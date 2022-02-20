VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Аннемик ван Влейтен – победительница Setmana Ciclista Valenciana-2022

Аннемик ван Влейтен – победительница Setmana Ciclista Valenciana-2022

 

 

Аннемик ван Влейтен – победительница Setmana Ciclista Valenciana-2022

Photo (c) Movistar Team

 

 

  Заключительный этап Setmana Ciclista Valenciana-2022 завершился победой итальянской спортсменки UAE Team ADQ Марты Бастианелли победой в спринте, а нидерландская велогонщица Аннемик Ван Влейтен из Movistar Team, победившая в субботнем горном этапе, стала первой в итоговом зачете.

Если вы разбираетесь в велоспорте и хотели бы попробовать себя в ставках, подходящую букмекерскую контору можно выбрать здесь.

 

  Бастианелли выиграла спринт на заключительном этапе, опередив чемпионку мира Элизу Бальзамо из Trek-Segafredo и Сюзанну Андерсен из Uno-X Pro Cycling. Итальянка осталась довольна победой, отметив важность этого результата для всей команды. По мнению Марты, UAE Team ADQ «набирает обороты по сравнению с прошлым годом».

 

 Ван Влейтен финишировала в общей группе, и этого оказалось достаточно, чтобы обойти в генеральной классификации представительниц команды FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope: датчанку Сесиль Людвиг (ровно на 1 минуту) и итальянку Марту Кавалли (на 1 мин 57 секунд). 

 

 Свою победу голландская гонщица посвятила двум людям: члену команды Movistar Гари Баньосу, ушедшему из жизни ровно год назад, и трехкратной чемпионке мира по велотреку Эми Питерс – она с декабря находится в коме после неудачного падения на тренировке.

 

  Между прочим, ван Влейтен сама только недавно оправилась от травмы: в октябре прошлого года она получила тяжёлую травму - упала в первом женском выпуске Париж – Рубе, сломав плечо и таз в двух местах. По словам спортсменки, она «бросила костыли» в середине декабря. 

 

 

Аннемик ван Влейтен – победительница Setmana Ciclista Valenciana-2022

 

 

  Аннемик ван Влейтен: «Если  только вдуматься, что всего четыре с половиной месяца назад я так сильно упала на Рубэ, что оставила костыли только в середине декабря, и смогла выступить здесь так… так прекрасно начать сезон. Ещё приятно, что теперь с меня снято давление – я показала и себе, и команде, что вернулась. К тому же выиграла испанскую гонку, которая была для команды важной целью».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

  • (0)
  • Просмотров
  • (32)

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

24 - 27 февраля 2022

Gran Camino

26 февраля 2022

Omloop Het Nieuwsblad

26 февраля 2022

Faun-Ardeche Classic

27 февраля 2022

Drome Classic

27 февраля 2022

Kuurne - Bruxelles - Kuurne

1 марта 2022

Le Samyn

5 марта 2022

Strade Bianche

6 - 13 марта 2022

Paris-Nice

7 - 13 марта 2022

Tirreno-Adriatico

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • RVL
    Ремко Эвенепул – победитель Во ... (18)
    RVL-Фото
    Индурайн не стрелял по воробьям. нет смысла считать.
    точно так же как предположить, будет ли 5 тдф у Ремко..? 100% нет. вот и вся статистика
  • motte
    Эган Берналь впервые рассказал ... (1)
    motte-Фото

    Адовы муки, здоровья тебе, парень. 

  • Адриен
    Ваут ван Арт о предложении Кри ... (5)
    Адриен-Фото

    Не совсем удачное сравнение с Ф1. Все же в велоспорте побеждают за счет личных качеств. А в Ф1 определяющим являются характеристики болида, даже самому-самому пилоту для победы нужна лучшая машина... Сам ван Арт наверняка обидится, если кто-то будет утверждать, что он выигрывает за счет "новинок техники"... Так что запрещай или не запрещай разделочные велосипеды, фавориты в разделках вряд ли поменяются, для зрителей ничего не изменится. Спор ван Арта с Фрумом - обычные внутриспортивные, ВНУТРИЦЕХОВЫЕ дела, мало влияющие на суть.

  • SportSpirit
    Ваут ван Арт о предложении Кри ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Ваут здраво мыслит. И поэтому здраво ездит. 

  • Astanaforever
    Патрик Лефевр об участии Марка ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Так и Якобсену и тому же Груневегену со своими крупными ногами топать и топать до мелкого Кэва как до луны пехом..
  • Astanaforever
    Ваут ван Арт о предложении Кри ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Не мы а они. Я про этих астанинских летчиков писал ранее, за что и попал в опалу перед казахами на астанафанс как и здесь.
  • motte
    Ремко Эвенепул – победитель Во ... (18)
    motte-Фото

    Цитата: Sezar
    Можно сразу посчитать. Ремко только что исполнилось 22. Беру инфу с его сайта. 25 побед всего. 8 - генеральная классификация. Каков результат у Дона Мигеля на этой отсечке?

    С доном равнять?

    У мигеля испанца, но нет Вуэльты родной в кармане, заточен на тдф, но 5 раз и подряд, единственный в истории. 

  • Earl57
    Ремко Эвенепул – победитель Во ... (18)
    Earl57-Фото
    Бедный Ван Арт. У него в 27 лет всего 30 побед на шоссе, а в 22 года он еще в континентальной команде гонялся. Вот только где Ван Арт побеждал и где Ремко? Но это не имеет значения, не так ли?
  • Ice
    Ваут ван Арт о предложении Кри ... (5)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Молодец. Все правильно.Просто не нужно серъезно воспринимать бред старого сбитого летчика, испытывающего отсутствия внимания к его поломанной тушке, желающего хоть как то напомнить о себе. А если бы он поломался на шоссейном велосипеде, то наверняка предложил убрать гонки на шоссе и проводить их велокомпьютерных тренажерах, однозначно. Ведь на тренировках на дорогах гонщики поболее бьются , чем на разделочных. И представляете, даже погибают. Микеле не даст соврать, Царство ему небесное и вечного покоя. LOL.

    Вы сбитых летчиков, да с целой свитой подписываете на нормальные контракты))) Смешно читать.

  • Ice
    Патрик Лефевр об участии Марка ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Лефевр: На этот раз важна была борьба, а также мощность, которую он выжимает из своих МАЛЕНЬКИХ НОГ)))))))..................Зачем же так оскорблять Марка? Можно подумать у Фабио они больше? Понятно все. Марка он не допустит, однозначно, судя по его унизительной форме риторики. Никто не обращает , что основой этого противостояния лежит глубоко в бельгийской зарвавшийся в последнее время бахвальстве превосходности в мире велоспорта. Бельгиец Лефевр не позволит перебить англосаксу рекорд другого бельгийца, великого Эдди Меркса, кстати близкого его друга. Да и Король Бельгии даст ему нужные рекомендации, какие надо, даже не сомневайтесь. Это всего лишь политика, ничего личного.
    Вообще-то Якобсен намного крупнее, а Кэв мелкий, это и так все знают))) Вы еще скажите, что у Кэва и Груневегена ноги одинаковы, а ведь Якобсен ближе по фактуре именно ко второму.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

22 февраля

Tobias Ludvigsson (Groupama - FDJ)

Simone Bevilacqua (Eolo - Kometa Cycling Team)

Ben Zwiehoff (Bora-hansgrohe)

Einer Rubio (Movistar Team)

Daan Hoole (Trek-Segafredo)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2022 (122)
Январь 2022 (103)
Декабрь 2021 (95)
Ноябрь 2021 (95)
Октябрь 2021 (134)
Сентябрь 2021 (179)