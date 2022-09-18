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Эллен ван Дейк завоевла золото в индивидуальной гонке на время на чемпионате мира по велоспорту-2022

Эллен ван Дейк  - трёхкратная чемпионка мира в индивидуальной гонке на время

 

 

  Эллен ван Дейк (Ellen van Dijk) стала трёхкратной чемпионкой мира по шоссейному велоспорту в разделке. Причём первое золото чемпионата мира в индивидуальной гонке на время нидерландская велогонщица завоевала ещё в 2013 году, а следующие -  в 2021 и 2022 годах.

 

Эллен ван Дейк завоевла золото в индивидуальной гонке на время на чемпионате мира по велоспорту-2022

 Эллен ван Дейк завоевла золото в индивидуальной гонке на время на чемпионате мира по велоспорту-2022

 Эллен ван Дейк завоевла золото в индивидуальной гонке на время на чемпионате мира по велоспорту-2022

 Эллен ван Дейк завоевла золото в индивидуальной гонке на время на чемпионате мира по велоспорту-2022

  Эллен ван Дейк завоевла золото в индивидуальной гонке на время на чемпионате мира по велоспорту-2022

 Эллен ван Дейк завоевла золото в индивидуальной гонке на время на чемпионате мира по велоспорту-2022

 

 

  На 34,2 километровой трассе в австралийском Вуллонгонге Эллен ван Дейк защитила титул чемпионки мира, преодолев дистанцию за 44 минуты 29 секунд со скоростью 46.136 км/ч. 35-летняя Эллен ван Дейк опередила ближайшую соперницу, австралийскую велогонщицу Грейс Браун (Grace Brown) на 12 секунд. Бронзовую медаль взяла швейцарская велогонщица Марлен Ройссер (Marlen Reusser), проигравшая Эллен ван Дейк 41 секунду.

  Эллен ван Дейк показала лучшее время на промежуточных отсечках. На первой она опережала Марлен Ройссер, на второй отсечке второе лучшее время было уже у Грейс Браун.

 

  Эллен ван Дейк (Нидерланды): «Не ожидала, что выиграю. Не думала, что эта трасса мне идеально подходит. Но вместе с тренером хорошо настроилась морально и подготовилась физически. Просто решила отдать все силы на дистанции, а будет подиум или нет, не беспокоилась, потому что у меня и так состоялся великолепный сезон. Ни разу не мелькала мысль о победе.

 

  На последних гонках в Европе чувствовала себя не очень хорошо, поэтому я взяла небольшой перерыв, чтобы отдохнуть и перезагрузиться, а потом настроиться на новую цель. Поэтому подготовка к чемпионату мира прошла хорошо.

 

  Но я не знала, как ехала, не было информации. Кроме того, сложно понять, что ожидать от такой трассы. Тренер сказал, что я еду хорошо, что может быть медаль. Я же хотела полностью сфокусироваться на себе, своей скорости и усилиях. И всё сработало. На втором круге я немного потеряла скорость. Но тяжело было всем.

 

  Я просто очень счастлива, что снова выиграла. Как уже говорила, не ожидала победы, вчера даже мысленно попрощалась с моей радужной майкой. Первый титул я взяла, когда не была в числе фаворитов, выиграть было очень приятно. Победа в прошлом году принесла массу эмоций, потому что я очень долго к ней шла и, наконец, добилась. Эту победу всё ещё не могу в полной мере осознать, она стала неожиданной.

 

  На такой трассе пришлось много раз менять ритм – то вниз, то налево, то направо. Я не возражаю против правых поворотов, но мне не нравится всё время менять ритм. Поэтому последние пару недель я очень много это тренировала. Я прилагала усилия, чтобы постоянно менять ритм, старалась подготовиться к этой трассе. В итоге всё получилось».

 

  Грейс Браун (Австралия): «Я нацеливалась на подиум, мечтала выиграть. Цели достигла, но мечту не исполнила. Было бы потрясающе выиграть на домашнем чемпионате, но сегодня всё равно для меня особенный день. Я довольна.

  Я очень нервничала, когда Марле Ройссер и Эллен ван Дейк вышли на дистанцию. Я могла наблюдать за их временем в прямом эфире. Горжусь тем, как проехала, но ожидала результата в огромном напряжении. Думала, что, может быть, могу выиграть. Но Ван Дейк проехала феноменально».

 

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2022. Индивидуальная гонка на время. Женщины

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Теги к статье: Эллен ван Дейк Ellen van Dijk Индивидуальная гонка на время Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2022 чемпионат мира по велоспорту UCI Road Cycling World Championships

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