Заявление фонда CADF по поводу отчёта о Якобе Фульсанге и Алексее Луценко

Заявление CADF по поводу обнародования отчёта в отношении Якоба Фульсанга и Алексея Луценко

Антидопинговый фонд велоспорта (Cycling Anti-Doping Foundation /CADF) сделал заявление по поводу своего отчёта в отношении гонщиков команды Astana Якоба Фульсанга и Алексея Луценко.

Заявление CADF:

«В ответ на возрастание интереса средств массовой информации в отношении велогонщиков Якоба Фульсанга, Алексея Луценко, а также доктора Микеле Феррари, Антидопинговый фонд велоспорта (CADF), независимая организация, уполномоченная UCI для определения и проведения антидопинговых мер в велоспорте, хотел бы уточнить ряд моментов.

В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и международными стандартами Всемирного антидопингового комитета (WADA) и по тестированию и расследованиям, CADF расследует любую информацию, полученную в отношении возможного нарушения антидопинговых правил.

С учётом обнародования определённых документов CADF может подтвердить следующее:

- CADF получил сведения в отношении вероятного нарушения антидопинговых правил и запросил компанию Sportradar, специализирующуюся на сборе информации, провести дополнительное расследование в отношении потенциального нарушения.

- Международное сотрудничество – ключ к эффективному антидопинговому расследованию. Отчёт по итогам работы Sportradar был передан в соответствующие антидопинговые и правоохранительные органы под надёжной защитой в условиях строгой конфиденциальности.

- CADF обращался с информацией, содержащейся в отчёте, с предельной осторожностью. Эта информация ни при каких обстоятельствах не должна была попасть к третьим лицам, включая представителей средств массовой информации.

CADF глубоко сожалеет, что произошла утечка отчёта. Начато расследование, призванное раскрыть, каким образом документ стал доступен публично, и предотвратить подобное в будущем.

В заключение CADF подтверждает, что после тщательного изучения имеющихся в распоряжении деталей отчёт не был представлен в Международный союз велосипедистов (UCI) для возбуждения дисциплинарного разбирательства в отношении лиц или команды, упоминаемых в отчёте».

Напомним, что данные конфиденциального отчёта CADF были опубликованы в воскресенье, 2 февраля, датским изданием Politiken.