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Виктор Кампенартс – победитель "Тура Лёвена"-2022

Виктор Кампенартс, Зденек Штыбар и Александр Кристофф на подиуме классики Тур Лёвена-2022

 

 

 30-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) одержал победу в классике «Тур Лёвена»-2022 (Tour of Leuven - Memorial Jef Scherens).

 

  За три круга до финиша начались атаки, пелотон порвался. 36-летний чешский велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl Зденек Штыбар (Zdeněk Štybar) с товарищем по команде Станом Ван Трихтом (Stan Van Tricht) остались в лидирующей группе, а за 25 км до финиша Штыбар уехал вдвоём с Виктором Кампенартсом. Благодаря слаженной работе дуэт лидеров уже через пару километров опережал преследователей на 20 секунд. Камперантс и Штыбар пробовали атаковать друг друга, но в итоге победителя определил спринт. Зденек Штыбар открыл спринт первым, но на финальных метрах его обошёл Виктор Кампенартс.

 

Тройку призёров замкнул 35-летний норвежский гонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Александр Кристофф, который был одним из активных гонщиков в лидирующей группе за 30 км до финиша, но не сумел уехать с Кампенартсом и Штыбаром.

 

Виктор Кампенартс – победитель "Тура Лёвена"-2022

Photo (c) PhotoNews)/Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Team

 

  Виктор Кампенартс: «В календаре особо отметил для себя «Тур Лёвена». Маршрут этой гонки знаю наизусть, приезжал на разведку.. С сильным составом мы должны были нацелиться на высокий результат. Очень рад, что у меня получилось завершить работу. Вся команда сегодня была предельно мотивирована. В гонке мы это показали – взяли контроль в свои руки, и в конце создали благоприятную ситуацию.

 

  В группе преследования оставались три гонщика Lotto Soudal, а мне просто надо было выиграть. Конечно, я не был уверен в своём финальном спринте, но усилия такого типа много раз отрабатывал на тренировке. Поэтому мне просто надо было не терять уверенности, что я смогу обойти Штыбара. Я много работал в тренировочном лагере на высоте, на Туре Валлонии почувствовал, что форма что надо. Сегодня доказал это победой.

 

  Профессиональный велогонщик работает ради одной цели – побеждать в гонках. Я давно не поднимал руки в победном жесте, и эта победа много для меня значит. Велогонщикам приходится приносить жертвы, но такая победа окупает все трудности. Наша команда Lotto Soudal строит очень интересный проект, эта победа – доказательство. Уверен, что на следующих нескольких неделях нас ждёт много подобных моментов».

 

  Зденек Штыбар: «Разочарован, потому что второй раз на этой неделе финиширую в шаге от победы. В то же время доволен, что смог бороться за победу. Утром команда сказала, что будет работать на меня. Их уверенность в моих силах сильно меня поддержала. Эта гонка трудная. Я весь день делал всё, что мог, потом уехал в отрыв. В спринте результат всегда 50/50. Я сделал всё от меня зависящее, но этого оказалось недостаточно. Как уже сказал, я расстроен, но и доволен тоже, потому что форма растёт».

 

  Александр Кристофф: «Я  закончил Тур де Франс в хорошей форме, поэтому сегодня отлично себя чувствовал. Несколько раз атаковал, так как запомнил этот маршрут по предыдущему чемпионату мира, где я сделал ошибку, оставшись позади и понадеявшись сберечь силы. Но прятаться было невозможно, потому что здесь много поворотов, дорога всё время идёт то вверх, то вниз. Урок я выучил, взял на себя инициативу, поэтому ехал впереди.

 

  Третье место – хороший знак перед следующими гонками. Август будет насыщенным. Сегодня победа была возможна, если бы в группе преследования работали более слаженно. В среду на гонке Eurometropole Tour у меня  будет новый шанс. Надеюсь там подняться на более высокую ступень подиума».

