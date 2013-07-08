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Классика Сан-Себастьяна-2022. Маршрут и участники

Классика Сан-Себастьяна-2022. Превью

 

  30 июля пройдёт 42-й выпуск Классики Сан-Себастьяна, велогонки Мирового тура. В этом году маршрут не претерпел изменений. Дистанция в 224 км проложена вокруг Сан-Себастьяна и включает прохождение трёх категорийных подъёмов в первой части и трёх на финальных 70 км.

 

 

Классика Сан-Себастьяна-2022. Маршрут и участникиКлассика Сан-Себастьяна-2022. Маршрут и участники

 

 

 

  Первые три подъёма на холмистых 140 километрах - Аскарате - 4,2 км с 7,3%, после спуска с которого сразу начнётся подъём Урраки – 8,6 км с 6,9% и Алкиса – 4,4 км с 6,2%.

 

  С штурма Альто де Хайскибель (Alto de Jaizkibel) -  7.9 км с 5.5 % за 50 км до финиша начнётся решающая часть Классики Сан-Себастьяна. После Хайскибеля по ногам гонщиков ударит Эрлаиц (Erlaitz) – 3.8 км c 10.6%. А ещё через 7 км по равнине после прохождения в первый раз линии финиша участникам придётся собрать все силы для преодоления решающего подъёма Мургиль Тонторра (Murgil Tontorra), «стенке» 2,1 км со средним градиентом 10,1%, где на одном из участков градиент подскочит до 22%.

 

  Мургиль Тонторра организаторы внесли в маршрут в 2014 году.  После прохождения его вершины до финиша останется 7,3 км, включая технически сложный спуск и три километра по открытой ветрам равнине.

 

 

Участники и претенденты

 

 

  На Классике Сан-Себастьяна соперничать будут и гонщики, только что проехавшие Тур де Франс, и те, кто возвращается к соревнованиям после перерыва в гонках. Классика собирает, как всегда, звёздный состав.

 

  Под первым номером на старт выйдет американский велогонщик команды EF Education-EasyPost Нельсон Паулесс, который будет защищать свой титул. Одним из главных претендентов на победу будет Тадей Погачар (UAE Team Emirates). 23-летний словенский гонщик с каждым годом увеличивает количество выигранных классик или классик, в которых он финиширует в топ-5. В этом году он стал победителем Страде Бьянке, вошёл в пятёрку лучших на Милан-Сан-Ремо и дебютном Тур Фландрии.  В Классике Сан-Себастьяна Тадей Погачар принимал участие лишь раз – в 2019 году, но тогда не доехал до финиша.

 

  Среди претендентов на победу в Классике Сан-Себастьяна будут и победители прошлых лет – Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl), Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Алехандро Вальверде (Movistar).

 

  Поборется за высокие места и призёр гонки прошлого года Матей Мохорич и его товарищ по команде Ваут Пулс (Bahrain Victorious), а также Саймон Йейтс (BikeExchange-Jayco), Алексей Луценко и Винченцо Нибали (Astana Qazaqstan), Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), Майкл Вудc и Саймон Кларк (Israel - Premier Tech), Лоренцо Рота (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), Дилан ван Барле (Ineos Grenadiers), Тиш Беноот и Том Дюмулин (Jumbo-Visma), Жуан Алмейда и Хуан Аюсо (UAE Team Emirates), Горка Исагирре (Movistar), Патрик Конрад и Эмануэль Шахман (Bora-hansgrohe), Альберто Беттиоль (EF Education EasyPost) и другие.

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Теги к статье: Классика Сан-Себастьяна Donostia San Sebastian Klasikoa классика Мирового тура однодневная велогонка

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Кто выиграет Классику Сан-Себастьяна-2022?


  1. reforg34

    Сегодня, 16:30 | Регистрация: 19.04.2019

    Если все пойдет по плану, Алехандро Вальверде без проблем заберет гонку. Он даже в горах, на отдельных этапах оказывался быстрее самого Лэнса Армстронга.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 19:36 | Регистрация: 30.06.2017

    Согласен. Только не по плану, а с планом. В Испании он забористый растет)))

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 20:11 | Регистрация: 8.07.2013

    Тадей Погачар - есть такой парень.

