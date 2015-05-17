Заявление фонда CADF по поводу отчёта о Якобе Фульсанге и Алексее Луценко

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 19:43
Заявление CADF по поводу обнародования отчёта в отношении Якоба Фульсанга и Алексея Луценко
Антидопинговый фонд велоспорта (Cycling Anti-Doping Foundation /CADF) сделал заявление по поводу своего отчёта в отношении гонщиков команды Astana Якоба Фульсанга и Алексея Луценко.
Заявление CADF:
«В ответ на возрастание интереса средств массовой информации в отношении велогонщиков Якоба Фульсанга, Алексея Луценко, а также доктора Микеле Феррари, Антидопинговый фонд велоспорта (CADF), независимая организация, уполномоченная UCI для определения и проведения антидопинговых мер в велоспорте, хотел бы уточнить ряд моментов.
В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и международными стандартами Всемирного антидопингового комитета (WADA) и по тестированию и расследованиям, CADF расследует любую информацию, полученную в отношении возможного нарушения антидопинговых правил.
С учётом обнародования определённых документов CADF может подтвердить следующее:
- CADF получил сведения в отношении вероятного нарушения антидопинговых правил и запросил компанию Sportradar, специализирующуюся на сборе информации, провести дополнительное расследование в отношении потенциального нарушения.
- Международное сотрудничество – ключ к эффективному антидопинговому расследованию. Отчёт по итогам работы Sportradar был передан в соответствующие антидопинговые и правоохранительные органы под надёжной защитой в условиях строгой конфиденциальности.
- CADF обращался с информацией, содержащейся в отчёте, с предельной осторожностью. Эта информация ни при каких обстоятельствах не должна была попасть к третьим лицам, включая представителей средств массовой информации.
CADF глубоко сожалеет, что произошла утечка отчёта. Начато расследование, призванное раскрыть, каким образом документ стал доступен публично, и предотвратить подобное в будущем.
В заключение CADF подтверждает, что после тщательного изучения имеющихся в распоряжении деталей отчёт не был представлен в Международный союз велосипедистов (UCI) для возбуждения дисциплинарного разбирательства в отношении лиц или команды, упоминаемых в отчёте».
Напомним, что данные конфиденциального отчёта CADF были опубликованы в воскресенье, 2 февраля, датским изданием Politiken.
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