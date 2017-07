Михал Квятковски - победитель Классики Сан-Себастьяна-2017

Михал Квятковски (Michal Kwiatkowski) одержал победу на Классике Сан-Себастьяна-2017. Это третья победа 27-летнего польского гонщика команды Sky на классике Мирового тура в этом году после выигранных им Милан-Сан-Ремо и Страде Бьянке.

A brilliant team effort is finished off in style by @michalkwiatek. Good job boys 👌🏼🍾🎉 #Klasikoapic.twitter.com/ecHQqMAbxA