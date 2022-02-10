Наиро Кинтана – победитель Тура Прованса-2022

Наиро Кинтана, Жулиан Алафилипп, Маттиас Скельмосе – на подиуме Тура Прованса-2022

32-летний колумбийский велогонщик команды Arkea-Samsic Наиро Кинтана одержал победу на финальном этапе Тура Прованса-2022 и в генеральной классификации.

Он атаковал в одиночку на финальном 13,4 км подъём Монтань-де-Люр (средний градиент 6,74%), на самом крутом участке за 4,3 км до финиша. Жулиан Алафилипп (Quick-Step Alpha Vinyl) сразу ответил на ускорение колумбийского гонщика, но через километр не выдержал его темпа и начал отставать. Иван Соса (Movistar) попытался добрать Кинтану, но также потерпел неудачу. Ближайшим преследователям Наиро Кинтана привёз на финише 37 секунд, которых хватило для победы в общем зачёте Тура Прованса-2022.

21-летний датский гонщик команды Trek-Segafredo Маттиас Скельмосе (Mattias Skjelmose) финишировал вторым, что позволило ему подняться на третью ступень итогового подиума Тура Прованса-2022. 22-летний американский гонщик команды Movistar Маттео Йоргенсон (Matteo Jorgenson) замкнул на 3-м этапе тройку призёров.

Чемпион мира Жулиан Алафилипп финишировал 7-м и сохранил 2-ю позицию в генеральной классификации.

Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers), удерживавший майку лидера гонки с пролога, финишировал 12-м, но был дисквалифицирован за нарушившую правила замену велосипеда.

Наиро Кинтана: «Это важная победа и для меня, и для команды. Хочу посвятить этот успех Эммануэлю Юберу, генеральному менеджеру команды, который поверил в меня. Также посвящаю её моему другу, который недавно нас покинул, теперь он на небесах. Хочу послать его семье слова поддержки.

Победа принесла мне огромную радость, она важна и для наших партнёров Arkea и Samsic. Благодарю всех моих товарищей по команде за отличную работу на всех этапах Тура Прованса».

Ивон Ледануа, спортивный директор команды Arkea-Samsic: «Считаю, что за успехом Наиро стоит успех команды. Он принадлежит также и персоналу. Товарищи по команде знали, как придать Наиро уверенности, как его поддержать. А когда он верит в себя, он почти непобедим».

Жулиан Алафилипп: «Думаю, в смысле распределения сил мог бы справиться лучше. Вообще-то, такой подъём мне отлично подходит. Он требовал постоянного приложения усилий, скорость была высокой. Я ошибся, когда попробовал поехать за Кинтаной. Мне надо было идти своим темпом, ждать до последнего, потому что на последнем километре выдохся. Но я всё равно доволен, наслаждался гонкой, проверил себя. Теперь небольшой отдых перед классиками Faun-Ardèche Classic и Drome Classic , где тоже надеюсь хорошо выступить».

Маттиас Скельмосе: «На самых последних километрах ужасно устал, мы очень мощно продавливали. Но когда увидел, что Соса в пределах досягаемости, я приложил все силы в спринте, так отблагодарил команду за работу. Амануэль и Кенни очень мне помогали, были рядом. Я счастлив, что отдал все силы, что помогло добиться такого хорошего результата.

Команда потрясающе работала. Катальдо, Камп, Эгхольм защищали меня до начала подъёма, потом Кенни и Амануэль супер отработали. Мой результат на сто процентов создан командными усилиями, все внесли свой вклад, чтобы мне помочь, без команды у меня бы ничего не получилось.

Быть капитаном команды великолепно. Снова, хочу сказать спасибо товарищам, которые дали мне огромную уверенность, а она, в свою очередь, дала мне силы. Если честно, не ожидал, что смогу быть конкурентоспособен уже на первой гонке в сезоне. Это хороший знак, такое выступление даёт большую осознанность, это важно для уверенности и доверия».