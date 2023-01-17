Эли Изербит сошёл с чемпионата Европы по велокроссу-2022 из-за боли в ноге

Эли Изербит о сходе с чемпионата Европы по велокроссу-2022

25-летний бельгийский велогонщик Эли Изербит (Eli Iserbyt) стартовал на чемпионате Европы по велокроссу как один из основных претендентов на победу. С начала сезона велокросса 2022/23 Изербит на всех гонках, в которых принял участие, поднимался на подиум - одержал пять побед, в том числе на трёх этапах Кубка мира, трижды финишировал вторым, один раз – третьим. На трассе в Намюре Изербит атаковал одним из первых, но сошёл на четвёртом из девяти кругов.

В интервью Sporza после гонки Эли Изербит рассказал, что сошёл из-за сильной боли в ноге. Но горечь схода смягчила победа Майкла Вантауренхаута, товарища по команде Pauwels Sauzen-Bingoal, который впервые в карьере надел майку чемпиона Европы по велокроссу.

Эли Изербит: «С тех пор, как у меня начались проблемы со спиной, мне приходилось справляться со своего рода онемением левой ноги. Эта проблема и возникла на чемпионате. На первом склоне я потерял равновесие, пришлось слезть с велосипеда. Когда снова запрыгнул в седло, появилась сильная боль в левой ноге. До этого момента чувствовал себя отлично, и старт получился хорошим. Проблема больше не связана со спиной. Слушайте, я не собираюсь скрывать, что у меня есть что-то хроническое. Всё под контролем. Но из-за неловкого движения проблема снова возникла, это раздражает».

Юрген Меттепеннинген (Jurgen Mettepenningen), генеральный менеджер команды Pauwels Sauzen-Bingoal: «Мы – команда. Эли оказался не так силён, но Майкл одержал победу, и это приятно. Думаю, Эли рад за него, они близкие друзья, поэтому никаких проблем. Они не только товарищи по команде, но и друзья».