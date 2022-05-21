Аннемик ван Флётен вернулась на велосипед после падения

Аннемик ван Флётен вернулась к тренировкам, но её участие в групповой гонке 24 сентября под вопросом

Аннемик ван Флётен (Annemiek van Vleuten) вернулась на велосипед после падения в смешанной эстафете и смогла проехать 65 км на тренировке, но её участие в групповой гонке ещё под вопросом.

Нидерландская велогонщица в этом году одержала победы в женской версии классик Омлоп Хет Ниусблад, Льеж-Бастонь-Льеж, а также выиграла все три женских версии Гранд-туров – Джиро д’Италия, Тур де Франс и Вуэльты Испании (Ceratizit Challenge by La Vuelta).

В смешанной эстафете Аннемик ван Флётен упала сразу после старта и не смогла продолжить гонку. У неё диагностировали трещину локтя, но операции не потребовалось. Врачи также не стали запрещать гонщице возвращаться на велосипед, а решение о старте в групповой гонке оставили на её усмотрение.

22 сентября Аннемик ван Флётен проехала на велосипеде, но в интервью Cyclingnews сообщила, что не уверена, сможет ли бороться в субботу в групповой гонке.

Аннемик ван Флётен: «Довольно сильно расстроилась, потому что очень хорошо подготовилась. Ездила тренироваться на высоте после Тура, всё ради чемпионата.

Сейчас чувствую себя не идеально, но могло быть хуже. После вчерашнего падения мне, в общем-то, повезло. На велосипеде, к удивлению, смогла проехать. Но не могу подниматься из седла – больше всего меня беспокоит разбитое запястье. Из-за него не могу встать на педали, не могу крепко сжать руль. Поэтому очень разочарована.

Я упала не из-за взрыва трубки. Соскочила цепь или что-то такое. Поняла это, когда пересмотрела видео. Ужасно не повезло. Я даже пошутила, что когда начинаю носить оранжевое, мне не везёт.

Сегодня я поехала, прежде всего, чтобы понять, смогу ли ехать. Не думаю об участии в субботу, просто попыталась проверить, как мне будет на велосипеде. Я начала на роллерах, потом подумала, что могу поехать на шоссе, проверить, как буду чувствовать, если попадутся неровности. Будет ли мне безопасно ехать? Потому что не хочу в субботу закончить тем, что не смогу ехать в пелотоне. Я должна быть ответственной и не выходить на старт, если это не имеет смысла.

У нас разработаны несколько сценариев, один из которых базируется на моих сильных сторонах. Нет необходимости паниковать. Мы можем разыграть много карт в групповой гонке. Но подъём Mt Pleasant невозможно преодолеть, не вставая с седла. Марианне Вос много раз выигрывала на Кауберге. Я посмотрела финальный подъём, он очень похож на Кауберг. В пелотоне несколько девушек, у которых очень быстрый спринт. Конечно, мы должны сбросить их на этих подъёмах».