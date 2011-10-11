- Категория:
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- Дата:
- Сегодня, 11:45
Велокоманда Astana скорбит о гибели Микеле Скарпони
Наш гонщик Микеле Скарпони погиб сегодня утром во время тренировки на велосипеде недалеко от своего дома в Филоттрано. На перекрестке Микеле был сбит микроавтобусом.
У Микеле (родился 25 сентября 1979 года) остались жена и двое детей.
Буквально вчера Микеле финишировал 4-м на многодневной гонке «Альпийский Тур» в Тренто. Затем, он вернулся домой в Филоттрано (Анкона) на машине вместе с его массажистом и весь вечер провел со своей семьей.
Сегодня рано утром Микеле выехал на тренировку, где и произошла трагедия.
Мы потеряли великого чемпиона и замечательного человека, он был душой и значимой частью для всех в команде «Астана».
Команда «Астана» разделяет утрату и находится рядом с семьей Микеле в этот невероятно тяжелый и горестный момент.
Пресс-релиз команды Astana Pro Team
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