Аннемик ван Влейтен – победительница Setmana Ciclista Valenciana-2022

Photo (c) Movistar Team

Заключительный этап Setmana Ciclista Valenciana-2022 завершился победой итальянской спортсменки UAE Team ADQ Марты Бастианелли победой в спринте, а нидерландская велогонщица Аннемик Ван Влейтен из Movistar Team, победившая в субботнем горном этапе, стала первой в итоговом зачете.

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Бастианелли выиграла спринт на заключительном этапе, опередив чемпионку мира Элизу Бальзамо из Trek-Segafredo и Сюзанну Андерсен из Uno-X Pro Cycling. Итальянка осталась довольна победой, отметив важность этого результата для всей команды. По мнению Марты, UAE Team ADQ «набирает обороты по сравнению с прошлым годом».

Ван Влейтен финишировала в общей группе, и этого оказалось достаточно, чтобы обойти в генеральной классификации представительниц команды FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope: датчанку Сесиль Людвиг (ровно на 1 минуту) и итальянку Марту Кавалли (на 1 мин 57 секунд).



Свою победу голландская гонщица посвятила двум людям: члену команды Movistar Гари Баньосу, ушедшему из жизни ровно год назад, и трехкратной чемпионке мира по велотреку Эми Питерс – она с декабря находится в коме после неудачного падения на тренировке.

Между прочим, ван Влейтен сама только недавно оправилась от травмы: в октябре прошлого года она получила тяжёлую травму - упала в первом женском выпуске Париж – Рубе, сломав плечо и таз в двух местах. По словам спортсменки, она «бросила костыли» в середине декабря.

Аннемик ван Влейтен: «Если только вдуматься, что всего четыре с половиной месяца назад я так сильно упала на Рубэ, что оставила костыли только в середине декабря, и смогла выступить здесь так… так прекрасно начать сезон. Ещё приятно, что теперь с меня снято давление – я показала и себе, и команде, что вернулась. К тому же выиграла испанскую гонку, которая была для команды важной целью».