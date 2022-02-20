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Ники Терпстра продлил контракт с велокомандой TotalEnergies

Ники Терпстра готов отказаться от личных целей на классиках

 

 

  Победитель Тура Фландрии и Париж-Рубэ, 37-летний нидерландский велогонщик Ники Терпстра продолжит выступать в следующем сезоне в проконтинентальной велокоманде TotalEnergies, которая продлила с ним контракт на 2022 год. В следующем сезоне товарищем Терпстры по команде станет словацкий гонщик Петер Саган, которому нидерландский гонщик готов помогать на весенних классиках.

 

Ники Терпстра продлил контракт с велокомандой TotalEnergies

Photo (c) TotalEnergies Team

 

  После перехода в проконтинентальную французскую велокоманду из команды Quick Step Ники Терпстра прошёл через тяжёлый период падений, самым серьёзным из которых оказалось падение в июне 2020 года, когда, тренируясь за мотором между Энкхёйзеном и Лелистадом, он упал на камни. Тогда Ники Терпстру на вертолёте доставили в больницу с сотрясением мозга, переломами и повреждением лёгкого.

  Команда дала Ники Терпстре уверенность, что он сможет выступать и в 2022 году. Он трудностях и планах на ближайшее будущее Ники Терпстра рассказал в подкасте In het Wiel.

 

  Ники Терпстра: «Конечно, иногда я нервничал, но менеджер команды Total каждый раз мне повторял: «Всё будет в порядке». Поэтому я был уверен, что всё получится. То падение было очень серьёзным. Люди, которые не знают всего, не понимают, что случилось. Я и раньше падал, но это падение со всеми остальными не сравнить. Мы поехали втроём, я тренировался за скутером. Там была велодорожка, а с другой стороны камни. Упал, потом оказался в интенсивной терапии. 

   Никогда не было такого, чтобы я ненавидел тренировки, даже в плохую погоду. Но я ненавидел, когда не могу тренироваться.

  Я становлюсь старше, сложнее достичь пика формы. Никогда не смогу снова быть таким же сильным, когда смог выиграть Тур Фландрии. Но считаю, что я всё ещё гонщик выше среднего уровня,  если смогу просто проехать гонки и побольше потренироваться. Много тренировок и много гонок принесут плоды.

  В прошлые несколько лет я ехал классики только со своими амбициями. Теперь переключился и изменил цели. Возможно, я не смогу достичь результатов прошлых лет, но я всё равно испытываю удовольствие от соревнований, а в следующем году сконцентрируюсь на этом ещё больше».

 

  На вопрос, есть ли у Ники Терпстры план В, что он будет делать после завершения карьеры, гонщик ответил: «Всё равно в жизни будет много велоспорта, других соревнований, как «Трансальп», где я участвовал, и хочу проехать снова. Есть много соревнований, например, в Южной Африке. Гравийные гонки».

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Теги к статье: Ники Терпстра Niki Terpstra TotalEnergies

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Комментарии

  • Astanaforever
    Джанни Москон о новом старте в ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Недаром ему дали погоняло ТРАКТОР. И не в том что он засветился на фото в тракторе.Он на самом деле по стилю езды прет как трактор. Астана поставит все на кон, чтобы он выиграл этот злосчастный ПР. Но...вот этот кардиостимулятор, что то навеевает на плохие мысли.. Тьфу. Тьфу.
  • Адриен
    Яна Зель – новый главный комме ... (17)
    Адриен-Фото

    Цитата: Freejazz
      Я не выгораживаю Яну, просто мы не знаем большей части (да, всех) договоренностей, пооэтому и выводы сделать правильные не можем.
    Классная "логика" - мы всего не знаем , значит надо Я.Зель ... защитить ! И плюс неплохо бы  гнилым помидором в Астану запустить, мол, бедная Яна в ней работала в "нецивилизованных" условиях , а вот в эвропэйской Лотто она себя проявит  по полной... Только вы явно передергиваете - в смысле мы чего-то там не знаем. Именно она приложила руку к разброду в Астане, именно она стояла у истоков "реформ", именно она была инициатором увольнения Винокурова и др. Всё это - на виду. За это она и получает в здешних комментариях. Кстати, что это за "местные традиции"? Нецивилизованные ? Так это при них в Астане большинство своих побед одержал  Контадор, так это при них в Астане большинство своих побед одержал Нибали, начинали победную карьеру многие отличные гонщики. А вот когда в коллективе стал заправлять спонсор, так "умело" найденный Яной - все стало рассыпаться. Слава Богу, одумались, ПОСЛАЛИ и спонсора и Яну подальше - и команда встала на путь оздоровления, очень на это надеюсь.

  • VeloVelo
    У Геранта Томаса украли велоси ... (10)
    VeloVelo-Фото
    Ну да ))
  • VeloVelo
    Джанни Москон о новом старте в ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Джанни-трактору Желаю удачи и победы на Рубэ.

  • Адриен
    Джанни Москон о новом старте в ... (3)
    Адриен-Фото

    Даже без победы, даже без подиума он - герой Париж-Рубэ 2021. И конечно же Mathieu van der Poel ...

  • Ice
    Примож Роглич: «Соперничество ... (8)
    Ice-Фото

    Цитата: Геродот
    Да не возьмут его лидером на Тур.Вингегор поедет и это правильно.Молодые должны соревноваться между собой.

    Большей ереси не слышал очень давно)))

  • Earl57
    Яна Зель – новый главный комме ... (17)
    Earl57-Фото
    Там Квебека в отчаянном положении ищет спонсоров. Они готовы отдать 50% акций, лишь бы спасти команду. Но добрые люди из Канады туда не пошли. С чего бы это? Команда ведь с лицензией Мирового тура.
  • Freejazz
    Яна Зель – новый главный комме ... (17)
    Freejazz-Фото

    BikeExchange ищут спонсора - испанский фонд хотел часть отхватить - отказали, PremierTech пытался зайти - отказали. Спонсоры, конечно не очень, но и в команде вероятно что-то не так. Я не выгораживаю Яну, просто мы не знаем большей части (да, всех) договоренностей, пооэтому и выводы сделать правильные не можем.
    В Лотто она будет привлечением спонсоров заниматься, и напрямую на подготовку команды влиять не будет.
    А по поведу спонсоров - сколько тут Альпесин чистили, а с Фениксом у них альянс неплохой выходит. Наверное, дело в руководстве команды и их умении работать со спонсорами.

  • Геродот
    Примож Роглич: «Соперничество ... (8)
    Геродот-Фото

    Да не возьмут его лидером на Тур.Вингегор поедет и это правильно.Молодые должны соревноваться между собой.

  • bambuk1970
    Яна Зель – новый главный комме ... (17)
    bambuk1970-Фото

    Теперь впору переименовывать команду в Lollo Suicide. Бельгийцам надоело кататься по дорогам Европы...

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