 

 

Результаты «Тура Лёвена»-2022

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Теги к статье: Виктор Кампенартс Victor Campenaerts Lotto Soudal Tour of Leuven

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Комментарии

  • Earl57
    Арно Демар – победитель 7 этап ... (15)
    Earl57-Фото
    Араону Гейту 31 год и он никогда не гонялся за команду высшего дивизиона. Даже в проконти был очень недолго...
    Адаму не команду надо менять, а агентство. Тогда и зарплата хорошая будет.
    Зы, посмотрела кто агент у Мартинеса. Джузеппе Аккуардо. А это значит помимо Инеоса только Мовистар или Астана. EF балансирует на грани вылета в проконти, как и Мовистар, кстати. И зачем это Дани? Еще про Бору разговоры были. Но там Игита и Власов.
  • Velolife
    Трансферные новости пелотона-2 ... (47)
    Velolife-Фото
    Думете, в будущем сезоне ASO раздвинет TdF & TdF Femmes? TdF & TdF Femmes? ИМХО, нет. Money, money, it's so funny in the cycling world! К тому же, на фоне борьбы Tadej Poga?ar и Jonas Vingegaard. Или более сублированно: UAE Team Emirates и Jumbo-Visma.
  • Velolife
    Трансферные новости пелотона-2 ... (47)
    Velolife-Фото

    Цитата: Velolife
    Lisa Brennauer уходит в отставку. Lorena Wiebes, в свою очереь, прекращает контракт с Team DSM и переходит в Team SD Worx. Пока на 3 года.

    Кто же эта недовольная троица?



    Цитата: Velolife
    Думете, в будущем сезоне ASO раздвинет TdF & TdF Femmes? TdF & TdF Femmes? ИМХО, нет. Money, money, it's so funny in the cycling world! К тому же, на фоне борьбы Tadej Poga?ar и Jonas Vingegaard. Или более сублированно: UAE Team Emirates и Jumbo-Visma.

  • velodoctor
    Жуан Алмейда – победитель 5 эт ... (2)
    velodoctor-Фото

     Дизельный стиль езды португальца мне нравится, надеюсь проявит себя на Вуэльте и не попадет под Погачара. 

  • RVL
    Жуан Алмейда – победитель 5 эт ... (2)
    RVL-Фото

    Молоток!

  • s75
    Арно Демар – победитель 7 этап ... (15)
    s75-Фото

    У Йейтса есть еще предложения, а Инеос не сильно заинтересован, если вместо прежних двух миллионов предложили один. Мартинес нарасхват, контракт у него с опциями и он на рынке. Вокруг Родригеса мечтают строить новый Мовистар. Вот Аарона Гейта в прошлом году не подписали, теперь подпишут, ему сейчас в прямом эфире золотую медаль дают))

  • Earl57
    Арно Демар – победитель 7 этап ... (15)
    Earl57-Фото
    Адаму какой смысл уходить, особенно после ухода Карапаса? Снова быть приложением к брату? А тут все равно капитанить будет, хотя бы на недельках.
    У Мартинеса действующий контракт заканчивается в следующем году. И у него тоже с уходом Карапаса будет больше простора...
  • s75
    Арно Демар – победитель 7 этап ... (15)
    s75-Фото
    При условии, что Томик сам этого захочет, а не козликом по любимым оврагам за очередным Кубком)) говорят, тут уже все уходят, Карлос, Данни, Йейтси. Что-то Род разошелся за своей чертежной доской.
  • Earl57
    Арно Демар – победитель 7 этап ... (15)
    Earl57-Фото

    s75, на Джиро на следующий год Томми-боя отправят)) И Берналя... Карапаса уже не будет, подписания новых генеральщиков в этом трансферном сезоне явно не ожидается. Джи с Джиро ну совсем не дружит)) 4 раза стартовал, доехал дважды, последний раз доезжал до конца 10 лет назад, заняв 80-е место.

  • s75
    Арно Демар – победитель 7 этап ... (15)
    s75-Фото

    Спринтерский развоз и Инеос оба живут каждый своей жизнью, Элиа не даст соврать)) Итану нужен не столько развоз, сколько просеянная от записных спринтеров группа, если холмик, то вообще замечательно. На равнине Салва Пуччио - наше всё. Молодежь поедет на Джиро, нам тут сезон спасать надо))

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