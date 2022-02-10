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Наиро Кинтана – победитель Тура Прованса-2022

Наиро Кинтана, Жулиан Алафилипп, Маттиас Скельмосе – на подиуме Тура Прованса-2022

Наиро Кинтана – победитель Тура Прованса-2022

 

 

  32-летний колумбийский велогонщик команды Arkea-Samsic Наиро Кинтана одержал победу на финальном этапе Тура Прованса-2022 и в генеральной классификации.

 Он атаковал в одиночку на финальном  13,4 км подъём Монтань-де-Люр (средний градиент 6,74%), на самом крутом участке за 4,3 км до финиша. Жулиан Алафилипп (Quick-Step Alpha Vinyl) сразу ответил на ускорение колумбийского гонщика, но через километр не выдержал его темпа и начал отставать. Иван Соса (Movistar) попытался  добрать Кинтану, но также потерпел неудачу. Ближайшим преследователям Наиро Кинтана привёз на финише 37 секунд, которых хватило для победы в общем зачёте Тура  Прованса-2022.

 

  21-летний датский гонщик команды Trek-Segafredo Маттиас Скельмосе (Mattias Skjelmose) финишировал вторым, что позволило ему подняться на третью ступень итогового подиума Тура Прованса-2022.  22-летний американский гонщик команды Movistar Маттео Йоргенсон (Matteo Jorgenson) замкнул на 3-м этапе тройку призёров.

 

Чемпион мира Жулиан Алафилипп финишировал 7-м и сохранил 2-ю позицию в генеральной классификации.

 

 Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers), удерживавший майку лидера гонки с пролога, финишировал 12-м, но был дисквалифицирован за нарушившую правила замену велосипеда.

 

  Наиро Кинтана: «Это важная победа и для меня, и для команды. Хочу посвятить этот успех Эммануэлю Юберу, генеральному менеджеру команды, который поверил в меня. Также посвящаю её моему другу, который недавно нас покинул, теперь он на небесах. Хочу послать его семье слова поддержки.

  Победа принесла мне огромную радость, она важна и для наших партнёров Arkea и Samsic. Благодарю всех моих товарищей по команде за отличную работу на всех этапах Тура Прованса».

 

  Ивон Ледануа, спортивный директор команды Arkea-Samsic: «Считаю, что за успехом Наиро стоит успех команды. Он принадлежит также и персоналу. Товарищи по команде знали, как придать Наиро уверенности, как его поддержать. А когда он верит в себя, он почти непобедим».

 

  Жулиан Алафилипп: «Думаю, в смысле распределения сил мог бы справиться лучше. Вообще-то, такой подъём мне отлично подходит. Он требовал постоянного приложения усилий, скорость была высокой. Я ошибся, когда попробовал поехать за Кинтаной. Мне надо было идти своим темпом, ждать до последнего, потому что на последнем километре выдохся.  Но я всё равно доволен, наслаждался гонкой, проверил себя. Теперь небольшой отдых перед классиками Faun-Ardèche Classic и Drome Classic , где тоже надеюсь хорошо выступить».

 

  Маттиас Скельмосе: «На самых последних километрах ужасно устал, мы очень мощно продавливали. Но когда увидел, что Соса в пределах досягаемости, я приложил все силы в спринте, так отблагодарил команду за работу. Амануэль и Кенни очень мне помогали, были рядом. Я счастлив, что отдал все силы, что помогло добиться такого хорошего результата.

  Команда потрясающе работала. Катальдо, Камп, Эгхольм защищали меня до начала подъёма, потом Кенни и Амануэль супер отработали. Мой результат на сто процентов создан командными усилиями, все внесли свой вклад, чтобы мне помочь, без команды у меня бы ничего не получилось.

  Быть капитаном команды великолепно. Снова, хочу сказать спасибо товарищам, которые дали мне огромную уверенность, а она, в свою очередь, дала мне силы. Если честно, не ожидал, что смогу быть конкурентоспособен уже на первой гонке в сезоне. Это хороший знак, такое выступление даёт большую осознанность, это важно для уверенности и доверия».

 

 

Результаты 3 этапа Тура Прованса-2022

 

 

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Комментарии

  • nightbuster33
    Clasica de Almeria-2022. Резул ... (5)
    nightbuster33-Фото

