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Эли Изербит сошёл с чемпионата Европы по велокроссу-2022 из-за боли в ноге

Эли Изербит о сходе с чемпионата Европы по велокроссу-2022

 

 

  25-летний бельгийский велогонщик Эли Изербит (Eli Iserbyt) стартовал на чемпионате Европы по велокроссу как один из основных претендентов на победу. С начала сезона велокросса 2022/23 Изербит на всех гонках, в которых принял участие, поднимался на подиум - одержал пять побед, в том числе на трёх этапах Кубка мира, трижды финишировал вторым, один раз – третьим. На трассе в Намюре Изербит атаковал одним из первых, но сошёл на четвёртом из девяти кругов.

 

  В интервью Sporza после гонки Эли Изербит рассказал, что сошёл из-за сильной боли в ноге. Но горечь схода смягчила победа Майкла Вантауренхаута, товарища по команде Pauwels Sauzen-Bingoal, который впервые в карьере надел майку чемпиона Европы по велокроссу.

 

Эли Изербит сошёл с чемпионата Европы по велокроссу-2022 из-за боли в ноге

 

 

  Эли Изербит: «С тех пор, как у меня начались проблемы со спиной, мне приходилось справляться со своего рода онемением левой ноги. Эта проблема и возникла на чемпионате. На первом склоне я потерял равновесие, пришлось слезть с велосипеда. Когда снова запрыгнул в седло, появилась сильная боль в левой ноге. До этого момента чувствовал себя отлично, и старт получился хорошим. Проблема больше не связана со спиной. Слушайте, я не собираюсь скрывать, что у меня есть что-то хроническое. Всё под контролем. Но из-за неловкого движения проблема снова возникла, это раздражает».

 

  Юрген Меттепеннинген (Jurgen Mettepenningen), генеральный менеджер команды Pauwels Sauzen-Bingoal: «Мы – команда. Эли оказался не так силён, но Майкл одержал победу, и это приятно. Думаю, Эли рад за него, они близкие друзья, поэтому никаких проблем. Они не только товарищи по команде, но и друзья».

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Теги к статье: Эли Изербит Eli Iserbyt чемпионат Европы по велокроссу

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Комментарии

  • MVDP
    Чемпионат Европы по велокроссу ... (7)
    MVDP-Фото

    В Намюре у него не получается, это факт, но здесь больше не в рельефе, а в покрытии причина. Как раз таки техника езды по скользкой грязи хромает, отсюда и падения, и поломки.

  • sashaney
    Яспер Филипсен опередил Йонаса ... (2)
    sashaney-Фото

    Фруми официально оформился свадебным генералом.

  • nightbuster33
    Генеральный менеджер Education ... (15)
    nightbuster33-Фото

    Справа на стр."Страницы истории велоспорта".Советую всем вначале ознакомится,затем корректно комментировать.Обычно ссылаются на других,когда сомневаются в своих знаниях.Легче ознакомится прочтением напечатанного и развеять мифы кем-то сказанным и пополнить свой багаж из достоверных источников.В гонке 2016г.(Джиро)было две разделки-8,?км. и 40,?км. и в обеих Кройс проиграл Нибали,мало,но проиграл. А призерами на этих этапах были совершенно другие лица. Бай-Бай!

  • Astanaforever
    Яспер Филипсен опередил Йонаса ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ну и рожа у Фрума.)))
  • Гонщик
    Генеральный менеджер Education ... (15)
    Гонщик-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Нибали:2013г.Джиро-удерживал Розовую майку 13 этапов и победил,2014г.ТдФ-удерживал Желтую майку 19 этапов и победил,2016г.-Розовую майку последние 2 этапа и до конца."Кройс был на голову сильнее",но проиграл обе разделки Нибали.Ну, а эффект "СВЕТА и ТЕНИ" могут понять только специалисты-ОПТИКИ.По простому говоря, пример:прочти текст с разной частотой мигания и сможешь ли прочитать текст при максимальной частоте мигания....Тут везуха не поможет.Этот эффект особо страшен для водителей при ездке по шоссе в солнечную погоду,где открытые участки чередуются с перекрытыми деревьями участками.Чем выше скорость,тем выше опастность, особенно на незнакомых трассах. Из-за этого эффект не сможешь рассмотреть опасное препятствие.
    Как раз в горной разделке он разорвал Нибса, память  вас подводит видимо  , а теории можно развивать сколько угодно, как и миф о якобы особых способностях Нибали на спуске, Вальверде не даст соврать. 

  • SVS
    Роан Деннис о возможностях ком ... (4)
    SVS-Фото
    А может, Ремко вышел астральным телом из физического, незаметно проколол себе колесо, потом прыгнул к Рогличу, свалил его, и ещё в толпе выпил кровь двух христианских младенцев? :-D
  • Earl57
    Чемпионат Европы по велокроссу ... (7)
    Earl57-Фото

    Никогда у Изербита не было хорошей гонки в Намюре. В прошлом году он больше двух минут отставания поймал. В 2020 вообще круговым стал, занял 31-е место. Тогда "большая тройка" такую гонку устроила, что только Вантуренхаут меньше чем на 2 минуты от них отстал. Вот у него Намюр всегда хорошо идет. В прошлые годы он заканчивал либо на подиуме, либо на 4-м месте. С Ван дер Пулом и ВВА ему сложно конкурировать, но относительно остальных всегда успешно. Кроме него Намюр хорошо идет у Пидкока и Тоона Артса.

     

  • nightbuster33
    Роан Деннис о возможностях ком ... (4)
    nightbuster33-Фото
    А может Ремке прокололся вне 3-х км.зоны и протянул время время ,чтобы въехать в нее,а затем сообщить о проколе.И почему бы не дать зависнуть вертолету с камерой над финишной прямой,буквально на 1,5-2,0мин.,чтобы зафиксировать правильность действий всех гонщиков на финише и разрешить все споры о правомерности действий каждого участника.
  • nightbuster33
    Генеральный менеджер Education ... (15)
    nightbuster33-Фото

    Нибали:2013г.Джиро-удерживал Розовую майку 13 этапов и победил,2014г.ТдФ-удерживал Желтую майку 19 этапов и победил,2016г.-Розовую майку последние 2 этапа и до конца."Кройс был на голову сильнее",но проиграл обе разделки Нибали.Ну, а эффект "СВЕТА и ТЕНИ" могут понять только специалисты-ОПТИКИ.По простому говоря, пример:прочти текст с разной частотой мигания и сможешь ли прочитать текст при максимальной частоте мигания....Тут везуха не поможет.Этот эффект особо страшен для водителей при ездке по шоссе в солнечную погоду,где открытые участки чередуются с перекрытыми деревьями участками.Чем выше скорость,тем выше опастность, особенно на незнакомых трассах. Из-за этого эффект не сможешь рассмотреть опасное препятствие.

  • Sezar
    Роан Деннис о возможностях ком ... (4)
    Sezar-Фото

    Очень вовремя напомнил. Единственный этап где Ремко мог потерять Вуэльту. Надеюсь, Ремко прочитает это вью и скажет Роану спасибо.

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