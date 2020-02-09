VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

«Астана Про Тим»: Заявление по поводу отчёта CADF

 Заявление по поводу отчёта CADF

 

Команда «Астана Про Тим» приняла к сведению статью датских и норвежских средств массовой информации, касающуюся существования якобы конфиденциального отчета CADF (Велосипедная антидопинговая организация) о том, что некоторые гонщики команды находились в контакте с дисквалифицированным доктором Микеле Феррари.

 

Команда «Астана Про Тим» нацелена на борьбу с допингом в спорте. Команда требует от всех своих гонщиков, чтобы они постоянно соблюдали все обязательства по антидопинговым правилам, включая запрет на общение с дисквалифицированными лицами или докторами. Команда не сотрудничает ни с одним подозрительным доктором, таким, как доктор Микеле Феррари. Гонщики не имеют права консультироваться с докторами, не входящими в состав команды, для осуществления какой-либо деятельности или для назначения какой-либо диеты или лечения, связанных с их работой.

 

Лицензия команды «Астана Про Тим» была продлена на 2020 год, что подтверждает полное выполнение командой всех своих обязательств, в том числе, в части борьбы с допингом в велоспорте.

 

Команда находится в контакте с UCI (Международный Союз Велосипедистов) и CADF, чтобы получить больше информации; команда будет сотрудничать с CADF и UCI в случае инициирования любого запроса или процедуры.

 

Однако, на данный момент, не было возбуждено ни одной процедуры в отношении гонщика, связанного с командой. Команда «Астана Про Тим» убеждена, что, если бы у CADF были какие-либо доказательства нарушения со стороны любого гонщика команды, дисциплинарное разбирательство было бы немедленно начато в соответствии с антидопинговыми правилами и Всемирным антидопинговым кодексом.

 

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Astana

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

5 - 9 февраля 2020

Volta a la Comunitat Valenciana

5 - 9 февраля 2020

Etoile de Besseges

11 - 16 февраля 2020

Tour Colombia 2.1

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

3 февраля

Reinardt Janse Van Rensburg (NTT Pro Cycling)

Carmelo Urbano Fontiveros (Caja Rural - Seguros RGA)

4 февраля

Ion Izagirre (Astana Pro Team)

Nairo Quintana (Team Arkea - Samsic)

Miguel Lopez (Astana Pro Team)

Benjamin Declercq (Team Arkea - Samsic)

Alessandro Monaco (Bardiani CSF - Faizane)

Veljko Stojnic (Vini Zabu - KTM)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2020 (18)
Январь 2020 (111)
Декабрь 2019 (72)
Ноябрь 2019 (83)
Октябрь 2019 (123)
Сентябрь 2019 (168)