    Завтра следующая классика. Новая,впервые!Классика "Хаэно" в Испании. Лутченко и Лопез,"Супермен" который, во главе. Остальных не буду перечислять,завтра сами узнаете,чтобы не вызвать преждевременную "бурю восторга". Нужно только понять и понять глубоко,что после взлета(кажется около 40 побед)наступает пора падения,хорошо еще, что не закрытие команды.И чтобы вновь достичь хотя бы этих высот(40) необходимо;первое и самое главное:своевременное финансирование за год-полтора до предстоящего сезона.Чтобы заблаговременно переподписать,подписать необходимых гощиков,исключающая утечку гонщиков в другие команды.Все результативные гонщики ушедшие из команды в течении всех лет присуствия канадской ТЕХ висели в воздухе:продлят или непродлят.Итог на лицо.А финансироване настоящего сезона началось,когда все ЛОТы были разобраны.И благодаря одному человеку удалось сохранить то,что есть.Да и команда,впервую очередь, создана не только для удовлетворения чьих-то прихотей или чьих-то амбиций.Развалить команду легче,обвинив  руководителей в личном обогащении в каком либо ввиде,чем создать крепкий,сильный коллектив.И еще: в предварительную заявку на гонку можно вписать кого угодно-окончательно подтверждается непосредственно перед гонкой,так что некоторым "восторженным"комментаторам советую свои эмоции сохранить на предстоящие гонки,а их еще будет очень много.

  • sergejdriver
    Clasica de Almeria-2022. Резул ... (5)
    sergejdriver-Фото
    Если найдёте способ и добьетесь его увольнения, многие вам Спасибо скажут))
  • sergejdriver
    Ричард Карапас сошёл с Тура Пр ... (10)
    sergejdriver-Фото
    Нет. Болельщики Астаны тут не при чем. Этот персонаж идет отдельно)).
  • Astanaforever
    Clasica de Almeria-2022. Резул ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Я так и знал, что Груздев не доедет до финиша, патамушта он чемпион мира по этой дисциплине. Вот интересно, кто его крышует? Вот самый главный вопрос об этом специалисте по гонке Париж-Рубэ? Я вам так скажу... Ничего хорошего ждать не нужно от Астаны в этом сезоне, пока в команде процветает лоббирование гонщиков из_за родственных, дружеских отношений, назначений сверху по разнарядке. Наглядная картина в стране Астаны, когда Джузеппе задвигает своего сыночка. Когда заслуженный пенсионер тащит прицепом своего беспонтового брата, когда типа главный специалист по минимуму, правда который ничего не выигрывал , катается с шоссейниками. И когда главный менеджер команды протаскивает своих детей в молодёжную команду, закрывая дорогу более талантливым , юным спортсменам. Бюджет команды пилят, однозначно, обирая простых граждан Казахстана, тратя на списанных, подбитых летчиков, подбирая от команд, которым они не нужны. Картина маслом. 50 набранных очков с начала сезона. 0 побед и подиумов. В то время когда про Конти UNO -X выиграла уже 4 гонки с разными гонцами. Да и другие тоже отметились по два , три раза. Как Астана будет набирать очки, чтобы не вылететь с высшего дивизиона, не ясно.Одна надежда на троих, ( заметьте Карл) в команде. Луценко, Лопес и в какой то мере Батистелла. В Москона не верю. Инеос просто промолчал про его проблемы с сердцем и тихо отпустил. На других гонщиков возлагать надежды не стоит. Мёртвые. Винокуров сильно заигрался. Не пора ли ему уйти на покой. ?

    По омниуму.

    Ха-ха. В заявке Астаны на Париж -Рубэ две фамилии. Москон и его видимо самый главный помощник, до 30 км специалист булыг Груздев. Захарова еще надо включить с Антони Нибали. А то бачки Москон не получит , вдоволь воды испиться до финиша. )))
  • Ice
    Крис Фрум о разделочных велоси ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    А в принципе, что ему остается делать в данное время, как не напоминать о себе в беседах в кресле. На седле он этого себе уже позволить не может.

    Логика уровня бог biggrin Давайте Винокурову запретим высказываться, Контадору, Канчелларе. Они не могут позволить напоминать о себе в седле, чего их слушать?

  • Earl57
    Тур Прованса-2022. Этап 3 (8)
    Earl57-Фото
    Просто не учли что это не разделка. В разделке такая замена велосипеда допустима, а в групповой нет. В групповой велосипед можно менять только с машины, в хвосте пелотона. Ганна хотел перед подъемом поменять велосипед на более легкий.
  • EL-Fenomeno
    Тур Прованса-2022. Этап 3 (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    WtF !!! У Инэоса возникли проблемы с ЭТИМ ?

    Цитата: close2you
    Как связаться с евроспортом, чтоб убрали этого комментатора ?

    Кто, т.е. кого)

    Вы смотрели на плеере ? Ибо сейчас на Е1 и Е2 в программе 90% ивента это зимняя Олимпиада

  • close2you
    Clasica de Almeria-2022. Резул ... (5)
    close2you-Фото
    Как связаться с евроспортом, чтоб убрали этого комментатора ?
  • motte
    Тур Прованса-2022. Этап 3 (8)
    motte-Фото

    Это просто круто, Наиро!!!!

     

  • Earl57
    Тур Прованса-2022. Этап 3 (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: sixpack
     
    а почему у Ганны в итоговом дисквал проставлен?

    Неправильная замена велосипеда.

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