Алексис Брюнель попросил команду UAE Team Emirates расторгнуть с ним контракт

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 00:30
23-летний Алексис Брюнель досрочно закончил карьеру профессионального велогонщика
23-летний французский велогонщик Алексис Брюнель (Alexys Brunel) попросил велокоманду UAE Team Emirates о досрочном расторжении контракта, так как решил закончить карьеру профессионального велогонщика и сосредоточиться на других целях.
Алексис Брюнель начал карьеру в команде Groupama-FDJ, куда перешёл из дочерней континентальной команды Groupama-FDJ.
В 2016 году Алексис Брюнель стал чемпионом Европы в разделке среди юниоров, а также выиграл юниорскую версию Гент-Вевельгем, в 2017 и 2018 становился чемпионом Франции в разделке среди андеров, в 2019 году выиграл любительскую версию классики Париж-Тур.
Начав со стажёра команды Groupama-FDJ в августе 2019 года, в 2020 и 2021 Брюнель выступал во французской команде. В 2021 году стал бронзовым призёром чемпионата Франции в разделке. Гонщиком команды UAE Team Emirates Алексис Брюнель стал с этого сезона. Из 14 гонок, в которых принял участие, он финишировал в пяти.
Алексис Брюнель: «Хотел бы поблагодарить всех в команде UAE Team Emirates за возможность и за поддержку. С удовольствием был частью этой великолепной команды, но теперь мне пора перевернуть страницу и сфокусироваться в жизни на новых вызовах и опытах».
Мауро Джанетти, генеральный менеджер команды: «Мы всё ещё считаем, что у Алексиса огромный потенциал, проблески которого мы увидели в первой части сезона. Но мы говорим о человеке, а не просто о велогонщике. Мы полностью принимаем его решение закончить карьеру профессионального велосипедиста. Желаем Алексису всего наилучшего в будущих начинаниях».
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