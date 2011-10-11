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Велокоманда Astana скорбит о гибели Микеле Скарпони

Велокоманда Astana скорбит о гибели Микеле Скарпони

 

 

Наш гонщик Микеле Скарпони погиб сегодня утром во время тренировки на велосипеде недалеко от своего дома в Филоттрано. На перекрестке Микеле был сбит микроавтобусом.

У Микеле (родился 25 сентября 1979 года) остались жена и двое детей.

Буквально вчера Микеле финишировал 4-м на многодневной гонке «Альпийский Тур» в Тренто. Затем, он вернулся домой в Филоттрано (Анкона) на машине вместе с его массажистом и весь вечер провел со своей семьей.

Сегодня рано утром Микеле выехал на тренировку, где и произошла трагедия.

Мы потеряли великого чемпиона и замечательного человека, он был душой и значимой частью для всех в команде «Астана».

Команда «Астана» разделяет утрату и находится рядом с семьей Микеле в этот невероятно тяжелый и горестный момент.

 


Пресс-релиз команды Astana Pro Team

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Теги к статье: Микеле Скарпони

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  1. Имя: Артем

    stalcker23

    Сегодня, 11:55 | Регистрация: 11.10.2011

    Может это шутка плохая все таки??? Как, почему, слов нет...

  2. Имя: Ivan

    ivansmirnov

    Сегодня, 13:18 | Регистрация: 16.02.2015

    Соболезнуем и глубоко скорбим............

     

  3. ЧОРНЫЙ

    Сегодня, 17:09 | Регистрация: 21.10.2016

    Да нет... не шутка... Фотографии в местной газете. Там V-образная развилка, Микеле шёл вниз по главной, а грузовичок вверх с главной на второстепенную. Утро, та часть дороги по которой двигался Микеле была в тени, а грузовик против солнца... Судя по повреждениям, водитель даже не тормозил... всей правой стороной машины поддел Микеле... 

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