Лауренц Рекс и Том Пако - новые велогонщики команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux

Команда Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux подписала 22-летних бельгийских гонщиков Тома Пако и Лауренца Рекса

22-летние бельгийские велогонщики Том Пако (Tom Paquot) и Лауренц Рекс (Laurenz Rex) подписали двухлетние контракты с бельгийской велокомандой Мирового тура Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux. Оба гонщика начали профессиональную карьеру на шоссе в 2021 году в команде Bingoal Pauwels Sauces WB.

Бывший маунтинбайкер Лауренц Рекс в прошлом году дебютировал на «Париж-Рубэ», где в единственном осеннем выпуске классики, в дождь, финишировал 21-м. Тогда он держался в группе фаворитов до сектора Каррефур де л’Арбр, где упал в третий раз. В этом году Лауренц Рекс финишировал 16-м на классике «Гент-Вевельгем», вошёл в топ-10 на «Классике Брюсселя».

Том Пако показал высокие результаты на классиках осенью прошлого года, а на эпическом Париж-Рубэ-2021 финишировал, но не вписался в лимит времени.

Photo (c) PhotoNews/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux Team

Лауренц Рекс: «Последние четыре года у меня был шанс расти в профессиональном плане, чтобы проявить себя, я мог выбирать гонки, которые мне нравятся. Сейчас чувствую, что готов к следующем шагу в карьере. Очень рад, что перейду на уровень Мирового тура в команде Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux, которая базируется в моём регионе. Невероятно, сколько команда достигла за последнее время.

Я стремлюсь к успеху, поэтому хочу совершенствоваться в плане тактики и физически. Уверен в команде тренеров Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, полагаюсь на их точку зрения. Первый шаг, который необходим мне для роста – добавление в программу недельных гонок Мирового тура. Выбор команды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux был для меня логичным – меня вдохновляет этот спортивный проект, к тому же я смогу остаться в дружелюбной атмосфере».

Photo (c) PhotoNews/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux Team

Том Пако: «Я начал выступать с 11 лет, помню, что команда Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux раньше называлась Veranda’s Willems-Accent, в то время она получила лицензию профессиональной континентальной команды. Сегодня эта команда – шестая в мировом рейтинге. Это доказывает, что прогрессируя шаг за шагом, можно достичь вершины, такой взгляд команды близок и мне. Я счастлив, что у меня будет возможность развиваться дальше в команде Мирового тура. Горжусь, что буду носить цвета первой валлонской команды Мирового тура.

Сначала я хочу завоевать доверие, помогая товарищам по команде. Если же представится шанс, смогу использовать свои быстрые ноги для достижения личного результата. Не верится, что буду выступать с такими великими чемпионами как Руй Кошта. Помню, мне было 13 лет, когда смотрел, как Руй Кошта выиграл чемпионат мира. Может, и я смогу стать примером для молодых гонщиков».

Айке Висбеек (Aike Visbeek), главный тренер команды: «Мы выбрали инвестиции в велоспорт Бельгии и Валлонии – даём шанс талантливым гонщикам подняться на уровень Мирового тура. После контракта с Дрисом Де Поотером (Dries De Pooter) мы подписали Лауренца Рекса и Тома Пако, двух из пяти бельгийских талантов, которые дебютируют в Мировом туре с Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux в 2023 году.

Таким образом мы гарантируем, что в будущем у нашей команды будет бельгийский характер. Мы также запускаем проект континентальной развивающей команды – это тоже часть нашей стратегии. Хотим дать возможность большему количеству бельгийских подростков, распространив нашу успешную программу развития на категорию андеров.

Рад, что Лауренц Рекс и Том Пако присоединятся к нашей команде, потому что после двух лет на проконтинентальном уровне они уже показали, что готовы к следующему шагу.

За последние два сезона Лауренц сделал большой прогресс, он может стать одним из ключевых гонщиков нашего состава на классиках. Его выступления на Париж-Рубэ, Гент-Вевельгем, Кюрне-Брюссель-Кюрне показывают, на что он способен в гонках такого типа.

Том уверенно идёт к своим целям, добивается хороших результатов на другом типе сложных гонок, таких, как Tour du Doubs. Как и Лауренц, он придёт в Мировой тур в молодом возрасте. Мне интересно, как он будет прогрессировать в следующие сезоны, потому что я уверен, что ему есть куда расти, он умный командный игрок».