать, кто главный)

    Тур: Фрум, Томас, Берналь (будут везти Фрума. Если не потянет, все будет зависеть от формы Томаса и того, как восстановится Берналь)

    Вуэльта: Карапас и кто-то еще - хоть бы и Сиваков, наш жеж (Повезут Карапаса, потому что не зря же он переходил в Инеос)

    Ну и всегда в план может вмешаться чья-то сломаная ключица.

  • tds
    Маттео Трентин о Милан-Сан-Рем ... (5)
    tds-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Серафим
    По поводу носков - тот, кто регламентировал длину носков, мотивировал, что это влияет на аэродинамику. Оно вообще понимало, что такое аэродинамика? Неужели у этих людей столько свободного времени для воплощения маразмов?

    у кого-то просто нет иного способа выжить в этом сурово.. доказать свою необходимость! и свободное время тут точно ни при чём. за это зп получают.
    пустые люди в рабочее время создают пустые смыслы.
    но в этом, возможно, тоже есть какой-то смысл! ))
    У нас не компетентных вся дума!
  • uran
    Новобранец команды Movistar Ма ... (5)
    uran-Фото
    Это от воспитания и наглости. Будь на месте велосипедиста МАЗ объезжали бы за две полосы, ибо понимают последствия.
  • Shalam s Urala
    Маттео Трентин о Милан-Сан-Рем ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Серафим
    По поводу носков - тот, кто регламентировал длину носков, мотивировал, что это влияет на аэродинамику. Оно вообще понимало, что такое аэродинамика? Неужели у этих людей столько свободного времени для воплощения маразмов?

    у кого-то просто нет иного способа выжить в этом сурово.. доказать свою необходимость! и свободное время тут точно ни при чём. за это зп получают.

    пустые люди в рабочее время создают пустые смыслы.

    но в этом, возможно, тоже есть какой-то смысл! ))

  • Gonza Golanov
    Новобранец команды Movistar Ма ... (5)
    Gonza Golanov-Фото
    Цитата: RustamA86
    Это все потому, что 80% водителей не считают велосипед за ТС и не видят велосипедистов в упор. Я так понимаю это не только в наших странах, это по всему миру.
    Совершенно верно. Только те водители, которые сами периодически катаются на велосипеде, ведут себя корректно, остальные велосипедистов за равноправных участников дорожного движения не считают априори.
  • Mima
    Маттео Трентин о Милан-Сан-Рем ... (5)
    Mima-Фото
    Это один из редких , кто хоть намекнул на спортивных директоров (некомпетентных). Значит, и здесь назначают по блату, или родственников. Естественно, это меньшинство. Но гонцы все видят и на своей шкуре познают. Нравится мне этот гонец очень.
  • Серафим
    Маттео Трентин о Милан-Сан-Рем ... (5)
    Серафим-Фото

     По поводу носков - тот, кто регламентировал длину носков, мотивировал, что это влияет на аэродинамику. Оно вообще понимало, что такое аэродинамика? Неужели у этих людей столько свободного времени для воплощения маразмов? 

     

     А о проблемах велоспорта в Италии - если в Италии все так печально, что можно сказать о России?

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