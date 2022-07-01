Велокоманда DSM не продлит контракт с Сёреном Крагом Андерсеном

Пути Сёрена Крага Андерсена и команды DSM расходятся после семи лет сотрудничества

27-летний датский гонщик Сёрен Краг Андерсен (Soren Kragh Andersen) выступает в команде DSM последний сезон. В этой команде в 2016 году он начал карьеру, одержал 8 побед, в том числе выиграл два этапа Тур де Франс в 2020 году, этапы Париж-Ницца, Тура Швейцарии, классику Париж-Тур. В этом году датский гонщик финишировал 7-м на Милан-Сан-Ремо, 5-м на Гент-Вевельгем.

О том, что контракт с Сёреном Крагом Андерсеном продлён не будет, представители DSM рассказали в интервью VeloNews.

Команда DSM: «Мы заняты усилением нашей команды к следующему сезону. Можем подтвердить, что наши пути с Сёреном Крагом Андерсеном расходятся. Вместе с ним мы наслаждались успешными семью годами работы, желаем ему всего самого лучшего. Хотим хорошо доработать сезон вместе».

Сёрен Краг Андерсен не попал в состав на Тур де Франс, где принимал участие в каждом выпуске с 2018 года. Команда DSM пояснила это решение:

«В прошлом мы видели, как важен для достижения самых высоких целей полностью преданный общему делу состав. Та команда, которую мы отобрали на Тур де Франс, предельно мотивирована идти к одной цели. Но с Сёреном у нас связаны задачи на оставшуюся часть сезона. Он продолжит выступать по отличной программе, где мы будем бороться за успехи».