Заявление велокоманды Astana Qazaqstan по поводу Микеле Гадзоли

Команда Astana Qazaqstan Team получила официальное уведомление от UCI(Международный Союз Велосипедистов) о дисквалификации, наложенной на гонщика Микеле Гадзоли сроком на 1 год в результате обнаружения в пробе А, в рамках соревновательного контроля 17 февраля 2022 года на «Вольте Альгарве», вещества Tuaminoheptane, входящего в список запрещенных веществ WADA.

В рамках этого дела команда Astana Qazaqstan Team получила от Микеле Гадзоли полное объяснение причин, по которым вышеуказанное вещество оказалось в его организме. Данные объяснения также были представлены и тщательно рассмотрены в UCI.

UCI посчитал достаточными объяснения, представленные Микеле Гадзоли, которые сводятся к тому, что вышеуказанное вещество попало в организм случайным образом после использования назального спрея для лечения насморка Rhinofluimucil, приобретенного в аптеке самостоятельно без какого-либо уведомления медицинского персонала команды Astana Qazaqstan Team. UCI приняло решение о классификации данного дела как непреднамеренное нарушение анти-допинговых правил, ввиду чего дисциплинарное взыскание ограничилось одним годом дисквалификации и аннулированием результатов лишь одной гонки «Вольта Альгарве».

Astana Qazaqstan Team категорически подчеркивает, что команда не имеет никакого отношения к произошедшему непреднамеренному нарушению антидопинговых правил гонщиком Микеле Гадзоли.

Команда Astana Qazaqstan Team, придерживаясь политики нулевой терпимости, приняла решение о незамедлительном расторжении контракта с Микеле Гадзоли.

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team