    Ему же надо как-то реабилетироваться в глазах пользователей =велолайва=

    А если серьезно у Тадея мативаций выши крыши, рельеф гонки и последнии км ему подходят идеально.

  4. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 20:31 | Регистрация: 20.05.2021

    Один претендент на высокие места выбывает из гонки ввиду отсутствия в заявке команды-А.Лутсенко.Надежда только на В.Нибали.Но победителем будет не всеми предпологаемый,а самый головастый.

  5. lazhu

    Сегодня, 20:55 | Регистрация: 14.03.2021

    Вальверде выиграет

  6. василий

    Сегодня, 21:01 | Регистрация: 15.09.2019

    Дюмулин заберет

  7. Имя: Иван

    shekn

    Сегодня, 21:17 | Регистрация: 11.05.2017

    Буду болеть за Йейтса

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Ближайшие старты

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

9 - 11 августа 2022

Tour de l'Ain

14, 17, 21 августа 2022

European Continental Championships - Road Race

19 августа - 11 сентября 2022

La Vuelta ciclista a Espana

21 августа 2022

BEMER Cyclassics

28 августа 2022

Bretagne Classic - Ouest-France

9 сентября 2022

Grand Prix Cycliste de Quebec

11 сентября 2022

Grand Prix Cycliste de Montreal

18 - 25 сентября 2022

World Championships

8 октября 2022

Il Lombardia

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Комментарии

  • shekn
    Классика Сан-Себастьяна-2022. ... (7)
    shekn-Фото
    Буду болеть за Йейтса
  • василий
    Классика Сан-Себастьяна-2022. ... (7)
    василий-Фото

    Дюмулин заберет

  • lazhu
    Классика Сан-Себастьяна-2022. ... (7)
    lazhu-Фото

    Вальверде выиграет

  • nightbuster33
    Классика Сан-Себастьяна-2022. ... (7)
    nightbuster33-Фото

    Один претендент на высокие места выбывает из гонки ввиду отсутствия в заявке команды-А.Лутсенко.Надежда только на В.Нибали.Но победителем будет не всеми предпологаемый,а самый головастый.

  • старт-шоссе 82
    Классика Сан-Себастьяна-2022. ... (7)
    старт-шоссе 82-Фото

    Тадей Погачар - есть такой парень.

    Ему же надо как-то реабилетироваться в глазах пользователей =велолайва=

    А если серьезно у Тадея мативаций выши крыши, рельеф гонки и последнии км ему подходят идеально.

  • Astanaforever
    Классика Сан-Себастьяна-2022. ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Согласен. Только не по плану, а с планом. В Испании он забористый растет)))
  • Coffe
    Спортивный директор команды UA ... (24)
    Coffe-Фото
    Цитата: Геродот
    Да где ж на одном то? На трех этапах он уступил Вингегору.Два раза в горах и один на разделке.
    У такого глобального провала не может быть одной причины.Это же очевидно.
    Я думаю первый звоночек прозвучал для Погачара на прошлом туре,когда Вингегор уехал от него на Мон Ванту.Только тогда никто не принимал его за серьёзного конкурента.
  • velodoctor
    Спортивный директор команды UA ... (24)
    velodoctor-Фото

    Винегору было проще, потому что Погачар был, его все видели, его манеру езды знали или предполагали какие-то его едйствия, у Вини еще была команда. Теперь и у словенца есть вся информация, уверен он сам даст ответ на все споры через год, какой календарь поедет, сколько веса скинет и главное как будет дейсвовать по ходу самой гонки. Мне лично нравится Погачар агрессивный, атакующий, будет обидно если он откажется от гонок типа страде бьянке, некоторых северных классик ради тура, его участие украшает любую гонку. 

  • Coffe
    Брэдли Уиггинс о команде Jumbo ... (14)
    Coffe-Фото
    Можно согласитья с Вами по поводу того,что последующие Туры могут превратиться в борьбу двух конкурентов.Как было во времена Армстронга и Ульриха.
  • velodoctor
    Спортивный директор команды UA ... (24)
    velodoctor-Фото
    А где вы берете актуальную информацию о его весе?

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Matteo Badilatti (Groupama - FDJ)

Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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