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Филиппо Ганна – победитель 2,6-км пролога Тура Германии -2022

Филиппо Ганна выиграл пролог Тура Германии-2022

 

  Отсутствие разделочных велосипедов не стало проблемой для двукратного чемпиона мира в разделке Филиппо Ганны, который на шоссейном велосипеде одержал победу в 2,6-километровом прологе Тура Германии-2022.  26-летний итальянский велогонщик команды INEOS  Grenadiers преодолел дистанцию с шестью поворотами за 2.56,89 минуты со средней скоростью 53,182 км/ч.

 

Филиппо Ганна – победитель 2,6-км пролога Тура Германии -2022

Photo ©Deutschland Tour / Rot-Foto

 

 

  Две секунды Филиппо Ганне проиграл 35-летний нидерландский велогонщик команды Trek-Segafredo Бауке Моллема, занявший 2-е место, три секунды уступил чемпиону мира в  разделке 28-летний немецкий гонщик команды Bora-hansgrohe Нильс Политт.

 

  Самое быстрое время на отсечке 1,6 км показал Олав  Коой (Jumbo-Visma), что принесло ему синюю майку горного короля, но 20-летний нидерландский гонщик упал на повороте и финишировал 119-м, потеряв 1:23 относительно победителя.  

 

  Филиппо Ганна: «Мы вернулись в гонки после Тура. Хорошо проехали сегодня. Теперь впереди четыре напряжённых дня. Маршрут гонки не совсем равнинный, конечно, будут подъёмы. У нас сильная молодая команда, надеемся на хороший результат.

 

  Разделка была совсем короткой, мне понравилось. Без разделочных велосипедов ехать было немного странно, необычно. Но мы старались сделать всё, что могли и на обычных велосипедах. У нас в команде есть хорошие горняки Адам и Эган. Бен Тулетт тоже силён в подъёмах. Посмотрим, как поедем следующие этапы, уверен, покажем интересное шоу».

 

  Бауке Моллема: «Хороший был пролог, немного странный, потому что ехали на шоссейных велосипедах. Дистанция супервзрывная, супербыстрая. В конце нужно было немного притормаживать на двух поворотах, или, по крайней мере, ехать внимательно. Я был настроен решительно, потому что умею показывать результат, когда требуются такие трёхминутные усилия.

  На прошлой неделе тренировал короткие дистанции, чтобы подготовиться к этой разделке. Вообще-то, я готовился к Туру Германии, ждал этот пролог больше, чем остальные этапы гонки. Вполне доволен результатом, потому что большего добиться не мог. На остальных этапах не фокусируюсь, потому что я просто вкатываюсь  после перерыва. Тренировался только 10 дней, больше месяца не тренировал подъёмы, потому что после Тур де Франс-2022 жил в Нидерландах. Поэтому просто посмотрим, как пойдёт гонка, будут ли шансы показать хороший результат».

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (16)
    Velolife-Фото
    Каюсь. Лишил Rudy Molard 4-х Maillot Rojo Vuelta – 18. Запамятовал!
  • vadi
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (16)
    vadi-Фото
    Вроде, если верить англоязычной вики, Молар уже несколько лет назад надевал вуэльтовскую красную майку с 5 по 8 этапы.
  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (16)
    Velolife-Фото

    Marc Soler молодец! Сначала достал отрыв, а затем отбил его натиск на финиш. Да и Unzue не сдерживал. Primo? Rogli? особенно, думаю, не растроился. В 76-й версии он также ехал со своей командой. Впереди ещё много чего интересного. Ну а Rudy Molard можно поздравить с первой в карьере грантуровской майкой. Спасибо Jake Stewart. Вот что значит командная работа. Не хватало Thibaut Pinot. Но его бы и не отпустили. Хотя, как знать! Но завтра на Pico Jano все претенды на Maillot Rojo и Maillot A Puntos Azules, надеюсь, покажут себя во всей красе!

  • MVDP
    Тур Германии-2022. Пролог (5)
    MVDP-Фото

    Думаю, почему так медленно? А они, оказывается, на простых шоссерах ехали.

  • Pi-man
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (16)
    Pi-man-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno

    Кстати, как вы считаете, Марк Солер похожий внешностью немного на молодого Г.Томаса ?


    Кстати да. Не обращал раньше внимания, а какое-то сходство есть.

     

    (Но ваши картинки мне, к сожалению, не видны)

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Удивительно, 5-й этап и 5-й другой/иной владелец красной майки на Вуэльте!!

    Да и вообще, после вчерашнего этапа №5, сменились все обладатели призовых маек (кроме зелёной); какой то ноунейм Виктор Лангелотти, представтьте себе из Монако (!) новый горный король, а Групама-ФДЖ даже командный зачёт возглавила.

    Солеру - браво, терпел и дотерпел, но что это за такоая "провокация" у него на велике ?)  wink

    Кстати, как вы считаете, Марк Солер похожий внешностью немного на мололого Г.Томаса ?

  • nightbuster33
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (16)
    nightbuster33-Фото

    Смехочки закончились.Завтра,перед разделкой,начинаются четыре трудовых этапа,после которых любители-предсказатели могут более точно определиться со своим выбором будущего победителя Вуэльты.Ну а разделка подскажет (вероятность), кто именно.

  • s75
    Тур Германии-2022. Пролог (5)
    s75-Фото

    Коой шел на лучшее время...  ссылка

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    Этап под =просев генеральной таблицы= , не трудно предположить что та четверка которая сегодня оказалась в лидерах ,завтра снова опустится вниз.

    По сути первый этап после которого можно будет делать первоночальные выводы о том кто на что способен на этой Вуэльте.

  • RVL
    Тур Германии-2022. Пролог (5)
    RVL-Фото
    Серьезные ребята меньше сотки пролог не ездиют

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