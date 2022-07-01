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Алексис Брюнель попросил команду UAE Team Emirates расторгнуть с ним контракт

23-летний Алексис Брюнель досрочно закончил карьеру профессионального велогонщика

 

Алексис Брюнель попросил команду UAE Team Emirates расторгнуть с ним контракт

 

 

  23-летний французский велогонщик Алексис Брюнель (Alexys Brunel) попросил велокоманду UAE Team Emirates о досрочном расторжении контракта, так как решил закончить карьеру профессионального велогонщика и сосредоточиться на других целях.

 

Алексис Брюнель начал карьеру в команде Groupama-FDJ, куда перешёл из дочерней континентальной команды Groupama-FDJ.

 

  В 2016 году Алексис Брюнель стал чемпионом Европы в разделке среди юниоров, а также выиграл юниорскую версию Гент-Вевельгем, в 2017 и 2018  становился чемпионом Франции в разделке среди андеров, в 2019 году выиграл любительскую версию классики Париж-Тур.

 

  Начав со стажёра команды Groupama-FDJ в августе 2019 года, в 2020 и 2021 Брюнель выступал во французской команде. В 2021 году стал бронзовым призёром чемпионата Франции в разделке. Гонщиком команды UAE Team Emirates Алексис Брюнель стал с этого сезона. Из 14 гонок, в которых принял участие, он финишировал в пяти.

 

  Алексис Брюнель: «Хотел бы поблагодарить всех в команде UAE Team Emirates за возможность и за поддержку. С удовольствием был частью этой великолепной команды, но теперь мне пора перевернуть страницу и сфокусироваться в жизни на новых вызовах и опытах».

 

  Мауро Джанетти, генеральный менеджер команды: «Мы всё ещё считаем, что у Алексиса огромный потенциал, проблески которого мы увидели в первой части сезона. Но мы говорим о человеке, а не просто о велогонщике. Мы полностью принимаем его решение закончить карьеру профессионального велосипедиста. Желаем Алексису всего наилучшего в будущих начинаниях».

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Теги к статье: Алексис Брюнель Alexys Brunel UAE Team Emirates

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Комментарии

  • VeloVelo
    Национальные чемпионаты по шос ... (11)
    VeloVelo-Фото
    Молодец Бауке )
  • VeloVelo
    Эдди Данбар не продлит контрак ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Еще пожалеют, что упустили этого парня.

  • Михаил Морозов
    Крис Фрум вошёл в состав коман ... (10)
    Михаил Морозов-Фото

    Вы все таки не до конца объективны. Не стоит так уж списывать со счетов Ричи Порта, вполне возможно наконец пришел его черед.

  • nightbuster33
    Крис Фрум вошёл в состав коман ... (10)
    nightbuster33-Фото
    Немного посмеялся тоже.Но я имел ввиду то отверстие, наподобие "петровского окна в Европу".Желающих что-то сделать сверхестественное настолько много,что надо или занять очередь на такое действо(всего около 30:генерал-21этапов и т.д.)или вероятнее всего прорыватся между желающими (щель,отверстие),чтобы завершить начатое в свою пользу.От Фула,раньше,таких речей не слышал(почти за 10 сезонов выступлений в Астане),поэтому только улыбнулся.Ну, а после вашего комметария от души посмеялся.Спасибо.
  • lazhu
    Велокоманда Jumbo-Visma объяви ... (28)
    lazhu-Фото

    Если первую неделю проедут без падений, разберут Погги

  • RVL
    Национальные чемпионаты по шос ... (11)
    RVL-Фото
    И ещё неизвестно как его по отчеству...)
  • SportSpirit
    Крис Фрум вошёл в состав коман ... (10)
    SportSpirit-Фото

    Бодренькая команда в целом, несмотря на плачевную позицию в рейтинге UCI.

     

    Кроме Гольштейна и - сорри, чемп - Фрума, остальные гонщики достойно показали себя в первой половине сезона. 

  • SportSpirit
    Национальные чемпионаты по шос ... (11)
    SportSpirit-Фото

    Бауке Моллема: М - мотивация, В - вдохновение!music

     

    Ногами подтверждает свое желание гоняться и имеющее место быть парадоксальное решение команды о 5-тилетнем конракте с 35-илетнем гонщиком. 

  • Astanaforever
    Крис Фрум вошёл в состав коман ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: reforg34
    Будем ждать от Кристофера  Фрума 5 победы на ТДФ. Секретные тренировки в высокогорьях не могут не принести плоды, в виде кинжальных, долгих атак на королевских горных этапах и как следствие, победы в генеральной классификации.
    Интересно развернется борьба за 2 место между Томасом и Кинтаной. До апреля во всех крупных гонках, генеральные классификации спокойно забирал Кинтана. А после, уже Томас пачками забирал генеральные классификации, даже не забирая этапы. Поэтому, небольшое преимущество за 2 место отдаем Томасу. Но Кинтана тоже может нервы потрепать и несколько королевских горных этапов забрать, если позволит Кристофер Фрум.
    Видимо оба словенца вне игры. Они же не участвовали в секретных тренировках в высокогорьях Памира на пике Джомолунгмы И кинжалы свои не заточили на их скалах.)))

    А так команда израиля, старперская чисто. Пойдет..очки собирать..
  • Серафим
    Крис Фрум вошёл в состав коман ... (10)
    Серафим-Фото

    Цитата: nightbuster33
    .Остаётся только пожелать здоровья для завершения гонки и найдти,то единственное отверстие,которое приведет их к успеху.

      Хотелось бы тему с отверстиями раскрыть пошире.

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