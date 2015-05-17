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Заявление фонда CADF по поводу отчёта о Якобе Фульсанге и Алексее Луценко

Заявление CADF по поводу обнародования отчёта в отношении Якоба Фульсанга и Алексея Луценко

 

 

  Антидопинговый фонд велоспорта (Cycling Anti-Doping Foundation /CADF)  сделал заявление по поводу своего отчёта  в отношении гонщиков команды Astana Якоба Фульсанга и Алексея Луценко.

 

 

Заявление CADF:

 

  «В ответ на возрастание интереса средств массовой информации в отношении велогонщиков Якоба Фульсанга, Алексея Луценко, а также доктора Микеле Феррари, Антидопинговый фонд велоспорта (CADF), независимая организация, уполномоченная UCI для определения и проведения антидопинговых мер в велоспорте, хотел бы уточнить ряд моментов.

 

В соответствии со  Всемирным антидопинговым кодексом и международными стандартами Всемирного антидопингового комитета (WADA) и  по тестированию и расследованиям, CADF расследует любую информацию, полученную в отношении возможного нарушения антидопинговых правил.

 

  С учётом обнародования определённых документов CADF может подтвердить следующее:

 

- CADF получил сведения в отношении вероятного нарушения антидопинговых правил и запросил компанию Sportradar, специализирующуюся на сборе информации, провести дополнительное расследование в отношении потенциального нарушения.

 

- Международное сотрудничество – ключ к эффективному антидопинговому расследованию. Отчёт по итогам работы Sportradar был передан в соответствующие антидопинговые и правоохранительные органы под надёжной защитой в условиях строгой конфиденциальности.

 

- CADF обращался с информацией, содержащейся в отчёте, с предельной осторожностью. Эта информация ни при каких обстоятельствах не должна была попасть к третьим лицам, включая представителей средств массовой информации.

 

CADF глубоко сожалеет, что произошла утечка отчёта. Начато расследование, призванное раскрыть, каким образом документ стал доступен публично, и предотвратить подобное в будущем.

 

В заключение CADF подтверждает, что после тщательного изучения имеющихся в распоряжении деталей отчёт не был представлен в Международный союз велосипедистов (UCI) для возбуждения дисциплинарного разбирательства в отношении лиц или команды, упоминаемых в отчёте».

 

  Напомним, что данные конфиденциального отчёта CADF были опубликованы в воскресенье, 2 февраля, датским изданием Politiken.

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Теги к статье: CADF

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 20:40 | Регистрация: 30.06.2017

    Вот я завтра позвоню в CADF и скажу, что видел на новый год в сауне горнолыжного курорта где то в Альпах, компанию доктора Феррари с известными гонщиками нескольких велокоманд, распивающих в парилке какой-то напиток из железного термоса, как у Путина.. Как вы думаете мне поверят и инициируют расследование?

    Вся жизнь это гонка.

  2. Velo_love

    Вчера, 20:56 | Регистрация: 15.09.2019

    Людям только дай повод других людей грязью облить. Хотя какой повод??? Иногда и повода не нужно. А теперь «извините ошибочка». Если бы у них была информация они слили бы ее в тот же день. Придумали какие то тайные расследования, тайные люди которые все видели. Тайные отчеты. С фантазией у людей точно все ОК

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Вчера, 21:43 | Регистрация: 17.05.2015

      Так в том-то и дело, что все эти cadf*ы , спортрадары - некие САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ образования, эдакие околоспортивные гретты тумберг. Если WADA - ОФИЦИАЛЬНАЯ организация с соответствующими полномочиями, правами и обязанностями, то эти - этакие добровольцы, ПРИСВОИВШИЕ себе право вести некие "расследования", а значит - обвинять, оправдывать, и даже информационно КАРАТЬ. А по каким ПРИНЦИПАМ ? По каким КРИТЕРИЯМ ?.. Помните, как у Д.Гранина - " Хуже дурака может быть только дурак с инициативой...".

  3. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 20:58 | Регистрация: 17.05.2015

    Ох как всё это смешно ... Отчет был, он был секретным, в UCI представлен НЕБЫЛ (!!!), но утечка в СМИ каким-то волшебным образом произошла ! Цирк, комедия и ФАРС... Чем страшна клевета ? Очень просто - даже  РАЗОБЛАЧЕННАЯ, она оставляет пятна на репутации.

  4. Velo_love

    Вчера, 21:04 | Регистрация: 15.09.2019

    Цитата: Адриен
    Ох как всё это смешно ... Отчет был, он был секретным, в UCI представлен НЕБЫЛ (!!!), но утечка в СМИ каким-то волшебным образом произошла ! Цирк, комедия и ФАРС... Чем страшна клевета ? Очень просто - даже  РАЗОБЛАЧЕННАЯ, она оставляет пятна на репутации.
    Правда смешно. Отчёт секретный но обязательно указали, что на 24 страницы.

    Цитата: Velo_love
    Цитата: Адриен
    Ох как всё это смешно ... Отчет был, он был секретным, в UCI представлен НЕБЫЛ (!!!), но утечка в СМИ каким-то волшебным образом произошла ! Цирк, комедия и ФАРС... Чем страшна клевета ? Очень просто - даже  РАЗОБЛАЧЕННАЯ, она оставляет пятна на репутации.
    Правда смешно. Отчёт секретный но обязательно указали, что на 24 страницы.
    Они его видимо сами не читали. Успели только страницы посчитать. ?

