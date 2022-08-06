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Деми Воллеринг и Кася Невядома – призёры “Tour de France Femmes”-2022

Деми Воллеринг, Кася Невядома и Марианне Вос о “Tour de France Femmes”-2022

 

 

  25-летняя нидерландская велогонщица команды SD Worx Деми Воллеринг (Demi Vollering) и 27-летняя польская велогонщица команды Canyon//SRAM Racing Кася Невядома (Kasia Niewiadoma) поднялись на вторую и третью ступени первого выпуска возрождённого женского Тур де Франс (Tour de France Femmes)-2022, победительницей которого стала Аннемик ван Флётен (Movistar).

 

  Если Кася Невядома шла в топ-3 генеральной классификации со второго этапа гонки, то Деми Воллеринг поднялась на второе место после первого горного этапа. На финальном 8-м этапе “Tour de France Femmes”-2022 Воллеринг финишировала второй, а Невядома 4-й. В итоговой генеральной классификации Деми Воллеринг проиграла своей соотечественнице Аннемик ван Флётен 3:48, а Кася Невядома уступила нидерландской гонщице 6:35.

 

  Деми Воллеринг надела гороховую майку горной королевы женского Тур де Франс, где выиграла у Аннемик ван Флётен с преимуществом в 4 очка.

 

Победительницей очковой классификации стала нидерландская велогонщица команды Jumbo-Visma Марианне Вос (Marianne Vos), которая выиграла два этапа, помимо этого трижды финишировала в топ-3 и  лидировала в общем зачёте со 2 по 6-й этапы.

 

Деми Воллеринг и Кася Невядома – призёры “Tour de France Femmes”-2022

 Деми Воллеринг и Кася Невядома – призёры “Tour de France Femmes”-2022

 Деми Воллеринг и Кася Невядома – призёры “Tour de France Femmes”-2022

 Photo © ASO/Thomas Maheux

 

  Деми Воллеринг: «Вчера я побила все свои рекорды, так что, думаю, была в лучшей форме своей жизни. Чувствовала себя отлично, мне не о чем жалеть. Я очень счастлива, как выступила на двух финальных этапах. Конечно, мне хотелось быть поближе к Ван Флётен. Особенно вчера, я проиграла много времени.

  Сначала не могла понять, как возможно столько проиграть, потому что ехала очень мощно, но потом появилось ощущение, что я уже не могу контролировать ситуацию. Поэтому очень горжусь, потому что выдала максимум возможного. Мы приехали сюда с целью, к которой шли, стараясь изо всех сил. Думаю, наша команда очень хорошо выступила на Туре».

 

  Кася Невядома: «Если честно, ещё не могу всё осознать. Но финишировать 3-й в генеральной классификации на Тур де Франс – моя мечта с тех пор, как узнала, что эта гонка будет в нашем календаре. Я на седьмом небе от счастья и гордости за моих товарищей по команде.

 

  Лично я наслаждалась первыми двумя этапами, потому что мне нравятся взрывные подъёмы, даже я бы сказала, что мне понравились все первые шесть этапов. А на финальных двух главным было выживание. Думаю, большую часть карьеры я фокусировалась на краткосрочном, но мощном прикладывании усилий, что мне идеально помогало на классиках. Но никогда по-настоящему не уделяла внимания длинным подъёмам, поэтому сомневалась в своих возможностях в горах.

 

  Перед гонкой пару недель я провела в горах, где просто готовилась к этой гонке, зная, что финальные два этапа будут экстремально тяжёлыми. Я понимала, что с правильной подготовкой и тренировками я смогу сильно улучшить свои способности.

 

  Точно могу сказать, что это была одна из самых тяжёлых гонок из всех, что я проехала, особенно вчерашний (7-й) этап. Сегодня все силы бросила на выживание, на то, чтобы  расширить свои границы. Конечно, жаль, что упала на третьем этапе, если бы не падение, то к финишу я была бы свежее и смогла бы бороться за победу. На том этапе ужасно расстроилась».

 

  Марианне Вос: «Эта неделя была невероятно прекрасной. Как команда, мы хотели выиграть этап, и дважды преуспели. Как бонус, смогла пять дней ехать в жёлтой майке, а также взять зелёную, чему очень рада. Я благодарна всей команде за то, что так много помогали мне на каждом этапе, не могла бы желать лучшего первого Тур де Франс».

