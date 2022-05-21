VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Аннемик ван Флётен вернулась на велосипед после падения

Аннемик ван Флётен вернулась к тренировкам, но её участие в групповой гонке 24 сентября под вопросом

 

 

  Аннемик ван Флётен (Annemiek van Vleuten) вернулась на велосипед после падения в смешанной эстафете и смогла проехать 65 км на тренировке, но её участие в групповой гонке ещё под вопросом.

 

  Нидерландская велогонщица в  этом году одержала победы в женской версии классик Омлоп Хет Ниусблад, Льеж-Бастонь-Льеж, а также выиграла все три женских версии Гранд-туров – Джиро д’Италия, Тур де Франс и Вуэльты Испании (Ceratizit Challenge by La Vuelta).

 

  В смешанной эстафете Аннемик ван Флётен упала сразу после старта и не смогла продолжить гонку. У неё диагностировали трещину локтя, но операции не потребовалось. Врачи также не стали запрещать гонщице возвращаться на велосипед, а решение о старте в групповой гонке оставили на её усмотрение.

 

Аннемик ван Флётен вернулась на велосипед после падения

 

Аннемик ван Флётен вернулась на велосипед после падения

 

Аннемик ван Флётен вернулась на велосипед после падения

 

Аннемик ван Флётен вернулась на велосипед после падения

 

  22 сентября Аннемик ван Флётен проехала на велосипеде, но в интервью Cyclingnews сообщила, что не уверена, сможет ли бороться в субботу в групповой гонке.

 

  Аннемик ван Флётен: «Довольно сильно расстроилась, потому что очень хорошо подготовилась. Ездила тренироваться на высоте после Тура, всё ради чемпионата.

  Сейчас чувствую себя не идеально, но могло быть хуже. После вчерашнего падения мне, в общем-то, повезло. На велосипеде, к удивлению, смогла проехать. Но не могу подниматься из седла – больше всего меня беспокоит разбитое запястье. Из-за него не могу встать на педали, не могу крепко сжать руль. Поэтому очень разочарована.  

 

  Я упала не из-за взрыва трубки. Соскочила цепь или что-то такое. Поняла это, когда пересмотрела видео. Ужасно не повезло. Я даже пошутила, что когда начинаю носить оранжевое, мне не везёт.

 

  Сегодня я поехала, прежде всего, чтобы понять, смогу ли ехать. Не думаю об участии в субботу, просто попыталась проверить, как мне будет на велосипеде. Я начала на роллерах, потом подумала, что могу поехать на шоссе, проверить, как буду чувствовать, если попадутся неровности. Будет ли мне безопасно ехать? Потому что не хочу в субботу закончить тем, что не смогу ехать в пелотоне. Я должна быть ответственной и не выходить на старт, если это не имеет смысла.

 

  У нас разработаны несколько сценариев, один из которых базируется на моих сильных сторонах. Нет необходимости паниковать. Мы можем разыграть много карт в групповой гонке. Но подъём Mt Pleasant невозможно преодолеть, не вставая с седла. Марианне Вос много раз выигрывала  на Кауберге. Я посмотрела финальный подъём, он очень похож на Кауберг. В пелотоне несколько девушек, у которых очень быстрый спринт. Конечно, мы должны сбросить их на этих подъёмах».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Аннемик ван Флётен Annemiek van Vleuten

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Vladimir

    Velolife

    Вчера, 23:38 | Регистрация: 21.05.2022

    От эстафетной команды Нидерландов кто-то отвернулся: сначала Бауке, затем Аннемик не смогли продолжить командную гонку на время по техпричинам, оставив своих двух других товарищей бороться самим со временем в продолжении всей гонки. Причина - соскок цепи. Оба используют SRAM Red eTap AXS, как впрочем и другой неудачник разделки Этан Хэйтер. Тем не менее, нидерландская команда показала 5-е время. Вчетвером! Кстати, после того как у Бауке соскочила цепь, его атаковала чайка вдобавок к атаковавшей его же сороки во время тренировки накануне. Не любят птицы Бауке! Почему? Не знаю.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

18 - 25 сентября 2022

World Championships

3 октября 2022

Sparkassen Munsterland Giro

4 октября 2022

Tre Valli Varesine

6 октября 2022

Gran Piemonte

8 октября 2022

Il Lombardia

9 октября 2022

Paris - Tours Elite

16 октября 2022

Japan Cup Cycle Road Race

ОПРОС

Кто станет чемпионом мира-2022 в разделке?

