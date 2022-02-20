Ники Терпстра продлил контракт с велокомандой TotalEnergies

Ники Терпстра готов отказаться от личных целей на классиках

Победитель Тура Фландрии и Париж-Рубэ, 37-летний нидерландский велогонщик Ники Терпстра продолжит выступать в следующем сезоне в проконтинентальной велокоманде TotalEnergies, которая продлила с ним контракт на 2022 год. В следующем сезоне товарищем Терпстры по команде станет словацкий гонщик Петер Саган, которому нидерландский гонщик готов помогать на весенних классиках.

Photo (c) TotalEnergies Team

После перехода в проконтинентальную французскую велокоманду из команды Quick Step Ники Терпстра прошёл через тяжёлый период падений, самым серьёзным из которых оказалось падение в июне 2020 года, когда, тренируясь за мотором между Энкхёйзеном и Лелистадом, он упал на камни. Тогда Ники Терпстру на вертолёте доставили в больницу с сотрясением мозга, переломами и повреждением лёгкого.

Команда дала Ники Терпстре уверенность, что он сможет выступать и в 2022 году. Он трудностях и планах на ближайшее будущее Ники Терпстра рассказал в подкасте In het Wiel.

Ники Терпстра: «Конечно, иногда я нервничал, но менеджер команды Total каждый раз мне повторял: «Всё будет в порядке». Поэтому я был уверен, что всё получится. То падение было очень серьёзным. Люди, которые не знают всего, не понимают, что случилось. Я и раньше падал, но это падение со всеми остальными не сравнить. Мы поехали втроём, я тренировался за скутером. Там была велодорожка, а с другой стороны камни. Упал, потом оказался в интенсивной терапии.

Никогда не было такого, чтобы я ненавидел тренировки, даже в плохую погоду. Но я ненавидел, когда не могу тренироваться.

Я становлюсь старше, сложнее достичь пика формы. Никогда не смогу снова быть таким же сильным, когда смог выиграть Тур Фландрии. Но считаю, что я всё ещё гонщик выше среднего уровня, если смогу просто проехать гонки и побольше потренироваться. Много тренировок и много гонок принесут плоды.

В прошлые несколько лет я ехал классики только со своими амбициями. Теперь переключился и изменил цели. Возможно, я не смогу достичь результатов прошлых лет, но я всё равно испытываю удовольствие от соревнований, а в следующем году сконцентрируюсь на этом ещё больше».

На вопрос, есть ли у Ники Терпстры план В, что он будет делать после завершения карьеры, гонщик ответил: «Всё равно в жизни будет много велоспорта, других соревнований, как «Трансальп», где я участвовал, и хочу проехать снова. Есть много соревнований, например, в Южной Африке. Гравийные гонки».