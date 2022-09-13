Ники Терпстра завершит карьеру профессионального велогонщика в конце 2022 года

38-летний Ники Терпстра объявил о завершении карьеры велогонщика

38-летний нидерландский велогонщик Ники Терпстра (Niki Terpstra) объявил, что в конце этого года завершит карьеру, которая началась в 2007 году в команде Milram. С 2011 по 2018 годы Ники Терпстра выступал под руководством Патрика Лефевра в команде Quick-Step, где одержал самые крупные победы в карьере – выиграл классики-Монументы Париж-Рубэ в 2014, Тур Фландрии в 2018. Всего Ники Терпстра одержал 22 победы, принял участие в 15 Гранд-турах. Последние четыре года Ники Терпстра выступает в команде TotalEnergies.

Последние годы Ники Терпстру преследовали падения и травмы. В 2019 году он упал на Туре Фландрии, а затем сошёл после падения с Тур де Франс, получил серьёзные травмы, упав на тренировке в июне 2020 года.

Ники Терпстра: «Всем моим болельщикам и подписчикам сообщаю, что в конце этого сезона решил уйти из профессионального шоссейного велоспорта. Несмотря на то, что у меня были варианты для продолжения, я решил, что настало время закрыть эту невероятную часть моей карьеры и переключиться на новые вызовы как на велосипеде, так и вне спорта.

Когда начал выступать на велосипеде в 18 лет, не мог даже представить, что однажды у меня будет шанс стать частью профессионального пелотона и проехать все легендарные велогонки. А то, что я ещё и выиграл Монументы Париж-Рубэ и Тур Фландрии, до сих пор кажется нереальным и мне, и моей семье.

Хочу завершить этот сезон на высокой ноте, впереди в моём календаре ещё несколько великолепных гонок. Это было невероятное путешествие, благодарю всех, кто поддерживал меня в течение карьеры.

Но, слушайте, я ещё не закончил с велоспортом. Конечно, я продолжу выступать… ждите новостей!»