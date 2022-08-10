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Лауренц Рекс и Том Пако - новые велогонщики команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux

Команда Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux подписала 22-летних бельгийских гонщиков Тома Пако и Лауренца Рекса

 

 

 

  22-летние бельгийские велогонщики Том Пако (Tom Paquot) и Лауренц Рекс (Laurenz Rex) подписали двухлетние контракты с бельгийской велокомандой Мирового тура Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux. Оба гонщика начали профессиональную карьеру на шоссе в 2021 году в команде Bingoal Pauwels Sauces WB.

Лауренц Рекс и Том Пако - новые велогонщики команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux

 

 

  Бывший маунтинбайкер Лауренц Рекс в прошлом году дебютировал на «Париж-Рубэ», где в единственном осеннем выпуске классики, в дождь, финишировал 21-м. Тогда он держался в группе фаворитов до сектора Каррефур де л’Арбр, где упал в третий раз. В этом году Лауренц Рекс финишировал 16-м на классике «Гент-Вевельгем», вошёл в топ-10 на «Классике Брюсселя».

 

  Том Пако показал высокие результаты на классиках осенью прошлого года, а на эпическом Париж-Рубэ-2021 финишировал, но не вписался в лимит времени.

 

Лауренц Рекс и Том Пако - новые велогонщики команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux

 

Лауренц Рекс и Том Пако - новые велогонщики команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux

Photo (c) PhotoNews/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux Team

 

  Лауренц Рекс: «Последние четыре года у меня был шанс расти в профессиональном плане, чтобы проявить себя, я мог выбирать гонки, которые мне нравятся.  Сейчас чувствую, что готов к следующем шагу в карьере. Очень рад, что перейду на уровень Мирового тура в команде Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux, которая базируется в моём регионе. Невероятно, сколько команда достигла за последнее время.

 

  Я стремлюсь к успеху, поэтому хочу  совершенствоваться в плане тактики и физически. Уверен в команде тренеров Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, полагаюсь на их точку зрения. Первый шаг, который необходим мне для роста – добавление в программу недельных гонок Мирового тура. Выбор команды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux был для меня логичным – меня вдохновляет этот спортивный проект, к тому же я смогу остаться в дружелюбной атмосфере».

 

Лауренц Рекс и Том Пако - новые велогонщики команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux

 

Лауренц Рекс и Том Пако - новые велогонщики команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux

Photo (c) PhotoNews/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux Team

 

 

  Том Пако: «Я начал выступать с 11 лет, помню, что команда Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux раньше называлась Veranda’s Willems-Accent, в то время она получила лицензию профессиональной континентальной команды. Сегодня эта команда – шестая в мировом рейтинге. Это доказывает, что прогрессируя шаг за шагом, можно достичь вершины, такой взгляд команды близок и мне. Я счастлив, что у меня будет возможность развиваться дальше в команде Мирового тура. Горжусь, что буду носить цвета первой валлонской команды Мирового тура.

 

  Сначала я хочу завоевать доверие, помогая товарищам по команде. Если же представится шанс, смогу использовать свои быстрые ноги для достижения личного результата. Не верится, что буду выступать с такими великими чемпионами как Руй Кошта. Помню, мне было 13 лет, когда смотрел, как Руй Кошта выиграл чемпионат мира.  Может, и я смогу стать примером для молодых гонщиков».

 

  Айке Висбеек (Aike Visbeek), главный тренер команды: «Мы выбрали инвестиции в велоспорт Бельгии и Валлонии – даём шанс талантливым гонщикам подняться на уровень Мирового тура. После контракта с Дрисом Де Поотером (Dries De Pooter) мы подписали Лауренца Рекса и Тома Пако, двух из пяти бельгийских талантов, которые дебютируют в Мировом туре с Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux в 2023 году.

 

  Таким образом мы гарантируем, что в будущем у нашей команды будет бельгийский характер. Мы также запускаем проект континентальной развивающей команды – это тоже часть нашей стратегии. Хотим дать возможность большему количеству бельгийских подростков, распространив нашу успешную программу развития на категорию андеров.

 

Рад, что Лауренц Рекс и Том Пако присоединятся к нашей команде, потому что после двух лет на проконтинентальном уровне они уже показали, что готовы к следующему шагу.

 

  За последние два сезона Лауренц сделал большой прогресс, он может стать одним из ключевых гонщиков нашего состава на классиках. Его выступления на Париж-Рубэ, Гент-Вевельгем, Кюрне-Брюссель-Кюрне показывают, на что он способен в гонках такого типа.

 

  Том уверенно идёт к своим целям, добивается хороших результатов на другом типе сложных гонок, таких, как Tour du Doubs. Как и Лауренц, он придёт в Мировой тур в молодом возрасте. Мне интересно, как он будет прогрессировать в следующие сезоны, потому что я уверен, что ему есть куда расти, он умный командный игрок».