Комментарии

  • Velolife
    Аннемик ван Флётен вернулась н ... (1)
    Velolife-Фото

    От эстафетной команды Нидерландов кто-то отвернулся: сначала Бауке, затем Аннемик не смогли продолжить командную гонку на время по техпричинам, оставив своих двух других товарищей бороться самим со временем в продолжении всей гонки. Причина - соскок цепи. Оба используют SRAM Red eTap AXS, как впрочем и другой неудачник разделки Этан Хэйтер. Тем не менее, нидерландская команда показала 5-е время. Вчетвером! Кстати, после того как у Бауке соскочила цепь, его атаковала чайка вдобавок к атаковавшей его же сороки во время тренировки накануне. Не любят птицы Бауке! Почему? Не знаю.

  • MVDP
    Omloop van het Houtland Middel ... (2)
    MVDP-Фото
    Эстонцы подтянулись, что ли?
  • s75
    Ваут ван Арт продлил контракт ... (6)
    s75-Фото

    В Нидерландах шутят про грядущее внеочередное повышение цен в одной из торговых сетей. 

    Цифры не называют, но было бы интересно: ВВА, Роглич, Вингегаард, Дилан - наверное, треть годового бюджета команды?

  • Aboba
    Ваут ван Арт: «Наши шансы выше ... (1)
    Aboba-Фото

    весной показал, что был сильнейшим.

    Одну гонку весной выиграл, сильнейший)

    (не пишите мне про ковид, music)

  • Earl57
    Omloop van het Houtland Middel ... (2)
    Earl57-Фото

    Офф. Сегодня люди массово делают репост этого фото

  • Komayagua
    Ваут ван Арт продлил контракт ... (6)
    Komayagua-Фото

    Смотришь ленту, видишь комменты. Заходишь, а они все - "по делу".

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (75)
    Earl57-Фото

    Еще пару месяцев назад говорили что Инеос хотят подписать 18-летнего канадского юниора. Слух оказался правдивым, и сразу после сообщения об уходе Йейтса последовало сообщение о контракте с молодым канадцем.

    Люди подсчитали, что у Инеос в ростере на 2023 г. из 27-ми гонщиков 11 в возрасте 23 года или моложе.

     

    Еще идут слухи, что Роглич хочет уйти из Юмбы. Хотя у него контракт до конца 2025. Похоже, что он и команда взаимно недовольны друг другом. Но это пока только слухи...

  • Earl57
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (35)
    Earl57-Фото
    Пидкок сказал что устал и психологически не в состоянии настраивать себя еще на один чемпионат. Хочет хорошо отдохнуть, меньше ездить велокросс этой зимой и получше подготовиться к весенним классикам.
    На днях ему сделали операцию по удалению металлической конструкции, которую ему поставили в прошлом году после перелома ключицы. Сейчас он восстанавливается после операции.
  • faiter
    Петер Саган о подготовке к гру ... (4)
    faiter-Фото

    Фантазёр.Пора переквалифицироваться в сказочники.

  • velodoctor
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (35)
    velodoctor-Фото

    А почему Пидкок не едет, ему же подходит трасса? Календарь вроде у него разгружен после тура.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

23 сентября

Antonio Nibali (Astana Qazaqstan Team)

Tomas Trainini (Bardiani - CSF - Faizane)

Markus Pajur (Team Arkea - Samsic)

24 сентября

Laurens Huys (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4886
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4285
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4167
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3073
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2447
6 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2112
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2110
8 Роглич П. (Slo) (TJV) 2105
9 Гирмай Б. (Eri) (IWG) 2105
10 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2081

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2022 (141)
Август 2022 (195)
Июль 2022 (191)
Июнь 2022 (149)
Май 2022 (186)
Апрель 2022 (146)