  5. Имя: Мирьяна

    Mima

    Вчера, 23:11 | Регистрация: 5.05.2018

    Глупо, зло, мелко, намеренно клеветничнски. Облить грязью, а потом извиниться невнятно. Некрасиво, господа из непонятной организации, негоже. Фу на вас. Спортсменам - здоровья, спокойствия, сил не обращать особого внимания на подобные выпады.

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Комментарии

  • Адриен
    Команда «ASTANA PRO TEAM» благ ... (5)
    Адриен-Фото

    Так ведь благодарят CADF. Они ФОРМАЛЬНО - не при чем, доклад был "секретным" (sarcastic), подозрения не подтвердились, ходу ему не дали, фонд "глубоко сожалеет об утечке" в СМИ. Нормы соблюдены. Вопросы к Politiken ... Но и эти отмажутся наверняка.

  • RVL
    Команда «ASTANA PRO TEAM» благ ... (5)
    RVL-Фото

    Какой иск? Команда же благодарит..))

  • Mima
    48-летний Давиде Ребеллин прод ... (2)
    Mima-Фото
    Молодец! Браво! Удачи и здоровья!
  • Mima
    Команда «ASTANA PRO TEAM» благ ... (5)
    Mima-Фото
    Подать иск за клевету и намеренный ущерб репутации и доброму имени. Нельзя в цивилизованном мире так поступать.
  • Mima
    Заявление фонда CADF по поводу ... (6)
    Mima-Фото
    Глупо, зло, мелко, намеренно клеветничнски. Облить грязью, а потом извиниться невнятно. Некрасиво, господа из непонятной организации, негоже. Фу на вас. Спортсменам - здоровья, спокойствия, сил не обращать особого внимания на подобные выпады.
  • Astanaforever
    48-летний Давиде Ребеллин прод ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Вот смотрите велофаны пример настоящий любви к велоспорту, гонкам. Вот же человеееечище!!! Он видимо и закончить свой спортивный, жизненный путь хочет в седле своего карбонового коня. Красавчег!!! Склоняю шляпу перед ним.?
  • Адриен
    Заявление фонда CADF по поводу ... (6)
    Адриен-Фото
    Так в том-то и дело, что все эти cadf*ы , спортрадары - некие САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ образования, эдакие околоспортивные гретты тумберг. Если WADA - ОФИЦИАЛЬНАЯ организация с соответствующими полномочиями, правами и обязанностями, то эти - этакие добровольцы, ПРИСВОИВШИЕ себе право вести некие "расследования", а значит - обвинять, оправдывать, и даже информационно КАРАТЬ. А по каким ПРИНЦИПАМ ? По каким КРИТЕРИЯМ ?.. Помните, как у Д.Гранина - " Хуже дурака может быть только дурак с инициативой...".
  • Velo_love
    «Астана Про Тим»: Заявление по ... (9)
    Velo_love-Фото
    Цитата: Alya
    Меня мучает вопрос.

    Закарин недавно пяткой себя в грудь бил, что допинга в его жизни нет)

    Но его тренером в сборной России числится Александр Беспалов.

    И в сборной Татарстан тоже тренером Закарина числится Александр Беспалов.

    Однако Беспалова полиция Бельгии задержвала с гормонами роста и амфетаминами.

    Скажите, это наши такие бесстрашнеы, ибо их никто не проверяет, или в вышеприведенном примере доктора видели, трогали и отмечали на сторис в инстаграме? 
    Вам только детективы писать а не спортивные каналы смотреть.
  • Velo_love
    Заявление фонда CADF по поводу ... (6)
    Velo_love-Фото
    Цитата: Адриен
    Ох как всё это смешно ... Отчет был, он был секретным, в UCI представлен НЕБЫЛ (!!!), но утечка в СМИ каким-то волшебным образом произошла ! Цирк, комедия и ФАРС... Чем страшна клевета ? Очень просто - даже  РАЗОБЛАЧЕННАЯ, она оставляет пятна на репутации.
    Правда смешно. Отчёт секретный но обязательно указали, что на 24 страницы.

    Цитата: Velo_love
    Цитата: Адриен
    Ох как всё это смешно ... Отчет был, он был секретным, в UCI представлен НЕБЫЛ (!!!), но утечка в СМИ каким-то волшебным образом произошла ! Цирк, комедия и ФАРС... Чем страшна клевета ? Очень просто - даже  РАЗОБЛАЧЕННАЯ, она оставляет пятна на репутации.
    Правда смешно. Отчёт секретный но обязательно указали, что на 24 страницы.
    Они его видимо сами не читали. Успели только страницы посчитать. ?
  • Адриен
    Заявление фонда CADF по поводу ... (6)
    Адриен-Фото

    Ох как всё это смешно ... Отчет был, он был секретным, в UCI представлен НЕБЫЛ (!!!), но утечка в СМИ каким-то волшебным образом произошла ! Цирк, комедия и ФАРС... Чем страшна клевета ? Очень просто - даже  РАЗОБЛАЧЕННАЯ, она оставляет пятна на репутации.

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5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
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