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Петер Саган, Ники Терпстра, Сорен Краг Андерсен о Гент-Вевельгем-2017

Петер Саган - призёр Гент-Вевельгем-2017, Ники Терпстра, Сёрен Краг Андерсен - вне подиума

 

 

  Решающие события на Гент-Вевельгем-2017 начались при финальном прохождении Кеммельберга за 24 км до финиша. После атаки победителя гонки Грега Ван Авермата (BMC) впереди образовалась лидирующая группа, которая за 20 км до финиша начала рассыпаться. В итоге пятёрка лидеров в составе олимпийского чемпиона, 31-летнего бельгийского гощика Грега Ван Авермата (BMC), 28-летнего бельгийского гонщика Йенса Кёкелера (Orica-Scott), действующего чемпиона мира и Европы, 27-летнего словацкого гонщика Петера Сагана (Bora-Hansgrohe), 32-летнего голландского гонщика Ники Терпстры (Quick Step Floors) и 22-летнего датского гонщика Сёрена Крага Андерсена (Sunweb) оторвалась от преследователей и за 17 км до финиша опережала оставшуюся часть группы на 32 секунды.

 

Петер Саган, Ники Терпстра, Сорен Краг Андерсен о Гент-Вевельгем-2017

 Photo © Corvos/Team Sunweb

 

  За 15,8 км до финиша Грег Ван Авермат и Йенс Кёкелер уехали от своих попутчиков, а Петер Саган, отказавшись закрывать просвет, перестал работать. В итоге просвет между парой лидеров и  Терпстрой, Саганом и Андерсеном начал расти, и за километр до финиша у лидеров было 20 секунд преимущества. Попытка Петера Сагана избавиться от попутчиков и догнать лидеров не увенчалась успехом, но чемпион мира и Европы обеспечил себе попадание на подиум, Терпстра остался в шаге от призового места, а Андерсена поглотила настигнувшая группа.

 

 

Петер Саган, Ники Терпстра, Сорен Краг Андерсен о Гент-Вевельгем-2017

 Петер Саган, Ники Терпстра, Сорен Краг Андерсен о Гент-Вевельгем-2017

Photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography

 

  Петер Саган (Bora-Hansgrohe): «Я не знаю, что хотел сделать Терпстра, потому что он атаковал, чтобы уехать в отрыв, а затем не стал работать. Это пример того, как можно проиграть гонку, если едешь против меня. Что я мог сделать? Я не его товарищ по команде. Или мне надо было вкалывать, чтобы Терпстра обошёл меня в спринте? Я не могу работать на каждого.  Я решал, кто может выиграть.

  Я не разочарован, а мотивирован ещё больше. Возможно, если всё время выигрываешь, то настрой теряется. Но я мотивирован, чтобы взять несколько побед. Посмотрим, что получится на Фландрии и Париж-Рубэ».

 

  Йенс Земке, спортивный директор команды Bora-Hansgrohe: «Играть в игры за 15 км до финиша, не тот способ, которым выигрываются гонки. Кажется, что на данный момент некоторым интереснее победить Петера, чем выиграть, но таков велоспорт. Петер снова был силён, всё контролировал до того момента. И команда работала хорошо. У нас оставалось четверо ребят, чтобы поддержать Петера в финале».

 

Петер Саган, Ники Терпстра, Сорен Краг Андерсен о Гент-Вевельгем-2017

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  Ники Терпстра (Quick Step Floors): «Впереди нас было пятеро. Когда Грег и Йенс атаковали, я не стал сразу их преследовать, потому что подумал, что это дело Сагана закрывать просвет, потому что он самый быстрый в группе. К сожалению, мы не смогли догнать их до финиша. Вот и всё».

 

  Том Боонен (Quick Step Floors): «Это не ошибка Ники, а промах Сагана. Если ты Саган, и попал в такую ситуацию, то всегда должен реагировать. Он – единственный, кто проиграл гонку. Ники её не проиграл, он пытался выиграть. На тот момент Саган должен был отвечать на ускорение, раз является сильнейшим и чемпионом мира».

 

 

  Сёрен Краг Андерсен (Sunweb): «С Саганом и Терпстрой группа не ехала на 100%. Я провёл несколько смен, но немного берёг силы, потому что в группе позади находился Мэттьюс, о чём я сказал этим ребятам. В конце Терпстра вообще не хотел работать, так же, как и Саган. Ладно, я тоже прекратил. Они отпустили Ван Авермата и Кёкелера и сбавили скорость.