 

 

 

Трансферные новости пелотона 2022/23

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Теги к статье: Лауренц Рекс Том Пако Laurenz Rex Tom Paquot Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux

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Комментарии

  • Earl57
    Tour of Leuven - Memorial Jef ... (7)
    Earl57-Фото
    Велоспорт - это коллективный вид спорта. В одиночку там никто ничего не достигнет. За победой одного гонщика стоит работа целой команды, и это не только гонщики. Помимо спортивных директоров и тренеров это механики, массажисты, соньеры, повара. И победа одного - победа всех. Это один момент.
    Второй момент - это то, что никто сразу не становится чемпионом. Все знаменитые гонщики в первые годы своей карьеры были безвестными помощниками лидеров своих команд. Точно так же возили бачки, ездили в отрывы или работали впереди пелотона, догоняя отрывы. Учились, набирались опыта, потом передавали и передают этот опыт молодым гонщикам.
  • AlpenFlow
    Tour of Leuven - Memorial Jef ... (7)
    AlpenFlow-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: AlpenFlow
    Все таки есть что-то странное, на первый взгляд невправильное, когда на одних гонках-монументах есть гонщики доезжающие вне лимита и их чествуют и превозносят доезжать до финиша как подвиг, а на других, гонках попроще можно тихонько слиться и это норма…

    Это однодневная гонка 1-й категории, где очки получают только первые 25 гонщиков. Остальные хоть доехали, хоть не доехали - никакой разницы нет. А на многодневных гонках если гонщик не финишировал на этапе, на следующий этап он не допускается. Поэтому гонщики вынуждены бороться за попадание в лимит времени. Последний этап многодневки гонщики, занимающие последние места в генеральной классификации, тоже бывает не доезжают. А если на последнем этапе разделка, то и вовсе не стартуют. Это не касается грантуров, там стараются доезжать до самого конца, особенно Тур де Франс. Потому что статус гонки совсем другой.
    Это Вы уже объясняли, спасибо; но есть что-то фальшивое в победе, ради которой другие участники команды, грегори, пусть и за зарплату, едут весь этап или отдельную гонку только ради того чтобы скрыть за своей спиной в ветровой тени и подвозить бачки будущему победителю.
  • Earl57
    Tour of Leuven - Memorial Jef ... (7)
    Earl57-Фото

    Цитата: AlpenFlow
    Все таки есть что-то странное, на первый взгляд невправильное, когда на одних гонках-монументах есть гонщики доезжающие вне лимита и их чествуют и превозносят доезжать до финиша как подвиг, а на других, гонках попроще можно тихонько слиться и это норма…

    Это однодневная гонка 1-й категории, где очки получают только первые 25 гонщиков. Остальные хоть доехали, хоть не доехали - никакой разницы нет. А на многодневных гонках если гонщик не финишировал на этапе, на следующий этап он не допускается. Поэтому гонщики вынуждены бороться за попадание в лимит времени. Последний этап многодневки гонщики, занимающие последние места в генеральной классификации, тоже бывает не доезжают. А если на последнем этапе разделка, то и вовсе не стартуют. Это не касается грантуров, там стараются доезжать до самого конца, особенно Тур де Франс. Потому что статус гонки совсем другой.

  • SportSpirit
    Итан Хейтер продлил контракт с ... (1)
    SportSpirit-Фото

    А младшего Хейтера подписали до конца 2025. BAM!bomb

     

    Значит, не только у меня есть ощущение, что Лео станет более перпективным многодневщиком, чем брат. 

  • SportSpirit
    Хуан Аюсо продлил контракт с в ... (6)
    SportSpirit-Фото
    "Не по сомбреро Хуан"?)
  • AlpenFlow
    Tour of Leuven - Memorial Jef ... (7)
    AlpenFlow-Фото
    Цитата: Esperus2006
    Цитата: AlpenFlow
    А по какой причине половина пелотона не финишировала?
    Вы в первый раз велоспорт открыли ? Однодневка же, смысл финишировать, сделал дело, и сходи
    Да, незрелый ещё) Про многодневки мне уже объяснили, оказывается в однодневках такая же схема.

    Цитата: AlpenFlow
    Цитата: Esperus2006
    Цитата: AlpenFlow
    А по какой причине половина пелотона не финишировала?
    Вы в первый раз велоспорт открыли ? Однодневка же, смысл финишировать, сделал дело, и сходи
    Да, незрелый ещё)Про многодневки мне уже объяснили, оказывается в однодневках такая же схема.
    Все таки есть что-то странное, на первый взгляд невправильное, когда на одних гонках-монументах есть гонщики доезжающие вне лимита и их чествуют и превозносят доезжать до финиша как подвиг, а на других, гонках попроще можно тихонько слиться и это норма…
  • Esperus2006
    Tour of Leuven - Memorial Jef ... (7)
    Esperus2006-Фото
    Цитата: AlpenFlow
    А по какой причине половина пелотона не финишировала?
    Вы в первый раз велоспорт открыли ? Однодневка же, смысл финишировать, сделал дело, и сходи
  • Sezar
    Хуан Аюсо продлил контракт с в ... (6)
    Sezar-Фото

    Так он маленький еще. Для серьезных побед. И, да, команда для побед не самая лучшая. 

  • AlpenFlow
    Tour of Leuven - Memorial Jef ... (7)
    AlpenFlow-Фото
    А по какой причине половина пелотона не финишировала?
  • SportSpirit
    Хуан Аюсо продлил контракт с в ... (6)
    SportSpirit-Фото

    На испанской однодневке, которую Аюсо на днях выиграл от Боры ехали Хиндли-Келдерман-Бухман-Конрад, много крепких середнячков пелотона и мотивированных испанцев во главе с Вальверде. Так что победа вполне соотвествует статусу "first world tour". 

     

    Да, самый длинный контракт в пелотоне. Но, возможно, шейхам нужно "слить" много денег именно сейчас) бизнес, ничего личного. 

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