 

Результаты “Tour de France Femmes”-2022

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Теги к статье: Деми Воллеринг Demi Vollering Kasia Niewiadoma Кася Невядома Tour de France Femmes Женский Тур де Франс женский велоспорт

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Комментарии

  • uran
    Классика Сан-Себастьяна-2022. ... (16)
    uran-Фото
    Нибали, Поццовиво Уран приятно удивили, приехали в большой группе. Погачара после тдф это издевательство ставить, наверное букмекеры ему доплатили призовых чтоб "проехал".
  • Геродот
    Спортивный директор команды Ju ... (7)
    Геродот-Фото

    Про новые методы верно подмечено) И все же ему не перплюнуть Бьярне Рийса с его арктическими сборамиfocus

  • Ice
    Спортивный директор команды Ju ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: sqrudgmcduck
    Цитата: Shalam s Urala
    много сильных команд можно вспомнить. и, вроде как, эта сила в гонке (и около неё) выглядит плюс/минус одинаково. но, всё-таки, на эмоциональном уровне восприятия они, конечно, все разные. это как если-бы у эмпатии существовала некая шкала цветовой температуры, от холода к теплу и даже к жару
    цифры - не моё. все гонки остаются в памяти как ряд картинок + какой-то эмоциональный след, иногда - патологически сильный. например, 20-й этап и весь Тур 2020, по моим ощущениям, проиграл я, а не Роглич. такой силы разочарование. что, кстати, никак не мешало радоваться за молодецкий !ВЖУХ! Погачара. но - съехавший набекрень шлем потерянного Роглича и лица Тома и Ваута на его финише - печать того Тура
    в этом году - им всем воздалось. бог весть, какие картинки останутся со всего этого, но Ваут (казалось бы, сам себе какая хошь команда) встречающий Йонаса на финише и его глаза на мокром месте - уже точно навсегда!
    Хорош сопли пускать. Мальчик просто объяснил спонсорам - без химии- деньги на ветер. Методы тренировок новых он придумал типо! Ну ну. Все редискаи, один он великий стратег! Армстронг так же всем пытался втереть. Про Арта уж лучше молчать.

    Что за монотонный поток бреда? Что за человек в ответ на светлый и добрый коммент несет свое гнилье? Думаете, это смешно или интеллектуально? Вы смешны в своих жалких потугах...

  • Ice
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (6)
    Ice-Фото

    Мне понравилось возмущение спортида Мувиков из-за того, что пытались уехать другие гонцу, когда ван Влейтен пелик меняла. Сразу вспомнил улепетывающего Вальверде на туре)

  • EL-Fenomeno
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото
    Всё как и ожидалось (в т.ч. и мною ещё после 7 этапа): Ван Флюйтен взяла этап и на Де Бэй Фий, да не так уверенно как вчера, но зато в жёлтом. Как и Вингегор у неё 2 победы на ТдФ (и тоже одна в майке лидера генерала). Воллеринг уверенно #2 + горная королева. Ну а у Ван Флюйтен теперь есть дубль о котором так мечтают мужчини-профики, т.е. Джиро + Тур в один год. На Вуэльте в сентябре Аннемик будет..?)
  • RVL
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (6)
    RVL-Фото
    Она не доедет до рывка с мужиками
  • lazhu
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (6)
    lazhu-Фото
    На Ван Флёйтен было бы очень интересно посмотреть в мужской гонке. Рывок в гору у нее не хуже, чем у парней
  • Yuriy 17
    Тур Польши-2022. Этап 2 (2)
    Yuriy 17-Фото

    У лидера ГК Jonas Abrahamsen есть два бонуса по 6 сек за промежуточные финиши на 1 и 2 этапе

  • BlAr
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (6)
    BlAr-Фото

    Да, мотоцикл повеселил!!! Кстати, титры в трансляции безбожно врали насчёт текущих градиентов. Едут чуть ли не 30 км/ч, а на экране 20°...
    Ну а очередной мастер-класс голландки был ожидаем.

    P.S. До сих пор помню её финиш в групповой гонке на Олимпиаде.biggrin

    Нечто подобное удалось Филипсену на ТдФ, но не тот масштаб события, и не так эффектно всё произошло!

  • BlAr
    Тур Польши-2022. Этап 2 (2)
    BlAr-Фото

    Я что-то не пойму. Коой вчера первый, сегодня четвертый. А лидер ГК не попал в призы ни вчера, ни сегодня. Как такое вообще возможно???

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