Состав велокоманды Lotto Soudal на 2022 год

В команде Lotto Soudal в 2022 году будут выступать 27 велогонщиков

Бельгийская велокоманда Lotto Soudal завершила сезон 2021 года на 18-м месте в Мировом рейтинге команд UCI с 12 победами. В 2022 году в команде будут выступать 27 гонщиков, из которых шестеро – новобранцы.

В команду пришли – 30-летний бельгийский гонщик Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts), 32-летний немецкий гонщик Рюдигер Зелиг (Rüdiger Selig), 31-летний немецкий гонщик Михаэль Шварцманн (Michael Schwarzmann), 24-летний бельгийский гонщик Седрик Бёлленс (Cedric Beullens), а также два гонщика, которые начнут профессиональную карьеру – 22-летний австралиец Джарред Дризнерс (Jarrad Drizners), выступавший два года в континентальной команде Hagens Berman Axeon и 19-летний Арно Де Ли (Arnaud De Lie), воспитанник андеровской команды Lotto Soudal U23.

Photo (c) Lotto Soudal Team

В конце 2021 года команду покинули Джон Дегенкольб, который перешёл в команду DSM, Тос ван дер Санде, который будет выступать в команде Jumbo-Visma, Стефано Олдани, перешедший в Alpecin-Fenix, Кобе Гооссенс и Гербен Тейссен, которые ушли в команду Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux, а 37-летний польский гонщик Томаш Марчински завершил карьеру.

Из штата команды ушли также два спортивных директора, долгие годы работавших в Lotto Soudal - Марк Сержант (Marc Sergeant) и Херман Фризон (Herman Frison).

На их место генеральный менеджер команды Lotto Soudal Джон Леланг взял бывшего профессионального велогонщика Аллана Дэвиса (Allan Davis) и Черри Придхэм (Cherie Pridham), проработавшую сезон в качестве спортивного директора команды Israel Start Up Nation. Также в команде появился главный коммерческий директор – Яна Зель, работавшая ранее в команде Astana-Premier Tech.

Джон Леланг, генеральный менеджер команды Lotto Soudal, в интервью Sporza сказал: «Я очень уважаю Марка Сержанта и Хермана Фризона, они сделали для команды много хорошего. Но нам нужна динамика, это касается как гонщиков, так и персонала.

Я посмотрел, как Чери разговаривает с лидерами команды, после нескольких встреч понял, что она – лучшая. Яну мы выбрали благодаря её опыту и компетентности.

С одной стороны мы будем фокусироваться на однодневных гонках и спринтах. На эти гонки у нас есть сильные ребята, молодые спортсмены, в спринте будем бороться с одним из самых быстрых гонщиков пелотона Калебом Юэном.

Кроме того, мы должны проявить смелость в гонках. Думаю, это очень важно. В конце сезона на Париж-Рубэ мы уже проявили смелость.

Даже в такой неудачный год, как прошлый, мы добились больше побед, чем наши соперники в рейтинге.

Мы всегда хотим бороться за победу. Возможно, это не лучшая стратегия, чтобы набирать очки, но это часть нашей ДНК. Выступая с таким настроем, мы останемся в хорошей форме до конца года.

Виктор Кампенартс, которого мы подписали, будет играть ключевую роль в квартете Вермеерс-Кампенартс-Велленс-Жильбер. Он сможет многому научить в плане выступления, питания, тренировок, настроя. Он смело борется в гонках, именно это мы искали. Если он передаст этот подход молодым гонщикам…

Будет трудно выиграть одну из великих классик, но мы хотим быть действующими лицами в финале, как получилось у нас на Рубэ. Полуклассики тоже очень важны для нас.

Если мы сможем после гонки без сожалений садиться в автобус, потому что сделали всё, что могли, то это будет означать, что мы во многом выиграли».

Состав команды Lotto Soudal на 2022 год:

Cédric Beullens (Бельгия)

Victor Campenaerts (Бельгия)

Filippo Conca (Италия)

Steff Cras (Бельгия)

Jasper De Buyst (Бельгия)

Thomas De Gendt (Бельгия)

Arnaud De Lie (Бельгия)

Jarrad Drizners (Австралия)

Caleb Ewan (Австралия)

Frederik Frison (Бельгия)

Philippe Gilbert (Бельгия)

Sébastien Grignard (Бельгия)

Matthew Holmes (Великобритания)

Roger Kluge (Германия)

Andreas Lorentz Kron (Дания)

Kamil Malecki (Польша)

Sylvain Moniquet (Бельгия)

Michael Schwarzmann (Германия)

Rudiger Selig (Германия)

Harrison Sweeny (Австралия)

Maxim Van Gils (Бельгия)

Brent Van Moer (Бельгия)

Harm Vanhoucke (Бельгия)

Florian Vermeersch (Бельгия)

Viktor Verschaeve (Бельгия)

Xandres Vervloesem (Бельгия)

Tim Wellens (Бельгия)