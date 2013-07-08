Классика Сан-Себастьяна-2022. Превью

30 июля пройдёт 42-й выпуск Классики Сан-Себастьяна, велогонки Мирового тура. В этом году маршрут не претерпел изменений. Дистанция в 224 км проложена вокруг Сан-Себастьяна и включает прохождение трёх категорийных подъёмов в первой части и трёх на финальных 70 км.

Классика Сан-Себастьяна-2022. Маршрут и участники

Первые три подъёма на холмистых 140 километрах - Аскарате - 4,2 км с 7,3%, после спуска с которого сразу начнётся подъём Урраки – 8,6 км с 6,9% и Алкиса – 4,4 км с 6,2%.

С штурма Альто де Хайскибель (Alto de Jaizkibel) - 7.9 км с 5.5 % за 50 км до финиша начнётся решающая часть Классики Сан-Себастьяна. После Хайскибеля по ногам гонщиков ударит Эрлаиц (Erlaitz) – 3.8 км c 10.6%. А ещё через 7 км по равнине после прохождения в первый раз линии финиша участникам придётся собрать все силы для преодоления решающего подъёма Мургиль Тонторра (Murgil Tontorra), «стенке» 2,1 км со средним градиентом 10,1%, где на одном из участков градиент подскочит до 22%.

Мургиль Тонторра организаторы внесли в маршрут в 2014 году. После прохождения его вершины до финиша останется 7,3 км, включая технически сложный спуск и три километра по открытой ветрам равнине.

Участники и претенденты

На Классике Сан-Себастьяна соперничать будут и гонщики, только что проехавшие Тур де Франс, и те, кто возвращается к соревнованиям после перерыва в гонках. Классика собирает, как всегда, звёздный состав.

Под первым номером на старт выйдет американский велогонщик команды EF Education-EasyPost Нельсон Паулесс, который будет защищать свой титул. Одним из главных претендентов на победу будет Тадей Погачар (UAE Team Emirates). 23-летний словенский гонщик с каждым годом увеличивает количество выигранных классик или классик, в которых он финиширует в топ-5. В этом году он стал победителем Страде Бьянке, вошёл в пятёрку лучших на Милан-Сан-Ремо и дебютном Тур Фландрии. В Классике Сан-Себастьяна Тадей Погачар принимал участие лишь раз – в 2019 году, но тогда не доехал до финиша.

Среди претендентов на победу в Классике Сан-Себастьяна будут и победители прошлых лет – Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl), Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Алехандро Вальверде (Movistar).

Поборется за высокие места и призёр гонки прошлого года Матей Мохорич и его товарищ по команде Ваут Пулс (Bahrain Victorious), а также Саймон Йейтс (BikeExchange-Jayco), Алексей Луценко и Винченцо Нибали (Astana Qazaqstan), Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), Майкл Вудc и Саймон Кларк (Israel - Premier Tech), Лоренцо Рота (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), Дилан ван Барле (Ineos Grenadiers), Тиш Беноот и Том Дюмулин (Jumbo-Visma), Жуан Алмейда и Хуан Аюсо (UAE Team Emirates), Горка Исагирре (Movistar), Патрик Конрад и Эмануэль Шахман (Bora-hansgrohe), Альберто Беттиоль (EF Education EasyPost) и другие.