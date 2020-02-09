«Астана Про Тим»: Заявление по поводу отчёта CADF

Заявление по поводу отчёта CADF

Команда «Астана Про Тим» приняла к сведению статью датских и норвежских средств массовой информации, касающуюся существования якобы конфиденциального отчета CADF (Велосипедная антидопинговая организация) о том, что некоторые гонщики команды находились в контакте с дисквалифицированным доктором Микеле Феррари.

Команда «Астана Про Тим» нацелена на борьбу с допингом в спорте. Команда требует от всех своих гонщиков, чтобы они постоянно соблюдали все обязательства по антидопинговым правилам, включая запрет на общение с дисквалифицированными лицами или докторами. Команда не сотрудничает ни с одним подозрительным доктором, таким, как доктор Микеле Феррари. Гонщики не имеют права консультироваться с докторами, не входящими в состав команды, для осуществления какой-либо деятельности или для назначения какой-либо диеты или лечения, связанных с их работой.

Лицензия команды «Астана Про Тим» была продлена на 2020 год, что подтверждает полное выполнение командой всех своих обязательств, в том числе, в части борьбы с допингом в велоспорте.

Команда находится в контакте с UCI (Международный Союз Велосипедистов) и CADF, чтобы получить больше информации; команда будет сотрудничать с CADF и UCI в случае инициирования любого запроса или процедуры.

Однако, на данный момент, не было возбуждено ни одной процедуры в отношении гонщика, связанного с командой. Команда «Астана Про Тим» убеждена, что, если бы у CADF были какие-либо доказательства нарушения со стороны любого гонщика команды, дисциплинарное разбирательство было бы немедленно начато в соответствии с антидопинговыми правилами и Всемирным антидопинговым кодексом.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM