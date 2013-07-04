1-й выпуск женского Тур де Франс состоится в 2022 году

Женский Тур де Франс из 8 этапов впервые пройдёт в 2022 году

В 2022 году состоится историческое для женского велоспорта событие – с 24 по 31 июля пройдёт первый выпуск женского Тур де Франс (Tour de France Femmes avec Zwift). Гранд-тур по дорогам Франции будет состоять из 8 этапов общей протяжённостью 1029 км. Маршрут женского "Тур де Франс-2022" был представлен 14 октября в Париже во Дворце конгрессов вместе с маршрутом 109-го выпуска мужского Тур де Франс.

Из истории женского "Тур де Франс"

Попытки создания женского "Тур де Франс" были в 1980-х и 1990-х годах. В 1984 году женский "Тур де Франс" состоял из 18 этапов, дистанция составляла 1059 км, победу одержала Марианн Мартин из США. В 1985 маршрут сократился до 12 этапов и пролога, с 1987 – 89 годах протяжённость маршрута постепенно уменьшалась с 971 до 786 км. Победительницей последних трёх выпусков женского "Тур де Франс" в 1987-89 годах становилась французская велогонщица Жанни Лонго (Jeannie Longo).

В 1990 году соревнование изменило формат и название, став "Tour de la CEE féminin". В 1993 году третье место в этой версии женского Тур де Франс заняла российская велогонщица Александра Колясева.

В то же время в 1992 году появилось новая женская велогонка по Франции, которую проводили в августе. Её создал независимый организатор Пьер Буэ (Pierre Boue), который сначала назвал гонку «Женский Тур» (Tour cycliste féminin), потому что права на словосочетание «Тур де Франс» принадлежали "Société du Tour de France" (ASO), и использовать их в названии было запрещено. В итоге A.S.O запретило включать в название и слово «Tour».

Поэтому в 1998 году название пришлось изменить на «Grande Boucle Féminine Internationale». По тем же причинам интеллектуальной собственности велогонщицы не могли надеть «жёлтую майку лидера» - у них была «золотая майка».

Организаторы женской версии "Тур де Франс" каждый год с трудом находили средства на проведение гонки, и были вынуждены строить маршрут через города, которые согласились вложить деньги, независимо от их местоположения. Поэтому долгие переезды от финиша одного этапа к старту другого сильно осложняли гонку. Дело «Фестины» в 1998 году привело к тому, что искать спонсоров стало ещё сложнее.

Из-за недостаточного финансирования велогонка «Гранд-Букль Феминин Интернациональ» стала предметом критики части велогонщиц пелотона. Их размещали в плохих отелях, не выплачивали бонусы, нейтральные зоны до старта были очень протяжёнными, не говоря о долгих переездах.

В 1994 году «золотую майку» надела российская велогонщица Валентина Полханова, в 1999 году победительницей стала литовская велогонщица Диана Жилюте (Diana Žiliūtė).

В 1998 году победительницей "La Grande Boucle Féminine" стала литовская велогонщица Эдита Пучинскайте (Edita Pučinskaitė), а в 2002 - белорусская велогонщица Зинаида Стагурская.

В 2004 году "Grande Boucle Féminine Internationale" вообще не состоялась из-за финансовых трудностей. Гонка вернулась в следующем году, но её сократили до 5 этапов и провели в одном регионе, к тому же UCI понизил категорию гонки и сократил число участниц. В 2009 году гонка сократилась всего до 4 этапов и в ней приняли участие 66 гонщиц. В 2006 году появилась женская Джиро д’Италия, гораздо более значимая гонка, которая проводилась во время женской "Тур де Франс". В 2010 году UCI отказался вносить французскую гонку в официальный календарь, и она прекратила существование.

Успех велогонки "La course by Le Tour de France", однодневного соревнования, которое проводилось с 2014 по 2021 год во время мужского Тур де Франс, дал толчок ASO вернуть женский "Тур де Франс".

Марион Русс – директор женского "Тур де Франс"

Photo ©David Marvier

Компания A.S.O, организатор «Тур де Франс Фамм» (Tour de France Femmes avec Zwift) назначили директором гонки чемпионку Франции-2012 года, завершившую карьеру профессиональной велогонщицы в 2015 году, Марион Русс (Marion Rousse). С 2012 года Марион Русс работала консультантом телекомпании France Télévisions, с 2019 года принимала участие в организации "Тура Прованса" (Tour de la Provence).

Марион Русс: «Когда была маленькой девочкой, с восхищением смотрела по телевизору Тур де Франс. А когда начала карьеру, подозревала, что у меня никогда не будет шанса проехать эту гонку. Поэтому, конечно, очень горжусь, что меня попросили возглавить «Tour de France Femmes avec Zwift». Мы хотим сделать всё, чтобы воплотить мечту девочек об участии в этой гонке. Женский велоспорт за последние годы прошёл большой путь развития, в том числе благодаря A.S.O., но ему всё ещё не хватает эталонной многодневной гонки, которую будут всесторонне освещать. Я приняла эту миссию и намереваюсь приложить все силы, чтобы эта гонка стала традиционной для зрителей, она не должна останавливаться после двух или трёх выпусков».

Маршрут женского выпуска «Тур де Франс»-2022

8 этапов первого выпуска “Tour de France Femmes” пройдут с 24 по 31 июля 2022 года. В отличие от мужской гонки женский Тур де Франс стартует в Париже, спринтерским этапом, проложенным от Эйфелевой башни до Елисейских Полей, а завершится этапом с горным финишем на Ла-Планш-де-Бель-Фий (La Planche des Belles Filles).

Женский "Тур де Франс" должен стать самой богатой в отношении призовых велогонкой в женском велоспорте. Общий призовой фонд составит 250 000 евро, 50 000 евро получит победительница.

В маршруте женского "Тур де Франс" будут все виды этапов – четыре спринтерских, где у отрыва также будут шансы, два этапа для панчеров, этап с гравийными секторами и два подряд горных этапа.

4-й этап, проложенный среди виноградников Шампани, может стать решающим для обладательницы жёлтой майки. Маршрут включает 6 подъёмов и 4 сектора немощёных дорог на финальных 60 км этапа. Самым протяжённым станет 5-й этап – 175 км.

Победительница первого выпуска женского Тур де Франс определится на двух финальных горных этапах.

7-й этап включает прохождение перевалов Петит-Баллон (Petit Ballon) – 9,3 км с 8,1%, Коль дю Плацзервазель (Col du Platzerwasel) – 7,1 км с 8,3% и Гранд-Баллон (Grand-Ballon) – 13,5 км с 6,7% . Этап завершится спуском.

8-й, финальный этап, королевский горный, протяжённостью 123 км, завершится восхождением на Ла-Планш-де-Бель-Фий с секторами, где градиент достигнет 20%, с гравийным отрезком перед финишем на вершине. Причём в женском выпуске Тур де Франс гонщицы будут преодолевать «супер» версию подъёма на один километр протяжённее, чем в мужской гонке.

Этапы женского "Тур де Франс"-2022

24.07 Воскресенье. Этап 1: Paris Tour Eiffel - Champs-Élysées, 82 км



25.07 Понедельник. Этап 2: Meaux - Provins, 135 км



26.07 Вторник. Этап 3: Reims - Épernay, 133 км



27.07 Среда. Этап 4: Troyes - Bar-Sur-Aube, 126 км



28.07 Четверг. Этап 5: Bar-Le-Duc - Saint-Dié-Des-Vosges, 175 км



29.07 Пятница. Этап 6: Saint-Dié-Des-Vosges - Rosheim, 128 км



30.07 Суббота. Этап 7: Sélestat - Le Markstein, 127 км



31.07 Воскресенье. Этап 8: Lure - La Super Planche Des Belles Filles, 123 км