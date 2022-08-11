Виктор Кампенартс – победитель "Тура Лёвена"-2022

Виктор Кампенартс, Зденек Штыбар и Александр Кристофф на подиуме классики Тур Лёвена-2022

30-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) одержал победу в классике «Тур Лёвена»-2022 (Tour of Leuven - Memorial Jef Scherens).

За три круга до финиша начались атаки, пелотон порвался. 36-летний чешский велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl Зденек Штыбар (Zdeněk Štybar) с товарищем по команде Станом Ван Трихтом (Stan Van Tricht) остались в лидирующей группе, а за 25 км до финиша Штыбар уехал вдвоём с Виктором Кампенартсом. Благодаря слаженной работе дуэт лидеров уже через пару километров опережал преследователей на 20 секунд. Камперантс и Штыбар пробовали атаковать друг друга, но в итоге победителя определил спринт. Зденек Штыбар открыл спринт первым, но на финальных метрах его обошёл Виктор Кампенартс.

Тройку призёров замкнул 35-летний норвежский гонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Александр Кристофф, который был одним из активных гонщиков в лидирующей группе за 30 км до финиша, но не сумел уехать с Кампенартсом и Штыбаром.

Photo (c) PhotoNews)/Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Team

Виктор Кампенартс: «В календаре особо отметил для себя «Тур Лёвена». Маршрут этой гонки знаю наизусть, приезжал на разведку.. С сильным составом мы должны были нацелиться на высокий результат. Очень рад, что у меня получилось завершить работу. Вся команда сегодня была предельно мотивирована. В гонке мы это показали – взяли контроль в свои руки, и в конце создали благоприятную ситуацию.

В группе преследования оставались три гонщика Lotto Soudal, а мне просто надо было выиграть. Конечно, я не был уверен в своём финальном спринте, но усилия такого типа много раз отрабатывал на тренировке. Поэтому мне просто надо было не терять уверенности, что я смогу обойти Штыбара. Я много работал в тренировочном лагере на высоте, на Туре Валлонии почувствовал, что форма что надо. Сегодня доказал это победой.

Профессиональный велогонщик работает ради одной цели – побеждать в гонках. Я давно не поднимал руки в победном жесте, и эта победа много для меня значит. Велогонщикам приходится приносить жертвы, но такая победа окупает все трудности. Наша команда Lotto Soudal строит очень интересный проект, эта победа – доказательство. Уверен, что на следующих нескольких неделях нас ждёт много подобных моментов».

Зденек Штыбар: «Разочарован, потому что второй раз на этой неделе финиширую в шаге от победы. В то же время доволен, что смог бороться за победу. Утром команда сказала, что будет работать на меня. Их уверенность в моих силах сильно меня поддержала. Эта гонка трудная. Я весь день делал всё, что мог, потом уехал в отрыв. В спринте результат всегда 50/50. Я сделал всё от меня зависящее, но этого оказалось недостаточно. Как уже сказал, я расстроен, но и доволен тоже, потому что форма растёт».

Александр Кристофф: «Я закончил Тур де Франс в хорошей форме, поэтому сегодня отлично себя чувствовал. Несколько раз атаковал, так как запомнил этот маршрут по предыдущему чемпионату мира, где я сделал ошибку, оставшись позади и понадеявшись сберечь силы. Но прятаться было невозможно, потому что здесь много поворотов, дорога всё время идёт то вверх, то вниз. Урок я выучил, взял на себя инициативу, поэтому ехал впереди.

Третье место – хороший знак перед следующими гонками. Август будет насыщенным. Сегодня победа была возможна, если бы в группе преследования работали более слаженно. В среду на гонке Eurometropole Tour у меня будет новый шанс. Надеюсь там подняться на более высокую ступень подиума».