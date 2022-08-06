 Деми Воллеринг и Кася Невядома – призёры “Tour de France Femmes”-2022

Деми Воллеринг, Кася Невядома и Марианне Вос о “Tour de France Femmes”-2022

25-летняя нидерландская велогонщица команды SD Worx Деми Воллеринг (Demi Vollering) и 27-летняя польская велогонщица команды Canyon//SRAM Racing Кася Невядома (Kasia Niewiadoma) поднялись на вторую и третью ступени первого выпуска возрождённого женского Тур де Франс (Tour de France Femmes)-2022, победительницей которого стала Аннемик ван Флётен (Movistar).

Если Кася Невядома шла в топ-3 генеральной классификации со второго этапа гонки, то Деми Воллеринг поднялась на второе место после первого горного этапа. На финальном 8-м этапе “Tour de France Femmes”-2022 Воллеринг финишировала второй, а Невядома 4-й. В итоговой генеральной классификации Деми Воллеринг проиграла своей соотечественнице Аннемик ван Флётен 3:48, а Кася Невядома уступила нидерландской гонщице 6:35.

Деми Воллеринг надела гороховую майку горной королевы женского Тур де Франс, где выиграла у Аннемик ван Флётен с преимуществом в 4 очка.

Победительницей очковой классификации стала нидерландская велогонщица команды Jumbo-Visma Марианне Вос (Marianne Vos), которая выиграла два этапа, помимо этого трижды финишировала в топ-3 и лидировала в общем зачёте со 2 по 6-й этапы.

Photo © ASO/Thomas Maheux

Деми Воллеринг: «Вчера я побила все свои рекорды, так что, думаю, была в лучшей форме своей жизни. Чувствовала себя отлично, мне не о чем жалеть. Я очень счастлива, как выступила на двух финальных этапах. Конечно, мне хотелось быть поближе к Ван Флётен. Особенно вчера, я проиграла много времени.

Сначала не могла понять, как возможно столько проиграть, потому что ехала очень мощно, но потом появилось ощущение, что я уже не могу контролировать ситуацию. Поэтому очень горжусь, потому что выдала максимум возможного. Мы приехали сюда с целью, к которой шли, стараясь изо всех сил. Думаю, наша команда очень хорошо выступила на Туре».

Кася Невядома: «Если честно, ещё не могу всё осознать. Но финишировать 3-й в генеральной классификации на Тур де Франс – моя мечта с тех пор, как узнала, что эта гонка будет в нашем календаре. Я на седьмом небе от счастья и гордости за моих товарищей по команде.

Лично я наслаждалась первыми двумя этапами, потому что мне нравятся взрывные подъёмы, даже я бы сказала, что мне понравились все первые шесть этапов. А на финальных двух главным было выживание. Думаю, большую часть карьеры я фокусировалась на краткосрочном, но мощном прикладывании усилий, что мне идеально помогало на классиках. Но никогда по-настоящему не уделяла внимания длинным подъёмам, поэтому сомневалась в своих возможностях в горах.

Перед гонкой пару недель я провела в горах, где просто готовилась к этой гонке, зная, что финальные два этапа будут экстремально тяжёлыми. Я понимала, что с правильной подготовкой и тренировками я смогу сильно улучшить свои способности.

Точно могу сказать, что это была одна из самых тяжёлых гонок из всех, что я проехала, особенно вчерашний (7-й) этап. Сегодня все силы бросила на выживание, на то, чтобы расширить свои границы. Конечно, жаль, что упала на третьем этапе, если бы не падение, то к финишу я была бы свежее и смогла бы бороться за победу. На том этапе ужасно расстроилась».

Марианне Вос: «Эта неделя была невероятно прекрасной. Как команда, мы хотели выиграть этап, и дважды преуспели. Как бонус, смогла пять дней ехать в жёлтой майке, а также взять зелёную, чему очень рада. Я благодарна всей команде за то, что так много помогали мне на каждом этапе, не могла бы желать лучшего первого Тур де Франс».