 

  Я оказался в какой-то степени запертым в «сэндвиче», я – молодой гонщик и не знал, как поступить. Мне только 22 года, я нахожусь в процессе обучения, команда не давила на меня. Но я получил бесценный опыт, гонка позволила мне сделать  шаг в развитии, в том, чтобы узнать, как поступать в финале. Я разочарован, потому что наша команда надеялась на большее, у нас был шанс получить лучший результат».

 

  Майкл Мэттьюс (Sunweb): «Сёрен подъехал ко мне, чтобы передать бачок, и как раз в этот момент кто-то впереди начал ускоряться. Я сказал Сёрену, чтобы он поехал, он атаковал и переложился в первую группу. Мы пытались работать, чтобы добрать отрыв, но настоящего сотрудничества не получилось. Думаю, никто не хотел помогать другому. Я старался убедить каждого работать сменами, чтобы мы могли, по крайней мере, добрать первую группу и снова вернуться в гонку. Но никто не хотел работать вместе, в итоге мы спринтовали за пятые-шестые места».

 

  Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo): «Я совершил одну ошибку, когда упустил последний раскол группы. В тот момент, когда уехал Кёкелер, я брал свой последний бачок, и проиграл несколько метров. Поэтому и упустил. Но в общем, думаю, выступил лучше, чем в пятницу».

 

 

Результаты Гент-Вевельгем-2017

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Теги к статье: Петер Саган Ники Терпстра Сорен Краг Андерсен Гент-Вевельгем Gent-Wevelgem гонка Мирового тура классика

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Комментарии

  • motte
    Три победы Грега Ван Авермата ... (6)
    motte-Фото

    Да...в рейтинге он поднялся круто, опережая Сагана и следующего за ним Контадора

    ЗЫ понимаю, как накручиваются ставки и ожидания предстоящих Фландрии и Рубе...велообщество замерло

  • ezhachok
    Три победы Грега Ван Авермата ... (6)
    ezhachok-Фото

    Йенс Кёкелер уже с прошлого года стал показывать достойные результаты на брусчатых классиках. Для меня было неожиданно что он так в конце еще спуртануть смог, почти ж обогнал ГВА. 

  • Kitsune-taichou
    Алехандро Вальверде, Альберто ... (16)
    Kitsune-taichou-Фото

    опять зевнули! ну фруми, ну как же так!

  • Александра
    Три победы Грега Ван Авермата ... (6)
    Александра-Фото

    Все больше люблю Орику!

  • Bjoern
    Результаты Гент-Вевельгем-2017 (41)
    Bjoern-Фото
    Цитата: Адриен
    Попробуйте по жизни руководствоваться этим принципом - где окажетесь?
    Вы удивитесь, но этим принципом всю жизнь и руководствуюсь, а карьеристов идущих по головам презираю
  • Андрон
    Три победы Грега Ван Авермата ... (6)
    Андрон-Фото

     Между прочим, молодец Кёкельер - столько финишных километров тянуть на пару с ГВА.  И, между прочим, тянул свои смены ничуть не меньше и не сдулся до финиша. Я думал раньше, что он неплохой финишер, а тут смотри... 

      Молодец прямо неожиданно ( для меня, во всяком случае).

  • FETCH
    Три победы Грега Ван Авермата ... (6)
    FETCH-Фото

    Браво , Олимпийскому чемпиону .

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Три победы Грега Ван Авермата ... (6)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    даешь победу на Фландрии))

  • Адриен
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 7 (20)
    Адриен-Фото
    |Фрум насмешил...Своей бесперспективной попыткой|
    Так ведь в велоспорте в 90% случаев попытки подобных отрывов - бесперспективны... По вашей же логике самым смешным зрелищем можно назвать , например, футбол. А что ? Там игроки только тем и занимаются, что полтора часа бесперспективно пытаются забить гол. А удается только один-два раза...
  • Адриен
    Результаты Гент-Вевельгем-2017 (41)
    Адриен-Фото
    Хорош поступок - "мужественно" психануть и намеренно проиграть ради поражения соперников ! То есть в итоге оказаться там же, где и они. Попробуйте по жизни руководствоваться этим принципом - где окажетесь? А может быть наоборот - чтобы наказать, надо ВЫИГРЫВАТЬ?.. Такова уж оборотная сторона "звездной медали" - все против Чемпиона. И это нормально и ПРАВИЛЬНО, ведь если и в подобных РАМКАХ продолжишь побеждать - значит действительно по чемпионски велик и талантлив.

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Diego Rosa (Team Sky)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 998
2 Саган П. (Svk) (BOH) 890
3 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
4 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
6 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 670
7 Деннис Р. (Aus) (BMC) 653
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620
9 Энао С. (Col) (SKY) 607
10 Дюмулин Т. (Ned) (Sun) 541

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