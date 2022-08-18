Филиппо Ганна – победитель 2,6-км пролога Тура Германии -2022

Филиппо Ганна выиграл пролог Тура Германии-2022

Отсутствие разделочных велосипедов не стало проблемой для двукратного чемпиона мира в разделке Филиппо Ганны, который на шоссейном велосипеде одержал победу в 2,6-километровом прологе Тура Германии-2022. 26-летний итальянский велогонщик команды INEOS Grenadiers преодолел дистанцию с шестью поворотами за 2.56,89 минуты со средней скоростью 53,182 км/ч.

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Две секунды Филиппо Ганне проиграл 35-летний нидерландский велогонщик команды Trek-Segafredo Бауке Моллема, занявший 2-е место, три секунды уступил чемпиону мира в разделке 28-летний немецкий гонщик команды Bora-hansgrohe Нильс Политт.

Самое быстрое время на отсечке 1,6 км показал Олав Коой (Jumbo-Visma), что принесло ему синюю майку горного короля, но 20-летний нидерландский гонщик упал на повороте и финишировал 119-м, потеряв 1:23 относительно победителя.

Филиппо Ганна: «Мы вернулись в гонки после Тура. Хорошо проехали сегодня. Теперь впереди четыре напряжённых дня. Маршрут гонки не совсем равнинный, конечно, будут подъёмы. У нас сильная молодая команда, надеемся на хороший результат.

Разделка была совсем короткой, мне понравилось. Без разделочных велосипедов ехать было немного странно, необычно. Но мы старались сделать всё, что могли и на обычных велосипедах. У нас в команде есть хорошие горняки Адам и Эган. Бен Тулетт тоже силён в подъёмах. Посмотрим, как поедем следующие этапы, уверен, покажем интересное шоу».

Бауке Моллема: «Хороший был пролог, немного странный, потому что ехали на шоссейных велосипедах. Дистанция супервзрывная, супербыстрая. В конце нужно было немного притормаживать на двух поворотах, или, по крайней мере, ехать внимательно. Я был настроен решительно, потому что умею показывать результат, когда требуются такие трёхминутные усилия.

На прошлой неделе тренировал короткие дистанции, чтобы подготовиться к этой разделке. Вообще-то, я готовился к Туру Германии, ждал этот пролог больше, чем остальные этапы гонки. Вполне доволен результатом, потому что большего добиться не мог. На остальных этапах не фокусируюсь, потому что я просто вкатываюсь после перерыва. Тренировался только 10 дней, больше месяца не тренировал подъёмы, потому что после Тур де Франс-2022 жил в Нидерландах. Поэтому просто посмотрим, как пойдёт гонка, будут ли шансы показать хороший результат».